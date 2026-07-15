你愈努力，為什麼別人愈想遠離你？真正決定影響力的，從來不是能力

2026-07-15 16:19 郭玉如
圖片來源：Canva製圖
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：影響力不再只看能力與頭銜，而看帶給別人的感受。
  • 重點二：真正讓人追隨的是好感、尊重與被看見的體驗。
  • 重點三：發好願、說好話、做好事能累積長期影響力。

你一定看過這樣的人。他工作認真、專業過硬，總是最早到、最晚走。開會時準備滿滿資料，提案時條理分明，甚至連每一句話都經過反覆推敲。


​照理說，這樣的人應該很有影響力，應該能得到大家的支持與信任。但現實往往很殘酷。​他愈努力，別人愈有壓力；他愈想證明自己，別人愈想逃開。那些原本應該成為優勢的能力，最後反而變成一道無形的牆，把人推得愈來愈遠。

​《好感影響力》談的，正是這個許多人不願承認，卻又每天都在發生的現象。

​作家 梁哲維在長期觀察中提出一個讓人震撼的觀點：

​影響力，並不是靠努力堆疊出來的，而是靠好感累積出來的。

影響力的規則，早就改寫了

​過去的世界，人們追隨的是權威。你的職位夠高、資歷夠深、頭銜夠響亮，別人自然會聽你的。


​但現在不一樣了。資訊太多，每個人每天都被大量訊息轟炸。人們沒有耐心聽大道理，也不願意被教育。他們願意追隨的，往往是那些讓自己感覺舒服的人。

​梁哲維在《好感影響力》中提到，評估一個人的影響力，不再看他輸出了多少知識，而是看他帶給別人什麼感受。​這份好感，並非討好。它有三個很明確的樣貌。

​第一，和你相處時感到舒服。​

第二，覺得自己被看見、被尊重。

​第三，因為認識你，而變得比以前更好。

​很多人努力了一輩子，只在意自己有沒有被看見，卻忘了，真正的影響力，是讓別人感覺自己被看見。當一個人不再急著證明自己，奇妙的事情反而開始發生。

那場只來了兩個人的讀書會

​每一個看似成功的故事背後，都有一段難堪到不想提起的過去。幾年前，物理治療師蜜嘉因為羨慕北部豐富的學習資源，邀請梁哲維到中部一起舉辦讀書會。


​兩個人滿懷期待。場地租好了，內容準備好了，也有人報名了。​結果活動當天，寒流來襲。預約的人，一個接著一個取消。最後，全部缺席。現場只剩下兩個人。空蕩蕩的空間裡，椅子整齊排列著，卻沒有任何聽眾。那種失落，不是旁人幾句安慰就能抹去的。​很多人遇到這種情況，大概就放棄了。抱怨市場太小，怪運氣不好，甚至開始懷疑自己。

​但梁哲維卻在那個幾乎失敗的夜晚，想明白三件事。

​第一，真正的影響力，始於一個比自己更大的願望。

​第二，那些沒有人看見的夜晚，往往才是力量累積最快的時候。

​第三，願意同行的人，比任何技巧都重要。

​後來，這場差點夭折的讀書會，持續了三年。從零開始。慢慢成長成一股穩定而強大的社群力量。沒有人能預測那晚的空椅子，最後竟會變成這樣的結果。

讓人願意追隨的三數魔法

​《好感影響力》把這套成長方式，整理成三個簡單卻不容易做到的原則。

​發好願。​說好話。​做好事。

​第一個，是發好願。​很多人以為願景就是訂目標、衝業績。其實不是。願景比較像是，你決定成為什麼樣的人。當一個人知道自己想成為誰，身上會出現一種穩定的力量。那種力量不需要張揚，也不需要刻意宣傳，別人自然會感受到。

​第二個，是說好話。語言，遠比我們想像得更有重量。你每天對自己說什麼，決定你的狀態；你對別人說什麼，也決定別人願不願意接近你。許多人花很多時間研究話術，研究怎麼說服別人。​但真正讓人記住的，往往不是技巧。而是真誠。一句真心的鼓勵，一份發自內心的欣賞，有時候比十頁簡報更有力量。

​第三個，是做好事。很多人把努力活成了一場消耗戰。每天忙得焦頭爛額，卻不知道自己到底在追逐什麼。梁哲維認為，做好事不是盲目行動，而是讓自己的行為，與心中的願望保持一致。當你的方向清楚，就不必焦慮每一次得失。因為每一步，都在累積。​

一個人硬撐，真的太累了

​這個時代，有太多人習慣自己扛。害怕麻煩別人。害怕示弱。害怕停下來。於是拼命工作，拼命表現，拼命證明自己值得被喜歡。

​但《好感影響力》提醒我們，真正強大的影響力，從來不是一個人苦苦支撐，而是讓別人願意一起走。當你帶給別人舒服、尊重與成長，支持就會慢慢聚集。

​那些重要的人，不需要刻意經營。那些真正的連結，也不會因為利益而消失。因為人與人之間最深刻的關係，往往不是建立在能力之上。而是建立在感受之上。

​最後，我特別喜歡書中的這句話：

​力量的長成，不靠速度，而靠願意不放棄。

​人生裡有許多夜晚，不會有人為你鼓掌。有些努力，看不見成果；有些等待，也沒有明確答案。但只要還願意往前走，哪怕只是一小步。也許某一天，你會突然發現。那些曾經以為白費的時間，那些無人問津的黑夜，早已默默改變了你。

