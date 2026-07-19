「你是小偷！」一句童言背後，藏著AI永遠無法取代的人類能力

AI重點 文章重點整理： 重點一： 孩子一句「小偷」反映語言有限與理解他人感受的不足。

孩子一句「小偷」反映語言有限與理解他人感受的不足。 重點二： AI能生成標準答案，真正稀缺的是獨立思考與判斷能力。

AI能生成標準答案，真正稀缺的是獨立思考與判斷能力。 重點三：語文素養是所有學科的基礎，也影響情緒表達與溝通。

上週，一位美容師朋友跟我分享了一件發生在幼稚園的小插曲。

​她的女兒和同學一起玩玩具時，一位年紀比較大的孩子把她們正在玩的玩具拿走了。

​小女孩當場脫口而出：「你是小偷！」老師後來聯絡家長，表示那位被叫作「小偷」的大孩子難過得哭了，希望家長能陪孩子留意用字遣詞。

​聽完這件事，我沒有急著判斷誰對誰錯，反而想到另一件事。

​孩子之所以說出「小偷」，很多時候不是惡意，而是因為她還不知道這兩個字真正承載的重量。

​身為一名資深教師，我卻忍不住把思緒拉得更遠：如果孩子會因為詞彙有限而誤解世界，那麼大人呢？

​我們是否也常因為語言太貧乏，而誤解別人，甚至誤解自己？

​AI 淘汰的，是只會等待標準答案的人

​過去很長一段時間，很多人把語文能力理解成背誦、默寫、考高分，甚至只要會拼湊文章就算學好了國文。

​可是，當 AI 幾秒鐘就能生成一篇八十分的作文，「會寫」突然變得不再稀有。​真正昂貴的，是那二十分屬於自己的思考、經驗與觀點，那些來自人生的重量，AI 無法代替。

​當標準答案每個人都能取得，真正形成競爭門檻的，開始變成另一件事：孩子能不能提出問題？能不能辨別真假資訊？能不能在一片相似的答案裡，說出自己的看法？

​語文素養的價值，因此正在改變。它不只是考卷上的分數，而是孩子是否有能力整理資訊、建立判斷，在大量資訊裡找到真正值得相信的內容。

​語文不是文科，它是所有學科的「水泥」

​很多人一直把語文當作文科。

​資深作家歐陽立中提出一個很傳神的比喻：語文素養，就像建築工地裡的水泥。

​數學、自然、社會等知識，好比一塊塊磚頭；真正把它們牢牢結合起來、支撐整棟建築的，是語文。

​很多孩子數學應用題一直失分，不一定是數學不會，而是題目沒有讀懂。

​只要一句話理解錯了，再精準的計算也派不上用場。水泥一鬆，再堅固的磚塊，也很難撐起一棟房子。

​在 AI 大量生成內容的年代，語文能力還肩負兩項重要任務。

​一是判讀資訊，面對真假難辨的文字、影片與新聞，看得出邏輯漏洞，也看得懂文字背後真正想傳達的是什麼；另一項則是溝通能力。

​當大家都隔著螢幕工作，一個能把話說清楚、讓別人願意傾聽的人，往往更容易獲得信任，也更有機會帶領團隊。

​真正的語文課，很多時候發生在回家的路上

​身為一位每天站在技高教室的老師，我愈來愈感受到一個改變。

​以前，學生會拿手機查答案；現在，他們直接請 AI 幫忙完成一份報告。

​可是，每當我真正和學生聊天時，我發現很多孩子最大的困難，不是不會寫，而是不知道自己到底想說什麼。

​王文仁教授的新書《語文素養，孩子一生的超能力》中提到，語文能力真正的起點，不是閱讀，也不是寫作，而是「聽」。

​他分享自己與女兒小凱特的互動，透過「聽力儀式」與「聽覺專心罩」的練習，讓孩子先學會專心接收資訊，再把聽到的內容整理成自己的語言，最後才慢慢形成思考能力。

​很多家庭每天最珍貴的國文課，其實不是在學校，而是在接送上下學的那十幾分鐘。

​如果孩子每天回答的只有「還好」、「不知道」，失去的不只是聊天機會，而是一次又一次整理想法、表達自己的練習。

​當父母願意多問一句：「今天發生什麼事？」「如果換成是你，你會怎麼做？」孩子練習的不只是說話，更是在整理事件、理解情緒，慢慢建立自己的思考方式。

​詞彙愈豐富，孩子愈容易理解自己的情緒

​朋友分享的那件事，後來一直留在我的心裡。

​我們大人是不是也經常如此？遇到任何事情，只會飆出一句國罵。

​罵出口的那一刻，好像宣洩了情緒，可是如果仔細分辨，當下到底是生氣、委屈、失望、害怕，還是覺得不公平？如果所有情緒最後都只剩下一句粗話，我們也很難真正知道自己的心裡發生了什麼。

​這正是語文素養最容易被忽略的價值。​它不只是教孩子認識更多字，而是讓孩子有更多詞彙描述自己的世界。

​當孩子知道「難過」和「受傷」不同，「羨慕」和「嫉妒」不同，「失望」和「生氣」也不同，他看懂的，不只是文字，而是自己的內心。

​AI 可以寫出作文，卻寫不出孩子的人生

​高詩佳與王文仁教授都提到同一件事。

​未來，取得知識會愈來愈容易；真正珍貴的，

是理解自己，以及與他人建立連結的能力。

​AI 可以替孩子整理資料，可以協助完成一份報告，也可以生成一篇結構完整的作文。

​但它不能替孩子面對一次面試，不能替孩子建立一段友誼，也不能替孩子在人生的重要時刻，說出一句真正代表自己的話。

​那位幼稚園孩子的一句「小偷」，讓我再次相信，語文教育真正教的，從來都不只是閱讀和寫作。

​它教孩子理解一個詞背後的重量，也教孩子理解一句話可能帶給別人的感受；更重要的是，它讓一個人有能力分辨自己的情緒，理解別人的處境，在這個愈來愈依賴 AI 的時代，依然保有屬於人的思考與溫度。

​所以，如果今天有人再問我：「AI 都會寫了，孩子為什麼還要學語文？」

​我想到的，不是作文，不是考試。

​而是一個孩子脫口而出的那一句「小偷」。

​因為真正需要學習的，從來都不是如何把字寫得更漂亮，而是如何用對一個字，理解一個人。