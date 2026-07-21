2026-07-21 14:03 潮健康
口服A酸一定適合你嗎？青春痘治療5大QA一次看懂
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文章重點整理：
- 重點一：口服A酸可減少皮脂分泌、角化與發炎，常用於中重度青春痘。
- 重點二：療程多需依體重計算累積劑量，通常要持續數個月並定期追蹤。
- 重點三：治療需注意乾燥、副作用與懷孕禁用，也可依膚況選擇其他分層療法。
青春痘是常見的皮膚問題，不僅影響外觀，也可能造成痘疤及色素沉澱。許多患者在治療過程中，常會詢問是否需要服用口服A酸，以及擔心副作用、療程時間或停藥後是否復發等問題。本篇文章由四季皮膚科整理，青春痘的形成原因相當複雜，治療並非只有口服A酸一種方式，應依照痘痘嚴重程度及個人膚況，選擇適合的治療策略。
Q1：口服A酸為什麼能改善青春痘？
口服A酸（Isotretinoin）是目前治療中重度青春痘的重要藥物之一，可透過減少皮脂分泌、改善毛囊角化、降低痤瘡桿菌生長及減少發炎反應，改善青春痘問題。不過，並非所有青春痘患者都需要使用口服A酸，臨床上通常會依照痘痘型態、發炎程度及是否反覆復發等因素進行整體評估。
Q2：口服A酸需要服用多久？
口服A酸通常需要依照體重計算累積治療劑量，因此療程多需持續數個月，實際服用時間仍須依個人病情及醫師評估調整。由於每位患者對藥物反應不同，因此定期追蹤及依照治療狀況調整劑量，也是療程中的重要環節
Q3：口服A酸有哪些注意事項？
口服A酸可能出現嘴唇乾燥、皮膚乾燥、眼睛乾澀等常見副作用，因此治療期間建議加強保濕照護。此外，懷孕或準備懷孕者不得使用口服A酸；服藥前及療程期間，也可能依個人狀況安排肝功能、血脂等相關檢查，以確保用藥安全。
Q4：停藥後青春痘還會復發嗎？
部分患者完成療程後仍有復發的可能，因此除了藥物治療外，建立良好的清潔、防曬及保養習慣，同樣是青春痘長期管理的重要一環。青春痘是否復發，也可能與體質、荷爾蒙變化、生活作息及飲食等因素有關，因此後續追蹤仍相當重要。
Q5：不適合口服A酸，還有其他治療方式嗎？
近年青春痘治療逐漸朝向「分層治療」發展，除了藥物之外，也可依照青春痘形成原因規劃不同管理方式，依據青春痘常見的「出油、毛囊阻塞、細菌增生及發炎反應」等不同因素，規劃個人化治療方向。例如，針對皮脂分泌旺盛者，由醫師評估是否搭配光照相關輔助治療；部分患者可能依膚況，由醫師評估是否需要搭配其他輔助治療。若伴隨角質代謝異常，則可依膚況搭配角質管理療程，協助建立較穩定的肌膚環境。
正確認識青春痘治療 建立適合自己的抗痘策略
青春痘治療並沒有單一適用於所有人的方式。口服A酸雖然是中重度青春痘的重要治療選項，但是否適合使用，仍需由醫師依據個人狀況評估。隨著治療觀念持續發展，近年也逐漸重視依照不同致病因素進行分層管理，希望透過完整評估與長期管理，協助患者建立較適合自身的治療與照護方向。
免責聲明：本文僅供健康資訊參考，非作為醫療診斷或治療依據。療程效果依個人膚況、年齡及生活習慣而異，建議諮詢專業醫師評估。
參考資料：
精華 FAQ
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口服A酸可減少皮脂分泌、改善毛囊角化、降低痤瘡桿菌與發炎反應，因此對中重度青春痘特別有效。但是否使用，仍要看痘痘型態、發炎程度與是否反覆復發，由醫師整體評估。
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口服A酸多依體重計算累積治療劑量，所以療程通常要持續數個月。實際服用時間與劑量，會依個人病情、治療反應及醫師追蹤結果調整，定期回診很重要。
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青春痘治療已逐漸走向分層管理，會依出油、阻塞、細菌增生與發炎等原因規劃。若不適合口服A酸，醫師可視膚況評估光照輔助、其他藥物或角質管理療程。