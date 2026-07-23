2026-07-23 10:05 潮健康
夏天喝冰就牙齒痠？可能不是敏感性牙齒這麼簡單
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：喝冰牙痠不一定只是敏感性牙齒，可能是警訊。
- 重點二：蛀牙、牙周病、牙裂或牙髓發炎都會造成類似症狀。
- 重點三：牙痛若持續或加劇，應盡早就醫檢查別只換牙膏。
炎炎夏日，高溫讓冰品、冰飲成為不少民眾消暑首選。不過，有些人只要喝一口冰水、咬一口冰淇淋，就會出現牙齒一陣痠軟刺痛，不少人認為只是「敏感性牙齒」，選擇更換抗敏感牙膏就草草了事。
對此，蔡沛佑醫師提醒，牙齒遇冷敏感雖然可能與敏感性牙齒有關，但也可能是蛀牙、牙周問題或牙齒裂痕等口腔疾病的警訊，若症狀反覆出現或持續惡化，建議及早接受專業檢查。
圖說：夏天喝冰、吃冰時若經常出現牙齒痠痛不適，不一定只是敏感性牙齒，也可能與其他口腔問題有關，建議由牙醫師進一步評估。圖／柏泰牙醫診所提供
一喝冰就牙齒痠 不一定只是敏感性牙齒
蔡沛佑醫師表示，敏感性牙齒通常是因牙本質暴露，使牙齒受到冷、熱、酸、甜等刺激時產生短暫痠痛。然而，造成牙本質暴露的原因相當多元，例如牙齦萎縮、刷牙方式不當、牙齒磨耗等，都可能導致牙齒敏感。
此外，若牙齒已有蛀牙、填補物鬆脫、牙齒裂痕，甚至牙髓發炎，也可能出現類似症狀。因此，若只是自行使用抗敏感產品，卻忽略真正原因，可能延誤治療時機。
夏天飲食習慣改變 也可能增加牙齒負擔
除了冰飲之外，夏季也是手搖飲、氣泡飲及水果等攝取量增加的季節。部分飲品含有較高糖分或酸性成分，若經常飲用且沒有做好口腔清潔，可能提高蛀牙及牙齒酸蝕的風險。
另外，有些民眾會因天氣炎熱頻繁喝冰飲，牙齒反覆受到冷刺激，若本身已有牙齒敏感或其他口腔問題，更容易感受到不適。
牙齒痠痛持續超過幾天 建議盡早檢查
蔡沛佑醫師提醒，若牙齒只是短暫受到刺激，症狀很快消失，可能屬於輕微敏感；但若疼痛持續數秒以上、頻率越來越高，甚至在沒有進食時也會出現疼痛，就不應自行判斷為敏感性牙齒。
此外，若伴隨牙齦腫脹、咬東西疼痛、牙齒變色或夜間疼痛等情況，也可能代表牙齒已有其他問題，應由牙醫師進一步檢查與評估。
預防牙齒敏感 日常保健不可少
想降低牙齒敏感發生機率，除了維持良好的口腔清潔習慣，也應避免過度用力刷牙，並適量攝取酸性食物與含糖飲料。蔡沛佑醫師建議，平時可使用軟毛牙刷，搭配牙線或牙間刷清潔牙縫，並定期接受口腔檢查與洗牙，協助及早發現蛀牙、牙周病等問題。
若已出現牙齒缺損、裂痕、缺牙或其他口腔困擾，也可與牙醫師討論適合的治療方式。近年來，隨著數位牙科技術發展，包括牙齒修復、人工植牙及全口重建等治療選擇愈趨多元，但仍應依個人口腔狀況，由專業醫師完整評估後規劃。
出現敏感症狀 別只靠抗敏感牙膏
蔡沛佑醫師提醒，抗敏感牙膏可作為日常保健的一部分，但並非所有牙齒痠痛都能透過更換牙膏改善。若夏天只要喝冰、吃冰就反覆出現敏感症狀，建議不要自行判斷原因，而是及早至牙科檢查，找出真正造成不適的原因，才能維持良好的口腔健康，安心享受夏日美食。
免責聲明： 本文內容僅供口腔健康衛教參考，不作為個別醫療診斷或治療依據。若有牙齒敏感、疼痛或其他口腔不適症狀，建議儘早尋求專業牙醫師評估與診治。
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精華 FAQ
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不一定。醫師指出，雖然牙本質暴露會造成敏感，但蛀牙、填補物鬆脫、牙齒裂痕、牙周問題，甚至牙髓發炎，都可能出現相似的痠痛反應。
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如果疼痛持續數秒以上、發作越來越頻繁，或沒有吃喝刺激也會痛，甚至合併牙齦腫脹、咬東西痛、牙齒變色與夜間疼痛，就應盡快看牙醫。
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建議避免過度用力刷牙，改用軟毛牙刷，並搭配牙線或牙間刷清潔牙縫；同時少喝高糖與酸性飲料，定期洗牙和檢查，才能及早發現蛀牙與牙周病。