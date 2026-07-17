2026-07-17 14:51 女子漾／編輯劉芫榛
別小看手腕上的手錶！選機械錶、運動錶，藏著不同性格密碼，手錶是焦慮的象徵？
手錶除了看時間，也是每天最容易被忽略的個性名片。有人鍾情精密機械錶，有人離不開能記錄數據的智慧錶，也有人只愛低調簡約款，每一種選擇，都可能透露一個人對效率、形象、生活秩序與自我要求的態度。專業諮商心理師林萃芬在《從裝扮洞察人心：從穿搭配件與外在細節，快速判斷性格、情緒與人際角色》一書中提到，從一個人是否戴錶、偏好哪一類錶款，可以觀察其價值觀、性格特質、社會角色與心理需求。你手腕上的那只錶，或許早已默默說出你是什麼樣的人。
有習慣戴手錶的人
林萃芬分析，從一個人是否選擇戴手錶，可以進一步了解對方的責任感高不高、自我管理能力好不好，以及焦慮指數的高低。不少心理學研究都顯示，配戴手錶的人往往更具時間意識，自律性和責任感也較高。由於配戴手錶會讓人不斷提醒自己時間的流逝，這種時間管理的自律性，也反映了配戴者對秩序、精確和控制的心理需求。
有研究顯示，經常查看時間的人，多半有較強的計劃性和目標導向，較能準確預測工作任務完成所需要的時間，連帶使工作效率、抒壓能力都較好。此外，配戴手錶也會讓人產生「時間的掌控感」，降低對未知和不確定性的焦慮感。
不過，這樣的人也可能更容易感受到時間壓力。林萃芬指出，配戴手錶的人之所以會持續關注時間的流逝，可能源於內在的焦慮感，特別是在具有高度壓力的職業或情境中，從業者需要看時間來掌握進度。
有研究探討「手錶如何成為焦慮和壓力的象徵」，尤其是在必須精確遵守時間表的場合，像是工作會議、考試、面試、比賽等情境下，由於對時間有高度的焦慮感，就需要透過不斷看錶，來掌控好時間，以減少焦慮感。
喜歡高端奢華手錶的人
配戴高端奢華手錶的人，在社交場合常被視為「成功、有影響力」的表率，他們在人格特質上傾向「自我要求」和「目標導向」，而配戴奢華手錶剛好可以增加他們的「自我效能感」，並且提升「他人對自己的評價」，手錶成為他們表現個人品味和地位的工具，凸顯他們對外在形象的重視。
也有研究發現，在一些社會群體中，配戴名貴手錶的行為與「社會比較」有關，透過擁有奢侈手錶來提高自尊和自我認同，感受自己在社會競爭中獲得優勢。
習慣配戴機械錶的人
偏好機械錶的人多半較為傳統和保守，他們通常很注重品質和細節，人格特質屬於耐心與謹慎兼具，同時追求精確與精緻。和他們互動時，最好事先了解他們的原則是什麼、重視什麼細節，有助於雙方的溝通與了解。
喜愛運動手錶和智慧型手表的人
選擇運動手錶的人，通常強調功能性和實用性，配戴者可能對健康、效率和自律較為重視，有較強的自我管理能力，喜歡掌控時間，期望維持健康的生活方式。鍾情智慧型手錶的人，通常更講求實用性和現代感，他們往往對科技較為敏感，對數據分析和追蹤也有興趣，同時對健康管理較為重視，此外對個人效率和達成目標都很關注，隨時運用智慧型手錶解決各種狀況。
配戴簡約手錶的人
而選擇設計簡約手錶的人，通常崇尚低調和實用，他們可能更注重內在的價值，而非過分強調外在的裝扮。他們多半偏向實用主義，對奢華或複雜的事物不感興趣，反映其穩重、內向或低調的性格特質。
不戴手錶的人
相較之下，不戴手錶的人，可能對時間的掌控感不那麼精確，偏向自由自在、不受限制的生活方式。也因此，其心理特質通常不喜歡過度計劃，傾向於以靈活和隨興的方式處理日常事務。
林萃芬指出，不戴手錶的人有時更能接受事情的不確定性，順應情境自然發展，不過度關注時間流逝，他們往往喜歡即興決策、享受當下，而非專注於未來的目標或時間表。舉例來說，旅行的時候，他們可能偏愛自助旅行，走到哪玩到哪，碰到喜歡的事物就多停留一下，有些原本安排的景點若時間來不及，放棄也沒關係，或是改去比較近的地點，或是認為下次再來就好，而不會因為時間來不及而懊惱焦慮。
此外，還有許多不戴手錶的人，是因為手機等科技產品已經取代了手錶的功能，足夠協助時間管理，因此不需要額外再戴手錶，這也顯示他們對數位科技的高度依賴，科技已經成為生活中不可或缺的配備。
本文摘自：《從裝扮洞察人心：從穿搭配件與外在細節，快速判斷性格、情緒與人際角色》，專業諮商心理師林萃芬 著，時報出版。
精華 FAQ
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文章指出，戴錶者多半時間意識較強，較自律、負責，也更重視秩序與效率；他們常透過看錶掌握進度，降低對未知的不安，但在高壓情境下也可能更容易感到時間焦慮。
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機械錶常代表傳統、保守與重視細節；高端奢華錶凸顯品味、地位與自我要求；運動錶和智慧錶偏向功能性、健康管理與效率；簡約手錶則多反映低調、實用與內在價值取向。
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不戴錶的人可能較不追求精準控時，生活方式偏自由、隨興，較能接受不確定性，也喜歡即興決策、享受當下；另外，有些人是不需要手錶，因為手機等科技已足以管理時間。
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