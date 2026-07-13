2026-07-13 14:42 柳靖
13歲少女一中街遭強迫推銷：孩子最該學會的，不是考高分，而是勇敢說「不」
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：13歲少女遭一中街店家一路攔下強迫推銷，事件引發外界憤怒。
- 重點二：文章指出街頭推銷手法早已固定，常利用稱讚、挑缺點與話術施壓。
- 重點三：作者主張教育應重視拒絕能力，讓孩子學會保護界線與自己。
孩子最該學會的，不是考高分，而是勇敢說「不」。
台中一中街，一名十三歲少女逛街時遭陌生店家一路攔下推銷。新聞曝光後，許多人憤怒地批評店家，甚至有人直呼這根本是詐騙。
我看到這則新聞時，心裡一直停留在另一個畫面，十三歲。這個年紀的孩子，正在學數學、背英文單字、準備段考，卻已經開始面對成年人設計好的消費套路。
街頭推銷並不是新鮮事，二、三十年前就存在了，手法也幾乎沒有改變。先主動搭話，再稱讚你的外表，接著指出你的缺點，最後告訴你：「我知道有個方法可以改善。整個流程看似親切，其實每一步都經過設計。
真正被利用的，從來不是皮膚，而是人性的善良
很多成年人都曾經有過類似經驗。明明心裡不想買，卻不好意思離開；明明覺得價格不合理，還是硬著頭皮刷了卡。原因很簡單，從小我們被教育要有禮貌、要尊重別人、不要讓人難堪，久而久之，很多人連拒絕都開始感到愧疚。
我們一直努力培養孩子的競爭力，卻很少培養他們保護自己的能力。
依照《消費者保護法》，如果是在公共場所遭業者主動招攬而完成交易，許多情況可能適用訪問交易的規定，消費者依法享有一定期間解除契約的權利。法律很重要，但它真正發揮作用的時間點，往往是在事情已經發生之後。
真正能降低傷害的，是判斷力
我一直認為，未來的教育應該多教一堂課，名字就叫「拒絕」。拒絕陌生人的推銷、拒絕情緒勒索、拒絕衝動消費、拒絕任何讓自己感到不舒服的人。
這些能力，不會出現在考卷裡，卻可能影響一個人未來數十年的人生。身為父母，我們也可以從日常開始練習。當孩子不想跟陌生人說話，不要責怪他沒有禮貌；當孩子勇敢拒絕不合理的要求，也不要急著教他「做人要圓融」。
一個懂得保護自己的孩子，未來才有能力保護自己的家庭
很多人以為，教養就是讓孩子討人喜歡。我反而認為，真正成功的教養，是讓孩子知道自己的界線在哪裡，也知道誰都沒有權利跨過那條界線。
十三歲少女平安離開了，這是值得慶幸的結局。但我更希望，這則新聞不要只停留在一天的熱搜。今天的街頭推銷，明天可能變成投資詐騙、感情詐騙，甚至職場上的情緒操控。
手法會改變，人性不會。
如果這起事件能帶來一點改變，我希望我們開始教孩子一句最重要的話：「我不要。」
一個人真正長大的那一天，往往不是學會迎合所有人，而是知道什麼時候該拒絕，並且不為自己的拒絕感到愧疚。
精華 FAQ
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台中一中街一名13歲少女逛街時遭陌生店家一路攔下推銷，新聞曝光後引發大量批評。外界之所以憤怒，是因為對象是未成年人，且手法帶有明顯施壓與操控感。
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文章指出街頭推銷多年來手法幾乎沒變，通常先搭話、稱讚外表、再指出缺點，最後引導購買。作者認為真正被利用的不是皮膚，而是人們不忍拒絕、怕讓人難堪的善良。
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作者認為孩子最重要的是學會說「不」，懂得拒絕陌生推銷、情緒勒索與不合理要求。家長應鼓勵孩子建立界線，不要把保護自己誤解成沒禮貌，也別要求孩子一味圓融。
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