2026-07-17 20:01 柳靖
讀完一整本書才是好學生？如果妳還在從第一頁慢慢啃，勸妳別再浪費時間了！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章主張別再死守從第一頁讀到最後一頁的習慣。
- 重點二：AI 可先整理摘要與架構，但關鍵內容仍要回原書深讀。
- 重點三：閱讀重點在解決個人問題，而非追求整本讀完的虛榮。
很多父母和老師從小教我們讀書要認真、要一字不漏地看完，卻從來沒有教過我們，在這個資訊爆炸的殘酷社會裡，如何有效率地「掠奪」知識。妳以為把書一頁頁啃完是勤奮？妳只是在用體制內培養出來的慣性聽話，在耗費妳最寶貴的時間。
身為一個買書買到變成博客來鑽石會員、連英日文外文書都照樣啃的雜食閱讀者，我甚至跟出版社有許多推廣合作。但我最看不慣的，就是逼人把書整本讀完的說教。
去年我買了電子書，結果遇上電壓不穩、突然跳電整台重置的悲劇，剛剛讀到哪裡得一頁頁重新找，翻頁速度還慢得要命。
這讓我深刻體會到，真正重要的書，還是要買實體書，那種實實在在拿在手上、隨時能粗暴翻閱的掌控感，是電子螢幕永遠給不了的自由。
AI 時代的關係賽局：別讓 AI 替妳的人生做主，妳才是掌握舵盤的莊家
現在每個人都在問：「AI 可以幫我做完所有摘要，為什麼我們還要看書？」因為每個人需要的摘要，都是不一樣的。
每個人的傷口不同、經歷不同、卡關的家庭或職場問題不同，妳需要的藥方，AI 根本不知道。AI 可以幫妳整理脈絡，但妳必須自己決定「哪一段才是妳的救命稻草」。
我自己買很多書，也常透過代購買外文書。日文書、英文書、商業書、心理書、投資書，我都會看。看得越多，我越確定一件事：閱讀真正的價值，不是看完多少本書，而是你能不能把一本書變成自己的選擇工具。
三步驟建立 AI 時代閱讀術
第一步：用 AI 查摘要與章節架構
讀一本書前，可以先請 AI 幫你整理：
- 這本書的核心觀點
- 每一章的大意
- 想解決的問題
這一步可以幫你快速判斷：這本書值不值得讀，哪一部分最值得先讀。
第二步：用自己的問題篩選章節
AI 摘要再好，也不能取代你的問題意識。在讀書前，先問自己：
- 我現在最想解決什麼問題？
- 我是卡在工作、金錢、關係，還是人生方向？
- 這本書哪一章可能給我答案？
帶著問題讀書，吸收效率會高很多。
第三步：回到原書深讀關鍵章節
AI 可以給你入口，但真正的理解，還是要回到原書。摘要會壓縮脈絡，刪掉故事、語氣和推論過程。真正能讓人改變的，往往不是結論，而是作者如何一步一步走到那個結論。
最有效的做法是：先用 AI 找入口，再用紙本或電子書深讀關鍵章節。
AI 時代，會問問題的人更會閱讀
AI 時代，資訊會變得越來越多，摘要會越來越便宜。真正稀缺的能力，是提問。你問得越清楚，AI 給你的入口越準。你越知道自己卡在哪裡，書就越能幫你解決問題。
閱讀不再只是從第一頁讀到最後一頁，而是透過書，整理自己的困惑，找到下一步行動。
真正的自由，來自於有能力做選擇。一本書，只要讀到對妳有用的那 20%，妳就已經賺回了書錢。當妳不再追求「整本讀完」的虛榮、開始學會只為自己的需求服務的那一刻起，妳的第二人生，才真正開始。
精華 FAQ
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作者認為在資訊爆炸的時代，逐頁慢讀不一定有效率，反而可能浪費時間。比起追求整本讀完，更重要的是找出對自己有用的部分，直接解決當下的問題。
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AI 可以幫忙整理摘要、章節架構與脈絡，讓讀者快速判斷一本書值不值得看；但 AI 無法理解每個人的傷口、經歷與卡關處，所以不能取代讀者自己的問題意識。
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作者建議先用 AI 查摘要與章節重點，再用自己的問題篩選最相關的內容，最後回到原書深讀關鍵章節。這樣既能提升效率，也能保留書中完整的脈絡與推論。
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