​而真正的影響力，也正在那樣的日子裡，一點一滴地長出來。

精華 FAQ

  • 因為只顧著證明能力，容易讓人感到壓力與距離；真正的影響力不是把自己推到前面，而是讓別人感覺舒服、被尊重，進而願意靠近與支持。

  • 它認為影響力不再只看知識輸出或職位高低，而是看一個人能否帶來好感，包括相處舒服、讓人被看見，以及因為認識他而變得更好。

  • 作者整理出3個原則：發好願，先清楚自己想成為什麼樣的人；說好話，用真誠與鼓勵建立連結；做好事，讓行動和願望一致，持續累積力量。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

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2026-07-12 22:34 郭玉如
圖片來源：Canva製圖
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：男大生救回失去呼吸心跳的國中女生，卻被指控性騷擾並求償。
  • 重點二：他先表明身分、取得家屬同意再施救，警方認定屬正當救護。
  • 重點三：文章強調善良要有界線，施助時也要保留同意、見證與紀錄。

今天在《鏡週刊》看到一則灑狗血的新聞。

一名男大生救了一位失去呼吸心跳的國中女生，最後等來的不是一句感謝，而是性騷擾指控與鉅額求償。看到這樣的情節，我忽然理解，為什麼愈來愈多人面對陌生人的求助時，第一個反應不是伸手，而是猶豫。

身為一名教師，我一直相信，人與人之間不能失去互助的能力。如果因為少數極端案例，就讓整個社會變得冷漠，那同樣令人遺憾。

​只是這則新聞也提醒我們，善良若沒有一點保護自己的意識，有時受傷的，可能就是那個最熱心的人。

一場救命急救，最後竟走進警局

根據《鏡週刊》報導，南韓一名就讀緊急救護學系的男大生 A 先生，在溪谷發現一名國中女學生失去呼吸心跳。面對分秒必爭的狀況，他沒有貿然行動，而是先向女學生母親表明身分，在取得家屬明確同意後，才開始施救。

為了讓胸部按壓更準確，也確保呼吸道暢通，他解開女學生的胸罩背扣，持續施作長達十至十五分鐘的高強度 CPR。消防人員到場後，也肯定他的急救處置符合專業判斷，女孩最後順利恢復生命跡象。

他原以為事情結束了。沒想到等來的，不是感謝，而是一連串指控。

女學生父親指稱，他在急救時解開胸罩、觸摸胸部，涉嫌性騷擾；另外又以 CPR 導致肋骨裂傷為由，向 A 先生求償八百萬韓元，約新台幣十六萬元。警方最後認定 A 先生屬於正當救護，予以不起訴。

不過事件並未因此落幕，事後甚至有現役消防員對 A 先生仍在學、卻持有「一級救護技術員」資格提出專業質疑，使整起事件再次掀起討論。

一條人命救回來了，一名救人的學生，卻被推上另一場漫長的審判。

為什麼有人會把救命恩人變成加害者？

看到這則新聞，很多人第一時間都在責怪那位父親。

可是心理學提醒我們一件殘酷的事：人在極大的恐懼裡，大腦最先做的，往往不是尋找真相，而是急著找一個可以承擔責任的人。

當孩子差點喪命，家屬可能同時承受恐懼、自責與羞愧。「如果我當時再注意一點，是不是就不會發生？」這種無法承受的壓力，很容易讓人把情緒投射到眼前最容易鎖定的人身上。救人的那雙手，最後反而成了被懷疑的對象。

另一個不能忽略的現實，是醫療與照護成本。八百萬韓元的求償背後，很可能伴隨沉重的經濟壓力。當一個家庭突然被龐大的支出壓住，有些人會試圖把責任推向第三方，希望有人替自己承擔代價。

理解這些心理機制，不代表認同這種行為，而是提醒我們，人性有時遠比想像更脆弱。

很多善意，不是輸在好心，而是少了一個程序

心理學研究指出，不請自來的幫助，常常比我們想像中更容易引起反感。

原因很簡單。當一個人在沒有同意的情況下被介入，大腦接收到的訊息，有時不是「有人幫我」，而是「你是不是覺得我辦不到？」這種被剝奪掌控感的感受，被稱為「失能信號」。一旦自尊受到刺激，有些人便可能在事後用否定、指責，甚至反咬的方式，把主導權搶回來。

