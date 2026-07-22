40歲失業後，他做了120份工作：一場百工實驗，改變了我對人生的想像

2026-07-22 11:33 郭玉如
圖片來源：Canva製圖
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：藍白拖40歲失業後，展開超過120份工作的百工計畫。
  • 重點二：求職時連履歷照片都影響結果，展現職場評價的現實。
  • 重點三：百工經驗讓他體會，真正重要的是軟技能與歸零能力。

暑假之初，北上到國臺圖，參加了一場​宋怡慧老師與作家藍白拖的對談。

在教育現場工作二十多年，雖然曾經換過多所學校，但我幾乎都待在同一個職業裡。

聽著藍白拖分享自己如何走進一百二十多份工作，竟然有種「原來人生還可以這樣活」的震撼！

這讓我想到技高國文課本中所收錄的〈鄙人學蓋〉一課。過去，我總是帶著學生討論「見異思遷」、「盲目跟風」的代價；但聽完這場對談，我忽然開始思考：如果一個人願意不斷學習新的能力，那麼人生真的只能守著一項技能，才算成功嗎？

「同一份履歷，只換一張照片，三個月沒有任何公司回覆；換完照片，一星期收到兩份工作。」

四十歲那年，暢銷作家藍白拖第一次發現，原來一個人的價值，很多時候在按下履歷送出的那一刻，就已經開始被評分。

那一年，他站在演講現場，看著台下聽眾，九成的人坦白自己整個月沒有買過一本書。那一刻，他知道出版市場已經變了。

作家的光環無法支付房貸，也不能替孩子繳學費，更無法解決每天準時出現的生活開銷。

於是，他決定做一件旁人無法理解的事：把自己丟進各種基層工作，看看脫掉「作家」這個身分之後，自己還剩下多少能力活下去。

​妻子曾問過他一句很實際的話：「你為什麼不跟正常人一樣，先設法賺個一百萬，而是要去做一百份打工？」

這句話沒有責怪，只有一個家庭共同面對現實時最真實的焦慮。而他給自己的答案，就是展開「百工計畫」。

他想驗證，如果有一天所有頭銜都消失了，自己還能不能靠雙手，把人生重新撐起來。

一張照片，讓他從三個月沒人理，到一週收到兩份工作

四十歲投入求職市場，到底有多現實？藍白拖在求職平台投遞履歷整整三個月，沒有任何公司回覆。

他重新檢查學歷、工作經歷、自傳，每一項都沒有明顯問題。直到後來，他才把目光放到那張履歷照片。

那是一張背景凌亂、神情隨性的自拍照，看起來有點疲憊，也有幾分中年男子的不修邊幅。

對許多基層雇主而言，那不像一位容易合作的員工，反而像是一個不好管理的人。

於是，他什麼都沒改。學歷沒改，經歷沒改，能力沒改，唯一改變的，只剩那張照片。

他換上一張三年前拍的照片，戴著眼鏡，看起來斯文、安靜，也刻意營造出願意學習、容易相處的印象。

不到一個星期，兩份工作主動找上門。那次經驗讓他第一次理解，求職有時候比拚的不只是能力，而是別人願不願意給你一次開始的機會。

這段經歷，也讓他重新思考百工計畫真正的意義。他後來分享，即使一輩子只做一份工作，也可以試著用不同角度重新理解它，讓同樣的職業，不斷長出新的可能。

真正折磨人的，不一定是工作，而是人

真正走進工作現場，他才發現，每一份工作都有不同的考驗。

在米其林一星餐廳打工時，主管始終看他不順眼，甚至天天針對他後腦勺綁著的小馬尾挑毛病。工作本身並不陌生，真正讓人疲憊的，是那些無法預測的人際壓力。

凌晨三點送羊奶，則讓他第一次看見另一種勞動人生。

一瓶羊奶，只能賺六塊錢。沒有底薪，油錢自己負擔。送完羊奶，許多人還得趕去八點鐘的正職工作，整天幾乎沒有喘息的空間。那些人沒有抱怨，也沒有時間感嘆生活，只是不斷往下一站出發。

