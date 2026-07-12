人生導航，不是設定目的地，而是設定自己

2026-07-12 17:00 蒔緣‧鹿角腓腓
ChatGPT生成圖
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：人生常因阻礙偏航，但終點其實都相同。
  • 重點二：真正重要的不是抵達哪裡，而是不弄丟自己。
  • 重點三：看似錯路的人生轉彎，往往帶來更適合的風景。

前幾天，看到一篇很有意思的短文。

寫著：《人怎麼都沒有按照導航走呢？有人迷航、有人偏航，有人甚至當了機。》

本來想往東走，最後卻去了北方；想好好談場戀愛，結果拚成了工作狂；原本雄心萬丈要衝刺事業的，最後卻陷在柴米油鹽裡，把一生慢慢過完。

有人笑著回答：「不奇怪啊！堵車了嘛！」一句話，把人生說得像開車一樣。

導航遇到塞車，會重新規劃路線；人生遇到阻礙，也總會被迫繞個遠路。

最有趣的是文章最後一句：「人生哪有偏航？因為最後的目的都是一致的。」

「哪裡？」

「墓地。」

看到這裡，我忍不住笑了；笑完，思緒在低頭啜飲幾口咖啡香中飛飄。

如果人生的終點真的都一樣，那我們到底在急什麼？

以前總覺得，人生一定要按照計畫走。

幾歲畢業、幾歲結婚、幾歲買房、幾歲退休……彷彿每個人心裡，都藏著一張別人替我們畫好的導航地圖。

可是人生偏偏不是高速公路，而是一條蜿蜒曲折的鄉間小路。

有時前方施工，有時山路坍方；有時明明照著導航走，卻遇到封路，只能回頭。有些路，導航沒有；得靠自己，一步一步走出來。

年輕時，我們害怕走錯路。年紀漸長才知道，很多「錯路」，其實只是另一條風景。

有位朋友，原本考上人人稱羨的公職。大家都說：「你的人生穩了。」

沒想到做了幾年，他卻辭職去賣咖啡；親友一片譁然。

有人說他浪費學歷，有人說他頭腦壞掉。

幾年後再見到他，每天清晨烘豆、沖咖啡，忙得不可開交；也因分享咖啡知識，結識了許多志同道合的朋友。臉上卻總是洋溢著前所未有的輕鬆笑容。

他說：「以前每天都在看時鐘，現在每天都在看日出。」

到底哪一條才是正確的路？恐怕沒有標準答案。

我們總以為，人生之路一定要筆直；但事實上，最美的道路，往往都是彎彎曲曲的。

想想，旅行時不也是如此。

原本設定去某個景點，卻因走錯巷子，意外遇見一家老書店、一整面盛開的九重葛花牆，還有一間飄著咖啡香的小店。原本沒有安排的相遇，反倒成了最深刻的回憶。

人生也是。

失敗、挫折、失戀、失業，甚至那些曾經讓人痛哭流淚的日子，也許當下都是「導航錯誤」。可是多年後回頭看，才發現，這些只是帶我們走了一條比較遠、卻更適合的路。

真正的人生導航，不是帶我們去某個地方，而是提醒我們，不要在趕路的過程中，把自己弄丟了。

因為真正值得抵達的，從來不是人生最後的那一站，而是一路走來，每一個讓自己越來越像自己的今天。

~~~~文by蒔緣 X ChatGPT~~~~

精華 FAQ

  • 文章認為人生中的偏航與繞路並不可怕，因為阻礙、失敗與改變方向，常像導航遇到塞車一樣需要重新規劃，反而可能走出更適合自己的路。

  • 作者強調真正的人生導航，不是把人帶到某個固定目的地，而是提醒人在趕路過程中保持自我，不要被外在期待與標準答案弄丟自己。

  • 這個故事說明看似不穩定、甚至被旁人認為是錯路的選擇，未必是不對的人生。只要能活得自在、投入喜歡的事，就可能比原本的道路更適合自己。

蒔緣‧鹿角腓腓

蒔緣‧鹿角腓腓

喜歡以敲鍵盤的聲音，映襯自己的生活節奏，輕鬆愉快、鏗鏘有力！

#AI #人生 #心靈成長 #心靈雞湯 #ChatGPT

