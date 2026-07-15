為什麼受過傷的人最可怕？專家點破：他們正拿著「受傷的免死金牌」到處刺傷無辜的善意！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 受傷後若急著把自己塑造成受害者，容易外歸因並拒絕反省。

受傷後若急著把自己塑造成受害者，容易外歸因並拒絕反省。 重點二： 長期防衛心態會讓人把善意也視為威脅，關係因此越來越疏離。

長期防衛心態會讓人把善意也視為威脅，關係因此越來越疏離。 重點三：真正的療癒不是證明對方有罪，而是承認受傷後繼續往前走。

你身邊有沒有這樣的朋友？ 一旦在某段關係裡受了傷，他們便會像開啟了某種自動防衛機制一樣，迅速在自己身上貼上「受害者」的標籤，然後用盡全力，去尋找對方「絕對十惡不赦」的證據。

我的一位朋友，失戀很長一段時間了。

起因其實很單純：前男友不堪她的疑神疑鬼。在交往後期，只要對方因為工作加班、或是稍晚回覆訊息，她就會瞬間引爆，質疑對方的忠誠。最後，男方累了、怕了，最終選擇轉身離開，為這段感情畫下句點。

其實，她自己也清楚這個克制不了的壞習慣。但在剛分手的那陣子，她卻像陷入了某種強迫症般的「尋證遊戲」。

她瘋狂地從社群平台的動態、共同朋友的對話、甚至是過去蛛絲馬跡的通訊紀錄裡尋找線索。她發了瘋似地搜尋、拼湊，彷彿只要能找到男生「曾經對不起她」的一丁點證據，就能向全世界大聲宣告：「你看吧！他就是劈腿、他就是加害者，而我，是那個最無辜、最可憐的受害者。」

為什麼我們如此沉溺於「受害者」的劇本？

因為天天給自己餵養「我是受害者」的劇本，她漸漸對這個設定深信不疑。她開始到處放送這個「被辜負」的故事。她其實不是真的想毀掉對方，而是唯有透過「把自己塑造成被害者」，她才能從被分手的難堪、挫敗與不甘心中釋懷——「這不是我的問題，是他對不起我，我是受傷的那個人。」

這在心理學上，其實是一種常見的「防衛機制（Defense Mechanism）」。

當我們面對挫折、否定、或不符合自己預期的難堪現實時，我們的大腦為了保護脆弱的自我，會本能地把所有過錯「外歸因」給他人。因為承認「自己的個性也有問題」實在太痛了，而把對方塑造成惡魔，自己就成了純潔無瑕的受難者。這樣，我們就不用去面對那個不夠完美的自己。

但這種自我保護，往往伴隨著高昂的代價。

漸漸地，她身邊的朋友開始退場。大家從一開始的疼惜、傾聽、同仇敵愾，到後來漸漸感到疲憊與窒息。因為每當有人試著溫柔地指出「或許你的個性也需要調整」時，她根本聽不進去，甚至本能地把這些客觀的聲音，也當成對她的「二次傷害」與背叛。

最後，身邊願意真心拉她一把的朋友越來越少，她的戰場，也逐漸轉移到了虛擬的網路世界。

當防衛成了習慣，全世界都成了假想敵

她開始瘋狂地接受演算法的投餵。在臉書、在 IG、在 Threads 上，只要看到任何關於感情、背叛、分手的話題，底下一定能看到她情緒激昂的長篇留言。她把自己的創傷經驗到處套用在陌生人身上，告訴所有受傷的女孩子： 「男人的善意都是裝的！」 「會分手一定是因為對方有鬼！」 「全世界的男人都是慣犯，他們絕對有問題！」

看著現在的她，我常覺得無比心疼。

她一步步把自己活成了一隻隨時準備戰鬥、戒備森嚴的刺蝟。那張「受害者」的標籤被她自己貼得牢牢的，彷彿那才是她活著的唯一安全感。她每天用高昂的姿態在網路上與人論戰、尋找同溫層、證明自己是對的。

她贏了口舌、贏了同情、也贏了看似合理的憤怒——但然後呢？日子不用過了嗎？

她用厚實的尖刺保護了自己不再受傷害，卻也把所有想要靠近她的溫暖、想要點醒她的善意，通通擋在了界線之外。她把自己的未來，永遠卡在了那個受傷的雨天裡。

放下「非贏不可」的執念，才是真正的自由

很多時候，在人際關係或生活的碰撞中，傷害我們的往往不是事件本身，而是我們在事件之後，因為不甘心、因為想自我保護，而無限膨脹的「防衛情緒」。

我們為了證明自己沒錯：

開始重構事實，把因果關係去脈絡化。

開始尋找敵人，把所有不同的聲音都當成惡意。

甚至把身邊所有無辜的提醒與關懷，都當成假想敵射來的子彈。

我們在別人看不見的戰場裡傷痕累累，打得熱火朝天，卻忘了最重要的一件事：人生，是要往前走的。

受傷是真實存在的，痛也是真實存在的。但真正的療癒，絕對不是透過「把對方徹底踩在道德低谷」來獲得的；真正的強大，是當你能夠坦然看著傷口，拍拍身上的灰塵說：「雖然很痛，但我學到了，我現在要出發去過更好的生活了。」

緊抓著傷口不放，甚至企圖用傷口上的刺去刺傷別人，最後只會將自己困在自己親手蓋的牢籠裡，著實可惜了。

願我們都能學會，在受傷時溫柔地擁抱那個不完美的自己，而不是用憤怒，把世界推得更遠。 別讓自己活成了一隻，只剩下刺的刺蝟。