而整個計畫最震撼他的，卻是一份只做了三十分鐘的倒垃圾工作。

當他站在垃圾車旁，伸手搬起一袋袋垃圾時，第一個浮現的念頭，不是今天累不累，而是一個完全沒有預料到的問題。

「如果我的孩子以後想當清潔員，我會支持嗎？」

垃圾車開走了，那個問題卻一直留在他的腦海裡。

宋怡慧老師分享，這份工作的價值，不在於體力上的挑戰，而是它逼著一個人重新思考，自己是否仍在替職業貼標籤、替工作分高低。

四十歲，真的老了嗎？

很多人把年齡視為求職最大的阻礙，藍白拖卻在一次次打工中，看見完全不同的答案。

他曾到印度旅行，甚至跳進恆河。那段經歷後，他常提醒自己一句話：「當你跳過恆河，世界上再沒有一條河可以嚇倒你。」

帶著這份心情重新投入工作，他意外發現，四十多歲反而更容易和雇主建立信任。

彼此都有家庭，都經歷過養兒育女，也都知道生活的壓力。聊起孩子、聊起工作、聊起每天面對的現實，陌生感很快就消失了。

他也分享過一個有趣的觀察。如果真的覺得自己老了，不妨清晨五點去爬一趟山。

​你會遇見一群七十歲的大姐，步伐輕快，精神飽滿，一路把年輕人遠遠拋在後面。站在她們身邊，四十歲的人反而只是「阿弟」或「阿妹」。

很多時候，限制我們的，其實是自己替年齡畫下的界線。

120多份工作後，他終於找到真正影響人生的能力

完成一份又一份工作之後，藍白拖回頭整理自己的收穫。他原本設定的是一百份打工計畫，最後累積超過一百二十份工作。

工作愈做愈多，他愈確定，真正決定一個人在職場能不能走得長久的，往往不是技術，而是軟技能。

有些人剛進陌生環境，就知道怎麼觀察主管、理解團隊默契，也懂得什麼時候開口、什麼時候配合，因此很快便取得信任。

也有人能力很好，卻始終待不久。

原因往往是一直背著過去的成功經驗，不願意放下原本的身分。新的工作、新的主管、新的文化，還沒開始理解，就急著用舊標準衡量一切，最後最先耗盡的，反而是自己。

百工計畫讓藍白拖反覆練習一件事：每換一份工作，就把自己歸零一次。

放下「我是誰」，先去理解眼前需要的是什麼；放下「我以前怎麼做」，先學會這裡怎麼做。

真正放下的那一天，人才開始自由

在洗碗、送便當、搬貨的日子裡，偶爾還是有人認出他。

「你不是那個作家嗎？」

他總笑著回答：「你今天很幸運，人生第一次跟作家一起打工。」

一句玩笑話，化解了彼此的尷尬，也提醒自己，身分只是人生的一部分，不需要一直背在身上。

完成百工計畫之後，他開始學習理財，學會自己料理三餐，也慢慢減少對物質的依賴。

他把這些能力，比喻成學游泳。平常不一定天天下水，可是真正落水時，身體知道怎麼游，就不會慌。

讀到這裡，我又想起〈鄙人學蓋〉。

劉基想提醒世人，不要見異思遷、盲目追逐眼前的需求；可是藍白拖帶給我的另一個啟發，是一個人如果願意持續學習、持續歸零，每一次跨出舒適圈，都可能讓生命多一條出路。

兩者看似矛盾，其實談的是不同層次的能力。

〈鄙人學蓋〉批判的是沒有判斷、沒有方向的跟風；《百工計畫》練習的，則是有意識地拓展自己的能力邊界。

這場對談，讓我對下一次教這篇課文，有了全新的視角。

或許，我會多問學生一句：

如果有一天，你現在擁有的身分都消失了，你還剩下什麼能力？

真正能陪伴我們走過人生起伏的，或許從來不是名片上的頭銜，而是每一次願意重新開始、重新學習的勇氣。

藍白拖花了一百二十多份工作，替自己找到答案。

而我們，也許不用真的走過一百二十份工作，卻可以從今天開始，替自己多準備一項能力。

因為人生最大的安全感，從來不是只有一個身分，而是無論世界怎麼改變，你依然相信，自己有能力重新站起來。


精華 FAQ

  • 因為失業與求職挫折讓他意識到，作家的光環無法支付現實開銷，他想驗證若所有頭銜都消失，自己是否還能靠能力重新站起來。

  • 他投履歷3個月沒回音，只換了一張照片就一週收到2份工作，讓他體會到求職不只看能力，也看外在印象與別人願不願意給機會。

  • 文章強調真正能陪伴人生起伏的，不是名片上的頭銜，而是持續學習、重新開始與歸零的勇氣，以及足以面對變化的軟技能。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

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2026-07-12 22:34 郭玉如
圖片來源：Canva製圖
圖片來源：Canva製圖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：男大生救回失去呼吸心跳的國中女生，卻被指控性騷擾並求償。
  • 重點二：他先表明身分、取得家屬同意再施救，警方認定屬正當救護。
  • 重點三：文章強調善良要有界線，施助時也要保留同意、見證與紀錄。

今天在《鏡週刊》看到一則灑狗血的新聞。

一名男大生救了一位失去呼吸心跳的國中女生，最後等來的不是一句感謝，而是性騷擾指控與鉅額求償。看到這樣的情節，我忽然理解，為什麼愈來愈多人面對陌生人的求助時，第一個反應不是伸手，而是猶豫。

身為一名教師，我一直相信，人與人之間不能失去互助的能力。如果因為少數極端案例，就讓整個社會變得冷漠，那同樣令人遺憾。

​只是這則新聞也提醒我們，善良若沒有一點保護自己的意識，有時受傷的，可能就是那個最熱心的人。

一場救命急救，最後竟走進警局

根據《鏡週刊》報導，南韓一名就讀緊急救護學系的男大生 A 先生，在溪谷發現一名國中女學生失去呼吸心跳。面對分秒必爭的狀況，他沒有貿然行動，而是先向女學生母親表明身分，在取得家屬明確同意後，才開始施救。