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2026-07-03 21:12 失敗要趁早-張念慈

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：孫淑媚以表演收視奪冠，意外贏過田馥甄與莫文蔚。
  • 重點二：她靠三十年自我修正，終於擺脫苦情歌后標籤。
  • 重點三：錯過金曲報名仍豁達，展現輸得起的成熟氣度。

金曲獎頒獎典禮收視冠軍出爐，表演節目部分，孫淑媚超越田馥甄、莫文蔚收視奪冠。這個結果讓很多人跌破眼鏡。論話題度、論聲量，孫淑媚都不是最亮眼的那一個。從內容創作者的角度出發，她會贏，不是這一場典禮的偶然，是她用30年時間，一次次把自己從「別人貼的標籤」裡撕出來的結果。

30年資歷，她卻說「國中就倦勤了」​

45歲的孫淑媚，出道整整30年。國中時期參加三立《21世紀新人歌唱排行榜》，連續衛冕20關，苦情唱腔早早被市場認證。後來8度入圍金曲獎，2005年拿下最佳台語女演唱人獎，台語小天后的地位無庸置疑。

聽起來是一路開掛的人生對吧？但她自己卻說，「剛出道就倦勤了。」念國中就出道，白天上課、晚上跑通告，還得進華岡藝校夜間部繼續念書。

​當年的孫淑媚，才比我女兒現在大個1、2歲，我女兒還在每天要媽媽叫她起床，每天生活只有家裡和學校、補習班。孫淑媚這個還沒定型的孩子，卻已經被丟進規矩極多、要隨時叫哥叫姐的演藝圈，個性內向的她，得學會在鏡頭前尬聊、在酒局裡周旋。

為做效果吃3隻田鼠 才知道「討好」不是唯一的路

​為了打歌通告，孫淑媚什麼都得配合。高空彈跳、摸恐怖箱，甚至吃田鼠。她印象最深的一次，是遊戲失敗，被要求吃3隻田鼠。那股腥味，孫淑媚說到現在都揮之不去。

​還有一次，唱片公司通知孫淑媚要錄過年特別節目，說要孫淑媚穿和服唱歌、展才藝。到現場才發現，是要孫淑媚畫上藝伎白臉搞笑演出。當時她戴著牙套，孫淑媚形容：「根本就是去當丑角。」她只能忍著淚錄完那一集。

​這段故事之所以扎心，是因為它戳中了每一個「靠內容吃飯」的人心裡最深的恐懼。為了流量、為了曝光、為了讓別人滿意，我們願意把自己變成連自己都認不出來的樣子，到底可以忘記自己的模樣，到什麼程度？

​孫淑媚選擇的答案是：此後盡量婉拒不適合自己的通告。這個決定在當年，等於是跟「更多曝光機會」對幹。可是回頭看，正是這些一次次選擇，讓外界後來有機會看見孫淑媚不只會唱苦情歌，也能在《天橋上的魔術師》裡突破既定印象，入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎。

苦情歌后的標籤，困住她20年

​孫淑媚一直被貼「苦情歌后」的標籤。或許來自她早期唱腔、來自媒體的敘事習慣，一旦貼上，就很難撕掉。外界看她，看的永遠是那個標籤，不是真正的她。

​這幾年，她終於開始「放膽做自己」。妝容變了，談話變了，整個人更爽朗、更自在。這不是一夕之間的轉變，而是她用一部一部作品、一次一次選擇，慢慢把「苦情歌后」這四個字，換成「孫淑媚」這三個字。

我開「圈粉寫作」課，常跟學生說，如果你不自己找定位，就只能等別人幫你貼標籤。當別人先幫你貼了一個標籤，你要花更長的時間，用更真實的內容，去把它換成你真正想被記得的樣子。這條路很慢，慢到很多人半路就放棄了，改去追當下最紅的話題、迎合演算法喜歡的風格。孫淑媚沒有放棄。她選擇用時間，把標籤換掉。

這次就先讓你們過去 ​ 她把挫折變成金句

面對這些年的起起伏伏，孫淑媚展現出來的心態，才是這次收視冠軍真正的底氣。

​她今年有一個更狼狽的插曲：團隊竟然忘記替她主唱的〈拜六禮拜〉報名本屆金曲獎，讓她錯過了跟後來拿下年度歌曲獎的〈幸福在歌唱〉正面較量的機會。發現的當下，她在社群上崩潰直呼「四誰啦！」，卻在下一秒就轉念說出：「要知道那些過不去的——就讓別人先過去。」「這次就先讓你們過去了。」

