2026-07-16 22:53 郭玉如
69歲在麥當勞打工、71歲當YouTuber：一位日本奶奶，重新定義了退休人生
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Rokori 25歲創業失敗欠下400萬元，靠30多年工作還清。
- 重點二：她69歲到麥當勞兼職，視為健身房並接觸年輕世代。
- 重點三：70歲開始經營YouTube，靠真誠生活感迅速跨過營利門檻。
如果你在麥當勞看到一位六十九歲的老太太，正在送餐、擦桌子、拖地，你心裡第一個念頭會是什麼？
很多人會替她惋惜，覺得她一定過得很辛苦。沒有人知道，她曾背負新台幣四百萬元債務，花了三十多年才還清；也沒有人知道，她照顧失智母親整整十年，直到七十歲左右，才第一次開始經營自己的 YouTube頻道。
這是我在《幸福熟齡×今周刊》看到的日本奶奶 Rokori的故事。
今年，我正式加入50+俱樂部。去年開始經營自己的 YouTube 頻道，對自媒體而言，我仍然是一名新手。
因此看到七十一歲才開始當 YouTuber 的 Rokori，再看到她每一次出鏡時俐落又充滿質感的穿搭，我心裡忍不住驚呼：「天啊，老了以後如果能活成這個樣子，該有多好！」
吸引我的，不只是她會拍影片，而是她身上那股從容自在的氣質。那種不急著討好任何人，也不急著證明自己的生活節奏，讓我忽然開始期待五十歲之後的人生。
二十五歲欠下四百萬元，她花三十多年才把人生還清
二十五歲那一年，當身邊朋友努力累積第一桶金時，Rokori 創立的精品服飾店卻宣告失敗，留下高達新台幣四百萬元的債務。
那不是幾年就能解決的數字。
接下來三十多年，她輾轉在各大百貨公司擔任銷售員，把收入九成都拿去還債，幾乎沒有屬於自己的生活。
直到五十多歲，她才終於還清最後一筆債務。很多人以為，那一刻終於可以喘口氣了。但她的人生沒有因此變輕鬆。
她曾說過一句讓人很難忘的話：「如果一直低著頭走路，只會看到高利貸廣告，所以一定要抬頭挺胸。」那不是一句勵志口號，而是支撐她走過三十多年漫長歲月的方法。
每天等母親睡著，她就跑去公園跳舞、跳到哭
債務還完之後，Rokori 沒有迎來期待中的自由，而是投入另一場長達十年的照顧生活。
她照顧失智母親整整十年。那些日子沒有電影裡的溫馨場景，有的是疲憊、怒氣、自責，還有一天又一天幾乎沒有盡頭的焦慮。
每天等母親睡著，她就戴上耳機，一個人走到住家附近的公園。在沒有人的夜裡跳舞，也跳到哭，把白天壓抑住的情緒，全都留在黑暗裡。
當母親九十五歲離世時，她沒有掩飾自己的感受，只說了一句：「我解脫了。」
這句話曾讓不少人震驚，卻也讓許多照顧者沉默了。因為只有真正走過那段路的人，才知道那句話背後有多重。
六十九歲到麥當勞打工，她說那是自己的健身房
照顧生活結束後，她已經六十九歲。
沒有穩定工作，存款不多，每月只有少量年金。面對高齡求職市場，她最後選擇進入麥當勞擔任兼職。
很多人替她感到惋惜。她卻說，那是自己的「領薪水健身房」。
更有意思的是，她刻意選擇與大學生一起工作，而不是進入充滿同齡人的職場。
她不希望每天聊天內容只剩醫院、疾病和長照，她想知道年輕人在流行什麼、討論什麼、使用什麼新詞。
她每個月大約多賺六千元，但真正帶回家的，還有新的眼界。
後來，這些每天和年輕人相處的經驗，也成了她經營 YouTube 的底氣。
一個月只有一萬六，她卻買了一台上萬元的微波爐
Rokori 每月生活費控制在約新台幣一萬六千元。
很多人以為，預算有限，就只能處處委屈自己。
但她依然堅持每個月替自己買一束鮮花，偶爾去吃一次迴轉壽司，再利用超市打折時段挑選熟食回家。
她還做了一件很多人都無法理解的事。
她花上萬元買了一台微波烤箱。不是因為功能特別多，而是因為它啟動時會播放悅耳的吉他音效，還有照亮機身的聚光燈。
她覺得，每天都要使用的東西，值得自己喜歡。即使生活沒有太多預算，也不想讓日子失去質感。
另一個細節，更讓人印象深刻。
年輕時買的 Louis Vuitton包，因為發霉無法再使用，她乾脆剪掉提把，改造成掛在走廊扶手上的花器。
曾經昂貴的精品，不一定只能背在身上。換一種形式，它依然可以陪伴自己的生活。
七十歲開始拍影片，一個月就達到營利門檻
真正讓 Rokori 被更多人看見的，是她開始經營 YouTube。
頻道成立不到一個月，第二支影片就成功跨過營利門檻。
很多人好奇，一位七十歲左右的奶奶，為什麼能吸引那麼多人？
答案或許就在她活出了自己的樣子。
五十歲之後，我開始期待自己老去的樣子
以前，我總覺得自媒體是年輕人的舞台。
直到去年開始經營自己的 YouTube，我才發現，影片真正吸引人的，未必是年齡，而是真誠。
Rokori 的故事，讓我開始重新想像五十歲以後的人生。
如果有一天，我也能像她一樣，依然保持閱讀的習慣、分享教學的熱情，繼續拍影片、寫文章，穿著自己喜歡的衣服，和不同世代的人交流，慢慢把一路累積的人生故事留在網路上，那會是一件很幸福的事。
我很喜歡她說過的那一句話：
「如果一直低著頭走路，只會看到高利貸廣告，所以一定要抬頭挺胸。」
也許，人會慢慢變老，但一個人願意繼續學習、繼續創作、繼續與世界分享的那份熱情，不會因為年齡而消失。
看到 Rokori，我開始期待很多年後的自己。
希望到了七十歲，我依然會打開相機，笑著跟世界說：「今天，我想跟你分享一個故事。」
精華 FAQ
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她25歲創立精品服飾店失敗，留下約400萬元債務，之後在百貨公司等工作中，把收入大多拿去還債，歷經30多年才在50多歲時完全清償。
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她在照顧母親後年紀已大、存款有限，選擇麥當勞兼職補貼生活。她把工作視為「領薪水健身房」，也藉此和大學生互動，保持對新事物的好奇。
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她在70歲左右開始拍片，頻道成立不到1個月，第二支影片就達到營利門檻。她以真誠、質感穿搭與生活態度吸引人，證明年齡不是創作障礙。
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