2026-07-15 20:01 潮健康
打瘦瘦筆竟能「預防失智」？ 百萬糖友研究：semaglutide降阿茲海默風險最高7成，醫揭關鍵機制
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：美國百萬糖友研究顯示，semaglutide可降阿茲海默症風險40%至70%。
- 重點二：醫師指出，糖尿病、肥胖與慢性發炎，可能透過微循環損傷增加失智風險。
- 重點三：semaglutide除降血糖外，還可能具抗發炎、神經保護與延緩器官老化效果。
潮健康／林昱彣
俗稱「瘦瘦筆」的semaglutide（GLP-1類腸泌素針劑），繼減重、控糖、脂肪肝與心腎保護等效益後，近期又被發現對「大腦」也可能具有保護作用。一項於2024年12月發表、涵蓋美國百萬名第二型糖尿病患者的真實世界研究指出，使用semaglutide的患者，其初次罹患阿茲海默症的風險，竟大幅降低了40-70%。
糖尿病友晚年更容易失智？ 醫：三高與「慢性發炎」是2大禍首
對此，新光吳火獅紀念醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳醫師受訪指出，此結果點出「代謝」與「大腦老化」之間，存在著過去被低估的密切關聯，其中「發炎反應」或是關鍵因子。「發炎會造成微循環與神經纖維的損傷，年輕時或許還能修復，但年紀大時修復能力變差，就會造成不可逆的傷害！」
為何糖尿病族群的失智風險，會比一般人來得高？柳朋馳醫師說明，過去研究早已指出，三高本身為罹患失智症的高風險族群。失智症主要可分為「血管型」與「退化型」兩大類，過去認為血管型失智症與三高、心血管風險或中風有關；後來也發現，除頭部外傷、基因遺傳、老化或大腦異常蛋白質堆積等原因，退化性失智症與糖尿病亦具有一定的關聯性。
「糖尿病在發展過程中，會造成身體的慢性發炎，導致異常蛋白質堆疊，進而增加退化性失智症的風險！」值得警惕的是，即使糖尿病控制良好、或沒有明顯的中風病史，患者依然可能出現失智表現，且發病年齡也可能比沒有三高的族群還早。柳朋馳醫師指出，糖尿病族群約有七到八成屬於肥胖體型，肥胖過程中脂肪細胞分泌發炎物質、導致胰島素阻抗，往往在確診糖尿病前，就已歷經十年以上的漸進發炎。
七種降糖藥同場較勁！ semaglutide「神經保護」好處顯著？
前述研究的另一大亮點，在於其同場比較了七種降血糖藥物、胰島素及GLP-1藥物，結果semaglutide的表現最為突出。柳朋馳醫師分析，這代表即使同樣使用降血糖藥、血糖也都控制得不錯，但GLP-1類藥物帶來的好處可能「不只有降血糖」，還包括抗發炎與減重等額外效益。
「研究次分析也發現，即使是高齡才確診糖尿病、並使用semaglutide的患者，同樣能達到一定程度的保護。」柳朋馳醫師強調，只要「隨時啟動」使用，其抗發炎效果都能在後續追蹤中看到降低風險的效益。不過他也提醒，同類藥物（Class effect）在各個器官上的保護是否都一樣好，仍需打上問號，有待後續研究實證。
女性失智風險比男性更高？ 介入semaglutide緩解效果較佳
該研究也發現，女性使用semaglutide後，降低阿茲海默症風險的幅度（相較於胰島素，風險比HR為0.22）似乎比男性（HR 0.48）更為顯著。柳朋馳醫師指出，過去研究就顯示女性罹患阿茲海默症的機率確實較高，原因大致有二：其一，停經後婦女雌激素大幅驟降，大腦在使用能量來源（血糖）時容易出現代謝異常或胰島素阻抗，進而影響記憶功能，而GLP-1藥物似乎能改善腦部細胞對胰島素的敏感度；其二，過去研究發現女性大腦「微膠細胞」的發炎活性比男性高，若透過藥物將發炎壓制下來，反映在女性身上的效益自然更顯著。
不過柳朋馳醫師也特別澄清：研究中若拿semaglutide「與胰島素對比」，女性的風險下降幅度確實比男性多；若把「同樣施打semaglutide」的男女直接對比，兩者其實「沒有顯著差異」，這部分仍需針對人種、基因或年齡進一步次分析才能釐清。
沒有糖尿病也要當心！ 醫：「健康胖」失智風險不容小覷
至於沒有糖尿病、單純患有肥胖或輕微脂肪肝的族群，介入semaglutide是否也有預防失智的潛力？柳朋馳醫師表示，糖尿病仍是最大的影響因素，但對非糖尿病族群而言，單純「肥胖」本身就是造成慢性發炎的因子，因此改善肥胖，大腦持續性發炎的機會也會隨之下降。
「現在有太多『健康的胖子』，抽血數據、血壓、血糖、膽固醇和腎功能全都正常，只有超音波照出輕微脂肪肝，但這不代表他們就不會暴露在危險之下！」柳朋馳醫師提醒，此類族群與完全正常者相比，晚年的中風、心肌梗塞風險其實仍會增加，建議從更宏觀的「器官功能」角度（如脂肪肝、腰圍、尿蛋白等）評估健康程度。由於肥胖導致的慢性發炎，在一般臨床實驗室不易檢驗，一旦細胞持續受損又延遲發現，恐將錯失黃金治療時間。
介入後器官生物年齡「回春」？ semaglutide有哪些治療潛力？
值得一提的是，美國糖尿病學會（ADA）2026年會發表的研究，以蛋白質體「老化時鐘」分析SELECT、STEP 1與STEP 2三項臨床試驗，發現semaglutide能讓器官的生物年齡「年輕約一歲」，且此效果主要來自「獨立於體重減輕之外」的直接作用。柳朋馳醫師解釋，當器官代謝能力、細胞粒線體或端粒體等指標衰退，即代表身體趨向老化；「若能在初期就使用semaglutide，甚至有機會保護器官、避免其步入受傷的路徑。」
綜合上述，從降低阿茲海默症風險，到抗發炎與延緩器官老化，semaglutide所展現的價值，或許早已超越單純的「減重」或「降血糖」。柳朋馳醫師呼籲，無論是否為糖尿病或肥胖族群，及早正視代謝異常與慢性發炎的警訊、積極控制血糖與體重，並在專業醫師評估下適時介入治療，才是守護大腦、迎向健康老化的根本之道。
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原文出處：打瘦瘦筆竟能「預防失智」？ 百萬糖友研究：semaglutide降阿茲海默風險最高7成，醫揭關鍵機制
精華 FAQ
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研究顯示，semaglutide不只降血糖，還可能透過抗發炎、改善胰島素阻抗與保護神經，降低阿茲海默症風險，因此被視為具大腦保護潛力。
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醫師指出，糖尿病常伴隨三高、肥胖與長期慢性發炎，會傷害微循環與神經纖維，並增加異常蛋白堆積機會，讓退化型與血管型失智風險都上升。
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醫師認為，若是單純肥胖或輕度脂肪肝族群，改善體重與發炎狀態仍可能降低大腦風險，但是否能直接預防失智，仍需更多研究驗證。