所以，真正成熟的幫助，不只是願意出手，也懂得尊重對方的選擇。一句「需要我幫忙嗎？」很多時候，比直接介入，更能讓善意留下好的結果。

真正保護自己的方法，往往都是小細節

回頭看整起事件，A 先生有一個動作值得所有人記住。他沒有一看到人倒下，就直接開始急救，而是先表明自己的身分，再取得家屬同意，才開始施作 CPR。短短幾秒鐘，看似不起眼，卻是在法律與溝通上替自己留下第一道保障。

如果是在公共場所協助他人，也可以養成幾個習慣。

第一，先取得當事人或家屬同意，若對方已失去意識，也要向現場民眾清楚說明自己準備進行的急救行動。

第二，盡可能請第三人在場見證，必要時協助錄影、報警或聯絡救護單位，讓整個過程都有客觀紀錄。

第三，超出自己能力範圍的事情，不要逞強，第一時間尋求專業人員協助。

第四，在職場或日常生活幫助他人時，也盡量保留訊息、對話或相關紀錄，避免日後各說各話。

這些動作看起來有點麻煩，卻可能在未來替自己省下更多麻煩。

真正能一直幫助別人的人，都懂得替自己保留餘裕

生活中，有些人幾乎不會拒絕別人的請求。

同事拜託，答應；朋友開口，答應；親戚一句「只有你能幫忙」，還是答應。久而久之，最疲憊的人，往往就是那個一直說「好」的人。真正能長久付出的人，通常都有自己的界線。

他們會設定固定回覆時間，而不是全天候待命；會先衡量自己的體力、情緒與資源，再決定能付出多少；當能力不足時，也願意坦然說「現在沒有辦法」。因為把自己耗盡，下一次就沒有能力幫助任何人。

每一次伸手之前，都先問自己一個問題

如果希望善良不要變成傷害，可以先替自己建立幾個習慣。分清楚哪些是自己的責任，哪些屬於別人的人生課題；拒絕時，不急著解釋一大串理由；不要因為一次誤解，就否定自己的價值，就像一張被揉皺的一千元鈔票，依然是一千元。

更重要的是，每一次準備付出之前，都先問自己一句話：「如果最後沒有一句謝謝，我還願意做到這一步嗎？」如果答案仍然是願意，那就安心去做；如果答案是否定，也不必因此責怪自己。

善良，不該因為少數人的惡意而消失

有個流傳很久的寓言說，一名男子看見一條蛇困在火裡，伸手把牠救了出來，結果立刻被蛇咬傷。

下一次再遇見同樣的情況，他沒有選擇袖手旁觀，只是改用一根長桿，把蛇挑離火堆。

蛇沒有改變，想救人的心也沒有改變，改變的是方法。

讀完《鏡週刊》這篇報導後，我最大的感觸不是「以後不要做好人」，而是「做好人，也要懂得保護自己」。

我們不能因為少數極端案例，就讓整個社會失去互助的勇氣；但也不能只憑一股熱血，就把自己暴露在風險之中。

願我們都能保留善良，也保留界線；願每一次伸出的手，都能救到別人，也能平安地收回自己。

精華 FAQ

  • 核心爭議在於男大生成功救回國中女生後，卻被對方父親指控性騷擾並要求賠償。事件讓人看到善意可能被誤解，也引發外界對急救界線與法律保護的討論。

  • 他先向女學生母親表明自己是緊急救護學系學生，取得家屬明確同意後才開始 CPR，並在過程中依專業判斷操作。文章認為這些程序有助於留下法律與溝通上的保障。

  • 文章建議先取得同意、盡量讓第三人在場見證，必要時錄影或報警，並避免超出能力範圍硬撐。同時也要保留訊息與對話紀錄，讓善意不必承受不必要的風險。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

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被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己

被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己

2026-07-03 21:12 失敗要趁早-張念慈

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：孫淑媚以表演收視奪冠，意外贏過田馥甄與莫文蔚。
  • 重點二：她靠三十年自我修正，終於擺脫苦情歌后標籤。
  • 重點三：錯過金曲報名仍豁達，展現輸得起的成熟氣度。

金曲獎頒獎典禮收視冠軍出爐，表演節目部分，孫淑媚超越田馥甄、莫文蔚收視奪冠。這個結果讓很多人跌破眼鏡。論話題度、論聲量，孫淑媚都不是最亮眼的那一個。從內容創作者的角度出發，她會贏，不是這一場典禮的偶然，是她用30年時間，一次次把自己從「別人貼的標籤」裡撕出來的結果。

30年資歷，她卻說「國中就倦勤了」​

45歲的孫淑媚，出道整整30年。國中時期參加三立《21世紀新人歌唱排行榜》，連續衛冕20關，苦情唱腔早早被市場認證。後來8度入圍金曲獎，2005年拿下最佳台語女演唱人獎，台語小天后的地位無庸置疑。

聽起來是一路開掛的人生對吧？但她自己卻說，「剛出道就倦勤了。」念國中就出道，白天上課、晚上跑通告，還得進華岡藝校夜間部繼續念書。

​當年的孫淑媚，才比我女兒現在大個1、2歲，我女兒還在每天要媽媽叫她起床，每天生活只有家裡和學校、補習班。孫淑媚這個還沒定型的孩子，卻已經被丟進規矩極多、要隨時叫哥叫姐的演藝圈，個性內向的她，得學會在鏡頭前尬聊、在酒局裡周旋。