​這兩句話輕描淡寫，背後卻是她看盡演藝圈人情冷暖後，練出來的一種豁達。她見過檯面上和藹可親、私底下完全變一個樣的前輩；也遇過聊天時眼神從未正視過她的人。這些她都看在眼裡，卻沒有讓自己變得尖銳或怨懟，而是轉化成一種「輸得起」的氣度。

也正因為這樣的心態早已內化成她的一部分，就算錯過了這次金曲報名，她在金曲典禮上的演出，依然能在收視率上壓過話題度更高的田馥甄和莫文蔚，拿下金曲37表演橋段收視冠軍。

​因為觀眾早就不是因為「她會不會得獎」才喜歡她，而是因為「她是這樣的人」才喜歡她。這種鬆弛感，裝不出來。

給內容創作者的3個提醒

①不要急著討好所有人，先問自己「這是不是我」

​田鼠可以吃下去一次，但不能吃一輩子。內容創作最容易犯的錯，就是為了迎合演算法、迎合當下的流量，一次次把自己變成連自己都不認得的樣子。短期你會得到流量，長期你會失去「留量」，失去那些真心認同你、記得你的人。

②標籤是別人貼的，換掉它要靠你持續產出

​沒有人能靠一篇貼文、一支影片就撕掉標籤。孫淑媚花了20年，才把「苦情歌后」換成「敢做自己的她」。如果你渴望換掉別人在你身上貼的舊標籤，你的每一篇文章、每一次露出，都是在幫未來的自己，一點一點換掉那個舊標籤。

③ 別害怕失敗，那是你最有說服力的證據

​孫淑媚今天能笑著說出「這次就先讓你們過去」，不是因為她很會說漂亮話，而是因為她真的輸過、忍過、被誤解過。所以這句話才不空。沒跌倒過的人，講放下像雞湯；真的狼狽過的人，講放下才有重量。很多內容創作者太急著把失敗藏起來，想把自己包裝成一路順風、一路開掛的人。

​可是人會被打動，從來不是因為你看起來很完美，而是因為你讓他看見：原來你也痛過、卡過、撐不下去過，最後還是走回來了。那些你現在最想刪掉的低潮，可能就是未來最能讓人相信你的故事。

不要再為了被喜歡，弄丟自己

​孫淑媚花了30年，才等到這一場「非典型」的收視冠軍，甚至是在金曲報名出包的情況下贏來的。這才是最勵志的地方。

​如果你也正在經營自己的內容、自己的品牌，覺得自己走得很慢、很孤單，請你記得：有些人不是沒有贏，只是贏得比較慢。但真正慢慢贏來的東西，從來不是一時的熱度，而是整個人生累積出來的厚度。

流量會過去，話題會過去，掌聲也會過去。真正的翻身，不是某天突然爆紅。而是你終於不再為了流量，把自己寫成別人喜歡的樣子。你敢把真正的自己寫出來，才會等到真正記得你的人。


精華 FAQ

  • 文章認為她之所以奪冠，不是因為話題最強，而是三十年來累積的真實感與鬆弛感。觀眾喜歡的，是她終於活成自己，而不是被包裝出的形象。

  • 孫淑媚早年被定型為苦情歌后，後來透過作品、妝容與談話風格的轉變，慢慢把別人貼的標籤換掉。她選擇持續輸出真實內容，而非迎合市場。

  • 文章提醒創作者不要為流量犧牲自我，標籤要靠長期內容去改寫，也別害怕失敗。真正打動人心的，不是完美人設，而是你曾痛過、撐過、再走回來的故事。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#金曲獎 #田馥甄 #孫淑媚 #工作職場

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鐵飯碗真的要碎了？台灣公務員這波加薪，藏著最刺痛的現實

鐵飯碗真的要碎了？台灣公務員這波加薪，藏著最刺痛的現實

2026-07-04 11:11 柳靖
圖片來源：行政院
圖片來源：行政院

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台灣公務員加薪採兩階段，先發津貼再調本薪。
  • 重點二：基層起薪明顯提高，初考已超過大學畢業生平均。
