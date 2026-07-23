重視肌肉鬆弛劑副作用

2026-07-23 13:48 斛說針灸學塾

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：肌肉鬆弛劑常見成分包含Methocarbamol、Chlorzoxazone等藥物。
  • 重點二：多數肌肉鬆弛劑被提醒可能對腎臟造成一定程度傷害。
  • 重點三：懷孕婦女使用Methocarbamol時需特別留意胎兒風險。

現代人常常因為晚睡使得體內有慢性發炎的現象存在，進而使得肌肉的耐受度也隨著降低，很容易就出現扭傷的狀況。目前國內常用的肌肉鬆弛劑包括含有Methocarbamol成分的寶樂欣膜衣錠及肌樂弛錠絲，含有Chlorzoxazone成分的伏筋寧，另外如鬆得樂（Sirdalud）、舒肉筋新（Solaxin）、倍鬆（Befon）、美飛舒肌（Mephenoxalone）也都是常用的藥品。

然而，是藥就必然有副作用。大部分的肌肉鬆弛劑的共同副作用就是會對腎臟造成一定程度的傷害！

此外，對於懷孕的婦女而言，含有Methocarbamol成分的肌肉鬆弛更是應該提高警覺。因為，有研究指出可能會對胎兒有不良影響（https://www.guidelinecentral.com/drug/0db1e8dd-b4fa-491b-a529-0fb939710759/robaxin，https://www.drugs.com/tips/methocarbamol-patient-tips）。

中醫理論中對於肌肉酸痛症狀的看法是「不通則痛」；亦即，存在著「氣滯」及「血瘀」二種病理現象。


試著讓患者閉上雙眼，按摩其「太沖」、「足三里」及「血海」等三個穴各維持5分鐘。實驗一下，你（妳）就會知道穴位按摩的效果優於止痛藥及肉鬆弛劑。

精華 FAQ

  • 內文列出多種常見肌肉鬆弛劑，包括含Methocarbamol的寶樂欣膜衣錠、肌樂弛錠絲，含Chlorzoxazone的伏筋寧，以及鬆得樂、舒肉筋新、倍鬆和美飛舒肌等。

  • 文章強調，大部分肌肉鬆弛劑的共同副作用是可能對腎臟造成一定程度的傷害，因此民眾在使用前應了解風險，並避免長期或不當服用。

  • 內文引用中醫「不通則痛」的觀點，建議可讓患者按摩太沖、足三里與血海等穴位各5分鐘，作者並主張這種穴位按摩的效果可優於止痛藥與肌肉鬆弛劑。

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#肌肉酸痛

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2026-07-12 22:34 郭玉如
圖片來源：Canva製圖
圖片來源：Canva製圖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：男大生救回失去呼吸心跳的國中女生，卻被指控性騷擾並求償。
  • 重點二：他先表明身分、取得家屬同意再施救，警方認定屬正當救護。
  • 重點三：文章強調善良要有界線，施助時也要保留同意、見證與紀錄。

今天在《鏡週刊》看到一則灑狗血的新聞。

一名男大生救了一位失去呼吸心跳的國中女生，最後等來的不是一句感謝，而是性騷擾指控與鉅額求償。看到這樣的情節，我忽然理解，為什麼愈來愈多人面對陌生人的求助時，第一個反應不是伸手，而是猶豫。

身為一名教師，我一直相信，人與人之間不能失去互助的能力。如果因為少數極端案例，就讓整個社會變得冷漠，那同樣令人遺憾。

​只是這則新聞也提醒我們，善良若沒有一點保護自己的意識，有時受傷的，可能就是那個最熱心的人。

一場救命急救，最後竟走進警局

根據《鏡週刊》報導，南韓一名就讀緊急救護學系的男大生 A 先生，在溪谷發現一名國中女學生失去呼吸心跳。面對分秒必爭的狀況，他沒有貿然行動，而是先向女學生母親表明身分，在取得家屬明確同意後，才開始施救。

為了讓胸部按壓更準確，也確保呼吸道暢通，他解開女學生的胸罩背扣，持續施作長達十至十五分鐘的高強度 CPR。消防人員到場後，也肯定他的急救處置符合專業判斷，女孩最後順利恢復生命跡象。

他原以為事情結束了。沒想到等來的，不是感謝，而是一連串指控。

女學生父親指稱，他在急救時解開胸罩、觸摸胸部，涉嫌性騷擾；另外又以 CPR 導致肋骨裂傷為由，向 A 先生求償八百萬韓元，約新台幣十六萬元。警方最後認定 A 先生屬於正當救護，予以不起訴。

