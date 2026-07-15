2026-07-15 09:33 柳靖
金城武退隱的啟示：人的頂級奢侈，是擁有「不比較」的底氣
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章以金城武退隱農耕，反思不比較的人生底氣。
- 重點二：作者借阿德勒心理學，指出焦慮源自縱向比較。
- 重點三：課題分離與人生第二曲線，鼓勵找回真實自我。
很多女人活到中年，一輩子都在為了集滿社會發放的「標準配備」而奔波。
我們被教育要塞進高薪穩定的體制、買一間背三十年房貸的公設比大樓、維持一個在外人眼裡看來絕對「美滿」的家庭，像是在跑步機上不敢停下來的倉鼠，深怕一慢下來，就會被同齡人比下去。
但夜深人靜時，看著鏡子裡的自己，問自己：妳活得這麼正確、這麼體面，但妳真的感覺到幸福嗎？
最近新聞盛傳，52 歲的金城武在北海道隱居當農夫。他的昔日同門說，他一路走來承受了常人無法想像的高度關注與壓力，如今選擇回歸簡單的農耕生活，是因為他早已清楚知道自己這輩子真正想追求的是什麼。
有人惋惜一代巨星「跌落神壇」，但我看到這則新聞時，腦海中浮現的，卻是日本阿德勒心理學權威岸見一郎在《不比較的自信》這本書裡的一句當頭棒喝：
「不要把人生視為一場與他人競爭的零和遊戲。」
焦慮，來自於把別人的成功，當作自己的失敗
在阿德勒眼裡，我們會焦慮、會覺得自己永遠不夠好，是因為我們習慣把人際關係建立在分出高下的「縱向關係」上。我們被社會規訓，要去比頭銜、比存款、比誰的孩子更優秀。
當我們把人生看作一場競賽，別人的每一次發光，都會反襯出自己的黯淡；別人的成功，在無形中都被解讀成了我們的失敗。於是，我們永遠活在嫉妒與匱乏的「比較地獄」裡。
金城武的退隱，為什麼讓這麼多人震撼？因為他親手摧毀了這個比較地獄。他不再需要透過「我是亞洲巨星」的社會頭銜來把別人比下去，他放下了外界期待的「理想自我」，坦然去擁抱他真正渴望的「真實自我」。
這就是阿德勒說的：真正的自信，不需要透過把別人比下去來證明。
別人的期待，不是妳的KPI
我想起自己當年，在所有人驚愕、反對的眼光中，毅然決然離開公職體系的那一天。
在別人眼裡，放著人人稱羨的鐵飯碗不端，我簡直是個瘋子。大家都在幫我算，我損失了多少退休金、失去了多少穩定的社會地位。但只有我自己的身體最清楚，在那段天天迎合體制、壓抑自我的日子裡，我的靈魂早已千瘡百孔。
讀完《不比較的自信》我才徹底明白，當年我做的，正是阿德勒最核心的心理學實踐：「課題分離」。
別人覺得鐵飯碗很香、別人覺得我離職太可惜、別人對我未來的擔憂，那些通通都是「別人的課題」；而我的靈魂正在枯萎、我要如何為自己的人生採取極度負責的行動，這才是「我的課題」。
當我們為了符合世俗的「圓滿」而勉強自己時，其實是一種精緻的慢性自殺。我們把人生的主導權，拱手讓給了那些根本不需要為我們負責的旁觀者。
人生第二曲線：過濾雜訊，找回生命的「訊號」
真正的「人生第二曲線」，是教妳如何在巔峰或低谷過後，都有勇氣手撕社會發給妳的劇本。在充滿比較雜訊的世界裡，精準地辨識出屬於妳自己內心的「訊號」。
在妳繼續盲目追逐金錢、關係與名利之前，不妨先停下來，閉上眼睛，誠實問自己：
「如果拿掉所有與他人的比較，我這輩子，到底想要怎麼活？」
找回妳對生命的「感覺」。除了妳真實的感受，這世界上的所有標籤，都是假的。從今天起，試著放下比較的焦慮，長出一份只屬於妳自己的、不比較的自信。
精華 FAQ
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作者認為金城武放下巨星頭銜、選擇簡單農耕生活，象徵他不再依賴外界評價證明自己，也打破了以社會地位決定價值的比較邏輯。
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文章指出，焦慮多半來自把人生看成競賽，習慣用頭銜、存款、家庭等指標與他人比較，於是把別人的成功解讀成自己的失敗。
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作者主張把別人的期待視為別人的課題，自己的幸福與選擇才是自己的責任；並在雜訊中回到內心，找出真正想過的人生。
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