2026-07-12 23:11 失敗要趁早-張念慈
國中生遲到、缺作業遭罰抄提140萬國賠敗訴 她嘆：家長不教孩子「5件事」會影響一生
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台中國中生因遲到、缺作業遭老師要求抄課文後求償140萬元敗訴。
- 重點二：法院認定抄寫多屬未完成作業訂正，未證明老師長期違法剝奪午休。
- 重點三：文章主張家長應教孩子守時、承擔後果與正確申訴權益。
台中一名國中生，因為多次遲到、缺交作業及未完成考卷訂正，被班導師要求抄寫課文。他和爸媽一狀告上法院，向學校求償140萬元國賠。理由是：影響作息、剝奪午休、耽誤補習。
不過，法院比對聯絡簿及相關資料後，認為部分抄寫內容其實是學生原本未完成的作業與考卷訂正，現有證據也不足以證明老師長期剝奪午休、延誤放學，或以過度方式處罰學生。台中地院因此認定，老師的處置仍屬於教學與輔導範圍，尚未構成違法侵害學生權利，最後駁回求償。法官在判決書裡說：「守時為一般人應具備的基本品格與教養。」
看到這則新聞時，我正在跟升國三的女兒說，明天暑假輔導開課，今天要早點睡。我提醒她的，就是那幾句聽到會翻白眼的老話：「書包前一天整理好、鬧鐘設好、準時到校、遵守規定。」原來這麼基本的一件事，有一天竟然需要法官寫進判決，替大人重新說明。
我們到底希望培養出怎樣的孩子？
這則新聞，讓我非常感慨。先說清楚，我認為依法申訴、提告，是人民的權利；老師的管教也必須合理，不能羞辱、體罰，更不能假借教育之名傷害孩子。
問題在於：當孩子面對犯錯後的不舒服，我們第一時間教他什麼？是先弄清楚：「我做了什麼？規則合理嗎？我該負多少責任？下次怎麼改？」還是立刻追問：「誰害我不舒服？誰應該負責？」
孩子受委屈，父母當然要做孩子後盾；但當後盾，不等於替他否認所有責任。真正的愛，不是讓孩子永遠不受罰、不挫折，而是讓他在犯錯、被提醒之後，仍有能力修正自己，也知道如何用正確的方法捍衛權益。因為，孩子終究會進入一個沒有人能替他收拾所有後果的世界。
老闆不會因為他睡過頭，就取消會議；客戶不會因為他忘了期限，就當作沒關係；未來的同事和伴侶，也不可能永遠替他承擔失約。我們今天替孩子擋掉的每一個小後果，都可能變成他長大後必須付出的更大代價。
家長該從小教孩子的5件事
①守時，是尊重別人的第一步
遲到表面上只是晚了幾分鐘，背後卻是在告訴別人：「我的狀況，比你的時間重要。」教孩子守時，不能只靠出門前不斷催促。
前一天整理書包、估算交通時間、預留突發狀況，甚至為自己賴床造成的後果負責，都是時間管理，也是孩子最早學會的人際教養。一個人是否可靠，很多時候，就從他會不會準時開始。
②犯錯之後，先承認，再處理
孩子遲到、忘記帶東西、沒有交作業，都不是世界末日。真正危險的是，他每次犯錯都先找理由：「因為你沒有叫我。」「因為老師沒有提醒。」「因為同學也沒有交。」父母可以幫孩子分析原因，但不要替他甩開責任。先說「這次是我沒做到」，再想「下次怎麼避免」，孩子才會慢慢長出解決問題的能力。
③分得清「我不舒服」和「這不合理」
規則不一定都對，權威也不該永遠被服從。但一項規定讓我麻煩、讓我不喜歡，不代表它就是不合理；受到處罰讓我難受，也不代表別人正在傷害我。
我們可以教孩子問三個問題：1.這項規定的目的是什麼？2.是否對所有人一致？3.處理方式有沒有超過必要程度？能夠分辨情緒與事實，孩子才不會把每一次挫折都理解成迫害；真正遭遇不公平時，也才有能力清楚說明問題。
④可以質疑權威，但要用對方法
我不希望孩子只會當乖乖牌。遇到不合理的處罰，當然可以溝通、申訴，必要時也可以尋求法律協助，這些都是孩子應該學會的權利與表達能力。
但成熟的做法，是先陳述事實、確認規定、提出證據、說明訴求，再依序尋求導師、學校與正式申訴管道協助。捍衛權利，不是把衝突放到最大，而是用最適當的方法，讓問題真正得到解決。
⑤承擔後果，是孩子一生最值錢的能力
這個世界最後願意把重要事情交給的，通常不是最會替自己辯解的人，而是出了問題，敢說「我來處理」的人。
父母真正該給孩子的安全感，不是「無論你做什麼，我都幫你擋。」應該是：「你做錯了，我陪你面對；你跌倒了，我相信你能站起來。」承擔不是羞辱孩子，也不是否定孩子。承擔是讓他知道：自己的行為會產生結果，但即使犯錯，仍然可以道歉、修正、補救，重新贏回別人的信任。
我們要養的，不只是聽話的孩子
法官說「守時是基本教養」，談的從來不只是幾點到校。它談的是，一個孩子能不能理解群體規則、尊重別人、為自己的選擇負責；也能不能在認為不公平時，冷靜表達、提出證據，而不是把所有不舒服都推給別人。
明天女兒暑輔開課，我還是會提醒她：「準時，守規矩。」但我更希望她記得的是：規矩不合理時，你可以勇敢說；自己做錯時，也要勇敢扛。
我們無法替孩子擋掉一輩子的風雨，卻可以從每一次遲到、每一次忘記交作業開始，教他成為一個有肩膀、有判斷，也值得別人信任的大人。這才是父母能送給孩子，真正帶得走的教養。
精華 FAQ
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法院比對聯絡簿與相關資料後認為，抄寫內容多屬學生原本未完成的作業與訂正，且證據不足以證明老師長期剝奪午休、延誤放學或過度處罰，因此認定未違法。
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文章強調家長要教孩子守時、犯錯先承認再處理，以及分辨不舒服和不合理的差別，讓孩子能理解規則、承擔責任，也能在權益受損時用正確方式表達。
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作者認為孩子可以質疑權威、申訴甚至尋求法律協助，但應先陳述事實、確認規定並提出證據，按導師、學校到正式管道逐步處理，而不是把衝突放到最大。
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