不過事件並未因此落幕，事後甚至有現役消防員對 A 先生仍在學、卻持有「一級救護技術員」資格提出專業質疑，使整起事件再次掀起討論。

一條人命救回來了，一名救人的學生，卻被推上另一場漫長的審判。

為什麼有人會把救命恩人變成加害者？

看到這則新聞，很多人第一時間都在責怪那位父親。

可是心理學提醒我們一件殘酷的事：人在極大的恐懼裡，大腦最先做的，往往不是尋找真相，而是急著找一個可以承擔責任的人。

當孩子差點喪命，家屬可能同時承受恐懼、自責與羞愧。「如果我當時再注意一點，是不是就不會發生？」這種無法承受的壓力，很容易讓人把情緒投射到眼前最容易鎖定的人身上。救人的那雙手，最後反而成了被懷疑的對象。

另一個不能忽略的現實，是醫療與照護成本。八百萬韓元的求償背後，很可能伴隨沉重的經濟壓力。當一個家庭突然被龐大的支出壓住，有些人會試圖把責任推向第三方，希望有人替自己承擔代價。

理解這些心理機制，不代表認同這種行為，而是提醒我們，人性有時遠比想像更脆弱。

很多善意，不是輸在好心，而是少了一個程序

心理學研究指出，不請自來的幫助，常常比我們想像中更容易引起反感。

原因很簡單。當一個人在沒有同意的情況下被介入，大腦接收到的訊息，有時不是「有人幫我」，而是「你是不是覺得我辦不到？」這種被剝奪掌控感的感受，被稱為「失能信號」。一旦自尊受到刺激，有些人便可能在事後用否定、指責，甚至反咬的方式，把主導權搶回來。

所以，真正成熟的幫助，不只是願意出手，也懂得尊重對方的選擇。一句「需要我幫忙嗎？」很多時候，比直接介入，更能讓善意留下好的結果。

真正保護自己的方法，往往都是小細節

回頭看整起事件，A 先生有一個動作值得所有人記住。他沒有一看到人倒下，就直接開始急救，而是先表明自己的身分，再取得家屬同意，才開始施作 CPR。短短幾秒鐘，看似不起眼，卻是在法律與溝通上替自己留下第一道保障。

如果是在公共場所協助他人，也可以養成幾個習慣。

第一，先取得當事人或家屬同意，若對方已失去意識，也要向現場民眾清楚說明自己準備進行的急救行動。

第二，盡可能請第三人在場見證，必要時協助錄影、報警或聯絡救護單位，讓整個過程都有客觀紀錄。

第三，超出自己能力範圍的事情，不要逞強，第一時間尋求專業人員協助。

第四，在職場或日常生活幫助他人時，也盡量保留訊息、對話或相關紀錄，避免日後各說各話。

這些動作看起來有點麻煩，卻可能在未來替自己省下更多麻煩。

真正能一直幫助別人的人，都懂得替自己保留餘裕

生活中，有些人幾乎不會拒絕別人的請求。

同事拜託，答應；朋友開口，答應；親戚一句「只有你能幫忙」，還是答應。久而久之，最疲憊的人，往往就是那個一直說「好」的人。真正能長久付出的人，通常都有自己的界線。

他們會設定固定回覆時間，而不是全天候待命；會先衡量自己的體力、情緒與資源，再決定能付出多少；當能力不足時，也願意坦然說「現在沒有辦法」。因為把自己耗盡，下一次就沒有能力幫助任何人。

每一次伸手之前，都先問自己一個問題

如果希望善良不要變成傷害，可以先替自己建立幾個習慣。分清楚哪些是自己的責任，哪些屬於別人的人生課題；拒絕時，不急著解釋一大串理由；不要因為一次誤解，就否定自己的價值，就像一張被揉皺的一千元鈔票，依然是一千元。

更重要的是，每一次準備付出之前，都先問自己一句話：「如果最後沒有一句謝謝，我還願意做到這一步嗎？」如果答案仍然是願意，那就安心去做；如果答案是否定，也不必因此責怪自己。

