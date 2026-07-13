2026-07-13 22:23 郭玉如
補習、熬夜、狂做筆記都沒用？一本書點醒我：問題可能出在讀書方法
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：學業卡關多半不是智商低，而是不會有效閱讀與做筆記。
- 重點二：高效率學習要先預測提問，再用目標導向方式找答案。
- 重點三：筆記與AI都應用來整理、追問與檢查理解，而非只抄答案。
近幾日在《天下雜誌》看到一篇文章，開頭一句話就讓人憂心：「哈佛生看不懂長文、政客猛發迷因、一翻開書就沒耐心⋯⋯，歡迎來到人類的『後識字時代』。」
文章接著問了一個讓人不安的問題：當閱讀漸漸變得像集郵、種蘭花一樣，成為少數人的興趣，一個沒有人願意靜下心閱讀長篇文字的社會，會失去什麼？
身為一名在教育現場多年的教師，我的感受特別深。
大人進入職場後，工作節奏快速、手機通知不斷，專注力受到影響，多少還能理解；真正讓我擔心的，是那些一出生就是網路原住民的孩子。如果他們從小就習慣短影音、碎片資訊，將來還有多少人願意安安靜靜讀完一本書？又有多少人能把一本書真正讀懂？
也因為這樣，當我讀到周博老師這本書時，一直很想推薦給身邊更多老師與家長。其實這本書放在我書架上已有一段時間，只是每翻一章，都忍不住停下來思考，因為幾乎每個單元都有值得帶進課堂的方法。去年，我曾在學校開設一門「學習力」課程，那時這本書還沒有出版，如今再回頭閱讀，更加確信：真正影響孩子成績的，往往不是努力程度，而是有沒有掌握正確的學習方法。
很多孩子輸的，不是智商，而是學習方法
周博老師提出一個許多學生都不願面對的現象。
九成以上在學業表現上持續掙扎的學生，問題往往不是智力，而是根本不知道如何有效閱讀與做筆記。
補習班裡最常見的一幕，就是孩子整堂課不停揮筆，黑板上的內容一字不漏全部抄下來；課本被各種螢光筆塗滿，每一頁都是重點，每一句都像不能漏掉。翻開書本，五顏六色幾乎覆蓋所有文字，最後卻找不到真正重要的內容。
周博老師說得很直接：「當每一行都是重點時，結果就是沒有重點。」
很多學生對課本抱著近乎恐懼的態度，擔心漏掉任何一句話，於是什麼都記、什麼都畫，卻沒有真正思考資訊之間的關係。課堂上像最勤奮的知識搬運工，把老師說過的每一句話都搬進筆記本，大腦卻沒有完成整理、分類與理解。
於是出現一個令人惋惜的現象。
輸入很多，輸出很少；書讀了很多，題目依然不會。考試失利時，只能委屈地說：「我明明已經很努力了。」
努力當然值得肯定，但如果方法沒有改變，再多時間，也只是重複同一件事。
高手閱讀前，早就知道自己要找什麼
周博老師用了一個很有畫面的比喻。
很多學生像綿羊，翻開一本書，就開始逐字閱讀，希望把每一段都吸收，最後卻被大量資訊壓得喘不過氣。
高效率的學習者更像獵豹。
獵豹衝出去之前，早已知道獵物在哪裡；真正有效的閱讀也是如此。很多人翻開一本書，第一件事就是開始讀；高手第一件事，是先問自己：「我今天到底要找什麼？」
如果連這個問題都沒有，讀一百頁和翻一百頁，收穫往往沒有想像中那麼大。
因此，周博老師建議先花五分鐘進行「預測式閱讀」，利用封面、目錄與章節名稱，先建立整本書的知識地圖，再透過 KWL 閱讀架構，讓閱讀變成一場尋找答案的過程。
K（Know）：閱讀前，我原本認為這個主題是什麼？先啟動既有知識與原本的理解。
W（Want）：我希望透過這本書解決哪些問題？可以利用 5W1H（Who、What、When、Where、Why、How）設定閱讀目標。
L（Learned）：閱讀完成後，我真正學到了什麼？哪些地方修正了原本的認知？哪些概念需要重新建立？
