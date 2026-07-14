2026-07-14 20:00 Milly
夏天沒胃口？3道鹽昆布料理，5分鐘快速上桌
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：夏天食慾差時，鹽昆布可快速提升料理鮮味。
- 重點二：文章介紹3道5分鐘內可完成的簡單鹽昆布料理。
- 重點三：涵蓋豆腐、小黃瓜與雞胸肉等清爽實用食材。
天氣越來越熱，站在廚房裡開火沒多久就滿身汗，連食慾也跟著下降。這時候，比起繁複的料理，更想要的是幾分鐘就能完成，又能讓味道立刻升級的一道菜。
鹽昆布就是我夏天很常使用的食材之一。它本身帶有昆布的鮮味與淡淡鹹香，不需要加入太多調味料，就能讓料理變得更有層次。不論是做涼拌菜、搭配白飯，或是拿來醃肉、炒菜都很適合。
這次分享3道簡單又快速的鹽昆布料理，最快不到5分鐘就能完成，炎熱的日子也能輕鬆開飯。
1. 涼拌鹽昆布豆腐｜不用5分鐘
食材
- 嫩豆腐 1盒
- 鹽昆布 10克
- 麻油 少許
作法
- 將豆腐用廚房紙巾輕輕擦乾，放入盤中。
- 均勻撒上鹽昆布。
- 最後淋上一點麻油增添香氣。
嫩豆腐的滑嫩，搭配鹽昆布的鮮味，不須5分鐘，就有一道冰冰涼涼又開胃的小菜。
2. 鹽昆布小黃瓜｜爽脆又開胃
食材
- 小黃瓜 300克（約2～3條）
- 鹽昆布 10克
- 白芝麻 少許
殺青醃料
- 鹽 1平匙
- 糖 1小匙
作法
- 小黃瓜切薄片。
- 加入鹽、糖拌勻，靜置15分鐘殺青。
- 倒掉多餘水分，用白開水稍微沖洗，再瀝乾。
- 加入鹽昆布與白芝麻拌勻即可。
鹽昆布本身就有鮮味，不需要再加入太多調味料，就能讓簡單的涼拌小黃瓜更加耐吃，是夏天冰箱裡很適合常備的一道小菜。
3. 香煎鹽昆布雞胸｜鮮味滿分又下飯
食材
- 雞胸肉 300克
調味料
- 鹽昆布 20克
- 鹽 適量
作法
- 雞胸肉切丁，加入鹽昆布抓醃，放入冰箱靜置約10分鐘。
- 平底鍋熱油後放入雞胸肉，煎至兩面金黃、熟透即可。
- 若覺得鹹度不足，再依個人口味補少許鹽。
鹽昆布讓雞胸肉多了一股自然鮮味，不需要準備一大堆調味料，就能做出美味的一道主菜。
夏天料理，不一定要花很多時間
炎熱的天氣，準備一包鹽昆布，不管是搭配豆腐、小黃瓜，還是雞胸肉，都能快速變出一道清爽又有鮮味的料理。
如果最近也因為天氣太熱沒什麼食慾，不妨試試這3道鹽昆布料理，用最少的時間完成一桌清爽的夏日餐點。
精華 FAQ
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鹽昆布帶有昆布鮮味與淡淡鹹香，只要少量就能提升料理層次，適合做涼拌、拌飯、醃肉或炒菜，能在炎熱天氣中快速做出開胃菜。
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3道料理分別是涼拌鹽昆布豆腐、鹽昆布小黃瓜，以及香煎鹽昆布雞胸。前兩道偏清爽涼拌，後一道則是可當主菜的下飯料理。
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涼拌豆腐不到5分鐘即可完成；小黃瓜先加鹽糖殺青15分鐘再拌鹽昆布；雞胸肉則抓醃約10分鐘後香煎，整體都很省時方便。
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