善良，不該因為少數人的惡意而消失

有個流傳很久的寓言說，一名男子看見一條蛇困在火裡，伸手把牠救了出來，結果立刻被蛇咬傷。

下一次再遇見同樣的情況，他沒有選擇袖手旁觀，只是改用一根長桿，把蛇挑離火堆。

蛇沒有改變，想救人的心也沒有改變，改變的是方法。

讀完《鏡週刊》這篇報導後，我最大的感觸不是「以後不要做好人」，而是「做好人，也要懂得保護自己」。

我們不能因為少數極端案例，就讓整個社會失去互助的勇氣；但也不能只憑一股熱血，就把自己暴露在風險之中。

願我們都能保留善良，也保留界線；願每一次伸出的手，都能救到別人，也能平安地收回自己。

精華 FAQ

  • 核心爭議在於男大生成功救回國中女生後，卻被對方父親指控性騷擾並要求賠償。事件讓人看到善意可能被誤解，也引發外界對急救界線與法律保護的討論。

  • 他先向女學生母親表明自己是緊急救護學系學生，取得家屬明確同意後才開始 CPR，並在過程中依專業判斷操作。文章認為這些程序有助於留下法律與溝通上的保障。

  • 文章建議先取得同意、盡量讓第三人在場見證，必要時錄影或報警，並避免超出能力範圍硬撐。同時也要保留訊息與對話紀錄，讓善意不必承受不必要的風險。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#性騷擾 #工作職場

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兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下。圖片來源：微博

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：謝賢離婚後未與前妻反目，仍保有體面互動。
  • 重點二：狄波拉、張柏芝都能與謝家維持和諧關係。
  • 重點三：他以尊重與善意，讓孩子不必繼承大人的仇恨。

一個男人離婚兩次，兒子的婚姻也破裂了。照理說，他的人生裡應該留下不少怨恨、難堪，甚至一群老死不相往來的前家人。但謝賢離世後，大家看到的卻完全相反。

第一任前妻甄珍在機場淚崩、第二任前妻狄波拉哭到雙眼紅腫，前媳婦張柏芝更立刻把微博、IG大頭貼換成全黑。三個女人早已不是謝家的媳婦、妻子，謝賢也不再是她們名義上的家人。

可是在人生最後一程，她們仍然願意用家人的方式，送他離開。謝賢卻用兩段婚姻，以及他對前媳婦張柏芝的態度，示範了另一種可能：婚姻可以失敗，關係可以改變，但真正有修養的人，會讓曾經愛過的人，在離開之後仍保有尊嚴。

兩段婚姻都結束，他卻沒有多出兩個仇人

謝賢一生有過兩段婚姻。1974年，他與台灣女星甄珍結婚，這段婚姻維持不到三年便告終。許多人離婚後，只要提起前任就充滿怨恨，但甄珍與謝賢多年後依然能見面、互動。

2019年謝賢來台出席甄珍出道50周年活動，相隔40年這對前夫妻首度同框，兩人大方擁抱、合唱，謝賢還說：「我永遠愛你。」甄珍也回應「如果可以再選一次，我還是會嫁給謝賢」婚姻沒有走到最後，卻沒有抹掉兩個人曾經真心相愛的事實。

謝賢的第二任妻子是狄波拉。兩人1979年結婚，生下謝霆鋒與謝婷婷，婚姻維繫16年後離婚。狄波拉後來再婚，謝賢不只與她維持朋友關係，甚至與她的現任丈夫江耀城也能自在相處。三個人可以一起吃飯、參加活動，孩子有重要事情時，也能回到同一張桌子旁。狄波拉曾透露，現任丈夫甚至會主動留出空間，讓她與謝賢、一對兒女單獨相處。

這才是最不容易的地方。不是假裝婚姻沒有失敗，也不是強迫所有人繼續當一家人，而是每個人都清楚自己的位置，不需要靠羞辱另一個人，證明自己比較重要。兩段婚姻都結束了，謝賢卻沒有把任何一任前妻變成壞人。這不是運氣，是選擇。

離婚後還能好好相處，真正受益的是孩子

​很多人以為，離婚是兩個大人的事。其實大人怎麼離婚，決定了孩子接下來要承受多少痛苦。

有人把孩子當傳聲筒：「你去跟你爸爸說。」有人逼孩子選邊站：「你到底比較愛爸爸，還是愛媽媽？」還有人不斷在孩子面前羞辱前任，卻忘了孩子身上流著對方一半的血。當你告訴孩子「你爸爸是爛人」、「你媽媽一無是處」，孩子聽見的可能是：我的一半也很糟糕。

謝賢與狄波拉沒有這麼做。他們不再當夫妻，卻仍然共同當謝霆鋒與謝婷婷的父母；狄波拉再婚後，現任丈夫也沒有逼她切斷與前夫家庭的聯繫。

​因此，孩子不需要在爸爸、媽媽與繼父之間選邊，也不用為了愛其中一個人，對另一個人感到內疚。真正的多方贏，不是每個人都毫無芥蒂。而是大人願意管好自己的情緒，不把上一代的恩怨，變成下一代的功課。

