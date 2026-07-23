2026-07-23 11:16 享民頭條
延續國際級的越野聖殿！2027 Xtrail Kenting by UTMB正式開報
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：2027 Xtrail Kenting by UTMB將於3月5日至7日舉行。
- 重點二：賽事移師墾丁福華飯店，整合報到、起終點與EXPO
- 重點三：墾丁賽道結合高溫高濕與高可跑性，挑戰獨特。
記者/鄭欣宜報導
在南台灣的艷陽與海風中，越野跑不再只是翻山越嶺的孤獨對話，而是一場結合競技、品牌與社群的嘉年華。回顧 2026 年，Xtrail Kenting by UTMB 首次登場便吸引了 3千名國內外跑者共襄盛舉，更匯聚了包含香港、日本等來自世界各地33國的越野愛好者。
這場賽事不僅是一場比賽，更是台灣越野跑接軌國際的重要里程碑。三天的賽程中，超過 30 個戶外品牌進駐 EXPO 展區，搭配晨跑體驗與日落瑜珈等豐富活動，成功塑造出猶如國外大型賽事般的熱烈氛圍。帶著這份成功經驗，2027 Xtrail Kenting by UTMB 將迎來全面升級，為跑者帶來更極致的戶外盛宴。
跑的不是高度，是溫度：體驗全台獨一無二的賽道
「我們跑的是溫度」這句賽事核心口號，不僅道出了墾丁獨特的氣候考驗，也象徵著主辦方與參與者之間的緊密連結。
墾丁的地理環境得天獨厚，造就了炎熱（Hot）、強烈（Hardcore）、濕度（Humidity）以及高可跑性（Runable）四大賽道元素。這裡沒有無止盡的陡峭爬升，取而代之的是多樣化的地形挑戰。選手將從海岸線出發，途經熱帶叢林、溪谷、草原與陡坡，甚至需要在鋪滿鵝礫石的溪床中尋找前進路線，或是穿越由珊瑚礁堆砌而成的天然峽谷。
這種兼具多樣性與高可跑性的設計，讓選手能夠維持一定的跑步節奏，平衡了挑戰性與完賽可能性。然而，南台灣的酷熱與高濕度，對所有參賽者而言都是一場嚴峻的考驗。在烈日下持續前進，不僅需要充沛的體能，更考驗著跑者的意志力。正是這種獨特的環境，讓 Xtrail Kenting 成為一場無可取代的越野體驗。2026年50K組總一上田瑠偉（Rui UEDA）在賽後表示：「墾丁賽道旁的風景非常漂亮，但很多技術地形，所以並沒有想像中這麼好跑。」也側面說明 Xtrail Kenting 的賽道特殊性。
賽事體驗全面升級：會場移師墾丁福華飯店
為了提供更優質的賽事體驗， 2027 年賽事會場將正式移師至「墾丁福華飯店」。這項決策不僅大幅提升了選手的報到與起終點動線流暢度，更將住宿、餐飲與 EXPO 展區進行深度整合。
墾丁福華飯店坐擁得天獨厚的地理位置，不僅能俯瞰小灣的蔚藍海景，更是恆春半島最具指標性的地標之一。將賽事核心樞紐設置於此，意味著選手與家屬能在比賽之餘，享受更舒適的休憩空間；而對於合作夥伴與贊助品牌而言，飯店的寬闊場域也為未來的 EXPO 展覽與周邊活動提供了更多元的發揮空間。這種將「賽事」與「渡假」完美結合的模式，正是 Xtrail 期望打造的獨特品牌體驗。
2027 Xtrail Kenting by UTMB 報名資訊
2027 Xtrail Kenting by UTMB 將於 2026 年 7 月 13 日 18:00 開放擁有 UTMB index 的跑者報名，7月15日18:00 則是開放全跑者報名。其中100K 與 50K 組別分別需要具備 50K 與 20K 的有效 UTMB Index；而 25K 與 10K 組別則不需要 Index 成績，僅需註冊 My UTMB 帳號即可報名。
若您目前沒有 Index 成績，但計劃在 2027 年挑戰 50K 或 100K，台灣下半年仍有多場 UTMB Index 賽事可供「補課」：
1.9/20 GOLD TRAIL淘金越野
2.10/4 Xtrail 越野跑挑戰賽 – 貓空站
3.10/9-10 貓空 Night Trail
4.10/18 五峰越野
5.11/8 士林越野
6.11/20-21 福爾摩沙越野
這條串聯墾丁海灘、草原、密林與珊瑚礁峽谷的獨特賽道，正等待著更多跑者的挑戰。無論你是為了爭取前往法國夏慕尼的門票，還是單純想體驗南台灣獨有的越野風情，這場賽事都不容錯過。準備好迎接這場國際級的越野盛典了嗎？我們墾丁見！
2027 賽事重點資訊
賽事名稱：2027 Xtrail Kenting by UTMB
賽事日期：2027 年 3 月 5 日至 7 日
賽事會場：墾丁福華飯店
賽事組別：100K / 50K / 25K / 10K / Kids Family Run
開報時間：
優先資格（擁有 UTMB Index 之跑者）7/13 (一) 晚上 18：00
報名資格（全跑者）7/15 (三) 晚上 18：00 全面開放報名！
報名時間：
早鳥報名：即日起至 7 月 31 日
一般報名：2026 年 8 月 1 日起
精華 FAQ
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賽事日期為2027年3月5日至7日，核心亮點是結合墾丁海岸、叢林、溪谷與珊瑚礁地形，打造高溫、高濕且可跑性高的越野體驗。
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主辦方希望提升報到、起終點與住宿餐飲的整合效率，也讓EXPO展區與周邊活動更完整。墾丁福華飯店的地理位置與海景條件，也更適合營造賽事與渡假結合的氛圍。
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100K與50K組別分別需有效UTMB Index 50K與20K；25K與10K不需Index，只要註冊My UTMB帳號即可。優先報名於7/13 18:00開放，7/15 18:00全面開放。
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