為做效果吃3隻田鼠 才知道「討好」不是唯一的路

​為了打歌通告，孫淑媚什麼都得配合。高空彈跳、摸恐怖箱，甚至吃田鼠。她印象最深的一次，是遊戲失敗，被要求吃3隻田鼠。那股腥味，孫淑媚說到現在都揮之不去。

​還有一次，唱片公司通知孫淑媚要錄過年特別節目，說要孫淑媚穿和服唱歌、展才藝。到現場才發現，是要孫淑媚畫上藝伎白臉搞笑演出。當時她戴著牙套，孫淑媚形容：「根本就是去當丑角。」她只能忍著淚錄完那一集。

​這段故事之所以扎心，是因為它戳中了每一個「靠內容吃飯」的人心裡最深的恐懼。為了流量、為了曝光、為了讓別人滿意，我們願意把自己變成連自己都認不出來的樣子，到底可以忘記自己的模樣，到什麼程度？

​孫淑媚選擇的答案是：此後盡量婉拒不適合自己的通告。這個決定在當年，等於是跟「更多曝光機會」對幹。可是回頭看，正是這些一次次選擇，讓外界後來有機會看見孫淑媚不只會唱苦情歌，也能在《天橋上的魔術師》裡突破既定印象，入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎。

苦情歌后的標籤，困住她20年

​孫淑媚一直被貼「苦情歌后」的標籤。或許來自她早期唱腔、來自媒體的敘事習慣，一旦貼上，就很難撕掉。外界看她，看的永遠是那個標籤，不是真正的她。

​這幾年，她終於開始「放膽做自己」。妝容變了，談話變了，整個人更爽朗、更自在。這不是一夕之間的轉變，而是她用一部一部作品、一次一次選擇，慢慢把「苦情歌后」這四個字，換成「孫淑媚」這三個字。

我開「圈粉寫作」課，常跟學生說，如果你不自己找定位，就只能等別人幫你貼標籤。當別人先幫你貼了一個標籤，你要花更長的時間，用更真實的內容，去把它換成你真正想被記得的樣子。這條路很慢，慢到很多人半路就放棄了，改去追當下最紅的話題、迎合演算法喜歡的風格。孫淑媚沒有放棄。她選擇用時間，把標籤換掉。

這次就先讓你們過去 ​ 她把挫折變成金句

面對這些年的起起伏伏，孫淑媚展現出來的心態，才是這次收視冠軍真正的底氣。

​她今年有一個更狼狽的插曲：團隊竟然忘記替她主唱的〈拜六禮拜〉報名本屆金曲獎，讓她錯過了跟後來拿下年度歌曲獎的〈幸福在歌唱〉正面較量的機會。發現的當下，她在社群上崩潰直呼「四誰啦！」，卻在下一秒就轉念說出：「要知道那些過不去的——就讓別人先過去。」「這次就先讓你們過去了。」

​這兩句話輕描淡寫，背後卻是她看盡演藝圈人情冷暖後，練出來的一種豁達。她見過檯面上和藹可親、私底下完全變一個樣的前輩；也遇過聊天時眼神從未正視過她的人。這些她都看在眼裡，卻沒有讓自己變得尖銳或怨懟，而是轉化成一種「輸得起」的氣度。

也正因為這樣的心態早已內化成她的一部分，就算錯過了這次金曲報名，她在金曲典禮上的演出，依然能在收視率上壓過話題度更高的田馥甄和莫文蔚，拿下金曲37表演橋段收視冠軍。

​因為觀眾早就不是因為「她會不會得獎」才喜歡她，而是因為「她是這樣的人」才喜歡她。這種鬆弛感，裝不出來。

給內容創作者的3個提醒

①不要急著討好所有人，先問自己「這是不是我」

​田鼠可以吃下去一次，但不能吃一輩子。內容創作最容易犯的錯，就是為了迎合演算法、迎合當下的流量，一次次把自己變成連自己都不認得的樣子。短期你會得到流量，長期你會失去「留量」，失去那些真心認同你、記得你的人。

②標籤是別人貼的，換掉它要靠你持續產出

​沒有人能靠一篇貼文、一支影片就撕掉標籤。孫淑媚花了20年，才把「苦情歌后」換成「敢做自己的她」。如果你渴望換掉別人在你身上貼的舊標籤，你的每一篇文章、每一次露出，都是在幫未來的自己，一點一點換掉那個舊標籤。

③ 別害怕失敗，那是你最有說服力的證據

​孫淑媚今天能笑著說出「這次就先讓你們過去」，不是因為她很會說漂亮話，而是因為她真的輸過、忍過、被誤解過。所以這句話才不空。沒跌倒過的人，講放下像雞湯；真的狼狽過的人，講放下才有重量。很多內容創作者太急著把失敗藏起來，想把自己包裝成一路順風、一路開掛的人。