兒子離婚後，他也沒有把張柏芝當成外人

​2011年，謝賢面對兒子謝霆鋒與張柏芝結束婚姻。當時兩人的婚變鬧得沸沸揚揚，謝賢身為父親，大可以一味維護兒子，將所有責任推到前媳婦身上。但他沒有。他多次公開肯定張柏芝是一位盡責的母親，感謝她照顧兩個孩子。談到兒子婚姻失敗時，他甚至心疼落淚，說自己覺得「對不起他們三個」。

他看到的，不只是一個「已經離婚的媳婦」。他看見的是，一位獨自承擔許多責任、努力照顧他兩個孫子的母親。張柏芝也沒有因為婚姻結束，切斷孩子與謝家的感情。她仍讓兩個兒子與爺爺保持聯繫，自己也與謝賢維持良好互動。

​謝賢連張柏芝後來生下、與謝家沒有血緣關係的第三個孩子，也一樣疼愛。一個已經沒關係的前公公願意感謝，一位已經離開的前媳婦沒有關門。於是婚姻雖然破裂，孩子與爺爺的親情沒有一起被判出局。

九成遺產留給孫子？無法估價的善意

謝賢離世後，據說他把九成遺產設為孫子成長基金，留給張柏芝與謝霆鋒所生的兩個兒子。其實，即使拿掉這項遺產傳聞，也不影響謝賢對家人的態度。真正重要的，不是他最後留下多少錢，而是他在還活著的時候，怎麼對待那些已經沒有法定關係的人。

他沒有因為婚姻結束，就否定前妻曾經的付出；沒有因為兒子離婚，就把前媳婦推到家門之外；也沒有讓兩個孫子因為父母分開，失去爺爺的疼愛。遺產可以計算，善意卻無法估價。

沒有法定關係後，家人如何保持優雅？

​優雅不等於委屈自己。如果關係中存在暴力、控制、騷擾或長期傷害，離開、斷聯與保護自己，才是負責任的選擇。但若只是兩個人不再適合共同生活，我們至少可以做到：不要因為感情結束，就全面否定對方的人格。

更不要為了報復前任，剝奪孩子被愛的權利；也不要逼所有親友陪著自己一起恨。夫妻可以變成前任，父母的身分仍然存在。媳婦可以變成前媳婦，孩子的媽媽依然值得被尊重。法律可以終止婚姻，卻不需要順便摧毀所有曾經存在的情分。

謝賢的故事，給我們3點提醒

第一，分開後，不要急著把對方說得一文不值。

​你可以承認兩個人不適合，也可以清楚設下界線，但不需要靠羞辱前任，證明自己離開得正確。一個人的修養，不只看熱戀時有多體貼，更要看感情結束後，還能不能管好自己的嘴。

第二，不要讓孩子繼承大人的仇恨。

​你可以不再愛前任，卻不能逼孩子一起討厭自己的爸爸或媽媽。孩子需要知道：父母分開不是他的錯，他也不必為了愛任何一方，背叛另一方離婚後最重要的責任，不是爭誰輸誰贏，而是讓孩子知道，家庭的形式變了，愛沒有消失。

第三，真正的優雅，是讓每一個人都有台階可下。前妻不必被醜化，前夫不必被消滅，現任不必活在比較裡，孩子更不必夾在中間做人質。

​謝賢當然不是完美的丈夫，他的感情人生也有許多爭議。但他示範了一件很難的事：當關係走到盡頭，不一定非得把曾經的一家人，變成一群彼此怨恨的陌生人。祈願謝賢一路好走，謝謝你活出了精采的一生。


精華 FAQ

  • 因為他沒有把前妻變成仇人，也沒有在關係結束後羞辱對方，而是維持基本尊重與體面，讓曾經愛過的人即使分開，仍能保有尊嚴與情分。

  • 謝賢與狄波拉離婚後仍能友好相處，甚至與對方現任丈夫自在同桌；他也曾公開肯定張柏芝盡責照顧孩子，讓前媳婦沒有被排除在謝家之外。

  • 它強調離婚不必延伸為仇恨，不應逼孩子選邊站，也不該用羞辱前任證明自己正確。真正的優雅，是讓每個人都能保有退路與尊嚴。

失敗要趁早-張念慈

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#婚姻 #張柏芝

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從小聽媽媽抱怨爸爸到長大崩潰！無數長女共鳴：原來那不是我的責任

