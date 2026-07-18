2026-07-18 17:22 柳靖
窮到靠送報養家，最後卻當上印度總統：真正拉開人生差距的，不是起跑點
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章以印度總統卡蘭的逆襲故事，反擊起跑點決定論。
- 重點二：他出身底層、童年送報，卻靠苦讀成為飛彈核心工程師。
- 重點三：作者主張別沉溺抱怨，應以實力與野心撕掉人生標籤。
抱怨起跑點，只是弱者認命的遮羞布
很多人活到中年，一輩子都在抱怨自己的起跑點不如人。
我們習慣把不如意歸咎於原生家庭的情勒、沒有背景資源的無奈，或者是體制處處刁難的現實。天天自怨自艾，在日復一日的抱怨裡，覺得自己這輩子大概就這樣了。
你其實不是拿到了爛牌，你只是習慣了跪著認命，連站起來跟世界談判的野心和膽量都沒有。
歷史上的今天，一個撕掉標籤的狠角色
今日，7 月 18 日《聯合報》頭條右下角的「歷史上的今天」，記載了一個狠角色的故事。
2002 年的今天，一個叫卡蘭（A. P. J. Abdul Kalam）的穆斯林，當選了印度總統。這個結果在當年震驚了全世界。
論出身，他在印度是最受排擠的少數群體，小時候為了補貼家計，每天天未亮就在街頭奔跑送報紙。聽起來是一副爛到不能再爛的底層牌局，但他沒有選擇躺平認命。
他一路死磕學業，硬是把自己逼成了國防飛彈計畫的核心總工程師，主導了核子試爆，最後直接登頂成為國家總統。他用一輩子的時間，一次次把自己從別人貼的標籤裡，生生撕了出來。
用絕對的實力，砸碎體制給的擋箭牌
這段歷史狠狠戳破了我們每個人用來逃避現實的藉口。
為了求安穩、為了不冒險，我們甘願在不喜歡的體制裡唯唯諾諾，把自己活成一個連自己都看不起的懦夫。
到底要拿「命運不好」當擋箭牌到什麼程度？卡蘭選擇的答案是：用絕對的實力，去砸碎所有的天花板。
我常看到很多人卡在生活的泥濘裡動彈不得。你不自己找突破口，就只能等著被生活活埋。
翻身這條路很慢，慢到大批人在半路就跪下了。但卡蘭沒有跪，他選擇用策略和野心，把爛牌打成王牌。
重啟人生的三個硬核提醒
第一，收起你的弱者思維，別期待任何人來當你的救生員
送報生可以變成總統，你現在面臨的坎，難道會比印度的階級制度更絕望？
第二，標籤是死人留下的，撕掉它要靠你持續拿出血肉證據
沒有人能靠一次想像就逆襲。你的每一次死磕與不妥協，都是在幫未來的自己，一塊一塊賺回人生的主導權。
第三，別害怕此刻的狼狽，那是你未來最有說服力的籌碼
沒痛過的人，講翻身像雞湯；真的在底層泥濘裡爬出來的人，講話才有千斤的重量。那些你現在最想逃避的低谷，就是你未來手撕體制最強大的武器。
找回攻擊性，拿回人生選擇權
真正的自由，來自於有能力做選擇，更有底氣對不公的世界說 NO。
找回你的攻擊性，把你手上的爛牌，變成你翻身逆襲的硬核入場券。當你決定不再委屈自己迎合別人的劇本、開始為自己的生存策略全力以赴的那一刻起，你的第二人生，才真正開始。
精華 FAQ
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文章認為，人生差距不只取決於起跑點，更取決於是否願意持續奮鬥。卡蘭從底層逆襲到總統，證明出身不必然決定結局。
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卡蘭出身印度受排擠的少數族群，童年靠送報補貼家計，後來一路苦讀，成為國防飛彈計畫核心工程師，並參與核子試爆，最後當上總統。
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第一，別把自己當弱者，別等人救；第二，標籤要靠持續實力撕掉；第三，不必害怕狼狽，因為低谷經歷會成為未來翻身最有力的證據。
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