2026-07-21 11:13 女子漾／編輯黃冠婷
不是生病才能去！政府供15至45歲免費心理諮商，網友體驗直呼「超舒爽、實用」 有困擾就能預約
工作壓力、人際關係、感情卡關或家庭責任堆在一起，很多人明明已經累到不想說話，仍會告訴自己「再撐一下就好」。近日有網友分享，首次使用政府補助的免費心理諮商，心理師花了約40分鐘專心聽她說話，讓她忍不住感嘆：「有人完整聽我說話，真的很舒爽。」貼文也意外引起大量討論，不少人表示早已用完3次名額，也有人好奇，去心理諮商是否代表自己真的「有病」？以下編輯整理關於心理諮商最常見問題以及此方案預約方式。
文章目錄
2026年免費心理諮商誰可以用？
衛福部2026年持續推動「青壯世代心理健康支持方案」，提供15歲至45歲的本國籍民眾，以及持有健保卡的外籍人士，每人3次免費心理諮商。2024年至2025年間曾使用過方案的人，2026年仍能再次申請，不會因過去使用過就失去資格。官方統計，截至2025年10月底，已有超過8萬人、累計超過20萬人次使用，合作機構也增加至616家。
申請方式不複雜，只要進入方案網站查詢附近仍有名額的合作機構，直接聯絡機構預約，當天攜帶身分證明文件，再依約前往諮商即可。不同機構的預約方式、服務時段與額外行政費用可能不同，預約時應先確認清楚。
去心理諮商，真的代表「有病」嗎？
心理諮商除了能協助精神疾病患者，也可以處理工作壓力、感情困擾、生涯迷惘、家庭關係、人際衝突、重大失落與自我探索。臺北市諮商心理師公會指出，只要生活中的情緒或困擾已經讓人不舒服，都可以透過心理諮商梳理內心、理解需求，並找到更適合自己的決定。
心理諮商比較像是替情緒安排一次整理，不需要等到完全撐不住才去。有人可能想處理失戀，有人想知道為什麼每次和父母說話都容易生氣，也有人只是長期覺得累，卻說不出究竟哪裡出了問題。
走進諮商室，不等於被貼上診斷標籤，而是願意承認自己需要一個安全、專業且不被打斷的談話空間。
心理師只是坐著聽，為什麼和朋友聊天不一樣？
朋友可以陪伴、安慰，也可能替妳抱不平，但朋友與家人往往已經站在事件裡，有自己的情緒、立場與期待。心理師則會透過專業晤談，協助來談者看見反覆出現的情緒、關係模式與內在需求，而不是急著替妳下決定或告訴妳「應該怎麼做」。
網友分享「有人專心聽我說40分鐘」會讓許多人有共鳴，可能正因為成年人的生活裡，很少有一段時間能完全屬於自己。平常向朋友訴苦，還會擔心講太久、造成對方負擔；和家人談心，又可能被反問、責怪或比較。
諮商提供的，是一段可以慢慢整理自己，不必立刻照顧別人感受的時間。
諮商提供的，是一段可以慢慢整理自己，不必立刻照顧別人感受的時間。
3次免費諮商，可以解決所有問題嗎？
3次心理諮商比較適合作為初步整理與接觸心理服務的入口，未必能在短時間內處理多年累積的創傷、家庭衝突或情緒困擾。
第一次諮商可能先談目前最困擾的問題、生活狀況與希望改善的方向；後續再逐步理解情緒模式，討論適合的調整方式。若心理師評估需要更長期的支持，可以詢問是否轉為自費諮商，或轉介其他心理健康與醫療資源。
諮商不是一次講完就能把人生重新整理好，但可能讓人第一次看懂，原來困住自己的並不只是「想太多」
諮商不是一次講完就能把人生重新整理好，但可能讓人第一次看懂，原來困住自己的並不只是「想太多」
心理諮商和看身心科，有什麼不同？
•心理諮商主要透過談話與專業技巧協助整理情緒、行為與關係。
•身心科或精神科則由醫師進行醫療評估，必要時可診斷、開藥及安排治療。兩者並不互相排斥，有些人只需要心理諮商，也有人適合同時接受藥物治療與諮商。
若已出現長期失眠、明顯無法工作或上課、情緒極度低落、強烈恐慌、幻聽、思考混亂，或傷害自己與他人的念頭，不建議只等待免費諮商名額，應儘快尋求身心科、精神科或緊急醫療協助。心理師公會也提醒，若認知與情緒已經過度紊亂，可能需要先接受醫療與藥物評估。
免費心理諮商預約4步驟
進入「青壯世代心理健康支持方案」網站。
•查詢附近仍有名額的合作機構。
•直接聯絡機構預約，確認時間與可能產生的其他費用。
•攜帶身分證明文件，依約接受心理諮商。
心理諮商不代表軟弱，也不需要等到人生出現重大危機才有資格使用。有時候，妳只是太久沒有機會好好說完一句話，太習慣先處理工作、家人與別人的需要，最後才想到自己的感受。願意預約一次諮商，不一定表示妳生病了，也可能只是終於決定，不再把所有情緒都留給自己消化。
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