​可是人會被打動，從來不是因為你看起來很完美，而是因為你讓他看見：原來你也痛過、卡過、撐不下去過，最後還是走回來了。那些你現在最想刪掉的低潮，可能就是未來最能讓人相信你的故事。

不要再為了被喜歡，弄丟自己

​孫淑媚花了30年，才等到這一場「非典型」的收視冠軍，甚至是在金曲報名出包的情況下贏來的。這才是最勵志的地方。

​如果你也正在經營自己的內容、自己的品牌，覺得自己走得很慢、很孤單，請你記得：有些人不是沒有贏，只是贏得比較慢。但真正慢慢贏來的東西，從來不是一時的熱度，而是整個人生累積出來的厚度。

流量會過去，話題會過去，掌聲也會過去。真正的翻身，不是某天突然爆紅。而是你終於不再為了流量，把自己寫成別人喜歡的樣子。你敢把真正的自己寫出來，才會等到真正記得你的人。


精華 FAQ

  • 文章認為她之所以奪冠，不是因為話題最強，而是三十年來累積的真實感與鬆弛感。觀眾喜歡的，是她終於活成自己，而不是被包裝出的形象。

  • 孫淑媚早年被定型為苦情歌后，後來透過作品、妝容與談話風格的轉變，慢慢把別人貼的標籤換掉。她選擇持續輸出真實內容，而非迎合市場。

  • 文章提醒創作者不要為流量犧牲自我，標籤要靠長期內容去改寫，也別害怕失敗。真正打動人心的，不是完美人設，而是你曾痛過、撐過、再走回來的故事。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#金曲獎 #田馥甄 #孫淑媚 #工作職場

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人生沒有真正刪得掉的「黑歷史」 佀廣洋放棄國民黨提名 給青少年的5堂課

人生沒有真正刪得掉的「黑歷史」 佀廣洋放棄國民黨提名 給青少年的5堂課

2026-07-14 08:55 失敗要趁早-張念慈
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：佀廣洋爆出霸凌、簽賭與兵役爭議後放棄國民黨提名。
  • 重點二：文章借此提醒青少年，數位足跡與過往言行不會真正消失。
  • 重點三：作者強調做人處事會累積信用，也可能在未來變成舊帳。

一場選舉還沒開票，一個人的過去，卻先替他決定了結果。

​立委萬美玲的兒子佀廣洋宣布參選桃園市議員後，學生時期的霸凌指控、校園簽賭、過往言論與兵役問題接連被翻出。爭議延燒多日後，他宣布放棄國民黨提名。你以為已經過去的人生，竟然在你最接近成功的時候，回頭向自己討債。

這不是只有政治人物才需要害怕的事。我覺得每個青少年、甚至每個大人，都應該看懂。因為總有一天，你也可能站上那個你夢寐以求的舞台，無論是選舉、求職、創業，還是終於紅了一次。那個時候，你希望別人翻出來的，是什麼？

五個給孩子的提醒

​我無法審判每項指控的真偽、有沒有被誇大、或是其實更嚴重？那需要證據，也應該由當事人負責說明。但我長期在校園推廣媒體識讀，自己也教品牌定位，平常跟青少年孩子分享的話，如果你家有青少年的孩子，我也想透過這個機會，一起分享給你：

提醒一：數位足跡不是鉛筆字，是刺青

​很多人以為，刪掉貼文、關閉帳號，事情就消失了。但網路的記憶，比我們想像中頑固。截圖、備份、轉傳，一句氣話、一張照片、一段自以為幽默的留言，都可能在多年後重新出現。

​你現在寫下的每句話，不是留在沙灘上的字，等浪一來就不見了；它更像刺在身上的圖案，即使努力淡化，也可能留下痕跡。所以下一次按下發布之前，先問自己：如果十年後，這段話被放大檢視，我還能坦然面對嗎？

提醒二：把自己當成「未來可能被看見的人」

很多孩子會跟我說：「我又不是名人，誰會在意我做什麼？」問題是，你不必先有名，才會被放大檢視。一個默默無聞的學生，可能因為一場比賽、一支影片、一份工作突然被看見；也可能因為參選、創業、升遷，站上公眾舞台。

​到了那一天，別人認識你的方式，未必只是你現在想說的故事，也包括你曾經留下的所有紀錄。這不是要你活得虛偽或戰戰兢兢，而是提醒你：永遠不要仗著「現在沒人在看」，就做出未來無法交代的事。

提醒三：被看見之後，過去會被重新貼標籤

​你以為只是開玩笑，別人感受到的可能是羞辱。你以為只是年輕不懂事，別人看見的可能是你的價值觀。

你以為事情早就過去了，對被傷害的人來說，那段日子可能從來沒有真正結束。當一個人從普通人變成公眾人物，過去的每個行為都會被放進新的脈絡，重新解讀。更殘酷的是，到了那個時候，你未必還擁有完整的解釋權。因為人們可能忘記你當時為什麼那樣做，卻不會忘記你曾經讓誰難堪。

