2026-07-17 12:06 女子漾／編輯黃冠婷
結婚生子後一定要放棄工作？她想當全職媽媽掀論戰：最怕的不是沒收入
結婚生子後一定要放棄工作？她想當全職媽媽掀論戰：女人最需要的是選擇權
結婚、生小孩之後，工作還要不要繼續？對許多女性來說，這從來不只是「想上班還是想帶孩子」的簡單選擇，而是一道混合體力、金錢、婚姻關係與未來安全感的複雜考題。
一名女網友在Dcard分享，自己因為身體狀況不佳，正在考慮生孩子後成為全職媽媽。她認為，職業媽媽下班後仍要處理家事、照顧小孩，等於同時扛著職場與家庭兩份工作；相較之下，全職在家至少能把有限的體力留給孩子。
貼文曝光後引起大量討論。有人認為，只要夫妻談好、經濟允許，當全職媽媽完全沒有問題；也有不少過來人提醒，離開職場真正需要考慮的，不只有眼前能不能生活，還包括經濟自主、職涯中斷，以及婚姻關係改變後，自己是否仍有選擇。
職業媽媽真的只是「上班加帶小孩」嗎？
原PO提出，職業媽媽除了白天工作，下班後仍要煮飯、整理家務、陪伴孩子；全職媽媽則能專心處理家庭，因此看起來負擔相對單純。當家務與育兒仍被默認是媽媽的責任，即使女性走進職場，回家後往往還得立刻開啟「第二輪上班模式」，從公司員工切換成廚師、清潔人員、生活管理師與情緒安撫員。
問題可能不在於媽媽有沒有工作，而是伴侶是否共同承擔家庭責任。
如果夫妻都是上班族，家務與育兒本來就應該重新分配，而不是媽媽工作八小時後，回家繼續一個人包辦所有事情。否則女性真正想逃離的，可能不只是職場，而是「工作與家庭都不能放下」的雙重負擔。
全職媽媽沒有老闆？孩子、家事和時間都可能是壓力源
原PO認為，職場必須面對主管、同事與客戶，相較之下，全職媽媽接觸的是自己的家人，心理上應該比較能放鬆。但不少全職媽媽分享，照顧孩子並不一定比上班輕鬆。
工作遇到身體不舒服，至少還能請假、午休或暫時離開座位；全職照顧年幼孩子，卻可能從早到晚沒有真正的下班時間。孩子哭鬧、半夜醒來、生病或情緒失控時，照顧者很難說「今天先做到這裡」。
全職媽媽的勞動經常沒有薪水、績效或明確成果，家人也可能因為「妳都在家」，進一步認為煮飯、打掃、接送與育兒全部都是理所當然。
若另一半認為「我負責賺錢，家裡全部是妳的工作」，全職媽媽不只沒有變輕鬆，反而可能成為全年無休的家庭工作者。
「我養妳」很浪漫，但錢怎麼用才是重點
討論中最多人擔心的，仍是經濟問題。有些伴侶在婚前會說：「妳不用工作，我養妳。」但真正進入單薪家庭後，誰能決定錢怎麼花、媽媽是否有自己的帳戶與存款，才是影響安全感的關鍵。孩子的奶粉、尿布與學費通常能被視為家庭必要支出，但保養品、衣服、朋友聚餐、興趣課程或個人投資，卻可能被質疑「有需要嗎」。
有網友分享，即使丈夫收入優渥，也曾在妻子抱怨食物不好吃時回了一句：「又不是妳出錢的。」短短一句話，便讓許多人感受到，當收入與權力綁在一起，原本說好的家庭分工，也可能慢慢變成地位不對等。
因此，比起只問另一半願不願意養家，更需要談清楚的是：
1. 家庭收入與支出是否公開
2. 全職照顧者是否擁有可自由使用的個人金額
3. 是否持續累積自己的存款、保險與退休準備
4. 重大支出由誰決定
5. 若婚姻或家庭狀況改變，照顧者是否有基本保障
全職媽媽沒有薪資，不代表沒有創造價值，更不代表花每一筆錢都需要獲得批准。
離開職場幾年，可能失去的不只是薪水
許多網友並不反對全職照顧孩子，卻提醒原PO必須正視職涯中斷的成本。
當孩子年紀還小，媽媽可能希望親自陪伴成長；但等到孩子開始上幼兒園、上小學，生活重心逐漸轉向同學與校園，媽媽可能才發現，想重返職場並沒有想像中容易。
離開產業數年後，工作技能可能需要重新銜接，薪資也未必能回到離職前的水準。加上企業對年齡、育兒狀態與空窗期的考量，重返職場可能需要更多時間與心理準備。
這並不是對婚姻悲觀，而是替家庭多準備一條路。
媽媽需要自己的生活，不只為了防止婚姻變故
除了收入，許多過來人也提到「失去自我」的焦慮。當每天的話題只剩孩子吃什麼、伴侶幾點回家、長輩說了什麼，女性的生活圈可能逐漸縮小。等孩子長大、不再時時需要媽媽，有些人反而會突然不知道自己喜歡什麼、想做什麼。當然，這不代表全職媽媽一定會與社會脫節，更不代表只聊家庭生活就比較沒有價值。
真正的重點是，即使選擇以家庭為生活核心，也需要替自己保留一部分空間。
這個空間可以是運動、閱讀、進修、朋友聚會，也可以是接案、兼職、經營社群或學習一項未來能變現的技能。收入不一定要很高，卻能讓自己持續擁有生活的主導感。
媽媽可以很愛孩子，同時也保留一個不屬於「某人的太太」或「某人的媽媽」的自己。
不一定只能二選一，先試著替自己保留彈性
不少網友提出折衷做法，例如先申請育嬰留職停薪，實際體驗一段時間的全職育兒生活，再決定是否辭職；也有人選擇遠端工作、兼職、接案，等孩子進入幼兒園後再逐步增加工作量。
這些安排未必適合每個家庭，卻提醒女性，人生不一定只能在「完全工作」與「完全離職」之間二選一。
可以依照孩子年齡、家庭支援、經濟能力與自身健康狀況，分階段調整：
•生產後先使用產假與育嬰假
•評估實際育兒負擔與身體恢復狀況
•與伴侶重新討論家務、金錢與休息時間
•保留證照、作品集與職場人脈
•設定何時重新檢視全職安排
比起一次做出「未來十年都不工作」的決定，先替自己設定一年、兩年或孩子入學前的階段目標，可能更有彈性。
當全職媽媽不是退步，繼續工作也不是不愛孩子。全職媽媽與職業媽媽之間，沒有哪一種選擇比較高尚。
有人在職場獲得成就感與安全感，也有人真心享受陪伴孩子、管理家庭的生活；有人適合全職育兒，有人上班反而能得到喘息與情緒出口。每個人的健康、收入、家庭支援與個性不同，答案自然也不一樣。
真正需要警惕的，是女性在沒有充分資訊、沒有經濟安排，也沒有伴侶共識的情況下，被迫放棄自己原本的人生。生育是兩個人的決定，養育也不該只由其中一人犧牲。無論選擇哪一條路，都不必失去尊嚴、退路與重新選擇的能力。
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