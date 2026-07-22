2026-07-22 16:03 潮健康
懷孕期間容易便秘、脹氣怎麼辦？專家帶你認識飲食調整與益生菌挑選6大重點
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：孕期荷爾蒙變化易致便秘、脹氣與孕吐。
- 重點二：益生菌可助腸道菌叢平衡並改善排便順暢。
- 重點三：挑選孕婦益生菌應重視菌株、菌數與檢驗。
懷孕是女性人生的重要階段，但隨著荷爾蒙波動與身體調整，不少孕媽咪容易出現腸胃不適、脹氣、便秘甚至孕吐，影響日常生活與孕期舒適度。《FJ豐傑生醫》營養師戴嘉珠指出，益生菌可協助調整腸道菌叢、維持消化道機能，成為孕期常見的營養補充選擇之一。
不過，市面上益生菌產品琳瑯滿目，孕媽咪在挑選時仍存在不少迷思。戴嘉珠營養師建議，了解益生菌的功效與挑選原則，才能在孕期補充時真正發揮作用，幫助孕媽咪維持健康與舒適。
孕期補充益生菌4大好處
戴嘉珠營養師說明，適當補充益生菌對孕期健康有多方面幫助：
- 維持消化道機能、幫助排便順暢
孕期便秘常因荷爾蒙變化引起，益生菌有助維持腸道菌叢平衡，使排便更順暢。
- 改變細菌叢生態、提升營養吸收
益生菌有助於調整腸道環境，讓營養吸收更有效率，減少孕期不適。
- 母體與胎兒同步調整體質
維持良好的菌叢平衡，不僅有助孕媽咪健康，也能間接提供胎兒發展。
- 維持私密健康、降低不適風險
孕期荷爾蒙變化可能影響私密環境，益生菌有助穩定菌叢，減少不適發生。
專家揭6大孕婦益生菌挑選原則
面對市面上眾多益生菌產品，戴嘉珠營養師提醒，孕期補充益生菌，安全性與成分透明度是首要考量。挑選孕婦益生菌應掌握以下原則：
- 挑選原則1：確認產品是否公開菌株編號
菌株編號就像益生菌的「身分證號」，能清楚辨識菌種來源及研究依據。具完整菌株編號的產品通常已有研究或專利支持，建議消費者可透過產品標示或官網查詢，選擇來源透明、品質更有保障的益生菌。
- 挑選原則2：留意「保證菌數」而非僅看添加量
益生菌必須「活著」才能發揮效果，但許多產品只標示添加量或出廠菌數，無法反映實際攝取量。選購時務必確認產品標示有效期限內的活菌數，也就是「保證菌數」，才能確保每天補充到真正有效的益生菌。
- 挑選原則3：選擇含「益生元」與「後生元」配方
光吃益生菌可能不夠，因為好菌也需要「食物」才能活得好。益生元就是益生菌的養分，後生元則是益生菌代謝後產生的有益物質。三者搭配補充，有助益生菌活躍、腸道環境更健康，效果更明顯。
- 挑選原則4：選擇無添加配方較安心
孕期補充益生菌時，建議避免人工色素、香精及其他多餘添加物，以減輕身體負擔。特別是具有 A.A. 100% 無添加認證的益生菌，不含香精、色素與防腐劑，成分純粹，讓孕媽咪和寶寶都能安心食用。
- 挑選原則5：避免含刺激性或瀉劑成分
部分產品可能添加番瀉葉、蘆薈素等促進排便成分，孕婦應特別留意並避免選擇，以免刺激腸道或增加風險。
- 挑選原則6：確認通過「第三方檢驗合格」
建議選擇具完整檢驗報告的產品，確認沒有塑化劑、重金屬或有害微生物殘留。若產品同時擁有 SGS、台美檢驗、ISO 或 HACCP 認證，更能提升使用安全性，讓孕媽咪安心補充。
分階段補充益生菌 提升孕期照護品質
戴嘉珠營養師指出，孕婦可依孕期不同階段調整益生菌補充策略：懷孕初期以幫助維持消化道機能為主；中期注重營養吸收，建議每日補充益生菌，並避免與鐵劑同時服用；後期因子宮壓迫腸道易導致便秘，更需持續補充益生菌來幫助維持良好排便習慣；哺乳與產後期間，益生菌亦有助維持母體健康與營養供應。
在挑選益生菌時，孕媽咪應審慎評估產品成分與安全性，選擇適合自身需求的配方，才能在孕育新生命的同時兼顧自身健康與生活品質。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
原文出處：懷孕期間容易便秘、脹氣怎麼辦？專家帶你認識飲食調整與益生菌挑選6大重點
精華 FAQ
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主要與懷孕期間荷爾蒙波動、身體調整及子宮壓迫腸道有關，會影響消化道機能與排便狀況，因此孕媽咪常出現便秘、脹氣或孕吐等不適。
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益生菌有助維持消化道機能、促進排便順暢，也能調整腸道菌叢、提升營養吸收，並協助維持私密健康與母體整體舒適度。
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應優先確認菌株編號與保證菌數，選擇含益生元、後生元且無人工添加的配方，並避開刺激性或瀉劑成分，同時確認有第三方檢驗合格。