從小聽媽媽抱怨爸爸到長大崩潰！無數長女共鳴：原來那不是我的責任

2026-07-14 12:37 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：pinterest
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如果妳也有「長女病」，請停止拯救媽媽：她的人生課題，不該由妳負責。無論幾歲你可能都想過：「媽媽不開心，我是不是應該想辦法讓她好一點？」「爸媽又吵架了，我是不是要出面勸和？」

有些女兒從小就特別懂事，習慣照顧弟妹、安撫父母情緒，家裡發生問題時，也總是第一個站出來收拾局面。長大後，她們依然很難拒絕家人的要求，甚至把維持家庭和諧，視為自己不能推卸的責任。社群上常將這種狀態稱為「長女病」。這並不是正式的疾病名稱，也不是每位長女都會遇到，而是形容一個人長期承擔超出自身角色的家庭責任，總覺得自己必須照顧所有人，卻很少關心自己累不累。

編輯推薦

小時候被迫聽媽媽訴苦，長大才發現那不是自己的責任

一名網友分享，自己從國小開始，就經常聽媽媽抱怨爸爸、埋怨生活辛苦，甚至在情緒失控時，把孩子一起拉進爭吵之中。由於哥哥和妹妹較少回應媽媽，所有負面情緒幾乎都落在她身上。媽媽不只向她傾訴，還會問她應該怎麼做，讓當時仍是孩子的她感到焦慮又害怕，甚至責怪自己想不出解決方法。直到長大後擁有自己的家庭和孩子，她才明白，父母不應該把婚姻裡的沉重情緒壓在孩子身上。

另一名網友也提到，自己長期習慣討好家人、安排家庭活動、照顧媽媽的生活，直到有一天突然發現自己真的太累了，才開始學習拒絕不想參加的聚會，表達自己的不滿，並清楚告訴家人，未來可以住得近，但不會同住。她表示：

自己依然感謝父母，也愛著家人，但「我是我，我有自己的生活與責任」。

妳以為自己是懂事，其實可能太早成為大人

心理學中有一個相近概念，稱為「親職化兒童」，指孩子被迫承擔原本應由成人負責的實際或情緒責任。除了照顧弟妹、處理家事之外，孩子也可能成為父母的情緒支柱、婚姻調解者，甚至被要求在爭吵中選邊站。

例如媽媽長期向女兒抱怨爸爸，把婚姻中的委屈、憤怒，甚至過度私密的問題全部告訴孩子。女兒一邊心疼媽媽，一邊開始對爸爸產生敵意，結果父母和好後，反而被責怪不應該這樣對待爸爸。

但孩子從來不該成為父母的婚姻諮商師、情緒垃圾桶，或被迫選邊站的人。父母需要支持，可以尋求朋友、手足、心理師或其他成年人的協助，而不是將成人世界的重量全部交給孩子。

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媽媽的人生課題，不是妳的人生作業

如果妳也有長女病，請記得，不要再試圖拯救媽媽。

這並不是要妳恨她、離開她，或否定她曾經受過的苦，而是要看清楚一件事：她的人生課題，不是妳的人生課題。

圖片來源：pinterest
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她和爸爸的婚姻問題、沒有完成的夢、長年累積的委屈，都是她需要面對與處理的人生選擇。妳可以心疼她，也可以在能力範圍內提供支持，但無法代替她改變人生。

真正健康的關心是：「我願意陪伴妳，但這個決定要由妳自己做。」

過度承擔則是：「只要妳不快樂，我就不能過自己的生活。」這兩者看似相近，卻有完全不同的重量。

學會拒絕，不代表妳是一個不孝的女兒

當媽媽再次向妳傾訴爸爸有多糟，妳不必急著分析誰對誰錯，也不需要立刻替她想出解決方法。

妳可以說：「我知道妳現在很難過，但這是妳和爸爸之間的問題，我不適合介入。」或是告訴她：「這些內容讓我壓力很大，妳可能需要找更適合的人聊聊。」

妳也可以從生活中的小地方開始建立界線，例如不在工作時接聽抱怨電話、拒絕不想參加的家庭聚會，或把陪伴家人的頻率調整到自己可以負荷的程度。剛開始拒絕時，妳可能會有罪惡感，擔心媽媽難過、覺得自己變冷漠。這不一定代表妳做錯了，而是妳過去太習慣把家人的需求擺在自己前面。