為了讓胸部按壓更準確，也確保呼吸道暢通，他解開女學生的胸罩背扣，持續施作長達十至十五分鐘的高強度 CPR。消防人員到場後，也肯定他的急救處置符合專業判斷，女孩最後順利恢復生命跡象。

他原以為事情結束了。沒想到等來的，不是感謝，而是一連串指控。

女學生父親指稱，他在急救時解開胸罩、觸摸胸部，涉嫌性騷擾；另外又以 CPR 導致肋骨裂傷為由，向 A 先生求償八百萬韓元，約新台幣十六萬元。警方最後認定 A 先生屬於正當救護，予以不起訴。

不過事件並未因此落幕，事後甚至有現役消防員對 A 先生仍在學、卻持有「一級救護技術員」資格提出專業質疑，使整起事件再次掀起討論。

一條人命救回來了，一名救人的學生，卻被推上另一場漫長的審判。

為什麼有人會把救命恩人變成加害者？

看到這則新聞，很多人第一時間都在責怪那位父親。

可是心理學提醒我們一件殘酷的事：人在極大的恐懼裡，大腦最先做的，往往不是尋找真相，而是急著找一個可以承擔責任的人。

當孩子差點喪命，家屬可能同時承受恐懼、自責與羞愧。「如果我當時再注意一點，是不是就不會發生？」這種無法承受的壓力，很容易讓人把情緒投射到眼前最容易鎖定的人身上。救人的那雙手，最後反而成了被懷疑的對象。

另一個不能忽略的現實，是醫療與照護成本。八百萬韓元的求償背後，很可能伴隨沉重的經濟壓力。當一個家庭突然被龐大的支出壓住，有些人會試圖把責任推向第三方，希望有人替自己承擔代價。

理解這些心理機制，不代表認同這種行為，而是提醒我們，人性有時遠比想像更脆弱。

很多善意，不是輸在好心，而是少了一個程序

心理學研究指出，不請自來的幫助，常常比我們想像中更容易引起反感。

原因很簡單。當一個人在沒有同意的情況下被介入，大腦接收到的訊息，有時不是「有人幫我」，而是「你是不是覺得我辦不到？」這種被剝奪掌控感的感受，被稱為「失能信號」。一旦自尊受到刺激，有些人便可能在事後用否定、指責，甚至反咬的方式，把主導權搶回來。

所以，真正成熟的幫助，不只是願意出手，也懂得尊重對方的選擇。一句「需要我幫忙嗎？」很多時候，比直接介入，更能讓善意留下好的結果。

真正保護自己的方法，往往都是小細節

回頭看整起事件，A 先生有一個動作值得所有人記住。他沒有一看到人倒下，就直接開始急救，而是先表明自己的身分，再取得家屬同意，才開始施作 CPR。短短幾秒鐘，看似不起眼，卻是在法律與溝通上替自己留下第一道保障。

如果是在公共場所協助他人，也可以養成幾個習慣。

第一，先取得當事人或家屬同意，若對方已失去意識，也要向現場民眾清楚說明自己準備進行的急救行動。

第二，盡可能請第三人在場見證，必要時協助錄影、報警或聯絡救護單位，讓整個過程都有客觀紀錄。

第三，超出自己能力範圍的事情，不要逞強，第一時間尋求專業人員協助。

第四，在職場或日常生活幫助他人時，也盡量保留訊息、對話或相關紀錄，避免日後各說各話。

這些動作看起來有點麻煩，卻可能在未來替自己省下更多麻煩。

真正能一直幫助別人的人，都懂得替自己保留餘裕

生活中，有些人幾乎不會拒絕別人的請求。

同事拜託，答應；朋友開口，答應；親戚一句「只有你能幫忙」，還是答應。久而久之，最疲憊的人，往往就是那個一直說「好」的人。真正能長久付出的人，通常都有自己的界線。

他們會設定固定回覆時間，而不是全天候待命；會先衡量自己的體力、情緒與資源，再決定能付出多少；當能力不足時，也願意坦然說「現在沒有辦法」。因為把自己耗盡，下一次就沒有能力幫助任何人。

每一次伸手之前，都先問自己一個問題

如果希望善良不要變成傷害，可以先替自己建立幾個習慣。分清楚哪些是自己的責任，哪些屬於別人的人生課題；拒絕時，不急著解釋一大串理由；不要因為一次誤解，就否定自己的價值，就像一張被揉皺的一千元鈔票，依然是一千元。

更重要的是，每一次準備付出之前，都先問自己一句話：「如果最後沒有一句謝謝，我還願意做到這一步嗎？」如果答案仍然是願意，那就安心去做；如果答案是否定，也不必因此責怪自己。