提醒四：不要欺負別人，傷痕不會隨著時間消失

​這一段，我特別想寫給正在排擠別人，或把欺負同學當成玩笑的孩子。你可能早就忘了自己說過什麼、做過什麼，但被傷害的人，不一定忘得掉。很多霸凌者長大後會說：「那只是小時候不懂事。」可是對受傷的人來說，那可能是他整段青春裡，最孤單、最難熬的一段日子。

對人好一點，不是為了替未來買保險，也不是害怕對方有一天報復你。而是因為，你不該為了讓自己在人群中顯得厲害，就把別人的尊嚴踩在腳下。

提醒五：你每天都在替未來存款或欠債

​我在圈粉寫作課上常跟學生說，個人品牌不是紅了之後，才開始設計的包裝。它是你每天怎麼做人、怎麼說話、怎麼對待別人，一點一點累積出來的結果。你今天多負一點責任、多說一句誠實的話、多替別人想一步，都是在替未來存款。你今天為了逞強傷害別人、為了好玩羞辱別人、為了方便逃避責任，也是在替未來欠債。

​沒有人知道自己哪一天會突然站上舞台中間。但真正決定你能不能站穩的，往往不是被看見後說了多少漂亮的話，而是沒人看見的時候，你究竟做過什麼。

問問自己想如何被記住

​你說，這則新聞很快會被下一則新聞蓋過，人是健忘的，沒錯。但同理可證，「你今天被忘記做過的事，未來可能一次一次被提起」，也是對的。

​經營個人品牌，不是學會把自己包裝得毫無缺點，而是提醒自己：即使沒有人看，也要努力活成一個經得起檢驗的人。有一天，你可能因為某件事爆紅被看見，但只有長年累積的善意、責任與信用，才能讓你在被看見之後，依然被相信。

​你今天怎麼對待別人，就是在決定：未來的你站上舞台時，迎接你的是掌聲，還是一筆筆追上門的舊帳。


精華 FAQ

  • 作者借佀廣洋因霸凌、簽賭、言論與兵役爭議而退選的事件，說明一個人過去留下的紀錄，可能在最接近成功時反過來影響結果，並引出對青少年的提醒。

  • 作者認為刪貼文、關帳號不代表痕跡消失，截圖與轉傳都可能讓舊內容多年後再被翻出，因此每次發言前都該先想，未來被放大檢視時是否還能坦然面對。

  • 意思是每天的言行都在累積個人信用：誠實、負責、尊重他人是在替未來存款；逞強、欺負別人、逃避責任則是在替未來欠債，終究可能被追討。

失敗要趁早-張念慈

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郭台銘被爆密會女球友！有異性朋友不行嗎？婚姻最怕的不是朋友太多，是界線太少

郭台銘被爆密會女球友！有異性朋友不行嗎？婚姻最怕的不是朋友太多，是界線太少

2026-07-03 21:30 失敗要趁早-張念慈

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章認為已婚者可有異性朋友，但界線必須清楚透明。
  • 重點二：郭台銘密會女球友引發討論，核心在於伴侶是否被尊重。
  • 重點三：公眾人物私生活會影響信任與形象，不能只說是私人事務。

一個已婚的人，能不能有異性朋友？當然可以。但如果這個朋友開始變成固定陪伴、私下見面、外人都看得出親近，另一半卻只能從新聞和爆料裡拼湊真相，那就不是「交朋友」的問題了。那是界線正在消失。

郭台銘近日被媒體爆料，與一名女球友互動頻繁，引發外界關注。事情真相如何，外人不該替當事人下判斷。但這則新聞真正讓人不安的地方，不是75歲能不能打球，也不是已婚者能不能有異性朋友。而是很多婚姻裡最常見、也最傷人的一句話：「我又沒有怎樣。」

可是婚姻裡最危險的，往往不是你真的做了什麼。而是你明明已經讓對方不安，卻還用一句「沒什麼」，把所有界線模糊掉。

婚姻裡最難的，不是有沒有異性朋友，是界線誰說了算

我一直覺得，婚姻不是把一個人關起來。結了婚，當然還是可以有朋友、可以有興趣、可以有自己的生活圈。尤其人到中年以後，更需要社交、運動、同伴，讓人生不要只剩工作、家庭和責任。所以問題從來不是：已婚者可不可以有異性朋友？真正的問題是這段關係，是否公開、是否透明、是否讓另一半安心？

很多婚姻裡的裂縫，不是從背叛開始，而是從「你怎麼現在才讓我知道」開始。你說只是打球。但如果固定接送、單獨相處、頻繁出入私人空間，這些細節如果不是從你口中說出來，而是從新聞、朋友、社群或外人嘴裡傳回伴侶耳裡，那就已經不是單純的交友問題。

那是一種被排除，也是一種不被尊重。婚姻裡最傷人的，常常不是第三個人有多厲害，而是原本最親近的人，突然變成最後一個知道的人。 

「我覺得沒什麼」不等於「對方不會受傷」

很多人談感情，最常犯的錯就是用自己的標準要求對方安心。「我又沒有做什麼。」「妳想太多了。」「只是朋友而已。」「妳不要那麼小心眼。」這些話聽起來很理直氣壯，但其實都在把對方的不安，推回對方身上。可是親密關係不是法庭。不是只要沒有證據，就代表對方不准難過。

