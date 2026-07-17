別小看手腕上的手錶！選機械錶、運動錶，藏著不同性格密碼，手錶是焦慮的象徵？

2026-07-17 14:51 女子漾／編輯劉芫榛
圖片來源：AI生成
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手錶除了看時間，也是每天最容易被忽略的個性名片。有人鍾情精密機械錶，有人離不開能記錄數據的智慧錶，也有人只愛低調簡約款，每一種選擇，都可能透露一個人對效率、形象、生活秩序與自我要求的態度。專業諮商心理師林萃芬在《從裝扮洞察人心：從穿搭配件與外在細節，快速判斷性格、情緒與人際角色》一書中提到，從一個人是否戴錶、偏好哪一類錶款，可以觀察其價值觀、性格特質、社會角色與心理需求。你手腕上的那只錶，或許早已默默說出你是什麼樣的人。

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文章目錄

有習慣戴手錶的人

林萃芬分析，從一個人是否選擇戴手錶，可以進一步了解對方的責任感高不高、自我管理能力好不好，以及焦慮指數的高低。不少心理學研究都顯示，配戴手錶的人往往更具時間意識，自律性和責任感也較高。由於配戴手錶會讓人不斷提醒自己時間的流逝，這種時間管理的自律性，也反映了配戴者對秩序、精確和控制的心理需求。

有研究顯示，經常查看時間的人，多半有較強的計劃性和目標導向，較能準確預測工作任務完成所需要的時間，連帶使工作效率、抒壓能力都較好。此外，配戴手錶也會讓人產生「時間的掌控感」，降低對未知和不確定性的焦慮感。

不過，這樣的人也可能更容易感受到時間壓力。林萃芬指出，配戴手錶的人之所以會持續關注時間的流逝，可能源於內在的焦慮感，特別是在具有高度壓力的職業或情境中，從業者需要看時間來掌握進度。

有研究探討「手錶如何成為焦慮和壓力的象徵」，尤其是在必須精確遵守時間表的場合，像是工作會議、考試、面試、比賽等情境下，由於對時間有高度的焦慮感，就需要透過不斷看錶，來掌控好時間，以減少焦慮感。

圖片來源：AI生成
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喜歡高端奢華手錶的人

配戴高端奢華手錶的人，在社交場合常被視為「成功、有影響力」的表率，他們在人格特質上傾向「自我要求」和「目標導向」，而配戴奢華手錶剛好可以增加他們的「自我效能感」，並且提升「他人對自己的評價」，手錶成為他們表現個人品味和地位的工具，凸顯他們對外在形象的重視。

也有研究發現，在一些社會群體中，配戴名貴手錶的行為與「社會比較」有關，透過擁有奢侈手錶來提高自尊和自我認同，感受自己在社會競爭中獲得優勢。

圖片來源：AI生成
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習慣配戴機械錶的人

偏好機械錶的人多半較為傳統和保守，他們通常很注重品質和細節，人格特質屬於耐心與謹慎兼具，同時追求精確與精緻。和他們互動時，最好事先了解他們的原則是什麼、重視什麼細節，有助於雙方的溝通與了解。

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喜愛運動手錶和智慧型手表的人

選擇運動手錶的人，通常強調功能性和實用性，配戴者可能對健康、效率和自律較為重視，有較強的自我管理能力，喜歡掌控時間，期望維持健康的生活方式。鍾情智慧型手錶的人，通常更講求實用性和現代感，他們往往對科技較為敏感，對數據分析和追蹤也有興趣，同時對健康管理較為重視，此外對個人效率和達成目標都很關注，隨時運用智慧型手錶解決各種狀況。

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配戴簡約手錶的人

而選擇設計簡約手錶的人，通常崇尚低調和實用，他們可能更注重內在的價值，而非過分強調外在的裝扮。他們多半偏向實用主義，對奢華或複雜的事物不感興趣，反映其穩重、內向或低調的性格特質。

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不戴手錶的人

相較之下，不戴手錶的人，可能對時間的掌控感不那麼精確，偏向自由自在、不受限制的生活方式。也因此，其心理特質通常不喜歡過度計劃，傾向於以靈活和隨興的方式處理日常事務

林萃芬指出，不戴手錶的人有時更能接受事情的不確定性，順應情境自然發展，不過度關注時間流逝，他們往往喜歡即興決策、享受當下，而非專注於未來的目標或時間表。舉例來說，旅行的時候，他們可能偏愛自助旅行，走到哪玩到哪，碰到喜歡的事物就多停留一下，有些原本安排的景點若時間來不及，放棄也沒關係，或是改去比較近的地點，或是認為下次再來就好，而不會因為時間來不及而懊惱焦慮。

此外，還有許多不戴手錶的人，是因為手機等科技產品已經取代了手錶的功能，足夠協助時間管理，因此不需要額外再戴手錶，這也顯示他們對數位科技的高度依賴，科技已經成為生活中不可或缺的配備。

