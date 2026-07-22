2026-07-22 12:30 Qinote
離職後，公司一直不交接，我該等嗎？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：員工完成離職程序後，公司不應只以找人困難要求無限等待。
- 重點二：交接是員工與公司共同責任，招募進度不能混為交接理由。
- 重點三：離職反映管理與溝通問題，成熟公司應檢討原因並完善制度。
Qinote｜文字與生活
工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。
之前，我們聊到：「離職，考驗的不只是員工，也考驗一家公司。」
今天，我想繼續聊一個很多人離職時都曾經遇過，卻很少被認真討論的問題。
一位員工依照公司規定提出離職申請，也完成了預告期間。
她開始整理工作資料、製作交接文件，也主動詢問主管：「請問什麼時候安排交接？」
沒想到，等來的卻始終是同樣的回答。
「人真的很難找。」
「再等等，好嗎？」
「可以不要離職嗎？」
很多人遇到這樣的情況時，都會開始懷疑：
是不是公司一天找不到人，我就一天不能離開？
在職場多年，我慢慢發現，離職最困難的，往往不是把工作交接出去，而是當自己已經完成該做的準備，公司卻遲遲沒有安排下一步時，那種不知道該不該離開的心情。
其實，站在公司的角度，我可以理解。
招募新人並不容易，找到適合的人需要時間，培養新人也需要時間。
但是，我也一直在想：
當主管收到一位員工的離職申請時，真正應該優先思考的是什麼？
很多主管第一個想到的是：「怎麼把人留下來？」
可是，比起一再地說「人真的很難找」、「可以再等等嗎」，或是「可以不要離職嗎」，或許更重要的是先坐下來，好好聊一聊。
是工作內容出了問題？
是管理方式讓人感到疲憊？
是溝通出了落差？
還是人生有了新的規劃？
因為只有真正理解離職的原因，公司才有機會改善，也才能避免同樣的問題再次發生。
真正讓人留下來的，從來不是一句「再等等」。
而是一句：「我們一起談談，看看有沒有什麼地方可以改善。」
而談到交接，我也有另一個想法。
很多人以為，交接是離職員工的責任。
但我認為，交接其實是雙方共同完成的一件事。
員工有責任整理資料、完成工作、配合交接，讓接手的人能夠順利接續工作。
而公司，也有責任安排接手的人員、規劃交接流程。
因為安排交接，不只是行政流程，更是一家公司管理能力的展現。
找不到新人，是招募的課題。
安排交接，則是管理的課題。
兩者可以同時進行，卻不應該混為一談。
公司的招募進度，不應該全部變成離職員工等待的理由。
如果離職日期到了，公司依然沒有安排交接，該怎麼辦？
我想，這個問題沒有一個適用所有人的答案。
因為每一家公司、每一份工作、每一個職務，都有不同的情況。
但我始終相信一件事。
員工應該盡力完成自己的責任。
公司，也應該完成屬於自己的責任。
如果一位員工已經依照規定提出離職、完成預告義務，主動整理好工作內容、留下完整的交接資料，也多次配合公司的交接安排，那麼，他已經完成了自己該盡的責任。
至於公司是否已找到接手的人、如何安排後續工作，則是公司管理的一部分，而不是全部由離職員工承擔。
當其中一方始終停留在一句「再等等」，卻沒有任何具體的安排時，等待就不再只是交接，而是管理上的問題。
離職，不只是一次人員異動。
它也是一家公司重新檢視管理方式、溝通文化與交接制度的一次機會。
真正成熟的離職，不只是員工願意負責任地完成工作。
更是一家公司願意尊重離職流程，完成最後一次合作。
很多公司努力挽留準備離開的人，卻忘了真正值得被解決的，不是離職這件事，而是讓人選擇離開的原因。
因為交接，不只是工作的交接。
更是一家公司管理文化的展現。
—— Qinote
精華 FAQ
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若員工已依規定提出離職、完成預告，也主動整理資料並配合安排，通常已盡到責任；公司遲遲不安排交接，反映的是管理與流程問題，而不是離職員工必須無限等待。
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因為員工負責整理工作、留下文件與配合交接，公司則要安排接手人員與流程。交接能否順利完成，取決於雙方是否各自履行責任，而不是把壓力全推給離職者。
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作者認為，公司應先理解員工離職原因，看看是否有工作內容、管理方式或溝通落差等問題，再談挽留與交接。真正該改善的，是讓人離開的原因與管理文化。
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