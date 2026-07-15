女大生山洪意外後，我更堅持做這件事

AI重點 文章重點整理： 重點一： 女大生山洪意外引發作者反思山區行程風險。

女大生山洪意外引發作者反思山區行程風險。 重點二： 老師為阻止學生冒險，先聯絡家長確認真實行程。

老師為阻止學生冒險，先聯絡家長確認真實行程。 重點三：暴雨後山區仍危險，落石山洪與失溫都可能致命。

一場女大生命喪山區的新聞，讓我想起自己曾經瞞著學生，做了一件他們一定會生氣的事。

身為一名老師，這幾年常有人問我：「學生都成年了，你還需要管那麼多嗎？」

老實說，我也曾經猶豫。

因為每一次提醒、每一次勸阻，都有可能換來一句「老師管太多」。但看到新竹縣五峰鄉這則新聞，我心裡只有一個念頭：如果有些話現在不說，未來可能就再也沒有機會說了。即使知道自己會變成被討厭的大人，有些事，我還是會做。

7月13日，新竹縣五峰鄉發生一起令人心碎的意外。21歲、就讀嘉義大學的鄭姓女大生與友人相約騎車前往露營，途中因暴雨決定折返，並打電話取消營位。然而就在返回途中，她遭山洪沖倒，人被死命卡在機車與道路護欄之間。現場一名熱心小貨車司機率先衝上前救援，隨後又有兩輛大型車輛橫切車身擋住水流，眾人合力將她拉出，但送醫後仍宣告不治。檢警14日相驗確認死因為溺斃，家屬與同學在現場哭成一團，讓許多人久久無法平復。

看到這則新聞，我一直在想，如果當時有人勸她不要上山，結局會不會不一樣？這個念頭，也把我的記憶拉回今年五一連假前，那一次差點讓學生討厭我的經歷。

我知道直接勸學生沒用，所以我先打給家長

我今年帶的是高三畢業班。

班上不少學生在這一年剛滿18歲，陸續取得機車駕照。其中一位學生才拿到駕照沒幾天，就已經在學校附近和另一輛機車發生擦撞。我知道，對剛考到駕照的孩子來說，最大的吸引力不是目的地，而是終於可以自己決定要去哪裡。

五一連假前，統測和期末考剛結束，一群死黨熱血沸騰，相約一起騎車攻上武嶺。偏偏那段時間山區天候極不穩定，新聞一再提醒山路有風險。我心裡很清楚，如果直接叫他們不要去，他們大概一句也聽不進去。

所以，我做了一件學生知道後會生氣的事。

我沒有先找學生，而是透過各種方式確認同行名單，接著一位一位傳訊給家長。我想知道，孩子是不是把真正的行程告訴了家裡。結果真的和我猜的一樣，有人只說要去台中，卻沒有提到目的地其實是武嶺；也有人根本沒有提到要騎山路。

一位爸爸沒有反對，只默默騎上了武嶺

那幾通電話之後，每個家庭的反應都不同。

有些家長立刻反對孩子出門；有些家長選擇尊重孩子的決定；其中有一位爸爸，到現在我還記得。

他沒有責罵孩子，也沒有一句「不准去」。

他只是默默決定，自己也騎一台機車，一起陪孩子上武嶺。

我一直覺得，那是一位很有智慧的父親。一群剛拿到駕照的年輕人，如果沒有人同行，很容易愈騎愈快，彼此較勁；但有一位經驗豐富的長輩在身旁，每一次催油門之前，總會多想一下。

五一那天沒有下大雨，所以還是有少數學生成行。幸好，大家都平安回來。

真正危險的，往往是在雨停之後

很多人以為，只要天空放晴，山區就恢復安全。

後來我才知道，真正危險的時候，常常不是暴雨當下，而是雨停之後。

暴雨或颱風過後，山區土石早已吸飽水分。陽光一曬，岩石與土壤因熱脹冷縮及水分快速蒸發，更容易鬆動剝落。許多坍方不是發生在下雨時，而是在雨停後幾個小時，甚至幾天之內。前陣子蝴蝶谷落石造成4死1傷事件，就是令人心痛的例子。

除了落石，路基也可能早已被雨水掏空，樹根和岩石變得異常濕滑，一個踩空，就可能扭傷、骨折，甚至墜落。看似平靜的溪流，也可能因為上游持續降雨，在短時間內形成山洪，涉溪的人往往來不及反應。

豪雨還可能吹倒樹木、沖毀路標，熟悉的山徑瞬間變得陌生，提高迷途風險。更不能忽略的是失溫，衣物一旦濕透，再加上山區低溫與風寒效應，人體熱量會快速流失，即使不是寒冬，也可能造成致命危險。

有些老師的角色，就是在學生最不理解的時候，先把責任扛起來

後來，畢業典禮當天下午，這群男孩終於騎上了武嶺。

沒多久，我收到他們傳來的照片。每一張笑臉，都像是在完成一場延後很久的青春約定。

我相信，在五一連假那段時間，他們心裡一定覺得，這個老師真的管太多，甚至還偷偷和家長串通。

可是看著那張站在武嶺上的合照，我心裡沒有一絲後悔。

這些年，我一直相信，教育有時候不是把每一句道理都說得漂亮，而是在關鍵時刻，願意做出一個可能被誤解的決定。因為老師每天面對的，不只是課本上的知識，還有一個個家庭交付給我們的孩子。

今天再看到這位女大生的新聞，我沒有資格評論她的選擇，也知道意外有時真的無法預料。

只是如果時間可以重來，我相信很多人都願意多聽一句提醒、多等一天、多改一次行程。

而我，也還是會做出和五一連假前一樣的決定。

多年以後，學生未必記得我上課說過什麼。

但我希望，他們每一次出發，都還有機會平平安安地回家。