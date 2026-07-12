2026-07-12 17:00 蒔緣‧鹿角腓腓
人生導航，不是設定目的地，而是設定自己
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：人生常因阻礙偏航，但終點其實都相同。
- 重點二：真正重要的不是抵達哪裡，而是不弄丟自己。
- 重點三：看似錯路的人生轉彎，往往帶來更適合的風景。
前幾天，看到一篇很有意思的短文。
寫著：《人怎麼都沒有按照導航走呢？有人迷航、有人偏航，有人甚至當了機。》
本來想往東走，最後卻去了北方；想好好談場戀愛，結果拚成了工作狂；原本雄心萬丈要衝刺事業的，最後卻陷在柴米油鹽裡，把一生慢慢過完。
有人笑著回答：「不奇怪啊！堵車了嘛！」一句話，把人生說得像開車一樣。
導航遇到塞車，會重新規劃路線；人生遇到阻礙，也總會被迫繞個遠路。
最有趣的是文章最後一句：「人生哪有偏航？因為最後的目的都是一致的。」
「哪裡？」
「墓地。」
看到這裡，我忍不住笑了；笑完，思緒在低頭啜飲幾口咖啡香中飛飄。
如果人生的終點真的都一樣，那我們到底在急什麼？
以前總覺得，人生一定要按照計畫走。
幾歲畢業、幾歲結婚、幾歲買房、幾歲退休……彷彿每個人心裡，都藏著一張別人替我們畫好的導航地圖。
可是人生偏偏不是高速公路，而是一條蜿蜒曲折的鄉間小路。
有時前方施工，有時山路坍方；有時明明照著導航走，卻遇到封路，只能回頭。有些路，導航沒有；得靠自己，一步一步走出來。
年輕時，我們害怕走錯路。年紀漸長才知道，很多「錯路」，其實只是另一條風景。
有位朋友，原本考上人人稱羨的公職。大家都說：「你的人生穩了。」
沒想到做了幾年，他卻辭職去賣咖啡；親友一片譁然。
有人說他浪費學歷，有人說他頭腦壞掉。
幾年後再見到他，每天清晨烘豆、沖咖啡，忙得不可開交；也因分享咖啡知識，結識了許多志同道合的朋友。臉上卻總是洋溢著前所未有的輕鬆笑容。
他說：「以前每天都在看時鐘，現在每天都在看日出。」
到底哪一條才是正確的路？恐怕沒有標準答案。
我們總以為，人生之路一定要筆直；但事實上，最美的道路，往往都是彎彎曲曲的。
想想，旅行時不也是如此。
原本設定去某個景點，卻因走錯巷子，意外遇見一家老書店、一整面盛開的九重葛花牆，還有一間飄著咖啡香的小店。原本沒有安排的相遇，反倒成了最深刻的回憶。
人生也是。
失敗、挫折、失戀、失業，甚至那些曾經讓人痛哭流淚的日子，也許當下都是「導航錯誤」。可是多年後回頭看，才發現，這些只是帶我們走了一條比較遠、卻更適合的路。
真正的人生導航，不是帶我們去某個地方，而是提醒我們，不要在趕路的過程中，把自己弄丟了。
因為真正值得抵達的，從來不是人生最後的那一站，而是一路走來，每一個讓自己越來越像自己的今天。
~~~~文by蒔緣 X ChatGPT~~~~
精華 FAQ
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文章認為人生中的偏航與繞路並不可怕，因為阻礙、失敗與改變方向，常像導航遇到塞車一樣需要重新規劃，反而可能走出更適合自己的路。
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作者強調真正的人生導航，不是把人帶到某個固定目的地，而是提醒人在趕路過程中保持自我，不要被外在期待與標準答案弄丟自己。
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這個故事說明看似不穩定、甚至被旁人認為是錯路的選擇，未必是不對的人生。只要能活得自在、投入喜歡的事，就可能比原本的道路更適合自己。
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