善良，不該因為少數人的惡意而消失

有個流傳很久的寓言說，一名男子看見一條蛇困在火裡，伸手把牠救了出來，結果立刻被蛇咬傷。

下一次再遇見同樣的情況，他沒有選擇袖手旁觀，只是改用一根長桿，把蛇挑離火堆。

蛇沒有改變，想救人的心也沒有改變，改變的是方法。

讀完《鏡週刊》這篇報導後，我最大的感觸不是「以後不要做好人」，而是「做好人，也要懂得保護自己」。

我們不能因為少數極端案例，就讓整個社會失去互助的勇氣；但也不能只憑一股熱血，就把自己暴露在風險之中。

願我們都能保留善良，也保留界線；願每一次伸出的手，都能救到別人，也能平安地收回自己。

精華 FAQ

  • 核心爭議在於男大生成功救回國中女生後，卻被對方父親指控性騷擾並要求賠償。事件讓人看到善意可能被誤解，也引發外界對急救界線與法律保護的討論。

  • 他先向女學生母親表明自己是緊急救護學系學生，取得家屬明確同意後才開始 CPR，並在過程中依專業判斷操作。文章認為這些程序有助於留下法律與溝通上的保障。

  • 文章建議先取得同意、盡量讓第三人在場見證，必要時錄影或報警，並避免超出能力範圍硬撐。同時也要保留訊息與對話紀錄，讓善意不必承受不必要的風險。

郭玉如

郭玉如

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兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下

兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下

2026-07-22 07:36 失敗要趁早-張念慈
兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下。圖片來源：微博
兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下。圖片來源：微博

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：謝賢離婚後未與前妻反目，仍保有體面互動。
  • 重點二：狄波拉、張柏芝都能與謝家維持和諧關係。
  • 重點三：他以尊重與善意，讓孩子不必繼承大人的仇恨。

一個男人離婚兩次，兒子的婚姻也破裂了。照理說，他的人生裡應該留下不少怨恨、難堪，甚至一群老死不相往來的前家人。但謝賢離世後，大家看到的卻完全相反。

第一任前妻甄珍在機場淚崩、第二任前妻狄波拉哭到雙眼紅腫，前媳婦張柏芝更立刻把微博、IG大頭貼換成全黑。三個女人早已不是謝家的媳婦、妻子，謝賢也不再是她們名義上的家人。

可是在人生最後一程，她們仍然願意用家人的方式，送他離開。謝賢卻用兩段婚姻，以及他對前媳婦張柏芝的態度，示範了另一種可能：婚姻可以失敗，關係可以改變，但真正有修養的人，會讓曾經愛過的人，在離開之後仍保有尊嚴。

兩段婚姻都結束，他卻沒有多出兩個仇人

謝賢一生有過兩段婚姻。1974年，他與台灣女星甄珍結婚，這段婚姻維持不到三年便告終。許多人離婚後，只要提起前任就充滿怨恨，但甄珍與謝賢多年後依然能見面、互動。

2019年謝賢來台出席甄珍出道50周年活動，相隔40年這對前夫妻首度同框，兩人大方擁抱、合唱，謝賢還說：「我永遠愛你。」甄珍也回應「如果可以再選一次，我還是會嫁給謝賢」婚姻沒有走到最後，卻沒有抹掉兩個人曾經真心相愛的事實。

謝賢的第二任妻子是狄波拉。兩人1979年結婚，生下謝霆鋒與謝婷婷，婚姻維繫16年後離婚。狄波拉後來再婚，謝賢不只與她維持朋友關係，甚至與她的現任丈夫江耀城也能自在相處。三個人可以一起吃飯、參加活動，孩子有重要事情時，也能回到同一張桌子旁。狄波拉曾透露，現任丈夫甚至會主動留出空間，讓她與謝賢、一對兒女單獨相處。

這才是最不容易的地方。不是假裝婚姻沒有失敗，也不是強迫所有人繼續當一家人，而是每個人都清楚自己的位置，不需要靠羞辱另一個人，證明自己比較重要。兩段婚姻都結束了，謝賢卻沒有把任何一任前妻變成壞人。這不是運氣，是選擇。

離婚後還能好好相處，真正受益的是孩子

​很多人以為，離婚是兩個大人的事。其實大人怎麼離婚，決定了孩子接下來要承受多少痛苦。

有人把孩子當傳聲筒：「你去跟你爸爸說。」有人逼孩子選邊站：「你到底比較愛爸爸，還是愛媽媽？」還有人不斷在孩子面前羞辱前任，卻忘了孩子身上流著對方一半的血。當你告訴孩子「你爸爸是爛人」、「你媽媽一無是處」，孩子聽見的可能是：我的一半也很糟糕。

謝賢與狄波拉沒有這麼做。他們不再當夫妻，卻仍然共同當謝霆鋒與謝婷婷的父母；狄波拉再婚後，現任丈夫也沒有逼她切斷與前夫家庭的聯繫。

​因此，孩子不需要在爸爸、媽媽與繼父之間選邊，也不用為了愛其中一個人，對另一個人感到內疚。真正的多方贏，不是每個人都毫無芥蒂。而是大人願意管好自己的情緒，不把上一代的恩怨，變成下一代的功課。

