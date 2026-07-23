69歲溫慶珠安詳辭世，一句「她把自己活成了一件作品」感動無數人

AI重點 文章重點整理： 重點一： 溫慶珠被讚把自己活成一件作品，人生比服裝更動人。

溫慶珠被讚把自己活成一件作品，人生比服裝更動人。 重點二： 她以多元經歷、文化底蘊與設計熱情，走出獨特風格。

她以多元經歷、文化底蘊與設計熱情，走出獨特風格。 重點三：面對低潮與撤櫃，她仍堅持本土品牌尊嚴與生命態度。

當69歲的台灣時尚設計師溫慶珠在睡夢中安詳辭世，許多人惋惜一位設計巨匠的離開。

​但真正讓人久久不能忘懷的，不只是她打造過多少華服，而是一位好友留下的一句悼念。

​作家袁青寫道：「她把自己活成了一件作品。」​短短十個字，道盡了她的一生。

​有人一輩子努力完成一件作品；有人窮盡一生，把自己變成作品。

​溫慶珠屬於後者。她留下的不是流行，而是一種生命姿態。

​當我重新閱讀她的人生故事時，我發現她帶給我的，不只是時尚，而是五堂值得所有教育工作者、父母與年輕人反覆思索的人生課。

​第一堂課：找到自己，比急著找到工作更重要

​今天很多年輕人畢業後最焦慮的是：「我要做什麼工作？」但溫慶珠年輕時的人生，看起來幾乎沒有一條筆直的道路。

​她當過秘書、做過空中小姐，也曾差點踏進演藝圈成為電影演員。

​每一次轉換，都像是在重新摸索自己的位置。

​若只看當下，很容易覺得那些經歷彼此毫無關聯；多年後回望，卻會發現每一段歷程都成了她創作最珍貴的養分。

​她在不同的人群與文化之間穿梭，也愈來愈清楚，真正讓自己心跳加快的，不是哪一份職業，而是設計。

她曾說：「如果妳喜歡自己所做的事，就如同我一樣，那麼工作不會再只是工作，而是充滿創意的生活！」

​這句話，說出了許多人終其一生都還沒找到的答案。

​身為教師，我經常思考，我們投入大量時間教孩子如何找到一份穩定工作，卻很少陪他們辨認自己的熱愛。

​當一個人知道自己真正想走的方向，工作便有了溫度，也有了持續投入的理由。

​第二堂課：忠於自己的選擇，比迎合世界更難

​外界眼中的溫慶珠，總是浪漫、華麗，帶著濃厚法式風情；真正認識她的人卻知道，她骨子裡是一位非常傳統的女性。

​她坦言，自己只相信一見鍾情，也只鍾情於華人男子。即使有人提出令人稱羨的婚姻條件，只要沒有心動，她從未勉強自己。

​她與前夫 Sergio 曾有過令人羨慕的婚姻。洗頭、送早餐、彼此照顧，那些細碎日常都是真實存在過的幸福。只是感情終究有走到盡頭的一天，她沒有讓彼此陷入怨懟，也沒有讓曾經的美好變成互相傷害，而是選擇帶著尊重與祝福道別。

​許多人羨慕轟轟烈烈的愛情，她的人生卻告訴我們，真正難得的是，愛的時候真心相待，離開的時候依然保留體面。

​第三堂課：真正有魅力的人，都有深厚的文化底蘊

​溫慶珠的作品之所以讓人一眼認出，不只是因為剪裁或珠飾，而是每件作品背後都有文化的重量。

​她出身文學世家，外公是知名文人易君左，曾祖母更是中國第一位女性教育長。

​十七歲開始，她便跟隨國畫大師歐豪年學畫，東方藝術中的留白、節奏與氣韻，也悄悄流進她日後每一件設計作品。

​她把工作室設在充滿歷史氣息的迪化街，提出「衝突美學」，讓西方雪紡遇見東方珠花，讓柔美與力量同時存在於一件衣服裡。

​她甚至形容自己的服裝像一座珠寶盒，每一顆珠飾、每一道手工，都收藏著故事。

​這也讓我想到，在全球化競爭愈來愈激烈的今天，真正讓世界記住你的，往往不是模仿別人的能力，而是你能不能把自己的文化說得精彩。

​閱讀經典、理解傳統，從來不是把自己困在過去，而是替未來累積厚度。

​第四堂課：品牌最大的舞台，不一定在最高的大樓

​溫慶珠創業多年，最令人敬佩的一幕，發生在與台北101的撤櫃事件。

​當時，她創立的 ISABELLE WEN 業績始終名列樓層前茅，卻因管理階層更替與追求所謂國際化，被要求撤出櫃位。

​許多人遇到這種情況，也許選擇默默接受；她沒有。

​她當面質問高層：「我們國家的一個重要地標，裡面走進去零個台灣品牌，你敢相信嗎？」

​一句話，震撼了許多人。​那已經不是單純的商業決策，而是一位設計師對本土品牌尊嚴的提問。

​離開101之後，她沒有因此失去風采，反而更加堅定自主經營品牌。

​很多人努力擠進最耀眼的位置，希望被更多人看見；她的人生提醒我們，真正讓人難忘的，不是你站在哪棟建築裡，而是你留下了什麼樣的價值。

​第五堂課：生命最耀眼的顏色，常誕生在最低谷

​1997年，溫慶珠曾經歷人生低潮。​後來，一趟印度之旅改變了她。

​她看見許多生活極度困苦的女性，穿著卻是最鮮豔、最亮麗的衣服。那幅畫面深深震撼了她。

​她突然理解，美並不是富裕之後才有資格追求的奢侈品，而是一種面對生活依然願意選擇色彩的態度。

​旅行結束後，她的設計開始大量運用珠繡、亮色與繁複工藝，把那股旺盛的生命力縫進每一件作品。

​原來，一件衣服能夠改變的，從來不只是外表。

​教育最後教的，不該只是答案，而是人生

​好友蕭薔曾形容溫慶珠是一位「溫柔又有力量」的人，也總親暱叫她「皮蛋」，懷念她一直保有的少女心。

​如今，她離開了最熱愛的舞台，品牌將由家族與專業團隊延續，但真正留下來的，是她親自活過的一生。

​讀完她的故事，我一直反覆想到一個問題。

​我們花很多時間陪孩子解數學題、背英文單字、準備一次又一次考試，卻很少陪他們思考另一道沒有標準答案的人生題目──你希望成為什麼樣的人？

​溫慶珠沒有教大家如何設計一件漂亮的衣服，她示範的是，如何把一生慢慢雕琢成自己的樣子。

​當一個人真正認識自己，忠於自己的選擇，把文化化成養分，把挫折化成創作，把信念化成風格，生命就不只是走過歲月，而會留下讓人願意一再回望的痕跡。

​或許，教育最珍貴的成果，不是培養出一群履歷漂亮的人，而是多年以後，每個孩子都能驕傲地說：

​我把自己，活成了一件作品。