心理師選書｜《當孩子成為大人》：學習在親子關係中「放手」並投資自己

AI重點 文章重點整理： 重點一： 親子界線需隨孩子成長滾動式調整，父母要學會逐步放手。

親子界線需隨孩子成長滾動式調整，父母要學會逐步放手。 重點二： 父母最大的祝福，是先照顧自己並建立穩定的人際支持。

父母最大的祝福，是先照顧自己並建立穩定的人際支持。 重點三：對成年子女少給未邀請的建議，多用尊重與祝福取代批評。

有一天晚上，我坐在床上翻著新書，隨手拿劃線筆頻繁畫重點。我那剛要上小二的女兒看到了，自告奮勇跑來幫我貼標籤。那是她有史以來貼得最開心的一次，因為她貼了好幾張。

看著她愉悅的小手，我心裡也跟著開心起來。當初看到《當孩子成為大人：你最需要的相處智慧》這本書時，我第一個念頭還是：我應該還不用讀吧？孩子還這麼小。但讀著讀著，我卻在床頭點頭如搗蒜。

我們總以為「父母與孩子的界線」是等孩子十八歲、甚至結婚成家後才需要面對的事，但其實我們和孩子的界線不是從Ａ點直接跳到Ｂ點，而是一場漫長的「滾動式修正」。

在這段歲月裡，我們會從孩子的世界一步步向後退，成為他人生的背景；孩子則是從我們的世界一步步向前走，成為自己人生的大主角。而這一步步退後的過程，往往是親子之間最難的課題。

不知道，你在這場為孩子「放手」的修練裡，是否也常感到瓶頸，找不到最舒適的距離呢？

父母能給予最大的祝福，就是投資自己

本書作者吉姆‧伯恩斯博士是一名家庭關係專家。他認為，當孩子漸漸長大時，父母放手的關鍵，在於為我們與孩子之間曾經有過的緊密關係，進行一場「哀悼」。

如果我們難以承認並接受那個「被孩子強烈需要」的階段已然逝去，我們就很難與長大後的孩子建立新的健康關係。

然而，這對父母來說並不容易！特別是在我們自己情緒疲憊、身體或精神狀態不好的時候，根本無法做到。這也就是為什麼吉姆‧伯恩斯博士特別強調：孩子長大之後，父母最該把心力放在「自我照顧」上。

除了生活上的自我照顧，他更進一步指出：「假如你有一個正在陷入困難的成年子女，那你更需要讓自己被一群能支持你的人圍繞。」

這裡為什麼特別強調人際關係的重要性呢？我想，成為父母之後，有好長一段時間的生活重心都在孩子身上，不知不覺就疏於經營自己的人際關係了。

當我們準備學習放手，並為過去緊密的親子關係進行哀悼時，難免產生擔憂、焦慮或失落。這些負面情緒若是無處安放，最終只能全數傾倒在孩子身上。相反地，如果我們有優質的人際支持，就能緩衝我們的負面情緒，不至於過度干涉孩子的人生。

簡單來說，當我們能把自己的生活過好，讓自己保持身心健康，我們才有能力給予孩子足夠的空間，讓他去擴展自己的人生。

記得「給建議的嘴巴」閉緊

大部分的父母，即使孩子已經三、四十歲了，依然很喜歡給建議。但請捫心自問，身為成年人的我們，會喜歡動不動就被建議嗎？

我想，答案是否定的！

圖片來源：AI

吉姆‧伯恩斯博士認為，再好的建議、再好的出發點，未經邀請的冒昧介入，終究會傷害彼此的關係。因為沒有任何一位成年人，會希望別人一直來教自己該怎麼做、該怎麼生活。

不知，你的孩子現在還願意跟你聊心事嗎？

如果有一天，你發現你的孩子都不太喜歡跟你聊天、說話，那麼改善的關鍵就在於把「給建議的嘴巴」閉緊。

開口前請思考：我的話是祝福，還是詛咒？

「你的話能用來祝福，也能用來詛咒」我閱讀到這句話時，特別震撼，但也覺得無比真實。

父母對孩子說的話帶著極大的力量，可能是滋養，但也可能帶來深深的傷害。尤其是當孩子不願聽從父母的指示時，父母內心深處的擔憂就會被激化，變得難以控制。

以台灣人來說，很容易用「唱衰」的方式表達出來。

對還在念書的孩子說：「你要是不好好念書，以後就找不到工作，只能撿破爛！」

對出社會的孩子說：「你現在做沒幾個月就換工作，這麼沒定性，我看工作只會越換越糟糕。」

對成家的孩子說：「孩子一哭你就抱，遲早被寵壞，以後你就知道慘了，到時候我看你怎麼辦！」

當父母的關心充滿了恐懼與控制，不僅會推開彼此的距離，也會讓孩子不敢邁開步伐，或是為了反抗而變得更加執著，難以做到真正適合自己的選擇。

因此，不妨停下來留意一下：

每一次你向孩子表達關心時，說出口的話對孩子來說，究竟是一種祝福，還是一句詛咒呢？

少一點指手畫腳，就是多一點祝福

其實，整本書讓我最有感觸的，就是第八章「姻親、繼親與重組家庭」，書中描繪的情景與我的生活經驗很符合，也與我內在的渴望有所呼應。

吉姆‧伯恩斯博士對於如何與姻親建立健康關係，提出了非常乾脆且深刻的原則：

不要批評姻親 不要批評姻親的父母 不要批評姻親對待你兒子或女兒的方法 不要批評姻親的任何事

我原以為這是很基本的社交尊重，但出了社會、結了婚之後才體會到，在許多家庭裡，批評姻親是多麼常見，甚至相當氾濫的情況😭。

圖片來源：AI

吉姆‧伯恩斯博士並不是要我們盲目地喜歡上姻親，或是完全同意姻親所做的一切事情。而是要藉著尊重姻親來表達對孩子的尊重──因為那是孩子所選的配偶，而不是我們選的。

同時，他也特別提醒我們：永遠不要跟孩子的配偶爭執任何事，並且不能夠把孩子配偶的事，當成是自己個人的事情來處理。

用台灣的習慣的說法，我會這樣描述：不要把孩子的配偶當成可以隨意指點的「自己人」，而是把對方當成給予高規格尊重的「外人」，保持適當的邊界，不隨意干涉對方的任何事，這將是孩子婚姻幸福的催化劑❤️。