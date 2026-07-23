2026-07-23 20:02 潮健康
AMH過低 ≠ 卵子品質差！ 排卵針不一定要打到高劑量？ 醫揭「聯合刺激法」翻轉卵子品質
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文章重點整理：
- 重點一：AMH值反映卵巢庫存量，不等同卵子品質好壞。
- 重點二：AMH偏低療程可改採微刺激，避免盲目高劑量打針。
- 重點三：FSH加LH聯合刺激與胚胎縮時攝影，有助提升成功率。
潮健康／林昱彣
近年來女性晚婚晚育比例增加，不少女性在生殖醫學門診檢測出「AMH值過低」（甚至小於1）時，常伴隨巨大的焦慮感，認為自己的生育能力等同於被「宣判死刑」。然而，台北協育試管嬰兒中心（原黃建榮婦產科）院長黃建榮醫師、副院長黃珽琦醫師受訪表示，AMH值代表卵子「庫存數量」，並不絕對等同於卵子「品質」，患者切勿因過度執著於數字而陷入嚴重焦慮。
AMH過低不等於品質差！ 醫舉例：如同「車庫大小」不同過去大眾常將AMH數值與「受孕率」直接劃上等號；黃珽琦醫師對此解釋：「AMH講白了就是代表卵巢的庫存量，是不可逆的自然法則，越年長則數值越低。且每位女性天生的卵巢庫存量並不一致，就像每個人家裡都有個車庫，只是車庫大小都會不太一樣！」
至於AMH偏低，是否代表卵子品質一定差？黃珽琦醫師表示，雖然臨床上偶爾會遇到年輕但AMH偏低、品質稍差的個案，但在統計學並無絕對意義。「有些人年輕但AMH比較低，但終究還是比高齡女性的狀況更佳！」因此，AMH若低於1，單純只代表卵子數量的減少，並不能直接斷言卵子品質不佳。
盲打高劑量排卵針沒用？ 試管用藥轉變「微刺激」思維針對AMH偏低的女性，在試管嬰兒療程的策略上，會如何調整用藥思維？黃建榮醫師指出，若是第一次做試管，通常還是會試著用較高劑量的排卵針來衝高數量；倘若發現高劑量施打後，取卵數依然只有 3 顆以內，第二次療程就會轉為「微刺激」或「溫和刺激」的策略。
黃建榮醫師進一步說明，微刺激即為「口服排卵藥」配合「打低劑量排卵針」，不僅降低藥費負擔與打針次數，更是將重點放在「溫柔地刺激該週期的2至3顆卵」，待取卵累積成足夠的胚胎後再植入，比起一味盲目施打大量排卵針以衝高數量，往往會獲得更好的效果，也就是落實前述所提之「重質不重量」的觀念。
助濾泡發育、提升卵子品質 LH補充策略之「4大助孕優勢」在卵子數量極少的情況下，如何追求單顆卵子的最高效益？黃珽琦醫師表示，如果患者 AMH 低且/或年齡偏高偏高，療程中通常會同時加入含有 LH（黃體成長激素）成分的藥物。
黃建榮醫師補充，上述FSH/LH聯合刺激（FSH/LH combined stimulation）與醫學上的「雙促性腺激素理論（Two Gonadotropin Theory）」有關。在濾泡長大的中後期，除了需要 FSH，也需要 LH 的輔助；而兩種激素最終都會刺激濾泡細胞分泌激素，讓卵子順利長大。因此，透過「FSH＋LH」雙激素介入，能為發育慢的濾泡提供高效率的助燃作用，讓顆粒細胞更豐富，理論上卵子的品質也會更佳。
卵子品質無法得知好壞？ 胚胎縮時攝影成篩選關鍵對於 AMH 極低的患者，最終取出來的卵數可能只有 1 至 2 顆。許多病患會好奇：「卵子品質能否直接透過醫學科技加以檢驗？」黃珽琦醫師表示，以目前的醫學技術，尚無法斷定卵子品質的好壞與否，能做到的是檢驗卵子「是否成熟」：「成熟代表準備要受精，不成熟就無法受精，要得知真正的品質好壞，必須等受精變成胚胎後才能知道！」
談到胚胎培養，黃珽琦醫師對此指出，過往傳統培養箱需將胚胎拿出以確認受精與發育狀況；如今則有先進的「縮時攝影培養箱」技術作為輔助：模擬母體內不被打擾的環境，從受精第一天到第五天變成囊胚，中間無須反覆拿取，透過攝影鏡頭就能 24 小時監控發育狀況，直接挑選出品質最好的胚胎做植入。
年齡仍是最重要因子！ AMH「不到0.1」也能順利懷孕？ 除了 AMH 數值，「年齡」往往是影響成功率的另一終極關鍵。黃建榮醫師舉例，一位 30 歲女性即使只有兩顆卵、最後形成一顆胚胎，其植入成功率可能依然很高；反觀 45 歲女性就算取了 15 顆卵，若切片發現全部異常，成功率依然受限。
因此，針對 30 歲與 45 歲同樣 AMH 極低的女性，用藥也會有差異：年輕女性或許還能嘗試強力刺激看能否多取幾顆；而40 歲或有卵巢早衰體質、月經不規則且 FSH 偏高者，一開始就可能直接採取微刺激方案。
黃珽琦醫師對此分享，診間曾有一名女性患者，年齡在 35 歲以下，但 AMH 極低（僅有 0.0X），月經已經不太規則，屬於卵巢早衰體質，過去在外院做試管也面臨困境。黃珽琦醫師為其採取微刺激方式並回歸自然週期，在週期中後期給予 FSH 與 LH 雙激素介入，等到有成熟濾泡才取卵，每次只取 1 至 2 顆珍貴卵子。最終成功累積了 3 顆胚胎，植入後便順利懷孕。
黃建榮醫師呼籲，面對 AMH 過低的困境，患者無須絕望。只要透過精準的客製化用藥策略，追求「重質不重量」，依然能成功翻轉求子困境。有生育計劃的伴侶，應盡速諮詢專業的生殖醫學醫師，幫助好「孕」及早降臨。
原文出處：AMH過低 ≠ 卵子品質差！ 排卵針不一定要打到高劑量？ 醫揭「聯合刺激法」翻轉卵子品質
精華 FAQ
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不一定。AMH主要代表卵巢庫存量，像車庫大小不同，反映的是數量多寡而非品質高低；真正的卵子品質，仍需等受精後形成胚胎才能較準確判斷。
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不一定。若第一次療程高劑量效果有限，醫師可能改用口服排卵藥加低劑量排卵針的微刺激或溫和刺激，重點是取得較好的卵子與胚胎，而非一味追求數量。
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在濾泡發育中後期，除了FSH也需要LH輔助，兩者合併可促進濾泡細胞分泌激素，幫助卵子成熟與品質提升；再配合縮時攝影胚胎培養箱，可挑選較佳胚胎植入。