圖片來源：AI生成
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本文摘自：《從裝扮洞察人心：從穿搭配件與外在細節，快速判斷性格、情緒與人際角色》，專業諮商心理師林萃芬 著，時報出版。

圖片來源：時報出版
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精華 FAQ

  • 文章指出，戴錶者多半時間意識較強，較自律、負責，也更重視秩序與效率；他們常透過看錶掌握進度，降低對未知的不安，但在高壓情境下也可能更容易感到時間焦慮。

  • 機械錶常代表傳統、保守與重視細節；高端奢華錶凸顯品味、地位與自我要求；運動錶和智慧錶偏向功能性、健康管理與效率；簡約手錶則多反映低調、實用與內在價值取向。

  • 不戴錶的人可能較不追求精準控時，生活方式偏自由、隨興，較能接受不確定性，也喜歡即興決策、享受當下；另外，有些人是不需要手錶，因為手機等科技已足以管理時間。

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#焦慮 #手錶 #心理

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2026-07-12 22:34 郭玉如
圖片來源：Canva製圖
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：男大生救回失去呼吸心跳的國中女生，卻被指控性騷擾並求償。
  • 重點二：他先表明身分、取得家屬同意再施救，警方認定屬正當救護。
  • 重點三：文章強調善良要有界線，施助時也要保留同意、見證與紀錄。

今天在《鏡週刊》看到一則灑狗血的新聞。

一名男大生救了一位失去呼吸心跳的國中女生，最後等來的不是一句感謝，而是性騷擾指控與鉅額求償。看到這樣的情節，我忽然理解，為什麼愈來愈多人面對陌生人的求助時，第一個反應不是伸手，而是猶豫。

身為一名教師，我一直相信，人與人之間不能失去互助的能力。如果因為少數極端案例，就讓整個社會變得冷漠，那同樣令人遺憾。

​只是這則新聞也提醒我們，善良若沒有一點保護自己的意識，有時受傷的，可能就是那個最熱心的人。

一場救命急救，最後竟走進警局

根據《鏡週刊》報導，南韓一名就讀緊急救護學系的男大生 A 先生，在溪谷發現一名國中女學生失去呼吸心跳。面對分秒必爭的狀況，他沒有貿然行動，而是先向女學生母親表明身分，在取得家屬明確同意後，才開始施救。

為了讓胸部按壓更準確，也確保呼吸道暢通，他解開女學生的胸罩背扣，持續施作長達十至十五分鐘的高強度 CPR。消防人員到場後，也肯定他的急救處置符合專業判斷，女孩最後順利恢復生命跡象。

他原以為事情結束了。沒想到等來的，不是感謝，而是一連串指控。

女學生父親指稱，他在急救時解開胸罩、觸摸胸部，涉嫌性騷擾；另外又以 CPR 導致肋骨裂傷為由，向 A 先生求償八百萬韓元，約新台幣十六萬元。警方最後認定 A 先生屬於正當救護，予以不起訴。

不過事件並未因此落幕，事後甚至有現役消防員對 A 先生仍在學、卻持有「一級救護技術員」資格提出專業質疑，使整起事件再次掀起討論。

一條人命救回來了，一名救人的學生，卻被推上另一場漫長的審判。

為什麼有人會把救命恩人變成加害者？

看到這則新聞，很多人第一時間都在責怪那位父親。

可是心理學提醒我們一件殘酷的事：人在極大的恐懼裡，大腦最先做的，往往不是尋找真相，而是急著找一個可以承擔責任的人。

當孩子差點喪命，家屬可能同時承受恐懼、自責與羞愧。「如果我當時再注意一點，是不是就不會發生？」這種無法承受的壓力，很容易讓人把情緒投射到眼前最容易鎖定的人身上。救人的那雙手，最後反而成了被懷疑的對象。

另一個不能忽略的現實，是醫療與照護成本。八百萬韓元的求償背後，很可能伴隨沉重的經濟壓力。當一個家庭突然被龐大的支出壓住，有些人會試圖把責任推向第三方，希望有人替自己承擔代價。

理解這些心理機制，不代表認同這種行為，而是提醒我們，人性有時遠比想像更脆弱。

很多善意，不是輸在好心，而是少了一個程序

心理學研究指出，不請自來的幫助，常常比我們想像中更容易引起反感。

原因很簡單。當一個人在沒有同意的情況下被介入，大腦接收到的訊息，有時不是「有人幫我」，而是「你是不是覺得我辦不到？」這種被剝奪掌控感的感受，被稱為「失能信號」。一旦自尊受到刺激，有些人便可能在事後用否定、指責，甚至反咬的方式，把主導權搶回來。

所以，真正成熟的幫助，不只是願意出手，也懂得尊重對方的選擇。一句「需要我幫忙嗎？」很多時候，比直接介入，更能讓善意留下好的結果。

真正保護自己的方法，往往都是小細節

回頭看整起事件，A 先生有一個動作值得所有人記住。他沒有一看到人倒下，就直接開始急救，而是先表明自己的身分，再取得家屬同意，才開始施作 CPR。短短幾秒鐘，看似不起眼，卻是在法律與溝通上替自己留下第一道保障。