  • 重點三：加薪難解留才困境，霸凌爭議與高壓文化仍在。

加薪4%聽起來不錯，同樣主管職卻有人拿11.56%、有人只拿7.22%。

 

台灣人從小聽到公務員三個字，腦中浮現的就是穩定、鐵飯碗、中產生活，無論外面經濟怎麼翻騰，這碗飯總是熱的。可現在，私部門高薪挖角加上生活成本狂飆，這只碗已經出現明顯裂痕。行政院最近拍板2027年公務員加薪方案，表面高喊「4%調薪」，實際上卻是史上第一次的兩階段操作。

 

兩階段加薪，先把錢塞到口袋

這次政府打破幾十年傳統，不是單純調基本薪，而是先發津貼、再調本薪。7月1日起，專業加給、主管加給、教師研究加給每人先加2000元，這一階段就要花掉112億元，動用追加預算辦理。明年1月1日，才進入4%本薪調整，還得等116年度總預算通過。這套「津貼先行」的設計，前所未見。

 

基層起薪終於超過大學新鮮人平均

這次加薪真正瞄準的不是老鳥，而是正在大量流失的年輕人。考試院過去高高在上，現在居然得跑到大學校園裡「求才」。2027年預計起薪：初考加薪9.98%達38,360元；普考加薪8.84%達47,700元；高考三級加薪7.8%達59,460元。初考起薪總算超過114年度大學畢業生平均起薪36,000元，公部門地板終於墊高了一點。

 

主管加得更多？其實只有一群主管拿到最高分

很多人以為「主管全體」都吃到大紅利，其實沒那麼簡單。人事總處公布的數字顯示，同樣是主管職，調幅差距很大：委任第5職等的組長最高調幅可達11.56%；薦任第9職等科長降到9.04%；簡任第12職等司處長只剩7.22%。加薪紅利其實集中在基層主管身上，越往上職等反而調幅越低。

 

4%對抗30%物價漲幅？科技業直接笑出來

官方拿累計消費者物價指數超過3%當理由，說已經很慷慨。但在科技業圈子裡，大家只覺得這數字好笑：物價漲30%，他們好意思只加4%。對很多公務員來說，即使加了薪，還是勉強維持中產邊緣，房價跟日常開銷的壓力，遠遠超過官方CPI能反映的範圍。

 

錢再多，也填不滿一場還沒落幕的爭議

比起薪水數字，更讓人心寒的是這波加薪剛好碰上一場仍在延燒的職場霸凌事件。行政院政務委員兼經貿辦總談判代表楊珍妮，被控霸凌前副總談判代表顏慧欣。顏慧欣是前財政部長顏慶章之女，今年3月因病離世，享年53歲。行政院調查三個月、訪談31人，12項指控中2項成立，總統府隨後發布總統令將楊珍妮免職。

 

這起案件目前仍未落幕，楊珍妮兩度聲明否認霸凌，表示不排除採取法律途徑；也有超過30位經貿辦同仁連署聲援她，認為外界的描述跟他們親身共事的感受有落差。監察院已在4月立案，案子還在調查中。

 

一邊是纏訟未定的霸凌爭議跟一條逝去的生命，一邊是薪資數字的兩位數成長，同時攤在公務體系檯面上，很難不讓人心情複雜。

 

這次方案涵蓋72萬名受益人，總預算高達383億元，是政府近年最用力的一次留才行動。但公務員工作量沒有變輕，職場文化的爭議也還沒有結論。當工作與生活的平衡、心理健康已經成為年輕人選工作的關鍵條件，單靠一份有競爭力的薪水，真的能留住人嗎？

 

 


精華 FAQ

  • 最大特點是史上首次採兩階段操作，先在7月發放各項加給每人2000元，再於明年1月調整本薪4%，並以追加預算與年度總預算分開處理。

  • 加薪幅度最高的是基層主管，如委任第5職等組長可達11.56%，因政策主要鎖定流失嚴重的基層與年輕人才，越往上職等調幅則越低。

  • 因為加薪幅度難追上實際物價與房價壓力，且職場霸凌爭議、工作量與心理健康問題仍未改善，單靠薪資提升不一定能真正留住人才。

柳靖

柳靖

台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

#薪水 #台灣人 #工作職場

