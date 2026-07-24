2026-07-24 15:02 潮健康
作息不規律會影響體重管理嗎？認識生理時鐘與代謝的研究進展
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文章重點整理：
- 重點一：作息不規律、睡眠不足與晝夜節律錯位，可能影響體重管理。
- 重點二：生理時鐘由視交叉上核調控，並協調全身器官的代謝節奏。
- 重點三：夜間藍光與輪班生活會干擾褪黑激素，增加代謝風險。
部分民眾即使已調整飲食並維持運動，體重變化仍可能不如預期，原因通常涉及熱量攝取、活動量、睡眠、藥物、內分泌與生活型態等多重因素。除了飲食與活動量之外，睡眠時間、作息規律及晝夜節律，也可能是體重與代謝健康需要一併評估的因素。
美國馬凱特大學（Marquette University）最新研究指出，介紹該校學者對晝夜節律、光線、睡眠、呼吸與代謝健康之間關聯的研究方向。相關研究顯示，晝夜節律失調可能與肥胖及代謝疾病風險有關，但並非體重問題的唯一原因。相關研究提醒，體重管理除了飲食與運動外，也可將睡眠、作息與進食時間等因素納入整體評估。
身體的隱形節拍器：大腦與器官的同步機制
人體內建一套精密的計時系統，稱為「生理時鐘」。這個系統以位於下視丘的視交叉上核（Suprachiasmatic Nucleus，SCN）作為重要的中樞時鐘之一。肝臟、脂肪組織、肌肉甚至腸道等周邊器官，也擁有各自的細胞時鐘。視交叉上核會受到光線訊號調節，並透過神經、荷爾蒙及行為節奏影響全身多項生理功能，包括睡眠、體溫、內分泌與代謝。
馬凱特大學 Deanna Arble 博士獲得125萬美元美國國家科學基金會 CAREER 計畫支持，研究光線訊號、生理時鐘、呼吸與代謝健康之間的關聯。相關研究顯示，當中樞時鐘與周邊組織節律不同步時，可能影響葡萄糖調節、胰島素敏感度、食慾與能量代謝。部分人體研究觀察到，晝夜節律錯位可能影響每日能量消耗、食慾荷爾蒙、飲食選擇與胰島素作用，但影響程度及個體差異仍需綜合評估。
團隊也研究夜間光線干擾與呼吸規律之間的關聯，但這類研究仍在進行中，尚不能直接推論為靜止能量消耗下降或體脂增加，可將晝夜節律比喻為工廠的時間管理系統；若作息、睡眠與進食時間長期不規律，可能干擾部分代謝節奏，但體重仍取決於飲食、活動、睡眠、疾病與其他多項因素。
夜間光線可能影響晝夜節律與睡眠
光線是調節生理時鐘的重要環境訊號之一，作息、進食時間與輪班型態也可能影響晝夜節律。夜間長時間使用手機、平板或電腦，可能因光線曝露與持續刺激而影響入睡時間；短波長藍光對晝夜節律系統的影響尤其受到研究關注。神經科學專家Jennifer Evans 博士解釋，視網膜中的特殊感光細胞對藍光極為敏感。當夜間接收到藍光照射時，大腦會接收到一個錯誤的「白天」訊號，進而抑制松果體分泌褪黑激素。
褪黑激素是參與睡眠與晝夜節律調節的重要荷爾蒙之一。夜間光線曝露可能延後褪黑激素分泌與入睡時間；若長期伴隨睡眠不足或晝夜節律錯位，也可能與胰島素敏感度及代謝健康變化相關，但實際影響仍取決於曝露程度與個人生活型態。輪班工作及長期不規律作息，可能增加睡眠不足與晝夜節律錯位的機會，並與肥胖及代謝異常風險上升相關；至於深夜使用手機的影響，仍需一併考量使用時間、睡眠時數與其他生活因素。
調整夜間光線與作息：建立較規律的睡眠節奏
要打破這個惡性循環，關鍵在於「重新校準」生理時鐘。以下提供三項可融入生活的睡眠與光線管理原則，作為維持規律作息的參考。
首先，針對無法完全避免的夜間螢幕使用，務必開啟裝置內建的暖色濾鏡或夜間模式，夜間模式或暖色濾鏡可降低部分短波長光線曝露，但仍建議調低亮度並減少睡前使用時間。
其次，睡眠環境可盡量保持昏暗、安靜與舒適，並減少不必要的待機燈光；若因安全、照護或健康因素需要夜燈，可選擇亮度較低且不直射眼睛的燈光。除了調整光線，也可依個人需求改善室溫、噪音與寢具舒適度；若使用任何睡眠輔助產品，應確認用途與安全資訊。
最後，最核心的方法是建立並維持規律的起床與就寢時間，即使是在週末或休假日也盡量保持一致。規律的起床與就寢時間有助於維持較穩定的睡眠與晝夜節律，但不代表可單獨改善所有代謝或體重問題。
時間醫學的啟示：從減重邁向整體健康
Deanna Arble 博士與 Jennifer Evans 博士的研究，共同指向一個重要的醫學展望：時間醫學與時間藥理學的興起，正逐步縮短基礎科學研究與臨床應用之間的距離。未來，晝夜節律資訊可能更常被納入睡眠、代謝與用藥時間研究，但是否成為常規臨床流程，仍需更多證據及醫療指引支持。
相關研究為理解睡眠、作息與代謝健康的關聯，提供了另一個觀察方向。重視光線、睡眠與作息規律，可作為整體健康管理的一部分；對代謝疾病與心血管風險的實際影響，仍需結合飲食、運動、體重、疾病與醫療評估。建立較規律的睡眠、進食與活動時間，有助於維持生活節奏；體重、精神與情緒仍受到多重因素影響，若持續有相關困擾，應尋求專業評估。
健康管理師張恆恩最後也分享：體重變化通常不是單一因素造成，除了飲食內容與活動量之外，睡眠時數、作息規律、壓力、藥物及內分泌狀況，都可能影響體重管理。建立固定的起床與就寢時間、減少睡前過度使用螢幕，並維持均衡飲食與規律運動，有助於養成較穩定的生活節奏。若體重持續異常增加，或合併長期疲倦、怕冷、打鼾、月經異常等情況，建議進一步諮詢醫師或營養師評估。
圖說：研究持續探討睡眠、晝夜節律與代謝健康之間的關聯，體重管理仍需綜合考量飲食、活動量、睡眠與健康狀況。
圖說：舒適的睡眠環境。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：
・精選文章
資料來源：1. Marquette Today- Decoding the body’s circadian clock — and its many connections to our physical and mental health
原文出處：作息不規律會影響體重管理嗎？認識生理時鐘與代謝的研究進展
精華 FAQ
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因為睡眠不足、進食時間混亂與晝夜節律錯位，可能干擾胰島素敏感度、食慾調節與能量代謝，但體重仍受飲食、活動與疾病等多因素影響。
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生理時鐘由大腦下視丘的視交叉上核協調，並與肝臟、脂肪、肌肉等周邊器官時鐘同步，透過光線、荷爾蒙與行為節奏調節睡眠與代謝。
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可開啟夜間模式或暖色濾鏡、降低螢幕亮度、減少睡前使用時間，並讓睡眠環境保持昏暗安靜；最重要的是固定起床與就寢時間。