你愈努力，為什麼別人愈想遠離你？真正決定影響力的，從來不是能力

AI重點 文章重點整理： 重點一： 影響力不再只看能力與頭銜，而看帶給別人的感受。

影響力不再只看能力與頭銜，而看帶給別人的感受。 重點二： 真正讓人追隨的是好感、尊重與被看見的體驗。

真正讓人追隨的是好感、尊重與被看見的體驗。 重點三：發好願、說好話、做好事能累積長期影響力。

你一定看過這樣的人。他工作認真、專業過硬，總是最早到、最晚走。開會時準備滿滿資料，提案時條理分明，甚至連每一句話都經過反覆推敲。

​照理說，這樣的人應該很有影響力，應該能得到大家的支持與信任。但現實往往很殘酷。​他愈努力，別人愈有壓力；他愈想證明自己，別人愈想逃開。那些原本應該成為優勢的能力，最後反而變成一道無形的牆，把人推得愈來愈遠。

​《好感影響力》談的，正是這個許多人不願承認，卻又每天都在發生的現象。

​作家 梁哲維在長期觀察中提出一個讓人震撼的觀點：

​影響力，並不是靠努力堆疊出來的，而是靠好感累積出來的。

​影響力的規則，早就改寫了

​過去的世界，人們追隨的是權威。你的職位夠高、資歷夠深、頭銜夠響亮，別人自然會聽你的。

​但現在不一樣了。資訊太多，每個人每天都被大量訊息轟炸。人們沒有耐心聽大道理，也不願意被教育。他們願意追隨的，往往是那些讓自己感覺舒服的人。

​梁哲維在《好感影響力》中提到，評估一個人的影響力，不再看他輸出了多少知識，而是看他帶給別人什麼感受。​這份好感，並非討好。它有三個很明確的樣貌。

​第一，和你相處時感到舒服。​

第二，覺得自己被看見、被尊重。

​第三，因為認識你，而變得比以前更好。

​很多人努力了一輩子，只在意自己有沒有被看見，卻忘了，真正的影響力，是讓別人感覺自己被看見。當一個人不再急著證明自己，奇妙的事情反而開始發生。

​那場只來了兩個人的讀書會

​每一個看似成功的故事背後，都有一段難堪到不想提起的過去。幾年前，物理治療師蜜嘉因為羨慕北部豐富的學習資源，邀請梁哲維到中部一起舉辦讀書會。

​兩個人滿懷期待。場地租好了，內容準備好了，也有人報名了。​結果活動當天，寒流來襲。預約的人，一個接著一個取消。最後，全部缺席。現場只剩下兩個人。空蕩蕩的空間裡，椅子整齊排列著，卻沒有任何聽眾。那種失落，不是旁人幾句安慰就能抹去的。​很多人遇到這種情況，大概就放棄了。抱怨市場太小，怪運氣不好，甚至開始懷疑自己。

​但梁哲維卻在那個幾乎失敗的夜晚，想明白三件事。

​第一，真正的影響力，始於一個比自己更大的願望。

​第二，那些沒有人看見的夜晚，往往才是力量累積最快的時候。

​第三，願意同行的人，比任何技巧都重要。

​後來，這場差點夭折的讀書會，持續了三年。從零開始。慢慢成長成一股穩定而強大的社群力量。沒有人能預測那晚的空椅子，最後竟會變成這樣的結果。

​讓人願意追隨的三數魔法

​《好感影響力》把這套成長方式，整理成三個簡單卻不容易做到的原則。

​發好願。​說好話。​做好事。

​第一個，是發好願。​很多人以為願景就是訂目標、衝業績。其實不是。願景比較像是，你決定成為什麼樣的人。當一個人知道自己想成為誰，身上會出現一種穩定的力量。那種力量不需要張揚，也不需要刻意宣傳，別人自然會感受到。

​第二個，是說好話。語言，遠比我們想像得更有重量。你每天對自己說什麼，決定你的狀態；你對別人說什麼，也決定別人願不願意接近你。許多人花很多時間研究話術，研究怎麼說服別人。​但真正讓人記住的，往往不是技巧。而是真誠。一句真心的鼓勵，一份發自內心的欣賞，有時候比十頁簡報更有力量。

​第三個，是做好事。很多人把努力活成了一場消耗戰。每天忙得焦頭爛額，卻不知道自己到底在追逐什麼。梁哲維認為，做好事不是盲目行動，而是讓自己的行為，與心中的願望保持一致。當你的方向清楚，就不必焦慮每一次得失。因為每一步，都在累積。​

一個人硬撐，真的太累了

​這個時代，有太多人習慣自己扛。害怕麻煩別人。害怕示弱。害怕停下來。於是拼命工作，拼命表現，拼命證明自己值得被喜歡。

​但《好感影響力》提醒我們，真正強大的影響力，從來不是一個人苦苦支撐，而是讓別人願意一起走。當你帶給別人舒服、尊重與成長，支持就會慢慢聚集。

​那些重要的人，不需要刻意經營。那些真正的連結，也不會因為利益而消失。因為人與人之間最深刻的關係，往往不是建立在能力之上。而是建立在感受之上。

​最後，我特別喜歡書中的這句話：

​力量的長成，不靠速度，而靠願意不放棄。

​人生裡有許多夜晚，不會有人為你鼓掌。有些努力，看不見成果；有些等待，也沒有明確答案。但只要還願意往前走，哪怕只是一小步。也許某一天，你會突然發現。那些曾經以為白費的時間，那些無人問津的黑夜，早已默默改變了你。

​而真正的影響力，也正在那樣的日子裡，一點一滴地長出來。