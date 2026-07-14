2026-07-14 12:37 女子漾／編輯黃冠婷
從小聽媽媽抱怨爸爸到長大崩潰！無數長女共鳴：原來那不是我的責任
如果妳也有「長女病」，請停止拯救媽媽：她的人生課題，不該由妳負責。無論幾歲你可能都想過：「媽媽不開心，我是不是應該想辦法讓她好一點？」「爸媽又吵架了，我是不是要出面勸和？」
有些女兒從小就特別懂事，習慣照顧弟妹、安撫父母情緒，家裡發生問題時，也總是第一個站出來收拾局面。長大後，她們依然很難拒絕家人的要求，甚至把維持家庭和諧，視為自己不能推卸的責任。社群上常將這種狀態稱為「長女病」。這並不是正式的疾病名稱，也不是每位長女都會遇到，而是形容一個人長期承擔超出自身角色的家庭責任，總覺得自己必須照顧所有人，卻很少關心自己累不累。
小時候被迫聽媽媽訴苦，長大才發現那不是自己的責任
一名網友分享，自己從國小開始，就經常聽媽媽抱怨爸爸、埋怨生活辛苦，甚至在情緒失控時，把孩子一起拉進爭吵之中。由於哥哥和妹妹較少回應媽媽，所有負面情緒幾乎都落在她身上。媽媽不只向她傾訴，還會問她應該怎麼做，讓當時仍是孩子的她感到焦慮又害怕，甚至責怪自己想不出解決方法。直到長大後擁有自己的家庭和孩子，她才明白，父母不應該把婚姻裡的沉重情緒壓在孩子身上。
另一名網友也提到，自己長期習慣討好家人、安排家庭活動、照顧媽媽的生活，直到有一天突然發現自己真的太累了，才開始學習拒絕不想參加的聚會，表達自己的不滿，並清楚告訴家人，未來可以住得近，但不會同住。她表示：
自己依然感謝父母，也愛著家人，但「我是我，我有自己的生活與責任」。
自己依然感謝父母，也愛著家人，但「我是我，我有自己的生活與責任」。
妳以為自己是懂事，其實可能太早成為大人
心理學中有一個相近概念，稱為「親職化兒童」，指孩子被迫承擔原本應由成人負責的實際或情緒責任。除了照顧弟妹、處理家事之外，孩子也可能成為父母的情緒支柱、婚姻調解者，甚至被要求在爭吵中選邊站。
例如媽媽長期向女兒抱怨爸爸，把婚姻中的委屈、憤怒，甚至過度私密的問題全部告訴孩子。女兒一邊心疼媽媽，一邊開始對爸爸產生敵意，結果父母和好後，反而被責怪不應該這樣對待爸爸。
但孩子從來不該成為父母的婚姻諮商師、情緒垃圾桶，或被迫選邊站的人。父母需要支持，可以尋求朋友、手足、心理師或其他成年人的協助，而不是將成人世界的重量全部交給孩子。
媽媽的人生課題，不是妳的人生作業
如果妳也有長女病，請記得，不要再試圖拯救媽媽。
這並不是要妳恨她、離開她，或否定她曾經受過的苦，而是要看清楚一件事：她的人生課題，不是妳的人生課題。
這並不是要妳恨她、離開她，或否定她曾經受過的苦，而是要看清楚一件事：她的人生課題，不是妳的人生課題。
她和爸爸的婚姻問題、沒有完成的夢、長年累積的委屈，都是她需要面對與處理的人生選擇。妳可以心疼她，也可以在能力範圍內提供支持，但無法代替她改變人生。
真正健康的關心是：「我願意陪伴妳，但這個決定要由妳自己做。」
過度承擔則是：「只要妳不快樂，我就不能過自己的生活。」這兩者看似相近，卻有完全不同的重量。
學會拒絕，不代表妳是一個不孝的女兒
當媽媽再次向妳傾訴爸爸有多糟，妳不必急著分析誰對誰錯，也不需要立刻替她想出解決方法。
妳可以說：「我知道妳現在很難過，但這是妳和爸爸之間的問題，我不適合介入。」或是告訴她：「這些內容讓我壓力很大，妳可能需要找更適合的人聊聊。」
妳也可以從生活中的小地方開始建立界線，例如不在工作時接聽抱怨電話、拒絕不想參加的家庭聚會，或把陪伴家人的頻率調整到自己可以負荷的程度。剛開始拒絕時，妳可能會有罪惡感，擔心媽媽難過、覺得自己變冷漠。這不一定代表妳做錯了，而是妳過去太習慣把家人的需求擺在自己前面。
妳可以愛媽媽，但不必代替她活著
停止拯救媽媽，不代表妳不愛她，而是讓彼此回到正確的位置。
媽媽可以擁有自己的情緒與痛苦，但她也需要為自己的選擇負責；妳可以是一個關心她的女兒，卻不必成為她的心理師、婚姻顧問或人生救援隊。
媽媽可以擁有自己的情緒與痛苦，但她也需要為自己的選擇負責；妳可以是一個關心她的女兒，卻不必成為她的心理師、婚姻顧問或人生救援隊。
別人的失望，不等於妳做錯了。當妳不再把全家人的快樂扛在肩上，才有機會重新問問自己：除了當一個懂事的女兒，妳真正想過的是什麼樣的人生？
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