2026-08-04 19:01 潮健康
精索靜脈曲張會自己好嗎？ 何時需要看醫生治療？ 是否開刀要看4件事
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：精索靜脈曲張是常見男性泌尿問題，左側發生率最高。
- 重點二：可能影響生育力、睪固酮與生活品質，非人人都要開刀。
- 重點三：第三級、合併不孕或睪丸萎縮、疼痛明顯者較需手術。
潮健康／編輯部
近日一名男童因睪丸腫大就醫、原以為是疝氣，檢查後確診為「精索靜脈曲張」。事實上，精索靜脈曲張並不是青少年的專屬疾病，而是成年男性較常見、卻也最常被忽略的泌尿科問題之一。
依美國泌尿科醫學會（AUA）與美國生殖醫學會（ASRM）共同發布的臨床報告《Report on Varicocele and Infertility》，精索靜脈曲張在一般男性族群的盛行率約為15%；而在因不孕就診的男性中，比例更高達約40%。換言之，每7位男性就可能有1人「中招」，只是多數人從未察覺。
什麼是精索靜脈曲張？ 為何九成患者「長在左邊」？ 精索靜脈曲張是指精索內的「蔓狀靜脈叢」出現異常擴張與扭曲。依美國泌尿科醫學會旗下「泌尿健康照護基金會（Urology Care Foundation）」與美國梅約診所（Mayo Clinic）衛教資料， 成因在於靜脈瓣膜閉鎖功能不全，導致血液逆流、積聚，使靜脈壁因彈性疲乏而逐漸鼓脹。不少人好奇：為什麼幾乎都發生在左側？依刊載於《World Journal of Men’s Health》的韓國性醫學會臨床共識， 關鍵在於解剖構造的差異：
．右側精索靜脈：直接注入下腔靜脈，血液回流相對順暢。
．左側精索靜脈：需先以接近直角的角度注入左腎靜脈，血液回流壓力較大。
也因此，臨床上約九成以上的精索靜脈曲張發生於單側，且以左側為大宗。
成年男性別輕忽症狀！ 這3件事最該在意 若說青少年關心的是發育，成年男性更該在意的，其實是以下三個層面：
第一，生育力受損。精索靜脈曲張被認為是男性不孕「最常見且可矯正」的原因之一。刊載於《Cureus》的臨床對照研究指出，睪丸屬於怕熱的器官；當靜脈血液鬱積，會造成陰囊局部溫度上升、睪丸缺氧與氧化壓力增加，進而影響精蟲的製造與品質。《World Journal of Men’s Health》的臨床共識亦顯示，在續發性不孕（曾生育過、卻難再受孕）的男性中，盛行率甚至可達45%至80%。
第二，睪固酮可能下降。睪丸中的「萊氏細胞（Leydig cell）」負責合成睪固酮，同樣可能因長期高溫與缺氧而功能受損。刊載於《World Journal of Men’s Health》的統合分析指出，接受精索靜脈曲張手術後，患者血中總睪固酮與黃體生成素（LH）有回升並趨於正常的情形；另一篇刊載於《International Journal of Urology》、納入9篇研究共814名患者的統合分析亦顯示，術後睪固酮平均增加約97.5 ng/dL。
惟依《Androgens: Clinical Research and Therapeutics》的回顧， 目前國際治療指引，並未將「單純睪固酮低下」列為手術的標準適應症，相關證據仍待更多研究確認。
潮健康過去採訪新光吳火獅紀念醫院家庭醫學科柳朋馳醫師時，他即指出，台灣50歲以上男性荷爾蒙不足比例約達10至20%，且過去國內研究顯示40至80歲者約有三成；若出現性慾降低、疲倦、體力下降、情緒不穩等症狀，應及早就醫完整評估，而非自行歸因於單一原因。
第三，慢性疼痛影響生活。刊載於《Case Reports in Urology》的文獻回顧指出，約2%至10%的患者會出現慢性睪丸疼痛。美國梅約診所（Mayo Clinic）衛教資料說明，患者常在久站、久坐或運動後感到陰囊下墜、酸脹或輕微疼痛，平躺休息通常可緩解。長期下來，可能影響工作與生活品質。
自我檢查怎麼做？ 出現3大徵兆要留意 成年男性可於洗澡時，在溫暖環境下站姿自我檢查，依泌尿健康照護基金會（Urology Care Foundation）與梅約診所建議， 留意以下徵兆：
．外觀或觸感異常：陰囊摸到如蚯蚓般鼓脹扭曲的血管，即典型的「一袋蟲（a bag of worms）」。