兒子離婚後，他也沒有把張柏芝當成外人

​2011年，謝賢面對兒子謝霆鋒與張柏芝結束婚姻。當時兩人的婚變鬧得沸沸揚揚，謝賢身為父親，大可以一味維護兒子，將所有責任推到前媳婦身上。但他沒有。他多次公開肯定張柏芝是一位盡責的母親，感謝她照顧兩個孩子。談到兒子婚姻失敗時，他甚至心疼落淚，說自己覺得「對不起他們三個」。

他看到的，不只是一個「已經離婚的媳婦」。他看見的是，一位獨自承擔許多責任、努力照顧他兩個孫子的母親。張柏芝也沒有因為婚姻結束，切斷孩子與謝家的感情。她仍讓兩個兒子與爺爺保持聯繫，自己也與謝賢維持良好互動。

​謝賢連張柏芝後來生下、與謝家沒有血緣關係的第三個孩子，也一樣疼愛。一個已經沒關係的前公公願意感謝，一位已經離開的前媳婦沒有關門。於是婚姻雖然破裂，孩子與爺爺的親情沒有一起被判出局。

九成遺產留給孫子？無法估價的善意

謝賢離世後，據說他把九成遺產設為孫子成長基金，留給張柏芝與謝霆鋒所生的兩個兒子。其實，即使拿掉這項遺產傳聞，也不影響謝賢對家人的態度。真正重要的，不是他最後留下多少錢，而是他在還活著的時候，怎麼對待那些已經沒有法定關係的人。

他沒有因為婚姻結束，就否定前妻曾經的付出；沒有因為兒子離婚，就把前媳婦推到家門之外；也沒有讓兩個孫子因為父母分開，失去爺爺的疼愛。遺產可以計算，善意卻無法估價。

沒有法定關係後，家人如何保持優雅？

​優雅不等於委屈自己。如果關係中存在暴力、控制、騷擾或長期傷害，離開、斷聯與保護自己，才是負責任的選擇。但若只是兩個人不再適合共同生活，我們至少可以做到：不要因為感情結束，就全面否定對方的人格。

更不要為了報復前任，剝奪孩子被愛的權利；也不要逼所有親友陪著自己一起恨。夫妻可以變成前任，父母的身分仍然存在。媳婦可以變成前媳婦，孩子的媽媽依然值得被尊重。法律可以終止婚姻，卻不需要順便摧毀所有曾經存在的情分。

謝賢的故事，給我們3點提醒

第一，分開後，不要急著把對方說得一文不值。

​你可以承認兩個人不適合，也可以清楚設下界線，但不需要靠羞辱前任，證明自己離開得正確。一個人的修養，不只看熱戀時有多體貼，更要看感情結束後，還能不能管好自己的嘴。

第二，不要讓孩子繼承大人的仇恨。

​你可以不再愛前任，卻不能逼孩子一起討厭自己的爸爸或媽媽。孩子需要知道：父母分開不是他的錯，他也不必為了愛任何一方，背叛另一方離婚後最重要的責任，不是爭誰輸誰贏，而是讓孩子知道，家庭的形式變了，愛沒有消失。

第三，真正的優雅，是讓每一個人都有台階可下。前妻不必被醜化，前夫不必被消滅，現任不必活在比較裡，孩子更不必夾在中間做人質。

​謝賢當然不是完美的丈夫，他的感情人生也有許多爭議。但他示範了一件很難的事：當關係走到盡頭，不一定非得把曾經的一家人，變成一群彼此怨恨的陌生人。祈願謝賢一路好走，謝謝你活出了精采的一生。


精華 FAQ

  • 因為他沒有把前妻變成仇人，也沒有在關係結束後羞辱對方，而是維持基本尊重與體面，讓曾經愛過的人即使分開，仍能保有尊嚴與情分。

  • 謝賢與狄波拉離婚後仍能友好相處，甚至與對方現任丈夫自在同桌；他也曾公開肯定張柏芝盡責照顧孩子，讓前媳婦沒有被排除在謝家之外。

  • 它強調離婚不必延伸為仇恨，不應逼孩子選邊站，也不該用羞辱前任證明自己正確。真正的優雅，是讓每個人都能保有退路與尊嚴。

失敗要趁早-張念慈

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從小聽媽媽抱怨爸爸到長大崩潰！無數長女共鳴：原來那不是我的責任

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2026-07-14 12:37 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：pinterest
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如果妳也有「長女病」，請停止拯救媽媽：她的人生課題，不該由妳負責。無論幾歲你可能都想過：「媽媽不開心，我是不是應該想辦法讓她好一點？」「爸媽又吵架了，我是不是要出面勸和？」

有些女兒從小就特別懂事，習慣照顧弟妹、安撫父母情緒，家裡發生問題時，也總是第一個站出來收拾局面。長大後，她們依然很難拒絕家人的要求，甚至把維持家庭和諧，視為自己不能推卸的責任。社群上常將這種狀態稱為「長女病」。這並不是正式的疾病名稱，也不是每位長女都會遇到，而是形容一個人長期承擔超出自身角色的家庭責任，總覺得自己必須照顧所有人，卻很少關心自己累不累。

