2026-07-20 12:30 Qinote
尊重，不該因為職位不同而改變。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：職場中的尊重不應因職位高低或分工不同而改變。
- 重點二：新人、行政、清潔與外包人員都應被平等對待。
- 重點三：一句謝謝與主動協助，能提升團隊凝聚力與留任意願。
Qinote｜文字與生活
工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。
工作可以不同。
職位可以不同。
但尊重，不該因為職位不同而改變。
有一次，一位剛到公司的新人拿著文件，站在辦公室門口猶豫了很久。
她不知道該找誰，也不知道這份資料該交給哪一個單位。
有人低著頭忙自己的工作，有人匆匆走過。
就在她不知所措時，一位資深同事停下腳步，接過她手上的文件，笑著說：「我帶妳去。」
短短一句話，沒有華麗的語言，也沒有特別偉大的舉動。
卻讓人感受到，原來一份尊重，有時候只是願意停下腳步，多替別人想一點。
工作多年，我慢慢發現，一家公司能不能走得長久，除了制度與管理，更重要的是人與人之間如何彼此對待。
在職場裡，每個人的工作都不一樣。
有人負責行政，有人負責現場；有人負責採購、會計、品管、業務，也有人默默維護環境、管理倉庫，或站在第一線完成每一天的工作。
我們每天都在不同的位置努力。
只是分工不同，從來沒有誰比較重要。
然而，現實中，我們偶爾還是會遇見一些令人遺憾的情況。
有人因為職位比較高，說話變得沒有耐心。
有人因為對方只是新人，而少了一點理解。
也有人因為對方只是行政、清潔人員、警衛、外包廠商或移工，便忽略了一句最基本的「謝謝」或「麻煩了」。
可是，一家公司真正的價值，不是每個人的職稱有多響亮，而是每一個人是否都能感受到被尊重。
工作多年，我越來越相信，職位代表的是工作上的分工。
真正決定一個人高度的，卻是他如何對待身邊的人。
真正成熟的人，不需要靠提高音量來證明自己的能力。
也不會因為自己身居高位，就忘了每一份工作背後，都有一位默默努力的人。
其實，職場就像一個團隊。
行政需要現場提供資訊。
現場需要採購準備物料。
採購需要會計協助付款。
主管需要同事一起完成目標。
而每一位同事，也都需要彼此的配合與信任。
沒有任何一個人，可以獨自完成所有事情。
每一份工作，都值得被尊重。
因為少了任何一個環節，事情都可能無法順利完成。
我也慢慢發現，真正讓人願意留下來的職場，不一定薪水最高，也不一定福利最好。
而是當你認真工作時，能感受到自己被尊重，也願意尊重別人的付出。
一句「謝謝」。
一句「辛苦了」。
一句「麻煩你了」。
一句主動伸出的援手。
這些看起來微不足道的小事，卻能讓一天的工作，多一點溫暖，也讓一家公司，多一點凝聚力。
如果今天，你是一位主管，請記得尊重每一位同仁的付出。
如果今天，你是一位資深同事，請給新人多一點耐心。
如果今天，你是一位新人，也別忘了尊重每一位願意教你的人。
因為尊重，從來不是單方面的要求。
而是職場裡，每一個人共同建立的文化。
工作多年，我越來越相信，真正成熟的職場，不是每一個人都站在同一個位置。
而是無論站在哪一個位置，都願意彼此尊重。
因為工作可以不同。
職位可以不同。
但尊重，不該因為職位不同而改變。
歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在猶豫的人。
—— Qinote
精華 FAQ
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核心價值是尊重。作者認為職位只是分工不同，無論主管、新人或基層人員，都應受到平等對待；真正成熟的職場，是每個人都願意看見並珍惜彼此的付出。
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文章提到一位新人拿著文件在辦公室門口徘徊，所幸一位資深同事停下腳步接過文件並帶她前往目的地。這個簡單舉動說明，尊重有時只是多一點耐心與體貼。
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作者認為，不一定是薪水最高或福利最好，而是能讓人感受到被尊重、被理解、被需要的職場。當同事之間願意說謝謝、主動幫忙，團隊會更有凝聚力。
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