如果是在公共場所協助他人，也可以養成幾個習慣。

第一，先取得當事人或家屬同意，若對方已失去意識，也要向現場民眾清楚說明自己準備進行的急救行動。

第二，盡可能請第三人在場見證，必要時協助錄影、報警或聯絡救護單位，讓整個過程都有客觀紀錄。

第三，超出自己能力範圍的事情，不要逞強，第一時間尋求專業人員協助。

第四，在職場或日常生活幫助他人時，也盡量保留訊息、對話或相關紀錄，避免日後各說各話。

這些動作看起來有點麻煩，卻可能在未來替自己省下更多麻煩。

真正能一直幫助別人的人，都懂得替自己保留餘裕

生活中，有些人幾乎不會拒絕別人的請求。

同事拜託，答應；朋友開口，答應；親戚一句「只有你能幫忙」，還是答應。久而久之，最疲憊的人，往往就是那個一直說「好」的人。真正能長久付出的人，通常都有自己的界線。

他們會設定固定回覆時間，而不是全天候待命；會先衡量自己的體力、情緒與資源，再決定能付出多少；當能力不足時，也願意坦然說「現在沒有辦法」。因為把自己耗盡，下一次就沒有能力幫助任何人。

每一次伸手之前，都先問自己一個問題

如果希望善良不要變成傷害，可以先替自己建立幾個習慣。分清楚哪些是自己的責任，哪些屬於別人的人生課題；拒絕時，不急著解釋一大串理由；不要因為一次誤解，就否定自己的價值，就像一張被揉皺的一千元鈔票，依然是一千元。

更重要的是，每一次準備付出之前，都先問自己一句話：「如果最後沒有一句謝謝，我還願意做到這一步嗎？」如果答案仍然是願意，那就安心去做；如果答案是否定，也不必因此責怪自己。

善良，不該因為少數人的惡意而消失

有個流傳很久的寓言說，一名男子看見一條蛇困在火裡，伸手把牠救了出來，結果立刻被蛇咬傷。

下一次再遇見同樣的情況，他沒有選擇袖手旁觀，只是改用一根長桿，把蛇挑離火堆。

蛇沒有改變，想救人的心也沒有改變，改變的是方法。

讀完《鏡週刊》這篇報導後，我最大的感觸不是「以後不要做好人」，而是「做好人，也要懂得保護自己」。

我們不能因為少數極端案例，就讓整個社會失去互助的勇氣；但也不能只憑一股熱血，就把自己暴露在風險之中。

願我們都能保留善良，也保留界線；願每一次伸出的手，都能救到別人，也能平安地收回自己。

精華 FAQ

  • 核心爭議在於男大生成功救回國中女生後，卻被對方父親指控性騷擾並要求賠償。事件讓人看到善意可能被誤解，也引發外界對急救界線與法律保護的討論。

  • 他先向女學生母親表明自己是緊急救護學系學生，取得家屬明確同意後才開始 CPR，並在過程中依專業判斷操作。文章認為這些程序有助於留下法律與溝通上的保障。

  • 文章建議先取得同意、盡量讓第三人在場見證，必要時錄影或報警，並避免超出能力範圍硬撐。同時也要保留訊息與對話紀錄，讓善意不必承受不必要的風險。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#性騷擾 #工作職場

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被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己

被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己

2026-07-03 21:12 失敗要趁早-張念慈

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：孫淑媚以表演收視奪冠，意外贏過田馥甄與莫文蔚。
  • 重點二：她靠三十年自我修正，終於擺脫苦情歌后標籤。
  • 重點三：錯過金曲報名仍豁達，展現輸得起的成熟氣度。

金曲獎頒獎典禮收視冠軍出爐，表演節目部分，孫淑媚超越田馥甄、莫文蔚收視奪冠。這個結果讓很多人跌破眼鏡。論話題度、論聲量，孫淑媚都不是最亮眼的那一個。從內容創作者的角度出發，她會贏，不是這一場典禮的偶然，是她用30年時間，一次次把自己從「別人貼的標籤」裡撕出來的結果。

30年資歷，她卻說「國中就倦勤了」​

45歲的孫淑媚，出道整整30年。國中時期參加三立《21世紀新人歌唱排行榜》，連續衛冕20關，苦情唱腔早早被市場認證。後來8度入圍金曲獎，2005年拿下最佳台語女演唱人獎，台語小天后的地位無庸置疑。

聽起來是一路開掛的人生對吧？但她自己卻說，「剛出道就倦勤了。」念國中就出道，白天上課、晚上跑通告，還得進華岡藝校夜間部繼續念書。

​當年的孫淑媚，才比我女兒現在大個1、2歲，我女兒還在每天要媽媽叫她起床，每天生活只有家裡和學校、補習班。孫淑媚這個還沒定型的孩子，卻已經被丟進規矩極多、要隨時叫哥叫姐的演藝圈，個性內向的她，得學會在鏡頭前尬聊、在酒局裡周旋。