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妳可以愛媽媽，但不必代替她活著

停止拯救媽媽，不代表妳不愛她，而是讓彼此回到正確的位置。

媽媽可以擁有自己的情緒與痛苦，但她也需要為自己的選擇負責；妳可以是一個關心她的女兒，卻不必成為她的心理師、婚姻顧問或人生救援隊。

別人的失望，不等於妳做錯了。當妳不再把全家人的快樂扛在肩上，才有機會重新問問自己：除了當一個懂事的女兒，妳真正想過的是什麼樣的人生？

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拚命過勞換來一場職災：她從三國語言天才變成永遠的啞巴，1228萬的血淚

拚命過勞換來一場職災：她從三國語言天才變成永遠的啞巴，1228萬的血淚

2026-07-20 19:25 柳靖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：羅小姐精通3國語言，卻在公司訓練口譯時突然中風倒下。
  • 重點二：法院認定公司隱形加班達97小時，與她發病具有因果關係。
  • 重點三：失去語言能力後判賠1228萬元，但健康與人生已難以回復。

精通三國語言的學霸，最後卻失去說話能力！一場判賠 1228 萬的職災官司戳破全台灣爆肝打工人的幻想：人生沒有任何一份工作值得拿未來交換！

她花了二十多年成為頂尖人才，卻在講台上當場倒下

一場判賠 1228 萬元的職災官司，讓所有拚命工作的人都沉默了。

只看履歷，羅小姐幾乎符合所有人對「人生勝利組」的想像。中央大學畢業，取得台北藝術大學碩士學位，曾赴波蘭華沙美術學院研修，精通英文、西班牙文與波蘭文，在葡萄酒進口公司擔任品牌副理，負責國外酒莊與亞洲市場的溝通。

她花了二十多年，把自己培養成一個別人眼中的頂尖人才。

2019 年 6 月，在一場公司教育訓練上，她站在台上替外賓口譯，講到一半突然倒下，診斷結果是急性腦中風。


低風險族群與被隱藏的 97 小時加班

她沒有抽菸，沒有喝酒，沒有高血壓或心血管疾病。

依照國民健康署慢性病風險評估，她未來十年的中風風險約只有 5%。法院最後認定，公司長期高強度的工作安排，與她發病之間具有因果關係。

公司在法庭上宣稱她的加班只有 49 小時，但法院查出來真實數字高達 97 小時。法官沒有只看表面打卡紀錄，假日參加葡萄酒課程、展覽布置與撤場、深夜 LINE 工作訊息、回家查資料準備接待外賓，全都認定為實質工作。

很多上班族看到這裡大概都笑不出來，因為這些隱形勞動每天都在發生，大家早就把它當成理所當然的一部分。


失去一輩子累積的能力，再多賠償也回不到原點

中風之後，羅小姐罹患完全性失語症（Global Aphasia），無法流暢理解語言，也失去了表達能力。

一位靠口譯維生的專業人士，再也無法使用自己的語言能力。二十多年建立起來的優勢，在短短幾分鐘內崩塌。

法院認定總損害超過一千六百萬元，扣除公司先前支付的補償，以及她被認定須負擔的一成責任，最後判賠一千二百二十八萬元。金額看起來很高，但她的人生再也回不到原點。

很多高成就的人都有同一種壞習慣：身體發出警訊時先忍一下，想著今天還有會議、還有行程等著自己，忙完再說。

倒下前同事曾勸她請假就醫，她依然選擇咬牙留下來完成既定任務。很多人看到這段都會覺得熟悉，因為自己也做過一模一樣的選擇。


離開公職後，我重新定義了人生的價值

我離開公職後，重新思考了人生的底層邏輯。

以前總覺得，人要證明自己的價值就得一直往前衝。後來才慢慢明白，努力與責任固然有價值，但健康一旦失去，再高的薪水、再漂亮的職稱，都沒有辦法幫你重新長回來。

每天加班一點點，看起來沒有什麼；每天少睡一點點，看起來也沒有什麼。很多人生崩塌的轉折都不是某一天突然發生，而是身體默默記住了每一次忽略，等到真的撐不住了，一次全部還給你。