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好的主管，不一定什麼都會，但一定願意回應

好的主管，不一定什麼都會，但一定願意回應

2026-07-03 17:02 Qinote

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：好的主管不必什麼都會，但要願意在問題出現時立即回應。
  • 重點二：傾聽、坦承不懂並一起找答案，能建立團隊信任與安全感。
  • 重點三：主管應承擔責任、管理情緒，員工也要清楚表達需求並追蹤進度。

上一篇，我們聊了「好的職場，不是沒有衝突，而是彼此願意溝通」。

今天，我想繼續和大家聊聊另一個讓工作更安心的重要關鍵──好的主管。

工作多年，我遇過很多不同風格的主管。

有些主管能力很強，做事果斷，遇到問題總能很快找到答案；也有一些主管，不一定什麼都懂，遇到不熟悉的事情時，會坦白告訴大家：「我先了解一下，我們一起想辦法。」

一開始，我總以為，一位好的主管，就是要什麼都會、什麼都懂。

後來工作久了，我才慢慢發現，真正讓團隊安心的，往往不是主管知道多少。

而是當問題發生時，他願不願意回應。

工作上，每個人都可能遇到不知道該怎麼處理的事情。

有些問題需要主管決定。

有些事情需要主管協助。

有些方向，也需要主管給團隊一個明確的答案。

很多時候，員工真正需要的，不一定是主管立刻把所有問題解決。

而是一個回應。

一句：「我知道了。」

一句：「我先了解一下。」

一句：「這件事情我下午回覆妳。」

即使答案還沒有出來，也會讓人知道，事情正在被處理。

等待，就不再只是漫無目的的等待。

這些年工作下來，我觀察到，一位讓人願意跟隨的主管，通常都有幾個共同點。

一、願意傾聽，也願意回應

當員工提出問題或分享想法時，他不一定馬上有答案。

但他願意先聽，也願意給一個回應。

因為他知道，被聽見，本身就是一種尊重。

二、不懂的事情，願意一起找答案

沒有人什麼都會。

好的主管，不會因為自己的職位而逞強。

反而願意坦然地說：

「這部分我再確認一下。」

「我了解之後再跟大家討論。」

這樣的誠實，反而更容易贏得團隊的信任。

三、願意給團隊思考與成長的空間

我遇過一些主管，不急著把答案告訴員工。

而是先問一句：

「妳覺得怎麼做比較好？」

一句簡單的提問，不只是解決眼前的事情，更是在培養一個人獨立思考的能力。

四、願意承擔，而不是急著責怪

工作出現問題時，好的主管會先了解原因，而不是急著找人負責。

因為真正重要的，是一起把事情解決，而不是急著找一個人承擔所有責任。

五、懂得管理自己的情緒

我也看過一些主管，即使工作壓力很大，仍然努力不把情緒帶進工作。

因為他知道，一位主管的情緒，往往會影響整個團隊的工作氛圍。

穩定的情緒，不只是成熟，也是一種專業。

當然，我們不一定都能遇到理想中的主管。

如果目前的工作環境還有很多需要磨合的地方，也不用急著失望。

這些年，我也慢慢學會了一件事。

除了期待主管成為更好的主管，我們也可以學著成為更成熟的工作夥伴。

把需求說清楚。

把工作紀錄留下來。

主動確認事情的進度。

必要時，也善用公司的溝通管道與人資資源。

有時候，一次清楚的溝通，就能減少許多不必要的誤會。

工作久了，我越來越相信，真正的尊重，不只是聽見對方說話。

更是在對方需要回應的時候，願意停下來，給一句安心的回答。

有時候，改變一個團隊的，不是一項制度，也不是一句口號。

而是一份願意回應、願意理解彼此的態度。

因為一句及時的回應，往往比一句漂亮的承諾，更能讓人安心。

今天的小行動

今天，試著回覆一位正在等待妳答案的人。

哪怕只是簡單一句：

「我收到了，我正在處理。」

有時候，一句及時的回應，就能讓對方安心許多。