為做效果吃3隻田鼠 才知道「討好」不是唯一的路

​為了打歌通告，孫淑媚什麼都得配合。高空彈跳、摸恐怖箱，甚至吃田鼠。她印象最深的一次，是遊戲失敗，被要求吃3隻田鼠。那股腥味，孫淑媚說到現在都揮之不去。

​還有一次，唱片公司通知孫淑媚要錄過年特別節目，說要孫淑媚穿和服唱歌、展才藝。到現場才發現，是要孫淑媚畫上藝伎白臉搞笑演出。當時她戴著牙套，孫淑媚形容：「根本就是去當丑角。」她只能忍著淚錄完那一集。

​這段故事之所以扎心，是因為它戳中了每一個「靠內容吃飯」的人心裡最深的恐懼。為了流量、為了曝光、為了讓別人滿意，我們願意把自己變成連自己都認不出來的樣子，到底可以忘記自己的模樣，到什麼程度？

​孫淑媚選擇的答案是：此後盡量婉拒不適合自己的通告。這個決定在當年，等於是跟「更多曝光機會」對幹。可是回頭看，正是這些一次次選擇，讓外界後來有機會看見孫淑媚不只會唱苦情歌，也能在《天橋上的魔術師》裡突破既定印象，入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎。

苦情歌后的標籤，困住她20年

​孫淑媚一直被貼「苦情歌后」的標籤。或許來自她早期唱腔、來自媒體的敘事習慣，一旦貼上，就很難撕掉。外界看她，看的永遠是那個標籤，不是真正的她。

​這幾年，她終於開始「放膽做自己」。妝容變了，談話變了，整個人更爽朗、更自在。這不是一夕之間的轉變，而是她用一部一部作品、一次一次選擇，慢慢把「苦情歌后」這四個字，換成「孫淑媚」這三個字。

我開「圈粉寫作」課，常跟學生說，如果你不自己找定位，就只能等別人幫你貼標籤。當別人先幫你貼了一個標籤，你要花更長的時間，用更真實的內容，去把它換成你真正想被記得的樣子。這條路很慢，慢到很多人半路就放棄了，改去追當下最紅的話題、迎合演算法喜歡的風格。孫淑媚沒有放棄。她選擇用時間，把標籤換掉。

這次就先讓你們過去 ​ 她把挫折變成金句

面對這些年的起起伏伏，孫淑媚展現出來的心態，才是這次收視冠軍真正的底氣。

​她今年有一個更狼狽的插曲：團隊竟然忘記替她主唱的〈拜六禮拜〉報名本屆金曲獎，讓她錯過了跟後來拿下年度歌曲獎的〈幸福在歌唱〉正面較量的機會。發現的當下，她在社群上崩潰直呼「四誰啦！」，卻在下一秒就轉念說出：「要知道那些過不去的——就讓別人先過去。」「這次就先讓你們過去了。」

​這兩句話輕描淡寫，背後卻是她看盡演藝圈人情冷暖後，練出來的一種豁達。她見過檯面上和藹可親、私底下完全變一個樣的前輩；也遇過聊天時眼神從未正視過她的人。這些她都看在眼裡，卻沒有讓自己變得尖銳或怨懟，而是轉化成一種「輸得起」的氣度。

也正因為這樣的心態早已內化成她的一部分，就算錯過了這次金曲報名，她在金曲典禮上的演出，依然能在收視率上壓過話題度更高的田馥甄和莫文蔚，拿下金曲37表演橋段收視冠軍。

​因為觀眾早就不是因為「她會不會得獎」才喜歡她，而是因為「她是這樣的人」才喜歡她。這種鬆弛感，裝不出來。

給內容創作者的3個提醒

①不要急著討好所有人，先問自己「這是不是我」

​田鼠可以吃下去一次，但不能吃一輩子。內容創作最容易犯的錯，就是為了迎合演算法、迎合當下的流量，一次次把自己變成連自己都不認得的樣子。短期你會得到流量，長期你會失去「留量」，失去那些真心認同你、記得你的人。

②標籤是別人貼的，換掉它要靠你持續產出

​沒有人能靠一篇貼文、一支影片就撕掉標籤。孫淑媚花了20年，才把「苦情歌后」換成「敢做自己的她」。如果你渴望換掉別人在你身上貼的舊標籤，你的每一篇文章、每一次露出，都是在幫未來的自己，一點一點換掉那個舊標籤。

③ 別害怕失敗，那是你最有說服力的證據

​孫淑媚今天能笑著說出「這次就先讓你們過去」，不是因為她很會說漂亮話，而是因為她真的輸過、忍過、被誤解過。所以這句話才不空。沒跌倒過的人，講放下像雞湯；真的狼狽過的人，講放下才有重量。很多內容創作者太急著把失敗藏起來，想把自己包裝成一路順風、一路開掛的人。

​可是人會被打動，從來不是因為你看起來很完美，而是因為你讓他看見：原來你也痛過、卡過、撐不下去過，最後還是走回來了。那些你現在最想刪掉的低潮，可能就是未來最能讓人相信你的故事。

