2026-07-26 10:04 潮健康
別再把熬夜當勳章！研究指出：長期睡眠不足可能與憂鬱症風險增加有關
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：長期睡眠不足不只影響精神，也可能提高憂鬱與焦慮風險。
- 重點二：研究指出失眠常是情緒問題前兆，未必只是精神疾病的副產品。
- 重點三：改善失眠可從 CBT-I、ACT-I 與良好睡眠衛生著手。
在競爭激烈的現代社會中，「你昨晚睡幾小時？」似乎成了衡量拚勁的另類標準，熬夜被許多高壓工作者或學生視為榮譽勳章。然而，這種「用睡眠換成就」的文化，可能正將我們推向一場隱形的精神健康風暴。
美國心理學會（APA）近期整理相關研究指出，失眠除了可能伴隨精神疾病出現外，長期睡眠不足也可能與憂鬱症、焦慮症等情緒障礙風險增加有關。這項觀點也提醒長期熬夜或睡眠不足的人，應重新重視睡眠對身心健康的重要性。
觀念的典範轉移：從「併發症」到「預警信號」
長久以來，臨床醫學界普遍將失眠視為憂鬱症或焦慮症的副產品，治療策略多半是「先處理情緒問題，失眠自然會好轉」。然而，近年縱向研究對於睡眠與情緒健康之間的關係，提出了更多新的觀察與討論。
賓州大學睡眠、晝夜節律與健康實驗室主任菲利普·格爾曼博士（Dr. Philip Gehrman）指出，過去數十年的大量實證研究顯示，睡眠障礙與精神疾病之間存在著極其強烈的「雙向影響」，但更精確地說，失眠可能是較早出現的警訊之一。
長期追蹤數據發現，那些一開始心理狀態完全健康的受試者，若長期受失眠困擾，研究觀察到未來發生重度憂鬱症、廣泛性焦慮症及物質使用問題的風險可能增加。格爾曼博士以「預警信號」（Harbingers）來描述睡眠的改變，提醒睡眠模式的改變，可能是情緒健康變化前值得留意的警訊之一。
大腦的惡性螺旋：當生理壓力源撞上情緒調節失靈
為什麼長期睡眠不足可能影響心理健康？這個答案深埋在我們的大腦神經機制中。聖母大學睡眠、壓力與記憶實驗室的潔西卡·佩恩博士（Dr. Jessica Payne）從神經科學的角度剖析了這套致命的惡性螺旋，研究認為，長期睡眠不足可能增加身體的生理壓力反應。
當身體無法獲得充足休息，大腦會錯誤解讀為處在威脅環境中，進而觸發下視丘-腦下垂體-腎上腺軸（HPA軸）過度運作，可能影響壓力荷爾蒙調節及部分神經發炎相關機制，但實際作用仍受多種因素影響。在心理層面上，長長期睡眠不足可能影響前額葉皮質相關功能，這正是我們負責調節情緒、理性思考與抑制衝動的總指揮中心。
當總指揮中心失靈，人會變得易怒、焦躁，面對微小壓力也無法調適，可能形成睡眠與壓力相互影響的循環。壓力導致失眠，失眠削弱大腦的抗壓能力，進而對周遭事物產生更劇烈的焦慮反應，最終徹底癱瘓情緒調節系統。正如佩恩博士所強調的黃金金句：「熬夜不是勳章，人類演化需要花三分之一的人生在睡覺，代表它是絕對必需品。」
從源頭阻斷風暴：正視大腦的求救訊號
當我們理解到頑固的失眠可能是大腦發出的精神健康求救訊號時，及早重視睡眠問題並尋求適當協助，有助於身心健康管理。是否需要使用藥物，應由醫師依個人狀況評估；除藥物治療外，非藥物介入方式也是目前常見的睡眠管理策略之一。
目前，臨床心理學界高度推崇非藥物且非侵入性的介入方式，例如針對失眠問題根源的「失眠認知行為治療」（CBT-I）以及「接納與承諾治療」（ACT-I）。研究顯示，這些方法可協助部分患者調整睡眠相關認知與生活作息，實際效果仍因個人情況而異。
除此之外，日常的「睡眠衛生」調整與打造一個能讓大腦真正感到安全、放鬆的休息環境，同樣扮演著舉足輕重的角色。透過建立良好的睡眠習慣、調整生活作息及適時尋求專業協助，有助於維持身心健康。
健康管理師張恆恩最後分享：睡眠是維持身心健康的重要生活習慣之一。若偶爾因工作或生活壓力影響睡眠，不必過度焦慮，可先從規律作息、減少睡前使用3C產品、避免晚間攝取過量咖啡因及營造舒適睡眠環境等日常習慣著手。
若失眠情況持續數週以上，或已影響日常生活、工作及情緒，建議及早尋求身心科、精神科或睡眠醫學相關專業醫師評估，協助找出原因並規劃適合的改善方式。
圖說：熬夜的高壓工作者
圖說：舒適的睡眠環境
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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資料來源：
1. APA- The new science of sleep
原文出處：別再把熬夜當勳章！研究指出：長期睡眠不足可能與憂鬱症風險增加有關
精華 FAQ
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因為長期睡眠不足不只是疲勞問題，研究整理顯示它可能與憂鬱症、焦慮症及其他情緒障礙風險上升有關，還可能讓大腦更難調節壓力與情緒。
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文章強調，失眠不一定只是憂鬱或焦慮的結果，也可能是較早出現的預警信號。長期失眠者未來發生重度憂鬱、廣泛性焦慮與物質使用問題的風險可能增加。
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可先從規律作息、減少睡前使用3C產品、避免晚間攝取過量咖啡因與打造舒適睡眠環境做起；若持續數週以上或影響生活，應盡早找身心科、精神科或睡眠醫學醫師評估。