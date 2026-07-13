2026-07-13 09:46 柳靖
《重新思考投資》真正拉開人生差距的，不是報酬率，而是耐心
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：投資真正要戰勝的不是市場，而是自己的情緒。
- 重點二：長期留在市場，耐心比追逐高報酬更重要。
- 重點三：人生與投資皆需時間累積，紀律勝過短期衝刺。
我們都以為，投資是在和市場競爭。每天看新聞、研究產業、分析財報，總希望比別人早一步發現機會，於是追逐熱門題材、猜測市場高低，希望多賺一點，也希望少賠一點。
我讀了華爾街投資大師查爾斯．艾利斯的新書《重新思考投資》，才發現自己一直誤會了投資。
真正需要戰勝的，從來不是市場，而是自己的情緒。
這位被譽為華爾街最睿智的投資大師，沒有教讀者如何找到下一檔輝達，也沒有提供任何神奇的選股公式。他反而花了大量篇幅提醒投資人一件看似簡單、卻最難做到的事：長期留在市場。
書中一個觀念讓我印象深刻：「在一生累積財富的過程中，資產最後一次翻倍所增加的財富，占了總資產的一半。」第一次看到這段話時，我沉默了很久。我們總羨慕別人複利的成果，卻很少有人願意經歷複利前半段漫長而無趣的等待。
這些年，我觀察自己的投資歷程，真正讓我失敗的，很少是判斷能力，而是耐心。市場下跌時，開始懷疑自己的決定；看到別人的股票大漲，又忍不住追高；媒體每天都在告訴你新的機會，好像錯過今天，就錯過一輩子。
可是，真正的投資，從來沒有那麼刺激。它更像種一棵樹。前幾年，你每天澆水，看不到什麼變化；第五年、第十年，它才開始長出茂密的枝葉。如果因為前三年沒有收穫，就把樹砍掉，那麼永遠等不到它結果。
我發現，這個道理不只適用於投資，也適用於人生。
現在是一個追求立即回饋的時代。我們希望健身一個月就有腹肌，希望經營自媒體三個月就有十萬粉絲，希望創業一年就財富自由。甚至在人際關係裡，也期待所有努力都能立刻得到回應。
而真正重要的事情，都有一個共同特點：它們需要時間。
婚姻需要時間磨合，親子關係需要時間陪伴，專業能力需要時間累積，財富也需要時間發酵。
查爾斯．艾利斯認為，如今的市場比過去任何時代都更有效率。當全世界最頂尖的投資機構、最先進的人工智慧，以及無數專業分析師同時在研究市場時，一般投資人很難憑藉零碎資訊長期擊敗市場。因此，他提出最重要的建議不是「更努力研究股票」，而是「更努力管理自己」。
這句話，讓我有很深的感觸，很多人願意花數百個小時研究市場，卻很少花時間認識自己的恐懼與貪婪。很多人努力提高報酬率，卻忽略降低交易成本、控制情緒、建立紀律，反而才是真正影響長期績效的關鍵。
投資如此，人生也是如此。年輕時，我總希望自己走得比別人快。現在反而覺得，能夠按照自己的步調，不因外界喧囂而改變方向，是一種難得的能力。
《重新思考投資》最後提醒讀者，退休不是投資的終點，而是另一段人生的開始。隨著平均壽命延長，我們可能還有三十年、四十年的人生要走。投資真正的目的，不只是累積一筆數字，而是讓未來擁有更多選擇，可以照顧健康、陪伴家人，也能從容地做自己喜歡的事情。
這讓我想到一句話：財富真正的價值，不在於讓你贏過多少人，而在於讓你的人生，多了多少自由。
這本書，我最大的收穫不是新的投資技巧，而是一個更簡單的提醒。真正拉開人生差距的，不是天賦，不是運氣，也不是一時的高報酬，而是願意把一件正確的事，重複做很多年。
精華 FAQ
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作者認為，投資的重點不在於天天和市場較勁，也不是追逐熱門題材，而是學會管理自己的情緒，並長期留在市場中，讓時間與複利發揮力量。
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因為資產成長往往取決於最後一次翻倍的累積效果，前期等待雖然無趣，卻是複利發酵的必要過程；若因短期波動離場，就可能錯過最大的財富增長。
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文章指出，健身、創業、婚姻、親子與專業能力都需要長時間經營，真正重要的事都不能急；能按自己的步調前進，並持續做正確的事，才會帶來自由與長遠成果。
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