婚姻裡真正的安全感，不是靠辯論贏來的，而是靠日常累積出來的。你願不願意主動交代？避開讓人誤會的場景？在對方還沒受傷以前，就先把界線放清楚？成熟的伴侶，不會把「我沒錯」放在「你不安」前面。因為他知道，婚姻不是證明自己清白的地方，而是讓彼此安心的地方。

對公眾人物來說，私生活從來不只是私生活

郭台銘不是一般人。他是企業家，是曾參與總統大選的政治人物，也是長年經營慈善與家庭形象的公眾人物。所以這件事一旦被放到媒體上，它就不只是「某個男人和某個女球友」的八卦。它會牽動的是信任。過去大眾看見的是什麼？成功企業家、愛妻形象、家庭幸福、公益慈善、人生勝利組。

這些形象不是不能有私生活，而是當你的公眾形象長期建立在「穩重、家庭、責任」上，私領域的邊界就會變成品牌的一部分。個人品牌最怕的，不是你突然被討厭。而是大家突然發現：原來我以為認識的你，跟我看到的你，可能不是同一個人。

這也是為什麼很多公眾人物的危機，不是敗在事情本身，而是敗在前後形象落差太大。你可以有交友自由。但如果你長期賣的是家庭信任、穩定形象、道德感召，那你的社交界線，就不可能只是一句「私人事務」能完全帶過。

 真正值得討論的，不是女方是誰，而是我們怎麼看待界線

郭台銘的新聞因為太符合所有熱門新聞該有的價值，名人、八卦、財富，最容易走偏。大家開始肉搜女球友、評論外貌、猜測手段，最後整件事變成一場對女性的公開羞辱。但這不是我想談的。

因為如果我們只把焦點放在「那個女人是誰」，就會錯過真正該被討論的事：一段關係裡，掌握權力、資源與婚姻承諾的人，有沒有責任把界線守好？婚姻不是只約束太太，也不是只要求女人識大體。

婚姻是兩個人都要知道，哪些互動會讓對方不舒服，哪些距離會讓關係開始失溫。你可以說自己問心無愧。但問心無愧，不代表對方就活該吞下不安。一段成熟的關係裡，最重要的不是你有沒有越界，而是你是否在乎對方感覺到界線被碰到。

婚姻最怕的不是變老，是一個人還在關係裡，另一個人已經活成單身

年紀越來越大、婚姻越走越久，感情不會自動白頭偕老。有些婚姻走了幾十年，看似牢不可破，其實只是很多話不再說，很多失望不再問。最可怕的婚姻，不是吵架。而是你明明還有配偶，卻開始把情緒、時間、秘密和陪伴，交給另一個人。

你有新的生活圈，對方不知道。你有固定見面的人，對方不熟悉。你有讓自己開心的安排，對方只能從外人的爆料裡拼湊。那種傷害，不一定是愛情破裂，更像是一種位置被慢慢移走的疼痛。原本我是你人生裡最親近的人。現在，我變成最晚知道的人。這才是關係裡真正讓人心寒的地方。

寫給所有在婚姻裡的人：不要等到被拍到，才開始談界線

這則新聞最後會怎麼發展，我們不知道。郭台銘與家人的真實關係，也不是外人能替他們判斷。

但它可以提醒我們一件很重要的事：婚姻裡的界線，不是給外人看的，是給最親近的人安心的。不要等對方生氣，才說「妳怎麼這麼敏感」。不要等事情被看見，才說「其實沒什麼」。不要等信任受傷，才急著補一句「我愛的只有你」。

真正成熟的關係，是你明明有自由，卻願意為了對方的安心，主動多想一步。有分寸的人，不是沒有朋友，不是沒有魅力，也不是沒有異性緣。而是他知道：我可以讓很多人靠近，但我不能讓最重要的人不安。

婚姻裡最珍貴的，從來不是你能不能證明自己沒有錯。而是多年以後，那個陪你走過風光與低谷的人，依然能放心相信：在你心裡，我不是最後知道的人，我是你願意第一個顧及的人。



精華 FAQ

  • 文章認為已婚者當然可以有異性朋友，重點不在於有沒有交友，而在於互動是否公開、透明，是否讓另一半感到安心，避免關係因界線模糊而受傷。

  • 作者指出，真正值得關注的不是女球友是誰，而是婚姻中的界線有沒有被守住。若伴侶總是最後才知道，代表關係已出現排除與不尊重。

  • 文章認為公眾人物的私生活不只是私人事務，因為其形象與信任感會影響大眾觀感。若長期經營家庭與責任形象，私領域邊界更應清楚。

失敗要趁早-張念慈

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#婚姻 #郭台銘

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好的主管，不一定什麼都會，但一定願意回應

好的主管，不一定什麼都會，但一定願意回應

2026-07-03 17:02 Qinote

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：好的主管不必什麼都會，但要願意在問題出現時立即回應。
  • 重點二：傾聽、坦承不懂並一起找答案，能建立團隊信任與安全感。
  • 重點三：主管應承擔責任、管理情緒，員工也要清楚表達需求並追蹤進度。

