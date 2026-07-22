2026-07-22 21:04 女子漾／編輯周意軒
2026大暑生肖運勢出爐！5生肖搶先轉旺，屬蛇財運升級、屬虎桃花最強
2026年大暑將在7月23日登場，接下來至8月7日，不只氣溫進入高峰，生活與人際關係也可能迎來一波調整期。有人開始重新思考工作方向，有人想結束消耗已久的關係，也有人準備把擱置多時的計畫重新啟動。國際天星命理風水專家邱彥龍分析，今年大暑期間，整體環境變化感較強，情緒、職場、財務與合作關係都容易出現重新洗牌的情況。12生肖當中，以蛇、馬、虎、狗、龍的整體發展最受看好，有機會率先掌握下半年的節奏。
大暑5大旺運生肖：蛇、馬、虎、狗、龍
Top 1 蛇：身價提升，賺錢機會跟著變多
大暑期間，屬蛇者最明顯的轉變，來自「個人價值被看見」。過去可能常有做得多、回報少，或能力被低估的感受，接下來有機會透過談薪、調整報價、推出新服務，讓收入慢慢往上走。尤其從事設計、教育、顧問、餐飲、管理、創意或個人品牌工作的人，更容易得到新的合作或工作邀請。不過，賺得多之後，也可能因為社交、購物、設備或享樂而增加支出，真正需要注意的是守住成果。
感情方面，單身者容易遇到條件亮眼、主動積極的對象；有伴者則會開始討論金錢分配、生活品質與未來規畫。健康要留意睡眠、眼睛、脊椎、血壓與過度疲勞。
開運關鍵：重新定義自己的價值，但不要為了面子過度消費。
Top 2 馬：舊機會回頭，重新選擇更重要
屬馬者在這段時間，容易遇到「過去重新找上門」的情況，包括舊客戶、舊工作、舊人脈，甚至曾經沒有結果的感情，都可能再次出現。這不代表所有舊事都值得重來，而是讓你有機會重新評估。工作上適合更新履歷、整理作品集、重新聯絡過往合作對象，也可以把過去沒有完成的計畫重新修改後推出。
感情方面，舊情人或舊曖昧可能再度出現，但別只因為熟悉就心軟，真正要觀察的是，對方是否已經改變原本造成問題的習慣。
健康則要注意腸胃、失眠、水腫、焦慮與情緒性飲食。
開運關鍵：可以回頭檢查，但別原封不動回到原點。
Top 3 虎：創意、流量與桃花同步升溫
屬虎者在大暑期間，個人魅力與表現力都會被放大。從事社群、媒體、行銷、娛樂、藝術、表演、教育或內容創作的人，特別容易做出受到關注的作品，流量與曝光機會也可能提升。
財運偏向創意財與偏財，但同時也伴隨較高風險。遇到熱門投資或快速獲利的機會時，不宜因一時興奮投入太多，最好先小額測試、保留退路。
感情方面桃花很旺，單身者可能快速被某個人吸引，但強烈心動不一定等於長期適合；有伴者則要避免用冷淡、查勤或吃醋測試感情。
健康要留意情緒起伏、睡眠、心血管、荷爾蒙與過度娛樂造成的疲勞。
開運關鍵：可以大膽發揮，但每一次衝動都要留有煞車空間。
Top 4 狗：跨出去，機會可能在熟悉圈之外
屬狗者的好運，較容易出現在遠方、異地、進修、跨領域或不同文化背景的合作中。原本卡住的問題，若一直用同樣的方法處理，很難真正突破，反而換個環境或接觸新領域後，容易找到解答。
這段時間適合考證照、出差、拓展外地市場、經營知識型內容，也有機會透過網路、教育、顧問、文化或出版相關工作增加收入。
單身者可能認識異地、遠距或思想成熟的對象；有伴者則適合一起旅行、學習，重新找回共同目標。