不要再為了被喜歡，弄丟自己

​孫淑媚花了30年，才等到這一場「非典型」的收視冠軍，甚至是在金曲報名出包的情況下贏來的。這才是最勵志的地方。

​如果你也正在經營自己的內容、自己的品牌，覺得自己走得很慢、很孤單，請你記得：有些人不是沒有贏，只是贏得比較慢。但真正慢慢贏來的東西，從來不是一時的熱度，而是整個人生累積出來的厚度。

流量會過去，話題會過去，掌聲也會過去。真正的翻身，不是某天突然爆紅。而是你終於不再為了流量，把自己寫成別人喜歡的樣子。你敢把真正的自己寫出來，才會等到真正記得你的人。


精華 FAQ

  • 文章認為她之所以奪冠，不是因為話題最強，而是三十年來累積的真實感與鬆弛感。觀眾喜歡的，是她終於活成自己，而不是被包裝出的形象。

  • 孫淑媚早年被定型為苦情歌后，後來透過作品、妝容與談話風格的轉變，慢慢把別人貼的標籤換掉。她選擇持續輸出真實內容，而非迎合市場。

  • 文章提醒創作者不要為流量犧牲自我，標籤要靠長期內容去改寫，也別害怕失敗。真正打動人心的，不是完美人設，而是你曾痛過、撐過、再走回來的故事。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#金曲獎 #田馥甄 #孫淑媚 #工作職場

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人生沒有真正刪得掉的「黑歷史」 佀廣洋放棄國民黨提名 給青少年的5堂課

人生沒有真正刪得掉的「黑歷史」 佀廣洋放棄國民黨提名 給青少年的5堂課

2026-07-14 08:55 失敗要趁早-張念慈
人生沒有真正刪得掉的「黑歷史」 佀廣洋放棄國民黨提名 給青少年的5堂課
人生沒有真正刪得掉的「黑歷史」 佀廣洋放棄國民黨提名 給青少年的5堂課

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：佀廣洋爆出霸凌、簽賭與兵役爭議後放棄國民黨提名。
  • 重點二：文章借此提醒青少年，數位足跡與過往言行不會真正消失。
  • 重點三：作者強調做人處事會累積信用，也可能在未來變成舊帳。

一場選舉還沒開票，一個人的過去，卻先替他決定了結果。

​立委萬美玲的兒子佀廣洋宣布參選桃園市議員後，學生時期的霸凌指控、校園簽賭、過往言論與兵役問題接連被翻出。爭議延燒多日後，他宣布放棄國民黨提名。你以為已經過去的人生，竟然在你最接近成功的時候，回頭向自己討債。

這不是只有政治人物才需要害怕的事。我覺得每個青少年、甚至每個大人，都應該看懂。因為總有一天，你也可能站上那個你夢寐以求的舞台，無論是選舉、求職、創業，還是終於紅了一次。那個時候，你希望別人翻出來的，是什麼？

五個給孩子的提醒

​我無法審判每項指控的真偽、有沒有被誇大、或是其實更嚴重？那需要證據，也應該由當事人負責說明。但我長期在校園推廣媒體識讀，自己也教品牌定位，平常跟青少年孩子分享的話，如果你家有青少年的孩子，我也想透過這個機會，一起分享給你：

提醒一：數位足跡不是鉛筆字，是刺青

​很多人以為，刪掉貼文、關閉帳號，事情就消失了。但網路的記憶，比我們想像中頑固。截圖、備份、轉傳，一句氣話、一張照片、一段自以為幽默的留言，都可能在多年後重新出現。

​你現在寫下的每句話，不是留在沙灘上的字，等浪一來就不見了；它更像刺在身上的圖案，即使努力淡化，也可能留下痕跡。所以下一次按下發布之前，先問自己：如果十年後，這段話被放大檢視，我還能坦然面對嗎？

提醒二：把自己當成「未來可能被看見的人」

很多孩子會跟我說：「我又不是名人，誰會在意我做什麼？」問題是，你不必先有名，才會被放大檢視。一個默默無聞的學生，可能因為一場比賽、一支影片、一份工作突然被看見；也可能因為參選、創業、升遷，站上公眾舞台。

​到了那一天，別人認識你的方式，未必只是你現在想說的故事，也包括你曾經留下的所有紀錄。這不是要你活得虛偽或戰戰兢兢，而是提醒你：永遠不要仗著「現在沒人在看」，就做出未來無法交代的事。

提醒三：被看見之後，過去會被重新貼標籤

​你以為只是開玩笑，別人感受到的可能是羞辱。你以為只是年輕不懂事，別人看見的可能是你的價值觀。

你以為事情早就過去了，對被傷害的人來說，那段日子可能從來沒有真正結束。當一個人從普通人變成公眾人物，過去的每個行為都會被放進新的脈絡，重新解讀。更殘酷的是，到了那個時候，你未必還擁有完整的解釋權。因為人們可能忘記你當時為什麼那樣做，卻不會忘記你曾經讓誰難堪。

