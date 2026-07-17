2026-07-17 12:30 Qinote
離職，考驗的不只是員工，也考驗一家公司。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：離職時仍認真完成交接，展現個人專業與責任感。
- 重點二：公司是否妥善安排交接，也反映其企業文化與態度。
- 重點三：保存溝通紀錄並完成準備，可保護自己也降低爭議。
Qinote｜文字與生活
工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。
每一份工作，都有開始，也有結束。
很多人都記得第一天走進公司的模樣，卻很少有人認真想過，最後一天離開時，會留下什麼。
離職，看起來只是人生中的一個選擇。
但工作多年後，我慢慢發現，真正被考驗的，不只是準備離開的員工，也是一家公司。
曾經看過一位在公司服務多年的行政人員，在提出離職後，並沒有開始倒數最後一天。
相反地，她每天都在整理文件、核對帳務、更新資料、製作交接清單，把一件件工作重新確認一遍，深怕遺漏了任何細節。
有人忍不住問她：
「都要離職了，還需要整理得這麼仔細嗎？」
她只是笑了笑，繼續完成手上的工作。
因為她知道，工作做到最後一天，依然值得認真。
一個人的專業，不只是在剛進公司的第一天。
更是在準備離開時，是否依然願意把事情做好。
今天多整理一份文件，下一位接手的人，也許就能少花半天摸索；今天多留下一份完整的交接紀錄，也可能避免未來一次不必要的誤會。
這些看似不起眼的小事，其實都是一位職場工作者留給下一位同事最好的禮物。
然而，離職從來不是只有員工一個人的事。
它同樣也考驗著一家公司的企業文化。
一家公司真正的文化，不只是在歡迎新人時看得見。
也在送別一位同事時，看得見。
有些公司會提前安排交接時間，協助工作順利銜接；有些主管會主動關心交接進度，甚至真誠地說一句：「謝謝你這些年的付出，祝福你未來一切順利。」
或許只是一句簡單的祝福，卻可能成為一位離職員工多年後仍記得的溫暖。
當然，現實中的每一次離職，都未必如此順利。
有時候，公司因為人力安排、工作繁忙，或其他因素，遲遲沒有安排交接。
也有人因此開始焦慮：
「是不是我還不能離開？」
「是不是還有很多事情沒有完成？」
如果你正遇到這樣的情況，我想分享幾個我認為值得參考的做法。
第一，把自己負責的工作整理清楚。
重要文件、工作流程、聯絡窗口，以及需要注意的事項，都盡量留下完整紀錄。
第二，主動向主管確認。
可以用電子郵件、書面或其他正式方式告知：「交接資料已整理完成，等待公司安排交接。」讓彼此都有明確的紀錄。
第三，保留溝通紀錄。
不是為了日後爭執，而是保護自己，也讓事情有依據可循。
最後，也是最重要的一點。
完成自己該完成的責任。
因為交接，從來不是一個人就能完成的事情。
如果自己已經盡力做好準備，而公司仍因各種因素無法及時安排，也不需要把所有責任都攬在自己身上。
工作需要合作。
交接也是如此。
工作多年，我越來越相信，離職不是彼此對立的開始，而是彼此最後一次合作。
一位員工離開時，留下的是自己的工作態度。
一家公司送別一位同事時，留下的，則是自己的企業文化。
每一份工作，都會有畫下句點的一天。
我們未必能決定，每一段職場旅程是否完美。
但可以決定，在最後一次合作裡，用什麼樣的態度，彼此道一聲珍重。
因為真正讓人記住的，往往不是離職的原因。
而是離開時，彼此留下的態度與尊重。
歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在猶豫的人。
—— Qinote
精華 FAQ
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因為員工離職時是否認真交接，能看出個人專業；公司是否及時安排交接、主動關懷與祝福，則反映企業文化與對人的尊重。
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作者建議先把負責工作整理清楚，包括文件、流程、聯絡窗口與注意事項，再主動通知主管交接資料已備妥，並保留相關溝通紀錄。
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文章認為離職不是彼此對立的開始，而是最後一次合作；只要雙方都以責任、尊重和善意完成交接，就能留下更好的職場印象。
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