也提醒自己，不論今天是主管、同事，或團隊中的一員，都努力成為那個願意回應的人。

打造健康職場，從每一次願意理解開始。

—— Qinote

精華 FAQ

  • 作者認為，好的主管不必什麼都會，最重要的是在問題出現時願意回應。即使暫時沒有答案，也能先表態、先處理，讓員工知道事情正在被重視。

  • 主管不需要逞強裝懂，而是可以坦白說自己需要先了解，再和團隊一起討論。這種誠實不但不減分，反而更能建立信任，也讓團隊感受到被尊重。

  • 員工可以主動把需求說清楚、留下工作紀錄、確認進度，必要時也善用公司溝通管道與人資資源。透過清楚溝通，能減少誤會，也提升合作效率。

Qinote

Qinote

Qinote，書寫人生不同階段的生活片刻與關係風景。 從年輕時的愛情、成為父母後的轉變， 到婚姻、家庭、孩子長大後的距離與靠近。 用文字記錄情感、相處與自我修復的歷程， 相信溫柔與誠實，能為人生留下光。

#工作職場 #職場建議 #職場工作態度 #職場生存法則 #職場生存之道

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面試被問「為什麼離開前公司」怎麼答？10種離職原因高情商說法，別再老實罵前主管！

面試被問「為什麼離開前公司」怎麼答？10種離職原因高情商說法，別再老實罵前主管！

2026-06-26 16:55 女子漾／編輯許智捷
面試被問「為什麼離開前公司」怎麼答？10種離職原因高情商說法，別再老實罵前主管！圖片來源：pexels
面試被問「為什麼離開前公司」怎麼答？10種離職原因高情商說法，別再老實罵前主管！圖片來源：pexels

面試最怕遇到哪一題？很多人不是怕談薪水，而是怕被問：「你為什麼會離開上一份工作？」尤其離職原因如果不太美好，像是薪水太低、主管難溝通、公司文化有毒、工作量爆炸，心裡明明有一萬句真心話想講，但又怕一說出口，面試官直接把自己列入警戒名單。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

職涯諮詢師祥仁在THREADS分享，當面試被問到離職原因時，重點不是把前公司罵一輪，而是把「想逃離的原因」轉換成「想前往的方向」。因為面試官真正想知道的，不只是你為什麼走，而是你會不會也很快離開新公司、會不會把問題都歸咎在別人身上。

以下整理10種常見離職原因的高情商回答方式，讓你下次面試不再卡住。

編輯推薦

1. 因為薪水太低：不要說公司小氣，要說想讓貢獻被看見

如果真實原因是薪水一直沒調、待遇跟工作量不成比例，面試時不建議直接說「前公司給太少」。

可以改成：

「我希望下一份工作能在願意投資員工發展，並提供相對應貢獻報酬的環境中，持續發揮我的專業與能力。」

這句話背後真正想說的是：「我值得更好的薪水和機會。」但面試官聽起來會覺得，你清楚自己的價值，也願意用表現換取合理回報。

2. 因為主管很難溝通：不要批評主管，要強調合作模式

很多人離職不是因為工作本身，而是卡在主管相處。可能對方不溝通、不授權，或總是臨時改方向。但面試時如果直接說「主管很爛」，風險非常高。

可以這樣說：

「我希望能找到一個能與管理層更緊密合作、一起達成目標的職位。當目標一致、溝通順暢時，我更能發揮自己的專長。」

這樣的說法把焦點從「主管問題」轉成「你重視有效合作」，比起抱怨，更容易讓面試官留下好印象。

3. 因為沒有升遷機會：不要說不被重視，要說準備好承擔更多

工作做了好幾年，能力變強了，責任也變多了，卻遲遲看不到升遷或職涯發展，確實會讓人想離開。

可以改成：

「我希望能應用目前職位累積的經驗與所學，承接更大的挑戰與責任，並在一個能持續成長的環境中發揮更大的影響力。」