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圖片來源：pinterest
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如果妳也有長女病，請記得，不要再試圖拯救媽媽。

這並不是要妳恨她、離開她，或否定她曾經受過的苦，而是要看清楚一件事：她的人生課題，不是妳的人生課題。

圖片來源：pinterest
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她和爸爸的婚姻問題、沒有完成的夢、長年累積的委屈，都是她需要面對與處理的人生選擇。妳可以心疼她，也可以在能力範圍內提供支持，但無法代替她改變人生。

真正健康的關心是：「我願意陪伴妳，但這個決定要由妳自己做。」

過度承擔則是：「只要妳不快樂，我就不能過自己的生活。」這兩者看似相近，卻有完全不同的重量。

學會拒絕，不代表妳是一個不孝的女兒

當媽媽再次向妳傾訴爸爸有多糟，妳不必急著分析誰對誰錯，也不需要立刻替她想出解決方法。

妳可以說：「我知道妳現在很難過，但這是妳和爸爸之間的問題，我不適合介入。」或是告訴她：「這些內容讓我壓力很大，妳可能需要找更適合的人聊聊。」

妳也可以從生活中的小地方開始建立界線，例如不在工作時接聽抱怨電話、拒絕不想參加的家庭聚會，或把陪伴家人的頻率調整到自己可以負荷的程度。剛開始拒絕時，妳可能會有罪惡感，擔心媽媽難過、覺得自己變冷漠。這不一定代表妳做錯了，而是妳過去太習慣把家人的需求擺在自己前面。

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妳可以愛媽媽，但不必代替她活著

停止拯救媽媽，不代表妳不愛她，而是讓彼此回到正確的位置。

媽媽可以擁有自己的情緒與痛苦，但她也需要為自己的選擇負責；妳可以是一個關心她的女兒，卻不必成為她的心理師、婚姻顧問或人生救援隊。

別人的失望，不等於妳做錯了。當妳不再把全家人的快樂扛在肩上，才有機會重新問問自己：除了當一個懂事的女兒，妳真正想過的是什麼樣的人生？

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拚命過勞換來一場職災：她從三國語言天才變成永遠的啞巴，1228萬的血淚

拚命過勞換來一場職災：她從三國語言天才變成永遠的啞巴，1228萬的血淚

2026-07-20 19:25 柳靖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：羅小姐精通3國語言，卻在公司訓練口譯時突然中風倒下。
  • 重點二：法院認定公司隱形加班達97小時，與她發病具有因果關係。
  • 重點三：失去語言能力後判賠1228萬元，但健康與人生已難以回復。

精通三國語言的學霸，最後卻失去說話能力！一場判賠 1228 萬的職災官司戳破全台灣爆肝打工人的幻想：人生沒有任何一份工作值得拿未來交換！

她花了二十多年成為頂尖人才，卻在講台上當場倒下

一場判賠 1228 萬元的職災官司，讓所有拚命工作的人都沉默了。

只看履歷，羅小姐幾乎符合所有人對「人生勝利組」的想像。中央大學畢業，取得台北藝術大學碩士學位，曾赴波蘭華沙美術學院研修，精通英文、西班牙文與波蘭文，在葡萄酒進口公司擔任品牌副理，負責國外酒莊與亞洲市場的溝通。

她花了二十多年，把自己培養成一個別人眼中的頂尖人才。

2019 年 6 月，在一場公司教育訓練上，她站在台上替外賓口譯，講到一半突然倒下，診斷結果是急性腦中風。


低風險族群與被隱藏的 97 小時加班

她沒有抽菸，沒有喝酒，沒有高血壓或心血管疾病。

依照國民健康署慢性病風險評估，她未來十年的中風風險約只有 5%。法院最後認定，公司長期高強度的工作安排，與她發病之間具有因果關係。

公司在法庭上宣稱她的加班只有 49 小時，但法院查出來真實數字高達 97 小時。法官沒有只看表面打卡紀錄，假日參加葡萄酒課程、展覽布置與撤場、深夜 LINE 工作訊息、回家查資料準備接待外賓，全都認定為實質工作。