．姿勢相關的不適：站立或腹部用力時脹痛加劇，平躺後減輕或消失。
．兩側睪丸大小明顯不對稱：患側睪丸有萎縮、變小的情形。
臨床診斷則以觸診搭配陰囊超音波為主。醫師會採用由Dubin與Amelar於1970年提出、發表於《Fertility and Sterility》的「Dubin分級法」：第三級為站姿下即清晰可見；第二級為目視不明顯但可觸摸到；第一級則需請病人憋氣用力（Valsalva動作）才可摸到。凡能定出一至三級者，稱為「臨床精索靜脈曲張」；若僅超音波可見、觸診摸不到，則為「次臨床」，依AUA與ASRM於2024年修訂的男性不孕症治療指引， 一般並無治療必要。
精索靜脈曲張何時該就醫？ 什麼情況才需要手術？ 必須強調的是，多數有精索靜脈曲張的男性，仍然具有正常生育能力，並非人人都需要開刀。依AUA與ASRM治療指引， 手術適應症主要包括：
．第三級（重度）精索靜脈曲張。
．合併不孕症，或精液檢查異常（精蟲數量、活動力下降）。
．患側睪丸萎縮。
．疼痛已明顯影響生活品質。
依《World Journal of Men’s Health》臨床共識， 目前以「顯微手術結紮」為國際上的標準治療。但仍須留意：刊載於《Journal of Urology》的系統性回顧提醒， 即使手術順利，仍有部分患者的精蟲品質未必獲得改善，因為男性不孕的成因往往不只一種。症狀輕微者，依美國克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）衛教建議， 則可先從生活調整著手：避免長時間久站久坐、穿著具支撐力的內褲、減少提重物與過度腹壓、維持理想體重並戒菸戒酒。
男性健康最大的敵人，往往不是疾病本身，而是「不好意思看醫生」。與其把陰囊不適歸咎於「太累」或「久站」，不如把握「早期辨識、正確檢查、依適應症治療」的原則，再加上出現疼痛、萎縮或備孕不順時的適時就醫，才是守住生育力與男性荷爾蒙的根本之道。若有相關疑慮，建議至泌尿科由專科醫師評估，切勿自行推拿或聽信偏方。
資料來源Cleveland Clinic｜Varicocele: Symptoms & TreatmentMayo Clinic｜Varicocele — Symptoms and causesUrology Care Foundation｜Varicoceles: Symptoms, Diagnosis & TreatmentKorean Society for Sexual Medicine and Andrology｜Recent Guidelines and Perspectives for Varicocele: A Clinical Consensus and Recommendations, World Journal of Men’s Health, 2025AUA/ASRM｜Diagnosis and Treatment of Infertility in Men: AUA/ASRM Guideline (2020; Amended 2024)
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原文出處：精索靜脈曲張會自己好嗎？ 何時需要看醫生治療？ 是否開刀要看4件事
精華 FAQ
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因左側精索靜脈回流路徑較長、角度較大，血液較易逆流滯留，所以九成以上病例集中在左側；許多患者初期症狀不明顯，往往直到不孕、疼痛或陰囊外觀異常才被發現。
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若站立時陰囊有蚯蚓狀血管、久站或用力後疼痛加劇、兩側睪丸大小不對稱，或超音波與觸診確認為臨床型精索靜脈曲張，就應盡快由泌尿科評估。
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通常以第三級重度、合併不孕或精液異常、患側睪丸萎縮，以及疼痛已影響生活品質者為手術考量；目的在改善血液鬱積對睪丸的傷害，盡量保留生育力與荷爾蒙功能。