建立不必拿健康與尊嚴交換收入的人生

離開公職之後，我一直在思考：一個普通人到底要怎麼一步一步建立一個不必拿健康、時間與尊嚴交換收入的人生？

人生很長，工作可以重來，健康未必有第二次機會。

當你學會跳出體制給你的陷阱、開始為自己的健康與生命策略打算的那一刻起，你才能真正拿回屬於自己的人生主導權。


精華 FAQ

  • 她畢業於中央大學、取得北藝大碩士，並赴波蘭研修，精通英文、西班牙文與波蘭文，任職葡萄酒進口公司品牌副理，負責國外酒莊與亞洲市場溝通。

  • 法院認為公司長期高強度安排與發病有因果關係，且真實加班達97小時，包含假日活動、深夜訊息與回家準備工作，並非公司所稱的49小時。

  • 案件顯示再高的薪水與職稱，都不足以彌補健康受損；一旦身體長期被忽略，可能換來無法逆轉的後果，提醒上班族別用未來交換工作。

柳靖

柳靖

台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

#台灣 #健康 #工作職場

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新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因

新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因

2026-07-22 13:05 女子漾／編輯張念慈
新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因。女子漾AI製圖
新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因。女子漾AI製圖

新竹市一間音樂教室近日發生重大刑案，也讓家族關係、財產安排與長期衝突再次成為討論焦點。手足翻臉，表面看起來是在爭一筆錢，背後真正放不下的，往往是多年來沒有被看見的委屈。為什麼小時候一起長大、曾經最熟悉彼此的兄弟姊妹，成年後卻可能因為金錢、照顧責任與父母態度，逐漸走向疏遠，甚至徹底翻臉？以下盤點網友熱議的5個手足翻臉原因。

文章目錄

手足翻臉原因1：嘴上說一視同仁，孩子記住的卻是「你永遠比較疼他」

示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

父母常說每個孩子都一樣重要，但實際分配資源時，卻可能因為年齡、性別、經濟狀況或個性，做出不同安排。哥哥收入不穩，所以買房時多幫一點；弟弟年紀最小，因此做錯事也容易被原諒；妹妹比較會撒嬌，總能獲得更多關注；姊姊最懂事，於是每次都被要求多讓一步。

這些差別待遇，父母可能認為是「按照需求照顧」，孩子感受到的卻未必如此。一句「你是姊姊，要讓弟弟」，小時候看似只是要孩子停止吵架，長大後卻可能變成一種深層記憶：為什麼每次被要求犧牲的都是我？

等到日後遇上學費、創業資金、買房頭期款或財產分配，過去那些沒有被處理的偏心感，也可能一起浮上檯面。真正讓人難過的，有時不是少拿多少錢，而是終於確認，原來自己在父母心中的位置，真的和其他手足不一樣。

手足翻臉原因2：一個人出錢、一個人出力，最後兩邊都覺得自己吃虧

父母總希望百年之後能將財富傳承遺愛子女，但實務上手足爭產糾紛多，對簿公堂案例也不少。圖／聯合報系資料照片
父母總希望百年之後能將財富傳承遺愛子女，但實務上手足爭產糾紛多，對簿公堂案例也不少。圖／聯合報系資料照片

父母年紀漸長後，手足之間最容易爆發的衝突之一，就是照顧責任不平均。住得近的孩子，可能負責陪父母看醫生、買飯、拿藥、處理生活雜事；住得遠的人則固定匯錢，認為自己也承擔了不少經濟壓力。

問題是，雙方通常只看得見自己的付出。實際照顧的人會覺得：「你只是匯錢，根本不知道半夜跑醫院有多累。」出錢的人則可能認為：「我也有工作、房貸和孩子，難道經濟支援不算付出？」

更麻煩的是，照顧很難用數字精準計算。陪父母看一次急診值多少錢？辭掉工作照顧三年該怎麼補償？住得最近的人是否就應該承擔最多責任？平常沒有幫忙，最後卻要求平均分配財產，公平嗎？

當家人從未把照顧分工、醫療支出與未來安排說清楚，每個人都會覺得自己做得最多，也最容易認為其他人佔了便宜。到了真正要談財產時，表面上在算房子和存款，實際上卻是在清算多年來誰比較辛苦。

手足翻臉原因3：「一家人不用算太清楚」，往往是家族事業翻臉的開始

示意圖／報系資料照
示意圖／報系資料照

很多家族事業剛開始時，都靠著一句「自己人比較好講話」運作。有人負責顧店，有人出資，有人提供房子，也有人只是偶爾幫忙。感情好的時候，薪水晚點領沒關係，帳目不清楚也沒人追究，甚至連股權、租金與分紅都只靠口頭約定。

但家族事業一旦開始賺錢，或遇上接班、退休與房產處理，問題就會全部出現。每天實際經營的人可能認為：「這間店是我多年來辛苦做起來的。」沒有參與經營的手足卻可能覺得：「這是爸媽留下來的家業，為什麼變成你一個人的？」