很多上班族看到這裡大概都笑不出來，因為這些隱形勞動每天都在發生，大家早就把它當成理所當然的一部分。


失去一輩子累積的能力，再多賠償也回不到原點

中風之後，羅小姐罹患完全性失語症（Global Aphasia），無法流暢理解語言，也失去了表達能力。

一位靠口譯維生的專業人士，再也無法使用自己的語言能力。二十多年建立起來的優勢，在短短幾分鐘內崩塌。

法院認定總損害超過一千六百萬元，扣除公司先前支付的補償，以及她被認定須負擔的一成責任，最後判賠一千二百二十八萬元。金額看起來很高，但她的人生再也回不到原點。

很多高成就的人都有同一種壞習慣：身體發出警訊時先忍一下，想著今天還有會議、還有行程等著自己，忙完再說。

倒下前同事曾勸她請假就醫，她依然選擇咬牙留下來完成既定任務。很多人看到這段都會覺得熟悉，因為自己也做過一模一樣的選擇。


離開公職後，我重新定義了人生的價值

我離開公職後，重新思考了人生的底層邏輯。

以前總覺得，人要證明自己的價值就得一直往前衝。後來才慢慢明白，努力與責任固然有價值，但健康一旦失去，再高的薪水、再漂亮的職稱，都沒有辦法幫你重新長回來。

每天加班一點點，看起來沒有什麼；每天少睡一點點，看起來也沒有什麼。很多人生崩塌的轉折都不是某一天突然發生，而是身體默默記住了每一次忽略，等到真的撐不住了，一次全部還給你。


建立不必拿健康與尊嚴交換收入的人生

離開公職之後，我一直在思考：一個普通人到底要怎麼一步一步建立一個不必拿健康、時間與尊嚴交換收入的人生？

人生很長，工作可以重來，健康未必有第二次機會。

當你學會跳出體制給你的陷阱、開始為自己的健康與生命策略打算的那一刻起，你才能真正拿回屬於自己的人生主導權。


精華 FAQ

  • 她畢業於中央大學、取得北藝大碩士，並赴波蘭研修，精通英文、西班牙文與波蘭文，任職葡萄酒進口公司品牌副理，負責國外酒莊與亞洲市場溝通。

  • 法院認為公司長期高強度安排與發病有因果關係，且真實加班達97小時，包含假日活動、深夜訊息與回家準備工作，並非公司所稱的49小時。

  • 案件顯示再高的薪水與職稱，都不足以彌補健康受損；一旦身體長期被忽略，可能換來無法逆轉的後果，提醒上班族別用未來交換工作。

柳靖

柳靖

台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

#台灣 #健康 #工作職場

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被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己

被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己

2026-07-03 21:12 失敗要趁早-張念慈

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：孫淑媚以表演收視奪冠，意外贏過田馥甄與莫文蔚。
  • 重點二：她靠三十年自我修正，終於擺脫苦情歌后標籤。
  • 重點三：錯過金曲報名仍豁達，展現輸得起的成熟氣度。

金曲獎頒獎典禮收視冠軍出爐，表演節目部分，孫淑媚超越田馥甄、莫文蔚收視奪冠。這個結果讓很多人跌破眼鏡。論話題度、論聲量，孫淑媚都不是最亮眼的那一個。從內容創作者的角度出發，她會贏，不是這一場典禮的偶然，是她用30年時間，一次次把自己從「別人貼的標籤」裡撕出來的結果。

30年資歷，她卻說「國中就倦勤了」​

45歲的孫淑媚，出道整整30年。國中時期參加三立《21世紀新人歌唱排行榜》，連續衛冕20關，苦情唱腔早早被市場認證。後來8度入圍金曲獎，2005年拿下最佳台語女演唱人獎，台語小天后的地位無庸置疑。

聽起來是一路開掛的人生對吧？但她自己卻說，「剛出道就倦勤了。」念國中就出道，白天上課、晚上跑通告，還得進華岡藝校夜間部繼續念書。

​當年的孫淑媚，才比我女兒現在大個1、2歲，我女兒還在每天要媽媽叫她起床，每天生活只有家裡和學校、補習班。孫淑媚這個還沒定型的孩子，卻已經被丟進規矩極多、要隨時叫哥叫姐的演藝圈，個性內向的她，得學會在鏡頭前尬聊、在酒局裡周旋。

為做效果吃3隻田鼠 才知道「討好」不是唯一的路

​為了打歌通告，孫淑媚什麼都得配合。高空彈跳、摸恐怖箱，甚至吃田鼠。她印象最深的一次，是遊戲失敗，被要求吃3隻田鼠。那股腥味，孫淑媚說到現在都揮之不去。

​還有一次，唱片公司通知孫淑媚要錄過年特別節目，說要孫淑媚穿和服唱歌、展才藝。到現場才發現，是要孫淑媚畫上藝伎白臉搞笑演出。當時她戴著牙套，孫淑媚形容：「根本就是去當丑角。」她只能忍著淚錄完那一集。

​這段故事之所以扎心，是因為它戳中了每一個「靠內容吃飯」的人心裡最深的恐懼。為了流量、為了曝光、為了讓別人滿意，我們願意把自己變成連自己都認不出來的樣子，到底可以忘記自己的模樣，到什麼程度？

​孫淑媚選擇的答案是：此後盡量婉拒不適合自己的通告。這個決定在當年，等於是跟「更多曝光機會」對幹。可是回頭看，正是這些一次次選擇，讓外界後來有機會看見孫淑媚不只會唱苦情歌，也能在《天橋上的魔術師》裡突破既定印象，入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎。

