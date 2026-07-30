2026-07-30 15:02 潮健康
吃益生菌一直放屁？營養師教你5招緩解排氣尷尬
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文章重點整理：
- 重點一：剛開始吃益生菌放屁變多，多與菌叢調整和蠕動改變有關。
- 重點二：屁味變臭常受高蛋白、油膩飲食與腸道適應期影響。
- 重點三：可透過減量、補水、調整飲食等5招降低排氣尷尬。
圖說：剛開始補充益生菌後放屁變多，不一定代表身體不適合，可能與菌叢調整、飲食內容及腸道蠕動改變有關。
不少人剛開始補充益生菌後，發現放屁次數增加，甚至氣味也變得更明顯，心中難免疑惑：「吃益生菌一直放屁，是不是代表不適合吃？」、「吃了益生菌放屁很臭正常嗎？」
《FJ豐傑生醫》戴嘉珠營養師將解析吃益生菌後放屁變多、放屁變臭的常見原因，並分享5個緩解方法，幫助減少放屁帶來的尷尬。
吃益生菌一直放屁是怎麼回事？3大原因一次看 剛開始補充益生菌時，腸道菌叢、食物分解及蠕動狀況可能出現變化，部分人會暫時感覺放屁變多。隨著腸道逐漸適應，排氣情況通常會慢慢穩定。以下由戴嘉珠營養師分享吃益生菌放屁的常見原因 ：
- 腸道菌叢正在調整
益生菌進入腸道後，會與原有菌叢互動並重新建立平衡，初期可能增加發酵與產氣，使放屁次數暫時變多。
- 分解食物產生氣體
腸道菌分解食物時會產生氣體，若近期攝取較多肉類、雞蛋、豆類及乳製品，可能加重發酵產氣，出現腹脹、排氣增加。
- 腸道蠕動變得活躍
補充益生菌後，腸道蠕動可能變得較活躍，使原本累積的氣體更容易排出，因此感覺放屁次數增加。
吃了益生菌放屁很臭？營養師揭「這原因」是關鍵！ 戴嘉珠營養師表示，吃益生菌後屁味變重，不一定代表產品不適合，也可能與近期飲食及腸道適應有關。
肉類、雞蛋、大蒜、洋蔥等食物，在腸道分解時容易產生含硫氣體；若再加上油炸、油膩飲食，屁味可能會更明顯。
剛開始補充益生菌時，腸道菌叢會逐漸調整，短時間內可能出現排氣增加、氣味變重或輕微脹氣，通常會隨著身體適應而改善。
若屁味一直沒有減輕，可先調整飲食，減少高蛋白與油膩食物，並觀察補充量是否需要調整。
吃益生菌一直放屁怎麼辦？5招改善放屁困擾 想減緩補充益生菌期間的放屁尷尬，戴嘉珠營養師建議可從飲食與生活習慣著手，以下 6 個方法能有效改善：
初次補充益生菌時，建議將每日建議用量減半。藉由拉長腸道的適應週期，待消化道耐受度提升後，再恢復至正常劑量。
高菌數的單一菌株產品易使腸內菌相劇烈波動而引發脹氣。建議選擇克菲爾等結合多種菌株共生的產品，利用菌相平衡的特性降低消化道刺激。
許多益生菌產品為迎合口感而添加香料、砂糖或甜味劑。這類化學添加物不僅對人體無益，還會在腸道內發酵產生廢氣。選購時優先以「無添加」的益生菌產品為主。
充足的水分有助於加速消化道代謝、排除積聚的廢氣，並輔助菌群建立。建議每天至少要攝取到 2000 毫升的水分。
若放屁嚴重，可暫時減少攝取以下在消化過程中易產生氣體的食材：
高纖蔬菜： 高麗菜、花椰菜、甘藍等十字花科。
豆類： 大豆、綠豆、紅豆等富含難消化醣類的豆類。
全穀雜糧類： 燕麥、地瓜、馬鈴薯等富含抗性澱粉的雜糧。
高糖水果： 富含果糖及糖醇的蘋果、梨子與桃子。
乳製品： 針對乳糖不耐受者，應避免飲用牛奶等乳製品以防脹氣。
戴嘉珠營養師最後提醒，補充益生菌初期的排氣反應多為短暫現象，只要調整飲食內容、適度補充水分，待腸道菌相穩定後，排氣與氣味問題即會改善。若不適症狀持續超過兩週且未見好轉，建議諮詢專業醫師進行評估。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
精華 FAQ
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因為益生菌進入腸道後，會和原有菌叢重新平衡，短期內可能增加發酵與產氣；加上腸道蠕動變活躍，原本累積的氣體更容易排出。
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不一定。屁味變重常和近期吃較多高蛋白、油膩或含硫食物有關，也可能是腸道正在適應新菌種。若持續未改善，可先調整飲食與補充量。
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可先將劑量減半再逐步增加，選擇多菌株且無添加產品，並補充足夠水分、少吃易產氣食物；若不適超過2週，建議就醫評估。