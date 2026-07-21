2026-07-21 12:02 潮健康
間歇性斷食如何影響代謝健康？血糖、脂肪肝與認知研究一次看
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：間歇性斷食可能改善血糖控制與胰島素敏感度。
- 重點二：限時進食對代謝性脂肪肝具潛在助益但證據仍有限。
- 重點三：斷食對認知與失智預防的效果仍需更多臨床驗證。
間歇性斷食如何調節血糖與胰島素敏感度
間歇性斷食（Intermittent Fasting, IF）是一種限制進食時間的飲食模式，近年來受到許多關注。研究發現，這種飲食方式可能對我們的血糖控制和胰島素敏感度（身體細胞對胰島素的反應能力）帶來好處。
例如，在一些針對第二型糖尿病的研究模型中，間歇性斷食被觀察到有助於保護胰臟β細胞（負責分泌胰島素的細胞）的健康與功能。
這種飲食模式可能帶來多種代謝效益，包括幫助降低血糖、改善身體對胰島素的反應、減少體脂肪、降低體內的發炎反應與氧化壓力（細胞受損的現象），並增加脂肪酸的利用。
透過限制熱量攝取，間歇性斷食能引發身體一系列的代謝變化，像是讓身體更有效地利用胰島素，並促使身體在缺乏葡萄糖時，轉而利用酮體（脂肪分解後的產物）作為能量來源。
正欣診所營養師江庭萱在衛教時常提醒，即使選擇間歇性斷食，仍應確保在進食期間攝取均衡且足夠的營養，避免因營養不均而影響身體代謝功能。
間歇性斷食對代謝性脂肪肝的潛在助益
正欣診所營養師江庭萱表示代謝性脂肪肝（MASLD，過去稱為非酒精性脂肪肝）是一種肝臟堆積過多脂肪的疾病，與肥胖、胰島素阻抗等代謝問題息息相關。限時進食（Time-restricted eating, TRE），也就是在一天中的特定時間內進食，是間歇性斷食的一種常見形式。
初步研究顯示，限時進食可能對改善體重、胰島素阻抗以及身體組成（例如體脂肪比例）有幫助。這些改善對於代謝性脂肪肝的病理生理學（疾病發展的機制）來說，都是關鍵的介入點。目前也有研究正在評估限時進食對於過重或肥胖且患有代謝性脂肪肝患者的潛在效益。然而，這方面的研究仍在進行中，需要更多證據來確認其長期效果。
間歇性斷食與認知功能健康的初步探討
除了對血糖和脂肪肝的影響，間歇性斷食對認知功能健康的潛在影響也逐漸受到關注。如同前面提到，間歇性斷食透過限制熱量攝取，能引起身體多種代謝變化，例如提升胰島素敏感度，並促使身體利用酮體作為能量來源。酮體被認為可能對大腦有神經保護作用。
目前有些文獻探討間歇性斷食作為預防阿茲海默症（一種常見的失智症）的潛在介入策略。不過，我們必須強調，目前尚未有研究直接證明間歇性斷食能降低失智症的發生風險。這方面的研究仍處於早期階段，需要更嚴謹的臨床試驗來驗證其效益與安全性。在考慮任何飲食調整來改善認知功能前，務必先諮詢專業醫療人員的意見。
免責聲明： 本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：
參考文獻：
- Patel, S., Yan, Z., & Remedi, M. S. (2024). Intermittent fasting protects β-cell identity and function in a type-2 diabetes model. Metabolism: clinical and experimental, 153, 155813.
- Oh, J. H., Yoon, E. L., Park, H., Lee, S., Jo, A. J., Cho, S., Kwon, E., Nah, E. H., Lee, J. H., Park, J. H., Ahn, S. B., & Jun, D. W. (2025). Efficacy and safety of time-restricted eating in metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease. Journal of hepatology, 83(6), 1256-1265.
- Elias, A., Padinjakara, N., & Lautenschlager, N. T. (2023). Effects of intermittent fasting on cognitive health and Alzheimer’s disease. Nutrition reviews, 81(9), 1225-1233.
原文出處：間歇性斷食如何影響代謝健康？血糖、脂肪肝與認知研究一次看
精華 FAQ
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因為它限制進食時間，可能提升胰島素敏感度、降低血糖，並在缺乏葡萄糖時改用酮體供能，進而改善整體代謝狀態。
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初步研究顯示，限時進食可能協助減重、改善胰島素阻抗與體脂比例，這些變化都與代謝性脂肪肝的病程改善密切相關。
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目前尚未有研究直接證明它能降低失智症風險；雖然酮體可能對大腦有保護作用，但相關證據仍處於早期階段。