家族事業最容易混在一起的，通常有三件事：房子的所有權、公司的股權，以及實際經營權。在法律與帳目上，三者可能完全不同；在家人的感情中，卻經常被視為同一件事。誰可以決定店面用途？誰應該領薪水？盈餘要不要分給其他手足？使用父母的房子做生意需不需要付租金？投入多年心力的人，是否應該取得更多權利？

這些事情如果從未白紙黑字寫清楚，等到關係惡化後，每個人都會拿出不同版本的「當初明明說好了」。家族事業最怕的，未必是沒有人接班，而是每個人都以為自己才有權作主。

手足翻臉原因4：手足各自成家後，爭的不再是兩個人，而是兩個家庭

新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因。女子漾AI製圖
新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因。女子漾AI製圖

小時候的兄弟姊妹，生活都由父母安排；成年後，每個人卻有了伴侶、孩子、房貸和自己的家庭責任。這時候，手足之間的問題不再只是「你跟我」，而是「我們家和你們家」。

有人希望賣掉父母留下的房子，拿錢支付孩子的教育費；有人想保留老家，認為那是家族共同回憶；有人希望繼續經營父母留下的事業；也有人急需現金，不願再等待。每個選擇背後都有現實壓力，也都會影響自己的伴侶與孩子。

這時，媳婦、女婿或伴侶的位置也容易變得尷尬。完全不介入，可能被另一半認為沒有站在自己這邊；介入太多，又可能被其他家人視為外人插手，甚至被懷疑是為了財產。

有些人原本只是聽另一半抱怨，後來卻被要求出錢、當傳話人，甚至一起加入家族對立。久而久之，手足之間的矛盾也會被放大成兩個家庭的衝突。因此，當伴侶捲入原生家庭問題時，支持不等於無條件選邊，也不代表必須替對方出面談判。真正健康的做法，是先釐清哪些事情屬於手足之間的責任，哪些會影響夫妻共同財務，以及伴侶願意介入到什麼程度。

手足翻臉原因5：平常避談錢，最後只能在感情最差的時候分財產

手足關係變質示意圖。女子漾AI製圖
手足關係變質示意圖。女子漾AI製圖

很多家庭把談錢、房子和遺產視為禁忌，總覺得長輩還健在時談分配，顯得太現實，甚至像在期待父母離開。於是大家選擇不談，認為「以後再說」、「到時候自然會處理」或「兄弟姊妹自己商量就好」。但真正需要處理時，往往正是全家情緒最脆弱的時候。

父母突然住院、失去表達能力或離世後，手足不只要面對悲傷，還得在短時間內處理醫療費、喪葬費、貸款、債務、房產與家族事業。原本可以在平靜時說清楚的事情，全都擠在壓力最大、彼此最沒有耐心的階段發生。

更常見的情況是，父母可能分別對不同孩子說過不同的話。「這間房子以後給你。」「你照顧我們比較多，不會讓你吃虧。」「弟弟比較不會理財，你要多照顧他。」「大家都是一家人，不用分那麼清楚。」這些話未必帶有惡意，卻可能讓每個孩子都相信，自己才是父母真正承諾的那個人。

等到父母無法再說明，每個人拿出的都是自己的記憶，也都認為對方在說謊或搶奪。平常不談錢，不代表家庭比較有感情；有時只是把衝突延後到最難收拾的時候。

手足最怕的不是意見不同，而是多年來從未把話說清楚

示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

手足關係原本就比一般人際關係更複雜。彼此一起長大，知道對方最脆弱的地方，也累積了最多比較、競爭與被忽略的記憶。關係好的時候，手足可以是最可靠的支持；關係惡化後，那些共同回憶也可能成為最傷人的武器。

避免手足因金錢翻臉，不代表父母一定要把所有東西平均分配，也不代表每個孩子的付出都能算得一模一樣。真正重要的是，分配方式、使用安排與背後理由，應該盡可能透明。

父母仍能清楚表達時，家人可以提早談清楚幾件事：房產目前登記在誰名下？是否有貸款或債務？誰正在使用或經營？誰主要負責照顧長輩？相關費用如何分擔？父母真正的分配意願又是什麼？涉及房產、公司、遺囑與繼承時，也不應只靠口頭承諾。必要時，可尋求律師、公證人、會計師或財務專業人士協助，把重要安排留下正式紀錄。

談錢確實可能尷尬，但比起等到每個人都覺得自己被虧待，提前說清楚，反而更有機會保住一家人的感情。

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