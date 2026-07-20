2026-07-20 16:25 柳靖
從台大碩士到鐵飯碗公務員，我花半輩子才看懂：學歷正在變成最大的騙局！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：公務體系刪除學歷門檻，象徵社會評價標準正在翻頁。
- 重點二：學歷能敲門卻不能保證未來，真正關鍵是解決問題能力。
- 重點三：AI時代技能加速淘汰，個人品牌與持續學習更重要。
讀到台大碩士、捧過鐵飯碗，最後我才看清：學歷早已救不了你的人生！連最僵化的公務員體系都開始刪除學歷限制：你還在拿一張畢業證書當安穩的遮羞布？
連公務員都開始刪學歷，一個時代正式翻頁
這幾天看到一則震撼職場的新聞，銓敘部推動《公務人員任用法》修法，擬刪除部分升等所需的碩士學歷門檻。很多人還在局限於討論公務員體系的官僚規則，但站在職場與人生策略的角度來看，這根本是整個社會甩在所有人臉上的一個沉重耳光。
這意味著社會評價一個人的標準正在發生巨變，連最保守、最迷信文憑的體制，都不再為一張紙盲目買單。
我曾經也相信，學歷與安穩可以改變命運
當年，我考上台灣大學政治研究所。那時候的我，也曾深信不疑只要努力讀書、拿到頂級學府的漂亮學歷，再順理成章考上一份體制內穩定的公務員工作，人生就會就此一勞永逸、愈走愈穩。直到後來，我選擇毅然辭職、離開公職體制，被狠狠推入真實市場的風浪裡，我才徹底看清楚：真正考驗一個人的日子，根本沒有考古題可循。
證書可以幫你敲門，卻不能陪你走完人生
離開體制後，我重新開始寫作、經營自媒體、出版與演講。
在殘酷的商業市場上，沒有人會因為我是台大碩士，就心甘情願買我的書；也沒有人會因為我曾經考上高考，就願意花時間追蹤我的文章。
讀者與市場會選擇留下來，唯一的原因只是我的內容能夠精準解決他們的痛點，對他們的人生有所幫助。文憑只能證明你的過去，唯有解決問題的能力，才能決定你的未來。
AI 時代降臨，人才的定義已經被洗牌
以前的時代，一張好文憑可能足夠陪你安穩工作三十年；現在這個演算法與 AI 狂飆的時代，一項技能可能不到三年就會被技術淘汰。
AI 不會因為你是碩士就對你另眼相看，市場更不會因為你的履歷看起來精美漂亮，就持續掏錢為你買單。在這個時代，真正具備硬核價值的，是你今天到底能為別人解決什麼問題，以及你是否擁有不可替代的個人品牌。
別把所有的安全感，都寄託在一張薄薄的紙上
如果你的夢想需要一張證書，那就努力去考；如果你的工作需要專業資格，那就好好完成。學歷一直都有它的階段性價值，只是它早已不再是人生安穩的唯一答案。
世界變得太快了，那些死抱著過去學歷或資歷不放的人，正在迎來最殘酷的精緻退場。能陪你走過風浪的，是持續學習、持續拿出血肉證據去創造價值的能力。
鍛鍊隨時離開體制的底氣
文憑只能替你爭取到職場上的第一個機會，而真正的能力，才能替你爭取到下一個十年的主權。
真正的自由，是即使今天把你剝離任何體制或公司，你依然有能力養活自己，更有底氣對不喜歡的生活說 NO，去選擇自己想過的人生。
公務員開始不再迷信學歷，正是時代翻頁的號角；找回你的主動權，別再讓一張紙，限定了你的人生高度。
精華 FAQ
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因為連最保守、最重視文憑的公務體系都開始鬆動，代表社會評價人才的標準正在改變，學歷不再被視為唯一且不可動搖的通行證。
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作者曾相信台大碩士與公職能帶來穩定人生，但離開體制後才明白，證書只能證明過去，真正決定收入與發展的，是在市場中解決問題的能力。
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作者認為要培養持續學習、快速更新技能、建立個人品牌與獨立養活自己的能力，因為技術變化太快，只有這些能力才能讓人不被時代淘汰。
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