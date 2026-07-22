40歲失業後，他做了120份工作：一場百工實驗，改變了我對人生的想像

AI重點 文章重點整理： 重點一： 藍白拖40歲失業後，展開超過120份工作的百工計畫。

藍白拖40歲失業後，展開超過120份工作的百工計畫。 重點二： 求職時連履歷照片都影響結果，展現職場評價的現實。

求職時連履歷照片都影響結果，展現職場評價的現實。 重點三：百工經驗讓他體會，真正重要的是軟技能與歸零能力。

暑假之初，北上到國臺圖，參加了一場​宋怡慧老師與作家藍白拖的對談。

在教育現場工作二十多年，雖然曾經換過多所學校，但我幾乎都待在同一個職業裡。

聽著藍白拖分享自己如何走進一百二十多份工作，竟然有種「原來人生還可以這樣活」的震撼！

這讓我想到技高國文課本中所收錄的〈鄙人學蓋〉一課。過去，我總是帶著學生討論「見異思遷」、「盲目跟風」的代價；但聽完這場對談，我忽然開始思考：如果一個人願意不斷學習新的能力，那麼人生真的只能守著一項技能，才算成功嗎？

「同一份履歷，只換一張照片，三個月沒有任何公司回覆；換完照片，一星期收到兩份工作。」

四十歲那年，暢銷作家藍白拖第一次發現，原來一個人的價值，很多時候在按下履歷送出的那一刻，就已經開始被評分。

那一年，他站在演講現場，看著台下聽眾，九成的人坦白自己整個月沒有買過一本書。那一刻，他知道出版市場已經變了。

作家的光環無法支付房貸，也不能替孩子繳學費，更無法解決每天準時出現的生活開銷。

於是，他決定做一件旁人無法理解的事：把自己丟進各種基層工作，看看脫掉「作家」這個身分之後，自己還剩下多少能力活下去。

​妻子曾問過他一句很實際的話：「你為什麼不跟正常人一樣，先設法賺個一百萬，而是要去做一百份打工？」

這句話沒有責怪，只有一個家庭共同面對現實時最真實的焦慮。而他給自己的答案，就是展開「百工計畫」。

他想驗證，如果有一天所有頭銜都消失了，自己還能不能靠雙手，把人生重新撐起來。

一張照片，讓他從三個月沒人理，到一週收到兩份工作

四十歲投入求職市場，到底有多現實？藍白拖在求職平台投遞履歷整整三個月，沒有任何公司回覆。

他重新檢查學歷、工作經歷、自傳，每一項都沒有明顯問題。直到後來，他才把目光放到那張履歷照片。

那是一張背景凌亂、神情隨性的自拍照，看起來有點疲憊，也有幾分中年男子的不修邊幅。

對許多基層雇主而言，那不像一位容易合作的員工，反而像是一個不好管理的人。

於是，他什麼都沒改。學歷沒改，經歷沒改，能力沒改，唯一改變的，只剩那張照片。

他換上一張三年前拍的照片，戴著眼鏡，看起來斯文、安靜，也刻意營造出願意學習、容易相處的印象。

不到一個星期，兩份工作主動找上門。那次經驗讓他第一次理解，求職有時候比拚的不只是能力，而是別人願不願意給你一次開始的機會。

這段經歷，也讓他重新思考百工計畫真正的意義。他後來分享，即使一輩子只做一份工作，也可以試著用不同角度重新理解它，讓同樣的職業，不斷長出新的可能。

真正折磨人的，不一定是工作，而是人

真正走進工作現場，他才發現，每一份工作都有不同的考驗。

在米其林一星餐廳打工時，主管始終看他不順眼，甚至天天針對他後腦勺綁著的小馬尾挑毛病。工作本身並不陌生，真正讓人疲憊的，是那些無法預測的人際壓力。

凌晨三點送羊奶，則讓他第一次看見另一種勞動人生。

一瓶羊奶，只能賺六塊錢。沒有底薪，油錢自己負擔。送完羊奶，許多人還得趕去八點鐘的正職工作，整天幾乎沒有喘息的空間。那些人沒有抱怨，也沒有時間感嘆生活，只是不斷往下一站出發。

