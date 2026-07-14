2026-07-14 09:39 只想工作不想上班的Summer
為什麼中年後越努力越累？把健康當資產配置的 3 個練習
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：健康不是保養習慣，而是需要管理的資產配置。
- 重點二：中年越努力越累，常因體力資本已經開始縮水。
- 重點三：睡眠、肌力與健檢，是最該優先加碼的配置。
2026 上半年，台灣演藝圈接連走了 6 位名人。搖滾教父黃大煒 6 月在夏威夷離世，享壽 61 歲，一個月前他還滿心期待帶著音樂重新出發；本土劇演員傅子純因急性血癌驟逝，享年才 46 歲。
看到這些新聞，多數人的第一反應是「要養生了」「該去健檢了」，然後三天後照樣熬夜、照樣把身體的抗議當背景音。
但我作為一個習慣把人生當投資組合經營的人，看到的是另一件事：健康不是一種保養習慣，它是一種資產配置。而中年，正是這個投資組合最該「再平衡」的時候。
一、健康是那種「會複利、也會歸零」的資產
我做投資最怕兩種東西：一種是會複利的，你越早放進去、時間幫你賺越多；一種是會歸零的，一次踩雷，前面全部歸零。
健康剛好兩種特性都有。你 40 歲開始好好睡、好好練肌肉，複利會在 60 歲還你一個能自由行動的身體；但你要是拖著一個小訊號不理，它也可能在某一天一次把帳戶清空，沒有第二輪。
財富歸零可以重來，健康歸零沒有下一次。偏偏我們總把最貴的那筆資產，當成免費的。
二、中年最危險的，是把體力當成免費的資本
年輕的時候，體力像是一筆你以為用不完的現金流。熬夜、硬撐、跳過健檢，帳面上好像都沒事，因為身體幫你把利息先墊著。
到了中年，這筆帳開始要還了。你會發現「越努力越累」，不是你不夠拚，而是你一直在用一筆正在縮水的資本，去支應越來越大的開銷——工作、長輩、孩子、房貸，全都在同一個時間向你伸手。
真正的問題不是你不夠努力，而是你從沒替這筆資本「重新定價」。它早就不是二十歲那個利率了。
三、再平衡一：把時間重新配置給睡眠與肌肉
投資組合再平衡，就是把過度集中的部位減碼、把被忽略的部位加碼。中年健康的再平衡也一樣。
過度集中的部位，是工作與別人的期待；被長期低配的，是睡眠、肌力和一段能喘氣的空白。我自己走了快二十年減重和身體管理的路才真的懂：睡飽和練肌肉，不是行有餘力才做的事，它們是這個組合裡報酬率最高、卻最常被砍預算的核心持股。
從今天起，把它們當「不能動用的定存」，先扣下來，再拿剩下的時間去分配給其他事。
四、再平衡二：把健檢當成定期回測
沒有人會拿一檔基金放十年不看績效。但很多人的身體，上一次認真「回測」是好幾年前。
健檢就是你對健康資產的回測——它不保證你不生病，但它讓風險提早現形，讓你在還能修正的時候修正。血癌、心血管、代謝這些中年高風險項目，最怕的不是它存在，而是你太晚知道它存在。定期回測，買的不是安心，是「還來得及」這三個字。
你不必等到壞消息，才想起這件事
或許你不是名人，也還沒到六十歲。但這個邏輯，跟年紀、跟名氣都無關。
我們總以為健康是背景，會一直在那裡，直到某個人的離開突然把它推到眼前。可是真正聰明的配置，從來不是等壞消息來了才調整，而是趁還沒出事，先把那筆最貴的資產顧好。
財富歸零可以重來，健康歸零沒有第二輪；偏偏我們總把最貴的那筆資產，當成免費的。
那麼今天的你，這個健康的投資組合裡，哪一個部位已經被你低配太久了？歡迎來我的沙龍：只想上班不想工作的Summer留言，說說你打算先加碼哪一項。
我是 Summer，把人生當成一個長期經營的創業計畫。
精華 FAQ
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因為健康有複利效果，也有一次出問題就可能歸零的風險。作者認為，中年後更應像管理投資組合一樣，主動分配時間與資源，避免把最重要的身體資產當成免費使用。
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不是單純變懶或不夠拚，而是年輕時透支體力的代價開始浮現。工作、家庭、房貸與照顧長輩同時壓來，若沒有重新評估體力資本，就會越做越疲憊。
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第一，把睡眠與肌力列為不能動用的定存；第二，定期健檢，像回測一樣及早發現風險；第三，停止把身體當成永遠可透支的資源，及早調整生活配置。
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