這句話讓面試官聽到的是：你有企圖心，也已經準備好往下一階段前進，而不是單純在抱怨前公司沒有給你機會。

4. 因為工作量太大：不要說被壓榨，要說重視工作品質

一個人當兩個人用、每天被塞不屬於自己職責的工作，久了真的會身心俱疲。但在面試時，最好不要把重點放在「我快累死了」。

可以說：

「我希望找到一個職責與工作範圍更清楚的職位，讓我能專注在核心任務上，發揮100%的專業能力。」

這樣的說法會讓面試官覺得你不是怕辛苦，而是重視工作品質，也懂得管理自己的工作範圍。

5. 因為工作太無聊：不要說做膩了，要說想挑戰更多元的可能

如果每天都在做重複工作，沒有新任務、沒有學習感，久了很容易對工作失去熱情。不過面試時如果說「我覺得很無聊」，聽起來可能會像抗壓性不足。

可以改成：

「我希望能挑戰自己，接觸更多元的職務內容，並把過去累積的專業能力應用到不同領域或新任務上。」

這會讓面試官聽見你的學習意願，也會覺得你願意接受變化，而不是單純喜新厭舊。

6. 因為主管太愛微管理：不要說被盯很煩，要說適合被授權

有些主管連簡報字體、回信語氣、開會用詞都要管，久了真的很窒息。但如果在面試中直接說「我討厭被管」，很容易被誤會成不服管教。

可以這樣說：

「我希望能在一個充分信任的環境中獨立完成工作。當我被授權、有發揮空間時，能更有效率地產出，也更能提出創新的想法。」

這樣能讓面試官知道，你不是不需要管理，而是當你被信任時，可以把事情做得更好。

7. 因為公司文化有毒：不要說宮鬥很累，要說重視合作氛圍

公司內部勾心鬥角、資訊不透明、同事互相甩鍋，真的會讓人每天上班都像在演職場版甄嬛傳。但面試時最好不要過度描述前公司的「毒」。

可以說：

「我希望找到一個有共同目標，且團隊願意分享、合作的職場環境，大家能一起朝同一個方向努力。」

這句話把負面經驗轉成正面期待，也讓面試官感覺到你重視團隊合作，不是來散播前公司八卦。

8. 因為公司流程很混亂：不要說天天救火，要說想在清楚流程中產出

如果前公司流程混亂、責任不清、每天都在處理爛攤子，離職真的不意外。但面試時可以把重點放在你對效率與架構的重視。

可以說：

「我希望能在架構與流程較完整的環境中工作，讓我能更專注於問題解決與專業貢獻，而不是頻繁支援不同業務導致產出被分散。」

這樣聽起來更成熟，也能讓面試官知道你在乎的是效率與成果。

9. 因為公司方向一直變：不要說高層亂搞，要說想投入長期目標

公司方向一直改、策略三天兩頭變、管理層頻繁異動，員工很難累積成就感，也很難知道自己到底在為什麼努力。

可以改成：

「我希望能在目標與願景較清晰的環境中工作，讓我的能力能投入在公司的長期發展上。」

這句話會讓面試官聽到你重視穩定方向，也願意和有明確目標的公司一起走長期。

10. 因為公司不重視培訓：不要說都沒人教，要說想持續成長

有些公司什麼都要員工自己摸索，教育訓練幾乎不存在，技能全靠自學。這種情況下離職，可以把焦點放在你對學習資源的期待。

可以說：

「我希望能在有較完整訓練與成長機制的環境中貢獻，也會搭配過去一直保持的自學習慣，持續累積符合產業趨勢的能力。」

這樣面試官聽到的不是「你需要被手把手教」，而是你有上進心，也願意主動提升技能。

面試回答離職原因 最重要的是這一句

面試官問「為什麼離開前公司」，其實是在觀察三件事：你是不是穩定、你遇到問題會怎麼處理、你會不會把所有責任都推給別人。

所以即使真實原因很負面，也不代表你不能說，只是要換一種說法。與其說「我受不了前主管」、「公司很爛」、「薪水太低」，不如說你想要什麼樣的工作環境、發展方向與合作模式。

畢竟產業很小，很多人繞一圈都會再遇到。留一線，不只是給前公司體面，也是給自己未來多一點空間。

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郭台銘被爆密會女球友！有異性朋友不行嗎？婚姻最怕的不是朋友太多，是界線太少