閱讀真正開始的時刻，不是翻開第一頁，而是提出第一個問題。
真正厲害的筆記，不是越抄越厚
很多學生的筆記厚得像一本百科全書。
真正會考高分的人，桌上的筆記反而沒有想像中那麼多。原因很簡單，他們不是一直增加內容，而是不斷整理、淘汰，最後留下真正能幫助自己回想知識的部分。
資訊如果只是進入眼睛，很快就會沿著艾賓浩斯遺忘曲線快速流失。因此，筆記最大的功能，不是保存文字，而是重新組織知識。
康乃爾筆記法流傳多年，關鍵就在於它要求大腦不停切換思考模式。
右側內容區，記錄老師講解與原始資訊。
左側提問區，把剛剛記錄的內容改寫成問題。複習時遮住右邊，只看問題，利用主動回想檢驗自己是否真的理解。
底部總結區，則用自己的語言重新講一遍今天學到的內容。如果沒有辦法用幾句話說清楚核心概念，多半代表理解還不夠完整。
除此之外，周博老師也建議建立四套不同用途的筆記系統。
第一，上課筆記，擔任重點捕手，而不是人肉錄音機。
第二，複習筆記，課後二十四小時內完成整理，趁記憶還沒大量流失，把資訊重新整合。
第三，錯題本，利用紅綠燈系統分類：紅燈代表完全不會；黃燈代表邏輯或計算出錯；綠燈代表已經熟練。每一次複習，都集中處理紅燈與黃燈。
第四，考前重點筆記，將整章內容濃縮到一張 A4，建立自己的知識索引，讓考前複習更有效率。
AI真正厲害的地方，是一直追問你
AI 已經成為許多學生每天都會使用的工具。
最大的誤會，就是把 AI 當成答案販賣機。作業可以交出去，考卷進了考場，卻還是得靠自己。
周博老師認為，AI更適合扮演陪你思考的教練。
例如使用 Google Gemini 或 NotebookLM，不要請它整理重點，而是請它扮演嚴格考官。
可以直接下達這樣的指令：
「現在請你擔任嚴厲的考官，根據我剛上傳的這份筆記內容，反過來問我三個最尖銳、最難回答的問題，測試我是否真的理解其中的邏輯。」
當 AI 不斷追問，你答不出來的地方，就是還沒有真正學會的地方。比起直接拿到答案，這樣的練習更容易找出自己的盲點，也能逐步建立思考能力。
如果只學會書裡十分之一，我都相信會和大多數人拉開距離
這幾年，我愈來愈有一種感覺。
孩子真正缺少的，不是教材，也不是補習班，而是有人教他怎麼學。
我一直相信，老師如果先學會好的方法，就更有能力帶著學生走；家長如果先理解孩子的大腦如何學習，就更知道該陪伴，而不是一味催促。
這也是我想推薦這本書的原因。
如果你是老師，它會提供許多可以直接帶進課堂的學習策略；如果你是家長，它能幫助你看懂孩子為什麼努力了卻沒有成效；如果你是已經具備自律能力、願意獨立學習的學生，只要真正吸收書中十分之一的內容，我都相信，你已經有機會站上前段班。
尤其今年家裡有國三和高三孩子的家長，我會很真心地建議，把這本書放進書單裡。
因為真正決定未來差距的，很可能不是孩子多補了一堂課，而是他終於學會，如何把一本書讀進自己的腦袋。
精華 FAQ
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作者引用書中觀點指出，長期學業掙扎的學生，往往不是不聰明，而是不會有效閱讀、整理資訊與做筆記，導致輸入很多卻無法轉化成真正理解。
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先看封面、目錄與章節標題，花5分鐘建立知識地圖，再用K、W、L與5W1H設定問題。目的不是一開始就逐字讀完，而是帶著問題尋找答案。
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AI不該只是答案販賣機，而要當思考教練。作者建議把筆記交給AI後，要求它像嚴厲考官一樣連續提問，藉此找出自己真正不懂的地方。
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