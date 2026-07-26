2026-07-26 22:01 潮健康
試管媽媽別再為取卵數焦慮！醫揭正確觀念：懷孕率、活產率比任何數據都重要
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：取卵數少不等於失敗，卵子品質與活產率更關鍵。
- 重點二：卵巢弱反應可依AMH與年齡判定，非單看取卵顆數。
- 重點三：FSH加LH刺激、集胚與專業實驗室可提升成功率。
潮健康／林昱彣
在接受試管嬰兒療程時，許多女性面臨的第一個心理關卡，就是「取卵數」的比較。不少女性在得知自己的取卵數不如預期、甚至遠低於其他病友時，信心往往大受打擊，擔憂後續的療程是否注定失敗。然而，取卵數少真的代表懷孕機率一定比較低嗎？
台北協育試管嬰兒中心（原黃建榮婦產科）院長黃建榮醫師、副院長黃珽琦醫師受訪表示，在現代生殖醫學的觀念中，「卵子品質遠比數量更為重要」。只要能精準調整療程刺激策略、配合專業實驗室技術，即使取卵數偏少，依然能大幅提升懷孕與活產的機率。呼籲少卵女性切勿因取卵數多寡，陷入與他人比較、甚至自信心大減的窠臼中。
取卵小於「這數字」算偏少？ 醫破除迷思：活產率才是重點
黃珽琦醫師指出，臨床上並無絕對的數字去定義「取卵偏少」，醫師通常會參考「波塞頓標準（Poseidon criteria）」進行診斷：舉例而言，若年輕女性基礎濾泡足夠且 AMH 值大於 1.2，但取卵數卻不如預期（小於 9 顆）；或是 35 歲以上高齡患者取卵數小於 4 顆，就有可能被歸類為「卵巢弱反應」族群。不少女性一旦被歸類於此，便容易陷入「數量至上」的焦慮之中，認為一定要取到十幾顆卵才有安全感。
「事實上，現代生殖醫學更看重的是『活產率』，也就是最終能否順利抱到健康的寶寶！」黃珽琦醫師解釋，卵子數量雖然會影響可用的胚胎數，但只要卵子品質良好，一顆成熟、健康的卵子，就有極高機會發育成頂級胚胎並成功著床。若患者面臨多次取卵數量極少或甚至「取不到卵」的窘境，通常與女性高齡、AMH值偏低（卵巢庫存量少）、曾接受卵巢手術，或是患有嚴重的子宮內膜異位症等因素高度相關。
刺激方案能改善「卵巢反應不佳」？ 聯合刺激法成試管治療首選
面對卵巢反應不佳的患者，是否有機會透過調整排卵針藥物來扭轉劣勢？黃建榮醫師表示，臨床上確實可以透過「客製化」的刺激方案來改善：針對卵巢反應不佳或高齡的女性而言，傳統單一的濾泡刺激素（FSH）效果可能有限，此時加入黃體成長激素（LH）的「FSH/LH聯合刺激」合併療法，便能展現其潛在優勢。
黃建榮醫師說明，適度補充 LH 能提供卵泡發育所需的完整荷爾蒙環境，並與 FSH 一起協同作用，促進卵子的成熟度與可用胚胎數量。因此，35 歲以上高齡且曾有取卵反應不佳紀錄，或是高齡且 AMH 值偏低的最傳統卵巢弱反應患者，往往是最有機會從 LH 補充策略中獲益的族群。
「集卵」還是「集胚」好？ 醫示警：避免解凍耗損是關鍵
針對每次只能取到少量卵子的個案，網路上常有「集卵（冷凍卵子）」與「集胚（冷凍胚胎）」的論戰。黃珽琦醫師分析，這兩種策略的選擇取決於「是否單身/有無生育計畫」。若是單身女性，唯一的選擇是「集卵」；但若是有伴侶且以備孕為目標，則會建議透過「集胚」保存生育能力。
黃建榮醫師對此亦強調，兩者的核心考量重點在於「卵子解凍的耗損率」：一般年輕女性解凍卵子的存活率約九成，高齡女性可能僅剩八成多；雖然帳面上僅 10-20% 的耗損，但對原本卵子就極少的患者來說卻是巨大的損失，因此直接受精培養成好的胚胎再冷凍，會是更有效率的作法。
另外，備孕社團盛傳試管前必吃「養卵五寶」，甚至強調要「養卵三個月」才肯進入療程。對此，黃珽琦醫師強調，是否需要先專心養卵其實是「Case by case（因人而異）」；如果患者 35 歲但卵巢功能偏低，先花點時間養卵準備尚且合理；倘若為 43 歲的高齡患者，年齡對成功率下降的影響遠大於養卵的效益，此時再花三個月等待並不值得。患者完全可以「一邊養卵、一邊規劃進入療程」，兩者並非絕對衝突。
胚胎實驗室「神隊友」加持 她成功植入成「準二寶媽」
面對「極少數但珍貴」的卵子，現代胚胎實驗室的技術進步，有望成為不孕伴侶求子路上的「好孕神隊友」。黃珽琦醫師指出，胚胎師團隊是最初生命的守護者，在精細的環境設備中確保受精並監控胚胎發育，有望大幅提高成功率。「例如曾有一位年約32歲的年輕女性，因為 AMH 值偏低，每次取卵只能取到 3 到 4 顆，讓這位女性患者備感焦慮。」
黃珽琦醫師表示，由於當時該女性為單身狀態，當下便決定使用「雙激素刺激（FSH＋LH）」療程介入。歷經了 3-5 次取卵療程，收集到 10-12 顆成熟卵子。歷經三年時間，該患者於 35 歲時結婚並回到診所解凍卵子，因為年輕時凍卵的品質優良，最後順利培養出 3-4 顆的良好胚胎。植入後她不僅成功生下第一胎，目前更為懷第二胎做準備。
「以上例子證明，『年輕的卵子品質』對於想婚並生育的女性而言，無疑是最珍貴的投資！」在門診中，黃建榮醫師與黃珽琦醫師，常以「重質不重量」的觀念協助少卵患者建立信心，而在伴侶支持方面，先生若能全程陪伴太太一起面對療程、一起聽取醫師說明並偕同決定，亦能成為無可取代的「神隊友」。黃珽琦醫師也呼籲有生育計劃的伴侶，不必因為取卵數字而感到焦慮或憂心，少卵患者應盡速諮詢專業的生殖醫學醫師，在未來依然有機會一圓求子夢想。
原文出處：試管媽媽別再為取卵數焦慮！醫揭正確觀念：懷孕率、活產率比任何數據都重要
精華 FAQ
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不一定。醫師指出，現代生殖醫學更重視卵子品質與最後的活產率，只要卵子成熟且品質佳，即使取卵數不多，也可能培養出優良胚胎並成功懷孕。
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若年輕女性AMH大於1.2、基礎濾泡足夠，但取卵少於9顆，或35歲以上女性取卵少於4顆，便可能屬於卵巢弱反應；常見原因還包括高齡、AMH偏低、卵巢手術史或嚴重子宮內膜異位症。
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可依個人狀況採取客製化刺激方案，例如FSH加LH的聯合刺激療法，或在有伴侶時優先集胚以降低解凍耗損；是否先養卵也要因人而異，不一定要為此延後療程。