苦情歌后的標籤，困住她20年

​孫淑媚一直被貼「苦情歌后」的標籤。或許來自她早期唱腔、來自媒體的敘事習慣，一旦貼上，就很難撕掉。外界看她，看的永遠是那個標籤，不是真正的她。

​這幾年，她終於開始「放膽做自己」。妝容變了，談話變了，整個人更爽朗、更自在。這不是一夕之間的轉變，而是她用一部一部作品、一次一次選擇，慢慢把「苦情歌后」這四個字，換成「孫淑媚」這三個字。

我開「圈粉寫作」課，常跟學生說，如果你不自己找定位，就只能等別人幫你貼標籤。當別人先幫你貼了一個標籤，你要花更長的時間，用更真實的內容，去把它換成你真正想被記得的樣子。這條路很慢，慢到很多人半路就放棄了，改去追當下最紅的話題、迎合演算法喜歡的風格。孫淑媚沒有放棄。她選擇用時間，把標籤換掉。

這次就先讓你們過去 ​ 她把挫折變成金句

面對這些年的起起伏伏，孫淑媚展現出來的心態，才是這次收視冠軍真正的底氣。

​她今年有一個更狼狽的插曲：團隊竟然忘記替她主唱的〈拜六禮拜〉報名本屆金曲獎，讓她錯過了跟後來拿下年度歌曲獎的〈幸福在歌唱〉正面較量的機會。發現的當下，她在社群上崩潰直呼「四誰啦！」，卻在下一秒就轉念說出：「要知道那些過不去的——就讓別人先過去。」「這次就先讓你們過去了。」

​這兩句話輕描淡寫，背後卻是她看盡演藝圈人情冷暖後，練出來的一種豁達。她見過檯面上和藹可親、私底下完全變一個樣的前輩；也遇過聊天時眼神從未正視過她的人。這些她都看在眼裡，卻沒有讓自己變得尖銳或怨懟，而是轉化成一種「輸得起」的氣度。

也正因為這樣的心態早已內化成她的一部分，就算錯過了這次金曲報名，她在金曲典禮上的演出，依然能在收視率上壓過話題度更高的田馥甄和莫文蔚，拿下金曲37表演橋段收視冠軍。

​因為觀眾早就不是因為「她會不會得獎」才喜歡她，而是因為「她是這樣的人」才喜歡她。這種鬆弛感，裝不出來。

給內容創作者的3個提醒

①不要急著討好所有人，先問自己「這是不是我」

​田鼠可以吃下去一次，但不能吃一輩子。內容創作最容易犯的錯，就是為了迎合演算法、迎合當下的流量，一次次把自己變成連自己都不認得的樣子。短期你會得到流量，長期你會失去「留量」，失去那些真心認同你、記得你的人。

②標籤是別人貼的，換掉它要靠你持續產出

​沒有人能靠一篇貼文、一支影片就撕掉標籤。孫淑媚花了20年，才把「苦情歌后」換成「敢做自己的她」。如果你渴望換掉別人在你身上貼的舊標籤，你的每一篇文章、每一次露出，都是在幫未來的自己，一點一點換掉那個舊標籤。

③ 別害怕失敗，那是你最有說服力的證據

​孫淑媚今天能笑著說出「這次就先讓你們過去」，不是因為她很會說漂亮話，而是因為她真的輸過、忍過、被誤解過。所以這句話才不空。沒跌倒過的人，講放下像雞湯；真的狼狽過的人，講放下才有重量。很多內容創作者太急著把失敗藏起來，想把自己包裝成一路順風、一路開掛的人。

​可是人會被打動，從來不是因為你看起來很完美，而是因為你讓他看見：原來你也痛過、卡過、撐不下去過，最後還是走回來了。那些你現在最想刪掉的低潮，可能就是未來最能讓人相信你的故事。

不要再為了被喜歡，弄丟自己

​孫淑媚花了30年，才等到這一場「非典型」的收視冠軍，甚至是在金曲報名出包的情況下贏來的。這才是最勵志的地方。

​如果你也正在經營自己的內容、自己的品牌，覺得自己走得很慢、很孤單，請你記得：有些人不是沒有贏，只是贏得比較慢。但真正慢慢贏來的東西，從來不是一時的熱度，而是整個人生累積出來的厚度。

流量會過去，話題會過去，掌聲也會過去。真正的翻身，不是某天突然爆紅。而是你終於不再為了流量，把自己寫成別人喜歡的樣子。你敢把真正的自己寫出來，才會等到真正記得你的人。


精華 FAQ

  • 文章認為她之所以奪冠，不是因為話題最強，而是三十年來累積的真實感與鬆弛感。觀眾喜歡的，是她終於活成自己，而不是被包裝出的形象。

  • 孫淑媚早年被定型為苦情歌后，後來透過作品、妝容與談話風格的轉變，慢慢把別人貼的標籤換掉。她選擇持續輸出真實內容，而非迎合市場。

  • 文章提醒創作者不要為流量犧牲自我，標籤要靠長期內容去改寫，也別害怕失敗。真正打動人心的，不是完美人設，而是你曾痛過、撐過、再走回來的故事。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#金曲獎 #田馥甄 #孫淑媚 #工作職場

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