2026-07-14 11:07 女子漾／編輯黃冠婷
34歲三條血管全堵住！他胸痛、冒冷汗以為太累，醫師警告：心肌梗塞越來越年輕
「你的三條血管都堵住了。」當醫師說出這句話時，一名34歲男子坦言，自己第一次如此清楚感受到死亡離自己有多近。
近日一名網友在社群平台分享自身經歷，表示自己從7月9日開始出現胸口悶痛、冒冷汗及背痛症狀，原以為只是工作太累、壓力太大，沒想到隔天症狀持續惡化，就醫後竟被診斷出三條冠狀動脈嚴重阻塞，緊急接受治療。貼文曝光後，引發大量網友分享自己的「鬼門關經驗」，也讓心肌梗塞年輕化議題再度受到關注。
胸痛、背痛、狂冒冷汗 他以為只是工作太累
根據當事人描述，7月9日下午開始便感覺心臟一陣陣疼痛，同時伴隨異常冒冷汗及背部疼痛。由於平時工作忙碌，他起初並未特別在意，認為可能只是疲勞累積所造成的不適。直到隔天下午完成工作訪談後，身體狀況仍未改善，心中一直有個聲音提醒自己必須立即就醫，才決定前往急診。
抵達醫院後，他向護理人員表示自己出現胸痛、冷汗與背痛症狀，原本準備依照一般流程等待，沒想到護理師一聽便立即將他帶往診療區檢查。
後續檢查結果顯示，他的心血管狀況遠比想像中嚴重。
不只胸痛！許多年輕患者都曾忽略警訊
貼文底下湧入許多網友留言分享類似經驗。有人表示自己34歲時因異常喘、冒冷汗及劇烈咳嗽就醫，原以為只是感冒，卻被醫師緊急召回急診，最終確診肺栓塞並收到病危通知。
也有人分享自己因免疫疾病長期身體不適，導致對疼痛失去警覺，忍耐數小時後才發現是心肌梗塞，目前仍在住院治療。
另有網友透露，自己也是34歲時經過電腦斷層與心導管檢查後，發現三條血管都有問題，最後必須放置支架治療。不少人都提到同一件事：生病之前，從沒想過心血管疾病會發生在自己身上。
心肌梗塞為何越來越年輕？
近年心臟科醫師不斷提醒，心肌梗塞早已不是高齡族群專屬疾病。
除了高血壓、高血糖、高血脂等三高問題外，吸菸、熬夜、長期壓力、肥胖、缺乏運動及家族病史，都可能增加心血管疾病風險。
醫師也提醒，許多年輕患者往往因為年紀輕而忽略症狀，錯失黃金治療時間。
尤其若出現以下情況，應盡快就醫檢查：
● 胸口悶痛或壓迫感
● 疼痛延伸至肩膀、手臂、下巴或背部
● 無故大量冒冷汗
● 呼吸困難或喘不過氣
● 噁心、頭暈、極度疲倦
其中女性患者的症狀有時不一定是典型胸痛，而可能表現為背痛、肩頸痠痛、噁心或異常疲憊，更容易被誤認為壓力過大或身體勞累。
健康從來不是理所當然
許多經歷過重大疾病的人都提到，收到病危通知的那一刻，人生彷彿被按下暫停鍵。當事人分享自己在急診室聽見診斷結果時，第一次意識到死亡其實離自己並不遙遠。
這段經歷也讓不少網友感慨，努力工作、追求成就固然重要，但健康才是真正的本錢。如果身體已經持續發出警訊，千萬不要一再告訴自己「只是太累了」。有時候及時踏進醫院的那一步，可能就是改變人生的重要決定。
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