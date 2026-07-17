2026-07-17 22:59 郭玉如
凌晨一點，77歲父母偷偷搬離自己的家：比啃老更值得討論的，是親情的界線
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：日本77歲父母深夜搬離住家，因長子長期啃老不願自立。
- 重點二：文章以8050問題與共依附為例，指出過度扶持反而助長依賴。
- 重點三：作者主張用Let Them與ABC法則劃清界線，讓成年人為自己負責。
前幾天，我在《鏡報｜LINE TODAY》看到一則關於日本「啃老」議題的報導，看完之後，一直難以忘懷。
兩位77歲的老人，趁著兒子外出喝酒，在凌晨一點悄悄搬離住了十多年的家，只在餐桌上留下一封信。
讀著這篇報導時，我想到最近閱讀的《隨他們去》。
這本書談的是所有人際關係共同的難題。孩子如此，伴侶如此，同事如此，甚至成年人與成年人之間，也都是如此。
而新聞中的這對夫妻，彷彿把書中的觀點，真真實實演了一遍。
一句「我想休息一下」，改變了一家三口的人生
這場漫長的困境，從兒子敏也39歲那年開始。
當時，他辭去工作，只對父母說了一句：「我想休息一下。」
父母相信，孩子只是累了。誰也沒想到，這一休，就是十多年。
這段時間裡，敏也沒有穩定工作，也沒有負擔生活費，日常開銷幾乎都由父母支付。
他花用兩位老人每月21萬日圓的退休年金，還經常向父母伸手要零用錢。父母一次次答應，一次次期待他重新開始，卻始終沒有等到那一天。
直到積蓄全部花光。
每月6萬日圓的房租繳不出來，租賃保證公司開始催討，全家甚至面臨失去住處的危機。
父親正治（化名）曾經對妻子說過一句話：
「因為我是父親，我有責任照顧他。」
多年以後，他才發現，這份責任感，早已把整個家庭拖進了另一個困境。
日本的「8050問題」，很多家庭都正在經歷
這不是個別家庭的不幸，而是日本近年備受關注的「8050問題」。
所謂8050，是指80多歲的父母，仍然照顧50多歲、無法獨立生活的成年子女。
許多家庭都有相似的軌跡。
父母捨不得放手，孩子慢慢習慣依賴；父母付出越多，孩子越沒有離開舒適圈的理由。
等到父母年老、生病、收入減少，兩代人一起跌進財務與生活的危機。
心理學把這種關係稱為「共依附（Enmeshment）」。
當家庭原有的界線逐漸消失，照顧開始失去原本的樣子。父母以為自己是在保護孩子，卻一步步把彼此推向同一個深坑。
不少心理專家也提醒，長期沒有界線的扶持，很容易演變成「共同崩潰（Common Collapse）」。
父母因責任感持續提供經濟支援，孩子則失去改變現況的動力，最後雙方一起陷入財務與生活困境。
真正讓人害怕的，不是失業，而是再也沒有改變的理由
很多父母面對這樣的孩子，都有相同的反應。
不停勸、不停念、不停催。
希望多說一句，孩子就能醒來；希望多幫一次，孩子就能重新開始。
直到後來，他們才慢慢發現，自己替孩子承擔得越多，孩子越沒有理由改變。
《隨他們去》提出一個觀點：當一個成年人還沒有準備好改變時，外界越急著拉他前進，他越容易抗拒。因為那份改變，不是他自己的選擇，而是別人的期待。
人性本來就傾向選擇容易的路。
待在父母家裡，有人支付生活開銷，比重新找工作輕鬆得多；許多人也相信，新聞裡那些流落街頭、債務纏身的故事，不會發生在自己身上。
如果一直有人替自己承擔後果，又怎麼會感受到不改變的代價？
有些放手，是重新畫出彼此的人生界線
《隨他們去》最打動我的，是書中的「Let Them（讓他們去）」。
很多人第一次看到這四個字，都會誤以為是在教人放棄。
其實，它真正想說的是：把注意力放回自己，把原本屬於另一個成年人的責任，交還給他自己。
心理學稱這種影響為「社會感染（Social Contagion）」。
與其天天要求別人改變，不如先把自己的生活過好。
很多時候，人真正受到影響的，不是耳邊反覆出現的說教，而是每天看見的生活方式。
真正困難的，不是搬家，而是第一次放手
如果想重新建立健康的界線，《隨他們去》提出了一套ABC法則。
開始之前，作者建議先問自己五次「為什麼」。
害怕放手，是因為真的擔心對方？還是害怕自己被認為沒有盡責？
把答案找出來，再開始行動。
A（Apologize & Ask），為過去不斷施壓、試圖控制向對方道歉，再真誠詢問：「你對目前的生活有什麼想法？」
B（Back Off & Observe Behavior），退後一步，停止金援與干預，觀察對方真正會如何面對自己的生活。
C（Celebrate & Continue Modeling Change），哪怕只是一次小小的進步，也給予肯定，同時持續做好自己的示範。
書中提到，真正的改變往往需要六個月，甚至更久。
很多人以為一句話就能改變另一個人，事實上，人通常是在反覆看見之後，才慢慢開始改變。
那一場深夜搬家，也許才是真正的開始
如果經過六個月，情況依然沒有改變，書中建議進入最後兩個步驟。
D（Decide），誠實判斷，這段關係是否已經走到破局（Broken）。
E（End）。
如果答案是肯定的，就停止經濟支援，讓對方面對自己的選擇，以及隨之而來的自然後果；如果仍有挽回空間，就接受現況，或針對身心障礙等特殊困難尋求專業協助，而不是日復一日陷在情緒性的抱怨裡。
新聞中的這對夫妻，最後接受政府安排，搬進一處高齡者專用住宅。那裡租金便宜，生活可以重新開始。
只有一個規定，子女不得入住。
很多人看到這裡，會替兒子感到難過。
但如果他們沒有搬，也許最後失去住處的，不會只有兒子，而是三個人。
我一直忘不了那個畫面：凌晨一點，兩位77歲的老人，悄悄搬離住了十多年的家。
很多人看見的是父母離開了孩子。我看見的，是一對老人終於把剩下的人生，搬回自己身邊。
有句話說：「Children see, Children do。」
很多人以為這句話只適用於孩子，其實對成年人也一樣。
我們總希望用勸說改變別人，卻忽略了，人更容易受到身邊人的生活方式影響。
那封放在餐桌上的信，也許不是親情的句點。
而是三個人第一次，各自為自己的人生負責。
精華 FAQ
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因為兒子長期失業又依賴父母金援，家中積蓄已耗盡，還面臨房租與催討壓力。為了避免三個人一起陷入更深危機，夫妻最後選擇搬到高齡者專用住宅。
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8050問題是指年邁父母仍照顧無法獨立的中年子女；共依附則是界線消失、扶持失衡。父母越不放手，孩子越依賴，最後兩代人都可能在財務與生活上一起崩潰。
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因為長期替對方承擔後果，往往會讓他失去改變動力。作者認為應把責任交還給成年人，透過道歉、退後觀察與持續示範，讓對方面對自己的選擇與自然後果。
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