尊重，不該因為職位不同而改變。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 職場中的尊重不應因職位高低或分工不同而改變。

職場中的尊重不應因職位高低或分工不同而改變。 重點二： 新人、行政、清潔與外包人員都應被平等對待。

新人、行政、清潔與外包人員都應被平等對待。 重點三：一句謝謝與主動協助，能提升團隊凝聚力與留任意願。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

工作可以不同。

職位可以不同。

但尊重，不該因為職位不同而改變。

有一次，一位剛到公司的新人拿著文件，站在辦公室門口猶豫了很久。

她不知道該找誰，也不知道這份資料該交給哪一個單位。

有人低著頭忙自己的工作，有人匆匆走過。

就在她不知所措時，一位資深同事停下腳步，接過她手上的文件，笑著說：「我帶妳去。」

短短一句話，沒有華麗的語言，也沒有特別偉大的舉動。

卻讓人感受到，原來一份尊重，有時候只是願意停下腳步，多替別人想一點。

工作多年，我慢慢發現，一家公司能不能走得長久，除了制度與管理，更重要的是人與人之間如何彼此對待。

在職場裡，每個人的工作都不一樣。

有人負責行政，有人負責現場；有人負責採購、會計、品管、業務，也有人默默維護環境、管理倉庫，或站在第一線完成每一天的工作。

我們每天都在不同的位置努力。

只是分工不同，從來沒有誰比較重要。

然而，現實中，我們偶爾還是會遇見一些令人遺憾的情況。

有人因為職位比較高，說話變得沒有耐心。

有人因為對方只是新人，而少了一點理解。

也有人因為對方只是行政、清潔人員、警衛、外包廠商或移工，便忽略了一句最基本的「謝謝」或「麻煩了」。

可是，一家公司真正的價值，不是每個人的職稱有多響亮，而是每一個人是否都能感受到被尊重。

工作多年，我越來越相信，職位代表的是工作上的分工。

真正決定一個人高度的，卻是他如何對待身邊的人。

真正成熟的人，不需要靠提高音量來證明自己的能力。

也不會因為自己身居高位，就忘了每一份工作背後，都有一位默默努力的人。

其實，職場就像一個團隊。

行政需要現場提供資訊。

現場需要採購準備物料。

採購需要會計協助付款。

主管需要同事一起完成目標。

而每一位同事，也都需要彼此的配合與信任。

沒有任何一個人，可以獨自完成所有事情。

每一份工作，都值得被尊重。

因為少了任何一個環節，事情都可能無法順利完成。

我也慢慢發現，真正讓人願意留下來的職場，不一定薪水最高，也不一定福利最好。

而是當你認真工作時，能感受到自己被尊重，也願意尊重別人的付出。

一句「謝謝」。

一句「辛苦了」。

一句「麻煩你了」。

一句主動伸出的援手。

這些看起來微不足道的小事，卻能讓一天的工作，多一點溫暖，也讓一家公司，多一點凝聚力。

如果今天，你是一位主管，請記得尊重每一位同仁的付出。

如果今天，你是一位資深同事，請給新人多一點耐心。

如果今天，你是一位新人，也別忘了尊重每一位願意教你的人。

因為尊重，從來不是單方面的要求。

而是職場裡，每一個人共同建立的文化。

工作多年，我越來越相信，真正成熟的職場，不是每一個人都站在同一個位置。

而是無論站在哪一個位置，都願意彼此尊重。

因為工作可以不同。

職位可以不同。

但尊重，不該因為職位不同而改變。

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在猶豫的人。

—— Qinote