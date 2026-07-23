2026-07-23 14:04 潮健康
夏天太熱不想動？掌握3招夏日健走重點：養成運動好習慣
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：夏季健走宜選清晨或傍晚，避開正中午高溫曝曬。
- 重點二：外出健走要注意防曬補水，並依體能調整步速時間。
- 重點三：善用通勤飯後等零碎時間，加上計步獎勵維持動力。
隨著夏季高溫持續，不少人因天氣炎熱而待在冷氣房避暑，外出活動減少，讓每日活動量不知不覺下降，也可能讓體重管理變得更具挑戰。
即使天氣炎熱，只要掌握適當的時段、做好防曬與補充水分，健走仍是容易融入生活的運動方式。透過適度健走，依自身體能調整速度與時間，有助於逐步養成規律活動的習慣。
圖說：本圖片為AI示意圖
挑對健走時段！避開高溫、適時補水更安心
夏季氣溫高、紫外線強，若在正中午外出走動，容易因曝曬而增加身體負擔。因此，建議可選擇清晨或傍晚等氣溫較為舒適的時段健走，不僅走起來更舒適，也能降低高溫帶來的不適感。
做好防曬與補水，也是夏日健走不可忽略的重點。外出健走時，也別忘了穿著透氣、吸汗的衣物，搭配帽子或陽傘等防曬用品，並適時補充水分。若健走途中出現頭暈、噁心或其他身體不適時，應立即停止活動，到陰涼處休息，避免勉強運動。只要依照自身體能與健康狀況調整步行速度及時間，並循序漸進增加活動量，可讓健走成為夏日較容易實行的運動選擇之一。
善用零碎時間！通勤、飯後散步都能累積步數
相較於需要特別安排時間或場地的跑步、健身等運動，走路最大的優點就是容易融入生活。像是買午餐多繞一段路、搭捷運提早一站下車、飯後到社區散步10至20分鐘，或假日到公園、河濱步道健走，都是增加活動量的簡單方式。
規律健走有助於增加每日活動量，也有助於體重管理，讓身體保持活力。同時，走路也是許多人紓解壓力的方法之一。在天氣與空氣品質適宜時，暫時離開忙碌的工作環境，到戶外走一走、看看綠意，對部分人而言可作為轉換心情與整理思緒的方式之一。每天累積一點步數，看似微小，長期累積下來，有助於養成規律運動習慣，讓健康在日常中慢慢累積。
善用計步獎勵！讓每天多走一步更有動力
養成健走習慣後，如何持續保持運動動力，也是許多人共同面臨的課題。為了鼓勵更多人養成規律運動習慣，近年不少政府單位及企業推出健走活動、計步挑戰等方式，希望透過趣味化設計，提高民眾參與意願。
例如臺北市衛生局推出的「2026臺北健走趣」活動，鼓勵市民從日常生活培養規律運動習慣，只要累積健走里程達指定條件，即可獲得抽獎資格，讓健康行動增添更多樂趣。
除了政府推廣活動外，不少計步App也導入獎勵機制，將每日步數轉換為點數、優惠或抽獎機會，成為不少民眾持續運動的重要動力。例如第一金人壽Qwalker APP近期推出「夏日輕零計畫｜減脂 Q 運動」活動，鼓勵民眾透過每日健走累積步數，完成指定條件後即可參與抽獎，讓每天累積步數更有目標，也為持續培養規律健走習慣增添更多動力。
夏日不必追求高強度運動，只要願意每天多走幾步，把健走融入通勤、購物或飯後散步等日常生活，循序漸進養成運動習慣，就能讓健康在每一步中慢慢累積，享受更健康、更有活力的生活。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
原文出處：夏天太熱不想動？掌握3招夏日健走重點：養成運動好習慣
精華 FAQ
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建議避開正中午的高溫曝曬時段，改選清晨或傍晚氣溫較舒適時外出。若當天紫外線強、天氣悶熱，也應縮短時間並選擇陰涼路線，減少身體負擔。
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健走時應穿透氣吸汗衣物，搭配帽子、陽傘等防曬用品，並適時補充水分。若途中出現頭暈、噁心等不適，應立即停止並到陰涼處休息，避免勉強運動。
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可把走路融入通勤、買午餐、飯後散步等日常，例如提早一站下車或多繞一段路；也可利用計步App、抽獎或活動獎勵，增加每天多走一步的動力。