健康要留意長途移動造成的疲勞、筋骨、足部、水腫與睡眠。
開運關鍵：不要只在原本的圈子裡找答案。
Top 5 龍：細節做得好，就能贏過別人
屬龍者這段時間最強的優勢，不在搶鋒頭，而在判斷力、分析力與細節掌握。工作上適合處理文字、文件、數據、企畫、教學、行銷與顧問工作，也可能出現額外案子或短期收入。
別人急著往前衝時，屬龍者反而能靠耐心、精準與專業取得信任。不過，合作前要把報價、工作範圍、修改次數與交付標準說清楚，以免最後增加大量工作卻沒有得到相應報酬。
感情方面容易因說話直接或過度挑剔產生摩擦，有時對方需要的不是立刻被糾正，而是先被理解。
健康要留意腸胃、皮膚、過敏、肩頸、呼吸道與神經疲勞。
開運關鍵：把批評換成建議，專業才更容易被接受。
屬雞：工作責任變重，穩定比搶快更重要
屬雞者的大暑重點在事業與名聲，可能突然接到更重要的任務，也可能發現主管或客戶標準提高。財運以正職、長期合作與專業收入為主，不適合衝動擴張或只憑熱情創業。
感情上要避免把工作口氣帶回家，健康則要注意頭痛、血壓、眼睛、肩頸與睡眠。
提醒：能夠被信任，比短時間表現亮眼更有價值。
屬兔：先把家庭與生活安頓好
屬兔者這段時間適合處理住處、家庭、長輩、修繕或搬遷問題，也可能出現居家設備與家庭相關支出。這些花費未必是破財，有時反而是在替未來降低風險。
感情上容易討論同居、結婚、房子與家庭責任，健康要注意腸胃、睡眠、筋骨與家中長輩狀況。
提醒：生活穩定後，外在運勢才更容易打開。
屬豬：合作可以談感情，金錢必須談規則
屬豬者要特別注意借貸、保險、投資、稅務、合夥與共同財務問題。不適合替人擔保、借名投資，或加入責任與分潤不清楚的合作。
感情上可能因金錢、隱私或控制問題產生摩擦，健康要留意內分泌、泌尿、生殖系統與慢性壓力。
提醒：真正可靠的關係，不會要求你放棄所有保障。
屬牛：事情變多，別什麼都自己扛
屬牛者容易遇到臨時工作、行程變動、客戶需求與生活瑣事同時出現。收入雖然不差，但交通、設備與健康支出也可能增加。
工作上要明確分工，避免一再替別人收尾。健康方面要注意中暑、肩頸、睡眠、肝膽、坐骨神經與交通安全。
提醒：保留體力，才能把重要的事情做好。
屬猴：人脈重新洗牌，認識多人不如看清楚人
屬猴者會重新看見團隊與朋友的真實態度，有些人平時看似熱情，遇到責任與利益時卻可能退後。投資與合作消息都要查證，不要因為對方是熟人就放低警戒。
感情上要注意朋友介入過深，也不要將伴侶的私人問題公開討論。
提醒：真正有用的人脈，是在關鍵時刻願意做事的人。
屬羊：低調觀察，避免捲入流言與誤會
屬羊者要注意網路流言、資料安全、匿名攻擊與私下競爭。工作上適合進行資料備份、流程檢查與幕後整理，不宜因挑釁急著公開反擊。
感情方面可能出現秘密桃花、訊息誤會或關係不明的情況，健康要注意失眠、焦慮、肩頸、耳鳴與神經緊繃。
提醒：不是每一句話都值得回應，留下證據比急著解釋更重要。
屬鼠：合作與感情都要重新談清楚
屬鼠者這段時間容易遇到合作條件變動、客戶態度反覆，或伴侶對未來安排產生不同想法。所有涉及金錢、分潤、責任與付款時間的事情，都不能只靠口頭約定。
感情方面可能因距離、自由、承諾或家庭安排產生摩擦，要看的不只是對方說了什麼，而是是否願意實際調整。
健康要留意筋骨、肝火、睡眠、坐骨神經與交通安全。
提醒：不對等的關係，不需要靠一直退讓來維持。