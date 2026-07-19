2026-07-19 11:46 柳靖
靈魂早就想離職，身體卻還在打卡？蔡依林紅25年的秘密，打醒無數裝睡的成年人
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：蔡依林能紅25年，關鍵在於她不迷戀昨天的成功。
- 重點二：文章以龍蝦脫殼比喻成長，強調放下舊殼才能長大。
- 重點三：作者分享離職轉型經驗，鼓勵成年後也要勇敢重新開始。
蔡依林為什麼能紅 25 年？因為她從來沒有捨不得昨天的自己
最近看到蔡依林，我忽然理解了一件事。很多人羨慕她站在舞台上的光芒，但我真正佩服的，不是她唱了二十五年，而是每隔幾年，她就敢把原本成功的自己推翻一次。
當年，她被貼上「少男殺手」的標籤；後來，她學跳舞、學英文、學創作，每一次轉型，總會伴隨著外界的質疑：「以前不是很好嗎，為什麼要改？」但她從沒有守著曾經的成功，因為她比誰都清楚，昨天讓妳成功的方法，不一定能帶妳走向明天。
脫殼，是為了裝下長大的自己
讀完《龍蝦思維》後，我突然明白，蔡依林的人生其實就像一隻龍蝦。
龍蝦每長大一次，就必須脫掉原本保護自己的硬殼。脫殼的那段時間，是牠最脆弱、最沒有安全感的時候，甚至可能面臨未知的攻擊。可是，如果牠一直捨不得那副舊殼，就永遠長不大。
女人也是如此，很多女性到了三、四十歲的年紀，生命中最大的敵人往往不是歲月，而是一直活在昨天最成功的自己裡，遲遲不肯轉身。
靈魂想離職，身體卻還在打卡
回望過去，我何嘗不是如此？三十三歲那年，我毅然辭去了眾人眼中的公職鐵飯碗。那一天，周遭的人忙著替我精算損失的退休金、年資與福利，卻沒有一個人停下來問我一句：「柳靖，妳還快樂嗎？」
後來回歸家庭照顧孩子的日子裡，我每天陪伴著孩子，心裡卻始終掛念著職涯與未來。每天看似安穩待命，但我的靈魂早就想脫離那個停滯的現狀了。
離開公職以後，我強迫自己重新當了一次新手，從零開始學按摩、精油芳療、SPA 調製與紫微斗數，接著學剪髮、提筆寫作、經營自媒體，甚至跨足錄製《國考驛站》Podcast 與寫書出版。到了現在，我又開始學習 AI 應用與研究投資。
每一次重新開始，我都覺得自己像一隻剛脫殼的龍蝦。
沒有把握，沒有掌聲，甚至不知道這條路會不會成功。但也正是那些沒有外殼保護、充滿不確定性的日子，讓我一點一滴長成了今天更喜歡的豐盈樣子。
讓人停止成長的，從來不是年紀，而是習慣停滯
《龍蝦思維》裡有一段觀念，我特別喜歡：真正的學習，是願意承認「我現在不會，但我願意重新開始」。
我們小時候學走路，跌倒了再站起來，那是再自然不過的事，我們從不覺得丟臉。長大後，我們卻開始害怕犯錯、害怕失敗，更害怕重新當一個什麼都不會的新手。於是，許多人寧願選擇繼續留在熟悉卻不快樂、早就失去熱情的位置上。
這本書，它溫柔地提醒：真正讓人成長的，從來不是找到最安全的人生，而是勇敢脫殼。
也許今天的妳，也正站在人生的十字路口。
如果那份工作、那段關係，早就裝不下現在的妳，或許我們最該問問自己：「是不是我其實已經長大了，只是還捨不得脫下昨天的自己？」
精華 FAQ
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文章認為關鍵在於她從不捨不得昨天的自己，能在每次成功後主動推翻既有形象與能力，持續學習、轉型，讓自己一直跟上時代與舞台需求。
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因為龍蝦長大就必須脫掉舊殼，雖然過程脆弱又不安，但若不放下保護自己的外殼，就無法再長大。作者用此比喻提醒人們別困在舒適區。
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它提醒成年人，真正阻礙成長的不是年紀，而是害怕重新當新手、害怕失敗與改變；若現有工作或關係已裝不下現在的自己，就該勇敢轉身。
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