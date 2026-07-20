拚命過勞換來一場職災：她從三國語言天才變成永遠的啞巴，1228萬的血淚

AI重點 文章重點整理： 重點一： 佀廣洋爆出霸凌、簽賭與兵役爭議後放棄國民黨提名。

佀廣洋爆出霸凌、簽賭與兵役爭議後放棄國民黨提名。 重點二： 文章借此提醒青少年，數位足跡與過往言行不會真正消失。

文章借此提醒青少年，數位足跡與過往言行不會真正消失。 重點三：作者強調做人處事會累積信用，也可能在未來變成舊帳。

一場選舉還沒開票，一個人的過去，卻先替他決定了結果。

​立委萬美玲的兒子佀廣洋宣布參選桃園市議員後，學生時期的霸凌指控、校園簽賭、過往言論與兵役問題接連被翻出。爭議延燒多日後，他宣布放棄國民黨提名。你以為已經過去的人生，竟然在你最接近成功的時候，回頭向自己討債。

這不是只有政治人物才需要害怕的事。我覺得每個青少年、甚至每個大人，都應該看懂。因為總有一天，你也可能站上那個你夢寐以求的舞台，無論是選舉、求職、創業，還是終於紅了一次。那個時候，你希望別人翻出來的，是什麼？

五個給孩子的提醒

​我無法審判每項指控的真偽、有沒有被誇大、或是其實更嚴重？那需要證據，也應該由當事人負責說明。但我長期在校園推廣媒體識讀，自己也教品牌定位，平常跟青少年孩子分享的話，如果你家有青少年的孩子，我也想透過這個機會，一起分享給你：

提醒一：數位足跡不是鉛筆字，是刺青

​很多人以為，刪掉貼文、關閉帳號，事情就消失了。但網路的記憶，比我們想像中頑固。截圖、備份、轉傳，一句氣話、一張照片、一段自以為幽默的留言，都可能在多年後重新出現。

​你現在寫下的每句話，不是留在沙灘上的字，等浪一來就不見了；它更像刺在身上的圖案，即使努力淡化，也可能留下痕跡。所以下一次按下發布之前，先問自己：如果十年後，這段話被放大檢視，我還能坦然面對嗎？

提醒二：把自己當成「未來可能被看見的人」

很多孩子會跟我說：「我又不是名人，誰會在意我做什麼？」問題是，你不必先有名，才會被放大檢視。一個默默無聞的學生，可能因為一場比賽、一支影片、一份工作突然被看見；也可能因為參選、創業、升遷，站上公眾舞台。

​到了那一天，別人認識你的方式，未必只是你現在想說的故事，也包括你曾經留下的所有紀錄。這不是要你活得虛偽或戰戰兢兢，而是提醒你：永遠不要仗著「現在沒人在看」，就做出未來無法交代的事。

提醒三：被看見之後，過去會被重新貼標籤

​你以為只是開玩笑，別人感受到的可能是羞辱。你以為只是年輕不懂事，別人看見的可能是你的價值觀。

你以為事情早就過去了，對被傷害的人來說，那段日子可能從來沒有真正結束。當一個人從普通人變成公眾人物，過去的每個行為都會被放進新的脈絡，重新解讀。更殘酷的是，到了那個時候，你未必還擁有完整的解釋權。因為人們可能忘記你當時為什麼那樣做，卻不會忘記你曾經讓誰難堪。

提醒四：不要欺負別人，傷痕不會隨著時間消失

​這一段，我特別想寫給正在排擠別人，或把欺負同學當成玩笑的孩子。你可能早就忘了自己說過什麼、做過什麼，但被傷害的人，不一定忘得掉。很多霸凌者長大後會說：「那只是小時候不懂事。」可是對受傷的人來說，那可能是他整段青春裡，最孤單、最難熬的一段日子。

對人好一點，不是為了替未來買保險，也不是害怕對方有一天報復你。而是因為，你不該為了讓自己在人群中顯得厲害，就把別人的尊嚴踩在腳下。

​提醒五：你每天都在替未來存款或欠債

​我在圈粉寫作課上常跟學生說，個人品牌不是紅了之後，才開始設計的包裝。它是你每天怎麼做人、怎麼說話、怎麼對待別人，一點一點累積出來的結果。你今天多負一點責任、多說一句誠實的話、多替別人想一步，都是在替未來存款。你今天為了逞強傷害別人、為了好玩羞辱別人、為了方便逃避責任，也是在替未來欠債。

​沒有人知道自己哪一天會突然站上舞台中間。但真正決定你能不能站穩的，往往不是被看見後說了多少漂亮的話，而是沒人看見的時候，你究竟做過什麼。

問問自己想如何被記住

​你說，這則新聞很快會被下一則新聞蓋過，人是健忘的，沒錯。但同理可證，「你今天被忘記做過的事，未來可能一次一次被提起」，也是對的。

​經營個人品牌，不是學會把自己包裝得毫無缺點，而是提醒自己：即使沒有人看，也要努力活成一個經得起檢驗的人。有一天，你可能因為某件事爆紅被看見，但只有長年累積的善意、責任與信用，才能讓你在被看見之後，依然被相信。

​你今天怎麼對待別人，就是在決定：未來的你站上舞台時，迎接你的是掌聲，還是一筆筆追上門的舊帳。