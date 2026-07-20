2026-07-20 19:25 柳靖
拚命過勞換來一場職災：她從三國語言天才變成永遠的啞巴，1228萬的血淚
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：羅小姐精通3國語言，卻在公司訓練口譯時突然中風倒下。
- 重點二：法院認定公司隱形加班達97小時，與她發病具有因果關係。
- 重點三：失去語言能力後判賠1228萬元，但健康與人生已難以回復。
精通三國語言的學霸，最後卻失去說話能力！一場判賠 1228 萬的職災官司戳破全台灣爆肝打工人的幻想：人生沒有任何一份工作值得拿未來交換！
她花了二十多年成為頂尖人才，卻在講台上當場倒下
一場判賠 1228 萬元的職災官司，讓所有拚命工作的人都沉默了。
只看履歷，羅小姐幾乎符合所有人對「人生勝利組」的想像。中央大學畢業，取得台北藝術大學碩士學位，曾赴波蘭華沙美術學院研修，精通英文、西班牙文與波蘭文，在葡萄酒進口公司擔任品牌副理，負責國外酒莊與亞洲市場的溝通。
她花了二十多年，把自己培養成一個別人眼中的頂尖人才。
2019 年 6 月，在一場公司教育訓練上，她站在台上替外賓口譯，講到一半突然倒下，診斷結果是急性腦中風。
低風險族群與被隱藏的 97 小時加班
她沒有抽菸，沒有喝酒，沒有高血壓或心血管疾病。
依照國民健康署慢性病風險評估，她未來十年的中風風險約只有 5%。法院最後認定，公司長期高強度的工作安排，與她發病之間具有因果關係。
公司在法庭上宣稱她的加班只有 49 小時，但法院查出來真實數字高達 97 小時。法官沒有只看表面打卡紀錄，假日參加葡萄酒課程、展覽布置與撤場、深夜 LINE 工作訊息、回家查資料準備接待外賓，全都認定為實質工作。
很多上班族看到這裡大概都笑不出來，因為這些隱形勞動每天都在發生，大家早就把它當成理所當然的一部分。
失去一輩子累積的能力，再多賠償也回不到原點
中風之後，羅小姐罹患完全性失語症（Global Aphasia），無法流暢理解語言，也失去了表達能力。
一位靠口譯維生的專業人士，再也無法使用自己的語言能力。二十多年建立起來的優勢，在短短幾分鐘內崩塌。
法院認定總損害超過一千六百萬元，扣除公司先前支付的補償，以及她被認定須負擔的一成責任，最後判賠一千二百二十八萬元。金額看起來很高，但她的人生再也回不到原點。
很多高成就的人都有同一種壞習慣：身體發出警訊時先忍一下，想著今天還有會議、還有行程等著自己，忙完再說。
倒下前同事曾勸她請假就醫，她依然選擇咬牙留下來完成既定任務。很多人看到這段都會覺得熟悉，因為自己也做過一模一樣的選擇。
離開公職後，我重新定義了人生的價值
我離開公職後，重新思考了人生的底層邏輯。
以前總覺得，人要證明自己的價值就得一直往前衝。後來才慢慢明白，努力與責任固然有價值，但健康一旦失去，再高的薪水、再漂亮的職稱，都沒有辦法幫你重新長回來。
每天加班一點點，看起來沒有什麼；每天少睡一點點，看起來也沒有什麼。很多人生崩塌的轉折都不是某一天突然發生，而是身體默默記住了每一次忽略，等到真的撐不住了，一次全部還給你。
建立不必拿健康與尊嚴交換收入的人生
離開公職之後，我一直在思考：一個普通人到底要怎麼一步一步建立一個不必拿健康、時間與尊嚴交換收入的人生？
人生很長，工作可以重來，健康未必有第二次機會。
當你學會跳出體制給你的陷阱、開始為自己的健康與生命策略打算的那一刻起，你才能真正拿回屬於自己的人生主導權。
精華 FAQ
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她畢業於中央大學、取得北藝大碩士，並赴波蘭研修，精通英文、西班牙文與波蘭文，任職葡萄酒進口公司品牌副理，負責國外酒莊與亞洲市場溝通。
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法院認為公司長期高強度安排與發病有因果關係，且真實加班達97小時，包含假日活動、深夜訊息與回家準備工作，並非公司所稱的49小時。
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案件顯示再高的薪水與職稱，都不足以彌補健康受損；一旦身體長期被忽略，可能換來無法逆轉的後果，提醒上班族別用未來交換工作。
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