提醒四：不要欺負別人，傷痕不會隨著時間消失

​這一段，我特別想寫給正在排擠別人，或把欺負同學當成玩笑的孩子。你可能早就忘了自己說過什麼、做過什麼，但被傷害的人，不一定忘得掉。很多霸凌者長大後會說：「那只是小時候不懂事。」可是對受傷的人來說，那可能是他整段青春裡，最孤單、最難熬的一段日子。

對人好一點，不是為了替未來買保險，也不是害怕對方有一天報復你。而是因為，你不該為了讓自己在人群中顯得厲害，就把別人的尊嚴踩在腳下。

提醒五：你每天都在替未來存款或欠債

​我在圈粉寫作課上常跟學生說，個人品牌不是紅了之後，才開始設計的包裝。它是你每天怎麼做人、怎麼說話、怎麼對待別人，一點一點累積出來的結果。你今天多負一點責任、多說一句誠實的話、多替別人想一步，都是在替未來存款。你今天為了逞強傷害別人、為了好玩羞辱別人、為了方便逃避責任，也是在替未來欠債。

​沒有人知道自己哪一天會突然站上舞台中間。但真正決定你能不能站穩的，往往不是被看見後說了多少漂亮的話，而是沒人看見的時候，你究竟做過什麼。

問問自己想如何被記住

​你說，這則新聞很快會被下一則新聞蓋過，人是健忘的，沒錯。但同理可證，「你今天被忘記做過的事，未來可能一次一次被提起」，也是對的。

​經營個人品牌，不是學會把自己包裝得毫無缺點，而是提醒自己：即使沒有人看，也要努力活成一個經得起檢驗的人。有一天，你可能因為某件事爆紅被看見，但只有長年累積的善意、責任與信用，才能讓你在被看見之後，依然被相信。

​你今天怎麼對待別人，就是在決定：未來的你站上舞台時，迎接你的是掌聲，還是一筆筆追上門的舊帳。


精華 FAQ

  • 作者借佀廣洋因霸凌、簽賭、言論與兵役爭議而退選的事件，說明一個人過去留下的紀錄，可能在最接近成功時反過來影響結果，並引出對青少年的提醒。

  • 作者認為刪貼文、關帳號不代表痕跡消失，截圖與轉傳都可能讓舊內容多年後再被翻出，因此每次發言前都該先想，未來被放大檢視時是否還能坦然面對。

  • 意思是每天的言行都在累積個人信用：誠實、負責、尊重他人是在替未來存款；逞強、欺負別人、逃避責任則是在替未來欠債，終究可能被追討。

失敗要趁早-張念慈

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從小聽媽媽抱怨爸爸到長大崩潰！無數長女共鳴：原來那不是我的責任

從小聽媽媽抱怨爸爸到長大崩潰！無數長女共鳴：原來那不是我的責任

2026-07-14 12:37 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：pinterest
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如果妳也有「長女病」，請停止拯救媽媽：她的人生課題，不該由妳負責。無論幾歲你可能都想過：「媽媽不開心，我是不是應該想辦法讓她好一點？」「爸媽又吵架了，我是不是要出面勸和？」

有些女兒從小就特別懂事，習慣照顧弟妹、安撫父母情緒，家裡發生問題時，也總是第一個站出來收拾局面。長大後，她們依然很難拒絕家人的要求，甚至把維持家庭和諧，視為自己不能推卸的責任。社群上常將這種狀態稱為「長女病」。這並不是正式的疾病名稱，也不是每位長女都會遇到，而是形容一個人長期承擔超出自身角色的家庭責任，總覺得自己必須照顧所有人，卻很少關心自己累不累。

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小時候被迫聽媽媽訴苦，長大才發現那不是自己的責任

一名網友分享，自己從國小開始，就經常聽媽媽抱怨爸爸、埋怨生活辛苦，甚至在情緒失控時，把孩子一起拉進爭吵之中。由於哥哥和妹妹較少回應媽媽，所有負面情緒幾乎都落在她身上。媽媽不只向她傾訴，還會問她應該怎麼做，讓當時仍是孩子的她感到焦慮又害怕，甚至責怪自己想不出解決方法。直到長大後擁有自己的家庭和孩子，她才明白，父母不應該把婚姻裡的沉重情緒壓在孩子身上。

另一名網友也提到，自己長期習慣討好家人、安排家庭活動、照顧媽媽的生活，直到有一天突然發現自己真的太累了，才開始學習拒絕不想參加的聚會，表達自己的不滿，並清楚告訴家人，未來可以住得近，但不會同住。她表示：

自己依然感謝父母，也愛著家人，但「我是我，我有自己的生活與責任」。

妳以為自己是懂事，其實可能太早成為大人

心理學中有一個相近概念，稱為「親職化兒童」，指孩子被迫承擔原本應由成人負責的實際或情緒責任。除了照顧弟妹、處理家事之外，孩子也可能成為父母的情緒支柱、婚姻調解者，甚至被要求在爭吵中選邊站。

