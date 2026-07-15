2026-07-15 18:17 只想工作不想上班的Summer
長壽的秘訣有哪些？哈佛追蹤 75 年：不是名利，是這 3 件事一次看懂
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：哈佛75年研究指出，長壽關鍵不是名利，而是良好的人際關係。
- 重點二：孤獨對健康傷害不輸抽菸肥胖，深厚關係能提升幸福感與復原力。
- 重點三：規律作息比睡多久更重要，固定睡醒時間有助降低死亡與失智風險。
長壽的關鍵是什麼？如果只能給一個答案，哈佛大學一項追蹤了 75 年、被稱為史上最長人生研究的結論是：不是財富，不是名聲，而是「良好的人際關係」。
這句話聽起來很像心靈雞湯，但它背後是哈佛從 1938 年開始、橫跨兩三個世代、持續追蹤數百人一生的紀錄。研究團隊發現，那些到了老年還健康、還快樂的人，共同點不是年輕時賺得多、爬得高，而是他們身邊有幾段真正靠得住的關係。名利如浮雲，是真的。
我今年 50 多歲，走過兩段婚姻、31 年職場、現在做創投。看到這個研究，我第一個反應不是「原來如此」，而是想反過來問一個更前面的問題——在急著知道「怎麼長壽」之前，我們是不是應該先問自己：我為什麼想長壽？
這篇文章，我想先陪你把這個問題想清楚，再談那些研究說有用的方法。因為方法很多，但如果你不知道自己為了什麼而活得久，再多的養生知識，都只是把一段你沒那麼想要的日子，硬生生拉長而已。
先問自己：你為什麼想要長壽？
這個問題沒有標準答案，而且我建議你別急著回，可以放在心裡一整天。
有人想長壽，是為了看孫子長大；有人是為了做完一件還沒做完的事；有人只是還沒活夠、對世界還有好奇。也有人誠實想過之後發現，自己其實怕的不是死，是「病著、拖著、失去尊嚴地」活很久。這三種答案，會通向完全不同的人生安排。
在我做投資的世界裡，我們決定要不要投一家公司，第一個問的從來不是「怎麼做」，而是「為什麼」——你為什麼要做這件事、做成了要通往哪裡。因為方向錯了，執行力愈強，只是愈快抵達一個你根本不想去的地方。長壽也是一樣。如果你只是「因為大家都怕死所以我也要活久一點」，那你會很容易被各種養生資訊追著跑，卻始終焦慮。但如果你清楚知道「我想健康地活著，是為了 ___」，那個空格填得出來，你今天要怎麼吃、怎麼睡、跟誰在一起，答案就會自己浮出來。
所以，先把那個空格填好。想清楚「為什麼」，比知道「怎麼做」重要得多。
關係，是報酬率最高、卻最常被延遲的投資
回到哈佛研究的核心：關係。
為什麼是關係，而不是運動或飲食？因為研究發現，孤獨對健康的傷害，程度不輸抽菸和肥胖。長期缺乏連結的人，身體發炎指數更高、認知退化更快、也活得更不快樂。而那些有幾段深厚關係的人，即使身體有病痛，主觀的幸福感和復原力都明顯更好。
我常說，關係是一種「複利資產」。它跟存錢一樣，不會因為你今天存一筆就立刻變多，但你若持續地、一點一點地投入——記得對方的事、在他低潮時出現、願意先低頭——十年、二十年後，它會長成一張別人拿不走、也買不到的安全網。
但關係也和投資一樣，最貴的成本不是「做錯」，而是「延遲」。我們總說「等忙完這陣子再好好陪家人」「等退休再來經營朋友」，可是關係不等人。父母會老、孩子會長大離開、朋友會走散。你今天不打的那通電話、不赴的那頓飯，累積起來，就是老後那份孤獨的本金。
如果你 40、50 歲了，這其實是好消息：你還有時間，重新把投資的重心，從那些會貶值的東西（職稱、面子、跟誰比較），轉回這些會增值的東西。
睡好覺，是你每天都能做的「基礎配置」
關係是長線投資，但身體是承載這一切的本金。這裡分享一個最近的研究，很實用：科學家發現，比起「睡幾個小時」，睡眠的「規律度」對死亡風險的預測力更強——每天在差不多的時間入睡、起床的人，全因死亡風險可以降低 20% 到 48%。
換句話說，你不必逼自己一定要睡滿八小時（那反而讓很多中年女性更焦慮），而是先把「作息穩定」這件事顧好：盡量固定時間上床、固定時間起床，連週末也別差太多。這是所有長壽方法裡，門檻最低、你今天晚上就能開始的一項。
對 50+ 的我們，睡眠還牽動一件更在意的事——大腦。研究也指出，規律作息有助於降低失智風險，而且好消息是，就算你到中年、甚至退休後才開始調整，對大腦的修復依然有實質幫助。永遠不嫌晚，這句話在這裡是有醫學根據的。
把長壽，當成一份「為了什麼」而配置的投資組合
我們把前面的東西收攏一下。追求長壽，其實很像在配置一個投資組合：
第一，先確認目標——你為什麼要長壽，那個「為什麼」，決定了其他所有選擇的方向。 第二，配置報酬率最高的核心資產——關係，持續投入、別再延遲。 第三，顧好本金——用「規律作息」這種低門檻、高效益的方式，把身體和大腦這副本錢守住。
你會發現，這三件事沒有一件需要花大錢，也沒有一件需要等到「條件成熟」。它們都是你今天、此刻，就能開始的小小配置。
而所有配置的起點，還是那個問題。所以在你闔上這篇文章之前，我想把它輕輕地交還給你——你為什麼想要長壽？
不用急著回答，也不用告訴任何人。但當你心裡浮出那個答案的時候，你大概就會知道，明天的你，該把時間和心力，先投給誰、先放回哪裡。長壽從來不是把日子加長，是把值得的日子，加長。
我是 Summer，把人生當成一個長期經營的創業計畫。如果這篇讓你停下來想了一下，歡迎寫信跟我分享：Summer0807@gmail.com，你心裡那個「為什麼」。
精華 FAQ
-
研究認為，影響長壽與老後幸福的核心，不是財富或名聲，而是是否擁有幾段真正可靠、能長期支持彼此的人際關係。
-
因為不同的動機會導向不同的人生安排；若只為怕死而追求長壽，容易被養生焦慮牽著走，先釐清目標，才知道時間與心力該投向哪裡。
-
文章建議把睡眠規律當成每天可做的基礎配置，固定上床與起床時間，盡量讓作息穩定；這不僅有助降低死亡風險，也對大腦健康有幫助。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數