上一篇，我們聊了「好的職場，不是沒有衝突，而是彼此願意溝通」。

今天，我想繼續和大家聊聊另一個讓工作更安心的重要關鍵──好的主管。

工作多年，我遇過很多不同風格的主管。

有些主管能力很強，做事果斷，遇到問題總能很快找到答案；也有一些主管，不一定什麼都懂，遇到不熟悉的事情時，會坦白告訴大家：「我先了解一下，我們一起想辦法。」

一開始，我總以為，一位好的主管，就是要什麼都會、什麼都懂。

後來工作久了，我才慢慢發現，真正讓團隊安心的，往往不是主管知道多少。

而是當問題發生時，他願不願意回應。

工作上，每個人都可能遇到不知道該怎麼處理的事情。

有些問題需要主管決定。

有些事情需要主管協助。

有些方向，也需要主管給團隊一個明確的答案。

很多時候，員工真正需要的，不一定是主管立刻把所有問題解決。

而是一個回應。

一句：「我知道了。」

一句：「我先了解一下。」

一句：「這件事情我下午回覆妳。」

即使答案還沒有出來，也會讓人知道，事情正在被處理。

等待，就不再只是漫無目的的等待。

這些年工作下來，我觀察到，一位讓人願意跟隨的主管，通常都有幾個共同點。

一、願意傾聽，也願意回應

當員工提出問題或分享想法時，他不一定馬上有答案。

但他願意先聽，也願意給一個回應。

因為他知道，被聽見，本身就是一種尊重。

二、不懂的事情，願意一起找答案

沒有人什麼都會。

好的主管，不會因為自己的職位而逞強。

反而願意坦然地說：

「這部分我再確認一下。」

「我了解之後再跟大家討論。」

這樣的誠實，反而更容易贏得團隊的信任。

三、願意給團隊思考與成長的空間

我遇過一些主管，不急著把答案告訴員工。

而是先問一句：

「妳覺得怎麼做比較好？」

一句簡單的提問，不只是解決眼前的事情，更是在培養一個人獨立思考的能力。

四、願意承擔，而不是急著責怪

工作出現問題時，好的主管會先了解原因，而不是急著找人負責。

因為真正重要的，是一起把事情解決，而不是急著找一個人承擔所有責任。

五、懂得管理自己的情緒

我也看過一些主管，即使工作壓力很大，仍然努力不把情緒帶進工作。

因為他知道，一位主管的情緒，往往會影響整個團隊的工作氛圍。

穩定的情緒，不只是成熟，也是一種專業。

當然，我們不一定都能遇到理想中的主管。

如果目前的工作環境還有很多需要磨合的地方，也不用急著失望。

這些年，我也慢慢學會了一件事。

除了期待主管成為更好的主管，我們也可以學著成為更成熟的工作夥伴。

把需求說清楚。

把工作紀錄留下來。

主動確認事情的進度。

必要時，也善用公司的溝通管道與人資資源。

有時候，一次清楚的溝通，就能減少許多不必要的誤會。

工作久了，我越來越相信，真正的尊重，不只是聽見對方說話。

更是在對方需要回應的時候，願意停下來，給一句安心的回答。

有時候，改變一個團隊的，不是一項制度，也不是一句口號。

而是一份願意回應、願意理解彼此的態度。

因為一句及時的回應，往往比一句漂亮的承諾，更能讓人安心。

今天的小行動

今天，試著回覆一位正在等待妳答案的人。

哪怕只是簡單一句：

「我收到了，我正在處理。」

有時候，一句及時的回應，就能讓對方安心許多。

也提醒自己，不論今天是主管、同事，或團隊中的一員，都努力成為那個願意回應的人。

打造健康職場，從每一次願意理解開始。

—— Qinote

精華 FAQ

  • 作者認為，好的主管不必什麼都會，最重要的是在問題出現時願意回應。即使暫時沒有答案，也能先表態、先處理，讓員工知道事情正在被重視。

  • 主管不需要逞強裝懂，而是可以坦白說自己需要先了解，再和團隊一起討論。這種誠實不但不減分，反而更能建立信任，也讓團隊感受到被尊重。

  • 員工可以主動把需求說清楚、留下工作紀錄、確認進度，必要時也善用公司溝通管道與人資資源。透過清楚溝通，能減少誤會，也提升合作效率。

Qinote

Qinote

Qinote，書寫人生不同階段的生活片刻與關係風景。 從年輕時的愛情、成為父母後的轉變， 到婚姻、家庭、孩子長大後的距離與靠近。 用文字記錄情感、相處與自我修復的歷程， 相信溫柔與誠實，能為人生留下光。

#工作職場 #職場建議 #職場工作態度 #職場生存法則 #職場生存之道

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