例如媽媽長期向女兒抱怨爸爸，把婚姻中的委屈、憤怒，甚至過度私密的問題全部告訴孩子。女兒一邊心疼媽媽，一邊開始對爸爸產生敵意，結果父母和好後，反而被責怪不應該這樣對待爸爸。

但孩子從來不該成為父母的婚姻諮商師、情緒垃圾桶，或被迫選邊站的人。父母需要支持，可以尋求朋友、手足、心理師或其他成年人的協助，而不是將成人世界的重量全部交給孩子。

圖片來源：pinterest
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媽媽的人生課題，不是妳的人生作業

如果妳也有長女病，請記得，不要再試圖拯救媽媽。

這並不是要妳恨她、離開她，或否定她曾經受過的苦，而是要看清楚一件事：她的人生課題，不是妳的人生課題。

圖片來源：pinterest
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她和爸爸的婚姻問題、沒有完成的夢、長年累積的委屈，都是她需要面對與處理的人生選擇。妳可以心疼她，也可以在能力範圍內提供支持，但無法代替她改變人生。

真正健康的關心是：「我願意陪伴妳，但這個決定要由妳自己做。」

過度承擔則是：「只要妳不快樂，我就不能過自己的生活。」這兩者看似相近，卻有完全不同的重量。

學會拒絕，不代表妳是一個不孝的女兒

當媽媽再次向妳傾訴爸爸有多糟，妳不必急著分析誰對誰錯，也不需要立刻替她想出解決方法。

妳可以說：「我知道妳現在很難過，但這是妳和爸爸之間的問題，我不適合介入。」或是告訴她：「這些內容讓我壓力很大，妳可能需要找更適合的人聊聊。」

妳也可以從生活中的小地方開始建立界線，例如不在工作時接聽抱怨電話、拒絕不想參加的家庭聚會，或把陪伴家人的頻率調整到自己可以負荷的程度。剛開始拒絕時，妳可能會有罪惡感，擔心媽媽難過、覺得自己變冷漠。這不一定代表妳做錯了，而是妳過去太習慣把家人的需求擺在自己前面。

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妳可以愛媽媽，但不必代替她活著

停止拯救媽媽，不代表妳不愛她，而是讓彼此回到正確的位置。

媽媽可以擁有自己的情緒與痛苦，但她也需要為自己的選擇負責；妳可以是一個關心她的女兒，卻不必成為她的心理師、婚姻顧問或人生救援隊。

別人的失望，不等於妳做錯了。當妳不再把全家人的快樂扛在肩上，才有機會重新問問自己：除了當一個懂事的女兒，妳真正想過的是什麼樣的人生？

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郭台銘被爆密會女球友！有異性朋友不行嗎？婚姻最怕的不是朋友太多，是界線太少

郭台銘被爆密會女球友！有異性朋友不行嗎？婚姻最怕的不是朋友太多，是界線太少

2026-07-03 21:30 失敗要趁早-張念慈

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章認為已婚者可有異性朋友，但界線必須清楚透明。
  • 重點二：郭台銘密會女球友引發討論，核心在於伴侶是否被尊重。
  • 重點三：公眾人物私生活會影響信任與形象，不能只說是私人事務。

一個已婚的人，能不能有異性朋友？當然可以。但如果這個朋友開始變成固定陪伴、私下見面、外人都看得出親近，另一半卻只能從新聞和爆料裡拼湊真相，那就不是「交朋友」的問題了。那是界線正在消失。

郭台銘近日被媒體爆料，與一名女球友互動頻繁，引發外界關注。事情真相如何，外人不該替當事人下判斷。但這則新聞真正讓人不安的地方，不是75歲能不能打球，也不是已婚者能不能有異性朋友。而是很多婚姻裡最常見、也最傷人的一句話：「我又沒有怎樣。」

可是婚姻裡最危險的，往往不是你真的做了什麼。而是你明明已經讓對方不安，卻還用一句「沒什麼」，把所有界線模糊掉。

婚姻裡最難的，不是有沒有異性朋友，是界線誰說了算

我一直覺得，婚姻不是把一個人關起來。結了婚，當然還是可以有朋友、可以有興趣、可以有自己的生活圈。尤其人到中年以後，更需要社交、運動、同伴，讓人生不要只剩工作、家庭和責任。所以問題從來不是：已婚者可不可以有異性朋友？真正的問題是這段關係，是否公開、是否透明、是否讓另一半安心？

很多婚姻裡的裂縫，不是從背叛開始，而是從「你怎麼現在才讓我知道」開始。你說只是打球。但如果固定接送、單獨相處、頻繁出入私人空間，這些細節如果不是從你口中說出來，而是從新聞、朋友、社群或外人嘴裡傳回伴侶耳裡，那就已經不是單純的交友問題。

