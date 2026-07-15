長壽的秘訣有哪些？哈佛追蹤 75 年：不是名利，是這 3 件事一次看懂

AI重點 文章重點整理： 重點一： 哈佛75年研究指出，長壽關鍵不是名利，而是良好的人際關係。

哈佛75年研究指出，長壽關鍵不是名利，而是良好的人際關係。 重點二： 孤獨對健康傷害不輸抽菸肥胖，深厚關係能提升幸福感與復原力。

孤獨對健康傷害不輸抽菸肥胖，深厚關係能提升幸福感與復原力。 重點三：規律作息比睡多久更重要，固定睡醒時間有助降低死亡與失智風險。

長壽的關鍵是什麼？如果只能給一個答案，哈佛大學一項追蹤了 75 年、被稱為史上最長人生研究的結論是：不是財富，不是名聲，而是「良好的人際關係」。

這句話聽起來很像心靈雞湯，但它背後是哈佛從 1938 年開始、橫跨兩三個世代、持續追蹤數百人一生的紀錄。研究團隊發現，那些到了老年還健康、還快樂的人，共同點不是年輕時賺得多、爬得高，而是他們身邊有幾段真正靠得住的關係。名利如浮雲，是真的。

我今年 50 多歲，走過兩段 婚姻 、31 年職場、現在做創投。看到這個研究，我第一個反應不是「原來如此」，而是想反過來問一個更前面的問題——

這篇文章，我想先陪你把這個問題想清楚，再談那些研究說有用的方法。因為方法很多，但如果你不知道自己為了什麼而活得久，再多的養生知識，都只是把一段你沒那麼想要的日子，硬生生拉長而已。

先問自己：你為什麼想要長壽？

這個問題沒有標準答案，而且我建議你別急著回，可以放在心裡一整天。

有人想長壽，是為了看孫子長大；有人是為了做完一件還沒做完的事；有人只是還沒活夠、對世界還有好奇。也有人誠實想過之後發現，自己其實怕的不是死，是「病著、拖著、失去尊嚴地」活很久。這三種答案，會通向完全不同的人生安排。

在我做投資的世界裡，我們決定要不要投一家公司，第一個問的從來不是「怎麼做」，而是「為什麼」——你為什麼要做這件事、做成了要通往哪裡。因為方向錯了，執行力愈強，只是愈快抵達一個你根本不想去的地方。長壽也是一樣。如果你只是「因為大家都怕死所以我也要活久一點」，那你會很容易被各種養生資訊追著跑，卻始終焦慮。但如果你清楚知道「我想健康地活著，是為了 ___」，那個空格填得出來，你今天要怎麼吃、怎麼睡、跟誰在一起，答案就會自己浮出來。

所以，先把那個空格填好。想清楚「為什麼」，比知道「怎麼做」重要得多。

關係，是報酬率最高、卻最常被延遲的投資

回到哈佛研究的核心：關係。

為什麼是關係，而不是運動或飲食？因為研究發現，孤獨對健康的傷害，程度不輸抽菸和肥胖。長期缺乏連結的人，身體發炎指數更高、認知退化更快、也活得更不快樂。而那些有幾段深厚關係的人，即使身體有病痛，主觀的幸福感和復原力都明顯更好。

我常說，關係是一種「複利資產」。它跟存錢一樣，不會因為你今天存一筆就立刻變多，但你若持續地、一點一點地投入——記得對方的事、在他低潮時出現、願意先低頭——十年、二十年後，它會長成一張別人拿不走、也買不到的安全網。

但關係也和投資一樣，最貴的成本不是「做錯」，而是「延遲」。我們總說「等忙完這陣子再好好陪家人」「等退休再來經營朋友」，可是關係不等人。父母會老、孩子會長大離開、朋友會走散。你今天不打的那通電話、不赴的那頓飯，累積起來，就是老後那份孤獨的本金。

如果你 40、50 歲了，這其實是好消息：你還有時間，重新把投資的重心，從那些會貶值的東西（職稱、面子、跟誰比較），轉回這些會增值的東西。

睡好覺，是你每天都能做的「基礎配置」

關係是長線投資，但身體是承載這一切的本金。這裡分享一個最近的研究，很實用：科學家發現，比起「睡幾個小時」，睡眠的「規律度」對死亡風險的預測力更強——每天在差不多的時間入睡、起床的人，全因死亡風險可以降低 20% 到 48%。

換句話說，你不必逼自己一定要睡滿八小時（那反而讓很多中年女性更焦慮），而是先把「作息穩定」這件事顧好：盡量固定時間上床、固定時間起床，連週末也別差太多。這是所有長壽方法裡，門檻最低、你今天晚上就能開始的一項。

對 50+ 的我們，睡眠還牽動一件更在意的事——大腦。研究也指出，規律作息有助於降低失智風險，而且好消息是，就算你到中年、甚至退休後才開始調整，對大腦的修復依然有實質幫助。永遠不嫌晚，這句話在這裡是有醫學根據的。

把長壽，當成一份「為了什麼」而配置的投資組合

我們把前面的東西收攏一下。追求長壽，其實很像在配置一個投資組合：

第一，先確認目標——你為什麼要長壽，那個「為什麼」，決定了其他所有選擇的方向。 第二，配置報酬率最高的核心資產——關係，持續投入、別再延遲。 第三，顧好本金——用「規律作息」這種低門檻、高效益的方式，把身體和大腦這副本錢守住。

你會發現，這三件事沒有一件需要花大錢，也沒有一件需要等到「條件成熟」。它們都是你今天、此刻，就能開始的小小配置。

而所有配置的起點，還是那個問題。所以在你闔上這篇文章之前，我想把它輕輕地交還給你——你為什麼想要長壽？

不用急著回答，也不用告訴任何人。但當你心裡浮出那個答案的時候，你大概就會知道，明天的你，該把時間和心力，先投給誰、先放回哪裡。長壽從來不是把日子加長，是把值得的日子，加長。

我是 Summer，把人生當成一個長期經營的創業計畫。如果這篇讓你停下來想了一下，歡迎寫信跟我分享：Summer0807@gmail.com，你心裡那個「為什麼」。