2026-07-25 20:02 潮健康
兒童益生菌怎麼挑？認識常見菌種、補充方式與日常營養重點
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文章重點整理：
- 重點一：兒童益生菌可幫助排便順暢、消化與營養吸收。
- 重點二：6個月後可依寶寶狀況補充，重點看包埋與耐酸鹼。
- 重點三：挑選時應看菌株編號、保證菌數、無添加與粉包劑型。
圖說：孩子挑食、排便不順或換季容易受環境影響，家長可依年齡與生活狀況評估補充兒童益生菌
每逢換季氣溫起伏、或是剛進入幼兒園接觸外在環境，幼童常因生活作息改變與挑食，面臨排便不順、消化不良及換季保護力下滑等接連不斷的健康考驗，許多家長會選擇補充益生菌。
《FJ豐傑生醫》戴嘉珠營養師將解析兒童補充益生菌的好處、補充時間與挑選要點，幫助孩子維持防護力的同時，也培養好體質。
為什麼小孩需要補充益生菌？4大兒童益生菌功效一次看
小朋友的腸道菌叢還在建立階段，容易因挑食（缺乏蔬果與水分）、環境改變等，導致體內好菌流失、壞菌佔上風，進而排便不順或過敏反應。
戴嘉珠營養師指出，適度補充兒童益生菌能維持腸道的菌相平衡，發揮以下4大核心好處，為孩子日常健康打底：
- 維持排便順暢
許多孩童因為不愛喝水、不愛吃青菜，或是剛上學不敢在學校上廁所，容易打亂排便節奏。適量補充好菌能改變細菌叢生態，使腸道蠕動正常，讓孩童日常排便更輕鬆。
- 幫助消化
現代學童外食頻率高、零食吃得多，容易造成消化負擔。益生菌能夠幫助消化、促進食慾，讓孩子保持良好的食慾。
- 幫助營養吸收
吃進去的營養，要能吸收才算數。補充益生菌能維持消化道機能、調節體質。腸道環境好，營養吸收力自然提升，幫助維持發育階段的孩子所需營養。
- 調整過敏體質
每逢季節交替、氣溫波動，或是孩童進入幼兒園接觸外在環境的機會增加，保護力就會面臨考驗。適時補充益生菌能增加體內好菌防護網，調整體質，遠離敏感不適。
兒童益生菌幾歲可以吃？什麼時候吃最好？營養師一次解答
市面上許多宣稱「嬰兒專用」或「兒童專用」的益生菌產品常讓父母陷入選擇障礙。戴嘉珠營養師直言，益生菌本質上都是活性微生物，並無絕對的年齡限制。
- 兒童益生菌幾歲吃：6個月後可依寶寶狀況補充
此時飲食結構從純母乳或配方奶開始添加副食品，腸道菌相正經歷劇烈洗牌，這時介入補充能幫孩子建立良好的消化環境。
- 兒童益生菌補充時間：關鍵看「包埋技術」
具備包埋與耐酸鹼設計的產品，活菌能抵抗胃酸，空腹、飯後或睡前皆可固定食用；若無包埋技術，則建議在「隨餐」或「飯後」吃，利用食物降低胃酸對活菌的傷害。
戴嘉珠營養師特別提醒，益生菌具有怕熱的特性，絕對不能混入超過 40°C 的熱牛奶、熱粥或湯品中，以免活菌失去活性。另外，若小朋友因生病正在服用抗生素，益生菌必須與藥物間隔至少 2 小時以上，避免活菌直接被藥物破壞。
兒童益生菌推薦怎麼挑？營養師教你從外盒標示與檢驗精準挑選
市面上兒童益生菌品項繁多，戴嘉珠營養師建議，家長挑選時可以翻看產品外盒的標示與相關檢驗報告，依據以下6項指標來評估適合孩子的產品：
- 認明適合小朋友的「菌株編號」
產品若只寫菌種（如鼠李糖乳桿菌）並不足夠，必須清楚標示具備臨床研究支持的菌株代碼（如 LP28、LRH10）。
可優先挑選適合兒童的特定菌株，例如：幫助消化排便的「嗜酸乳桿菌 LA1063」，以及協助調整體質的後生元「克菲爾乳桿菌 M1」。
- 認明「保證菌數」而非出廠值
活菌數量會隨存放時間與環境衰減。建議選擇有「保證菌數」（即保存期限最後一天仍存活的菌數）的產品，才能確保孩子補充到足夠的好菌。
- 菌株種類不求多，10 種以下最佳
腸道上定殖的菌數有限，菌種過多容易產生交互作用而影響效果。兒童每日補充 50 億至 100 億活菌即可，菌株種類建議控制在 10 種以內。
- 具備包埋技術與耐酸鹼測試
益生菌易受胃酸與膽汁破壞，挑選時建議認明具備「包埋技術」及「耐酸鹼穩定性報告」的產品，確保好菌能順利抵達消化道發揮活性。
- 優先選擇「100% A.A. 無添加驗證」
部分兒童產品會添加人工香料、色素、甜味劑或糖粉調味，長期攝取容易造成負擔。建議優先選擇通過「100% A.A.無添加驗證」的產品，讓孩子補充更安心 。
- 選擇符合兒童年齡的粉包劑型
兒童的消化道與成人不同，不宜將成人產品直接減半食用。選擇清楚標示適用年齡、好控量，且方便混入食物或飲品中的粉包劑型為佳。
戴嘉珠營養師補充，腸道菌叢需要時間調整，兒童益生菌建議至少連續補充 3 個月，這期間觀察他們的便便和消化狀況。當然，日常多喝水、多吃蔬果，也是幫腸道養好菌的重要一環。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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原文出處：兒童益生菌怎麼挑？認識常見菌種、補充方式與日常營養重點
精華 FAQ
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因為幼童腸道菌叢尚在建立，若遇到挑食、喝水不足、換季或上學環境改變，容易出現排便不順、消化負擔增加與體質失衡，適量補充可幫助維持腸道菌相平衡。
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若產品有包埋與耐酸鹼設計，空腹、飯後或睡前都可固定補充；若沒有這類技術，較建議隨餐或飯後食用。且不可加入超過40°C的熱食，也要和抗生素間隔至少2小時。
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應優先看菌株編號與保證菌數，選擇菌種不宜過多、最好10種以下，並確認有包埋技術、耐酸鹼測試、100%A.A.無添加驗證，以及適合兒童的粉包劑型與年齡標示。