那是一種被排除，也是一種不被尊重。婚姻裡最傷人的，常常不是第三個人有多厲害，而是原本最親近的人，突然變成最後一個知道的人。 

「我覺得沒什麼」不等於「對方不會受傷」

很多人談感情，最常犯的錯就是用自己的標準要求對方安心。「我又沒有做什麼。」「妳想太多了。」「只是朋友而已。」「妳不要那麼小心眼。」這些話聽起來很理直氣壯，但其實都在把對方的不安，推回對方身上。可是親密關係不是法庭。不是只要沒有證據，就代表對方不准難過。

婚姻裡真正的安全感，不是靠辯論贏來的，而是靠日常累積出來的。你願不願意主動交代？避開讓人誤會的場景？在對方還沒受傷以前，就先把界線放清楚？成熟的伴侶，不會把「我沒錯」放在「你不安」前面。因為他知道，婚姻不是證明自己清白的地方，而是讓彼此安心的地方。

對公眾人物來說，私生活從來不只是私生活

郭台銘不是一般人。他是企業家，是曾參與總統大選的政治人物，也是長年經營慈善與家庭形象的公眾人物。所以這件事一旦被放到媒體上，它就不只是「某個男人和某個女球友」的八卦。它會牽動的是信任。過去大眾看見的是什麼？成功企業家、愛妻形象、家庭幸福、公益慈善、人生勝利組。

這些形象不是不能有私生活，而是當你的公眾形象長期建立在「穩重、家庭、責任」上，私領域的邊界就會變成品牌的一部分。個人品牌最怕的，不是你突然被討厭。而是大家突然發現：原來我以為認識的你，跟我看到的你，可能不是同一個人。

這也是為什麼很多公眾人物的危機，不是敗在事情本身，而是敗在前後形象落差太大。你可以有交友自由。但如果你長期賣的是家庭信任、穩定形象、道德感召，那你的社交界線，就不可能只是一句「私人事務」能完全帶過。

 真正值得討論的，不是女方是誰，而是我們怎麼看待界線

郭台銘的新聞因為太符合所有熱門新聞該有的價值，名人、八卦、財富，最容易走偏。大家開始肉搜女球友、評論外貌、猜測手段，最後整件事變成一場對女性的公開羞辱。但這不是我想談的。

因為如果我們只把焦點放在「那個女人是誰」，就會錯過真正該被討論的事：一段關係裡，掌握權力、資源與婚姻承諾的人，有沒有責任把界線守好？婚姻不是只約束太太，也不是只要求女人識大體。

婚姻是兩個人都要知道，哪些互動會讓對方不舒服，哪些距離會讓關係開始失溫。你可以說自己問心無愧。但問心無愧，不代表對方就活該吞下不安。一段成熟的關係裡，最重要的不是你有沒有越界，而是你是否在乎對方感覺到界線被碰到。

婚姻最怕的不是變老，是一個人還在關係裡，另一個人已經活成單身

年紀越來越大、婚姻越走越久，感情不會自動白頭偕老。有些婚姻走了幾十年，看似牢不可破，其實只是很多話不再說，很多失望不再問。最可怕的婚姻，不是吵架。而是你明明還有配偶，卻開始把情緒、時間、秘密和陪伴，交給另一個人。

你有新的生活圈，對方不知道。你有固定見面的人，對方不熟悉。你有讓自己開心的安排，對方只能從外人的爆料裡拼湊。那種傷害，不一定是愛情破裂，更像是一種位置被慢慢移走的疼痛。原本我是你人生裡最親近的人。現在，我變成最晚知道的人。這才是關係裡真正讓人心寒的地方。

寫給所有在婚姻裡的人：不要等到被拍到，才開始談界線

這則新聞最後會怎麼發展，我們不知道。郭台銘與家人的真實關係，也不是外人能替他們判斷。

但它可以提醒我們一件很重要的事：婚姻裡的界線，不是給外人看的，是給最親近的人安心的。不要等對方生氣，才說「妳怎麼這麼敏感」。不要等事情被看見，才說「其實沒什麼」。不要等信任受傷，才急著補一句「我愛的只有你」。

真正成熟的關係，是你明明有自由，卻願意為了對方的安心，主動多想一步。有分寸的人，不是沒有朋友，不是沒有魅力，也不是沒有異性緣。而是他知道：我可以讓很多人靠近，但我不能讓最重要的人不安。

婚姻裡最珍貴的，從來不是你能不能證明自己沒有錯。而是多年以後，那個陪你走過風光與低谷的人，依然能放心相信：在你心裡，我不是最後知道的人，我是你願意第一個顧及的人。



精華 FAQ

  • 文章認為已婚者當然可以有異性朋友，重點不在於有沒有交友，而在於互動是否公開、透明，是否讓另一半感到安心，避免關係因界線模糊而受傷。

  • 作者指出，真正值得關注的不是女球友是誰，而是婚姻中的界線有沒有被守住。若伴侶總是最後才知道，代表關係已出現排除與不尊重。

  • 文章認為公眾人物的私生活不只是私人事務，因為其形象與信任感會影響大眾觀感。若長期經營家庭與責任形象，私領域邊界更應清楚。

失敗要趁早-張念慈

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#婚姻 #郭台銘

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