而整個計畫最震撼他的，卻是一份只做了三十分鐘的倒垃圾工作。

當他站在垃圾車旁，伸手搬起一袋袋垃圾時，第一個浮現的念頭，不是今天累不累，而是一個完全沒有預料到的問題。

「如果我的孩子以後想當清潔員，我會支持嗎？」

垃圾車開走了，那個問題卻一直留在他的腦海裡。

宋怡慧老師分享，這份工作的價值，不在於體力上的挑戰，而是它逼著一個人重新思考，自己是否仍在替職業貼標籤、替工作分高低。

四十歲，真的老了嗎？

很多人把年齡視為求職最大的阻礙，藍白拖卻在一次次打工中，看見完全不同的答案。

他曾到印度旅行，甚至跳進恆河。那段經歷後，他常提醒自己一句話：「當你跳過恆河，世界上再沒有一條河可以嚇倒你。」

帶著這份心情重新投入工作，他意外發現，四十多歲反而更容易和雇主建立信任。

彼此都有家庭，都經歷過養兒育女，也都知道生活的壓力。聊起孩子、聊起工作、聊起每天面對的現實，陌生感很快就消失了。

他也分享過一個有趣的觀察。如果真的覺得自己老了，不妨清晨五點去爬一趟山。

​你會遇見一群七十歲的大姐，步伐輕快，精神飽滿，一路把年輕人遠遠拋在後面。站在她們身邊，四十歲的人反而只是「阿弟」或「阿妹」。

很多時候，限制我們的，其實是自己替年齡畫下的界線。

120多份工作後，他終於找到真正影響人生的能力

完成一份又一份工作之後，藍白拖回頭整理自己的收穫。他原本設定的是一百份打工計畫，最後累積超過一百二十份工作。

工作愈做愈多，他愈確定，真正決定一個人在職場能不能走得長久的，往往不是技術，而是軟技能。

有些人剛進陌生環境，就知道怎麼觀察主管、理解團隊默契，也懂得什麼時候開口、什麼時候配合，因此很快便取得信任。

也有人能力很好，卻始終待不久。

原因往往是一直背著過去的成功經驗，不願意放下原本的身分。新的工作、新的主管、新的文化，還沒開始理解，就急著用舊標準衡量一切，最後最先耗盡的，反而是自己。

百工計畫讓藍白拖反覆練習一件事：每換一份工作，就把自己歸零一次。

放下「我是誰」，先去理解眼前需要的是什麼；放下「我以前怎麼做」，先學會這裡怎麼做。

真正放下的那一天，人才開始自由

在洗碗、送便當、搬貨的日子裡，偶爾還是有人認出他。

「你不是那個作家嗎？」

他總笑著回答：「你今天很幸運，人生第一次跟作家一起打工。」

一句玩笑話，化解了彼此的尷尬，也提醒自己，身分只是人生的一部分，不需要一直背在身上。

完成百工計畫之後，他開始學習理財，學會自己料理三餐，也慢慢減少對物質的依賴。

他把這些能力，比喻成學游泳。平常不一定天天下水，可是真正落水時，身體知道怎麼游，就不會慌。

讀到這裡，我又想起〈鄙人學蓋〉。

劉基想提醒世人，不要見異思遷、盲目追逐眼前的需求；可是藍白拖帶給我的另一個啟發，是一個人如果願意持續學習、持續歸零，每一次跨出舒適圈，都可能讓生命多一條出路。

兩者看似矛盾，其實談的是不同層次的能力。

〈鄙人學蓋〉批判的是沒有判斷、沒有方向的跟風；《百工計畫》練習的，則是有意識地拓展自己的能力邊界。

這場對談，讓我對下一次教這篇課文，有了全新的視角。

或許，我會多問學生一句：

如果有一天，你現在擁有的身分都消失了，你還剩下什麼能力？

真正能陪伴我們走過人生起伏的，或許從來不是名片上的頭銜，而是每一次願意重新開始、重新學習的勇氣。

藍白拖花了一百二十多份工作，替自己找到答案。

而我們，也許不用真的走過一百二十份工作，卻可以從今天開始，替自己多準備一項能力。

因為人生最大的安全感，從來不是只有一個身分，而是無論世界怎麼改變，你依然相信，自己有能力重新站起來。