郭台銘被爆密會女球友！有異性朋友不行嗎？婚姻最怕的不是朋友太多，是界線太少

2026-07-03 21:30 失敗要趁早-張念慈

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章認為已婚者可有異性朋友，但界線必須清楚透明。
  • 重點二：郭台銘密會女球友引發討論，核心在於伴侶是否被尊重。
  • 重點三：公眾人物私生活會影響信任與形象，不能只說是私人事務。

一個已婚的人，能不能有異性朋友？當然可以。但如果這個朋友開始變成固定陪伴、私下見面、外人都看得出親近，另一半卻只能從新聞和爆料裡拼湊真相，那就不是「交朋友」的問題了。那是界線正在消失。

郭台銘近日被媒體爆料，與一名女球友互動頻繁，引發外界關注。事情真相如何，外人不該替當事人下判斷。但這則新聞真正讓人不安的地方，不是75歲能不能打球，也不是已婚者能不能有異性朋友。而是很多婚姻裡最常見、也最傷人的一句話：「我又沒有怎樣。」

可是婚姻裡最危險的，往往不是你真的做了什麼。而是你明明已經讓對方不安，卻還用一句「沒什麼」，把所有界線模糊掉。

婚姻裡最難的，不是有沒有異性朋友，是界線誰說了算

我一直覺得，婚姻不是把一個人關起來。結了婚，當然還是可以有朋友、可以有興趣、可以有自己的生活圈。尤其人到中年以後，更需要社交、運動、同伴，讓人生不要只剩工作、家庭和責任。所以問題從來不是：已婚者可不可以有異性朋友？真正的問題是這段關係，是否公開、是否透明、是否讓另一半安心？

很多婚姻裡的裂縫，不是從背叛開始，而是從「你怎麼現在才讓我知道」開始。你說只是打球。但如果固定接送、單獨相處、頻繁出入私人空間，這些細節如果不是從你口中說出來，而是從新聞、朋友、社群或外人嘴裡傳回伴侶耳裡，那就已經不是單純的交友問題。

那是一種被排除，也是一種不被尊重。婚姻裡最傷人的，常常不是第三個人有多厲害，而是原本最親近的人，突然變成最後一個知道的人。 

「我覺得沒什麼」不等於「對方不會受傷」

很多人談感情，最常犯的錯就是用自己的標準要求對方安心。「我又沒有做什麼。」「妳想太多了。」「只是朋友而已。」「妳不要那麼小心眼。」這些話聽起來很理直氣壯，但其實都在把對方的不安，推回對方身上。可是親密關係不是法庭。不是只要沒有證據，就代表對方不准難過。

婚姻裡真正的安全感，不是靠辯論贏來的，而是靠日常累積出來的。你願不願意主動交代？避開讓人誤會的場景？在對方還沒受傷以前，就先把界線放清楚？成熟的伴侶，不會把「我沒錯」放在「你不安」前面。因為他知道，婚姻不是證明自己清白的地方，而是讓彼此安心的地方。

對公眾人物來說，私生活從來不只是私生活

郭台銘不是一般人。他是企業家，是曾參與總統大選的政治人物，也是長年經營慈善與家庭形象的公眾人物。所以這件事一旦被放到媒體上，它就不只是「某個男人和某個女球友」的八卦。它會牽動的是信任。過去大眾看見的是什麼？成功企業家、愛妻形象、家庭幸福、公益慈善、人生勝利組。

這些形象不是不能有私生活，而是當你的公眾形象長期建立在「穩重、家庭、責任」上，私領域的邊界就會變成品牌的一部分。個人品牌最怕的，不是你突然被討厭。而是大家突然發現：原來我以為認識的你，跟我看到的你，可能不是同一個人。

這也是為什麼很多公眾人物的危機，不是敗在事情本身，而是敗在前後形象落差太大。你可以有交友自由。但如果你長期賣的是家庭信任、穩定形象、道德感召，那你的社交界線，就不可能只是一句「私人事務」能完全帶過。

 真正值得討論的，不是女方是誰，而是我們怎麼看待界線

郭台銘的新聞因為太符合所有熱門新聞該有的價值，名人、八卦、財富，最容易走偏。大家開始肉搜女球友、評論外貌、猜測手段，最後整件事變成一場對女性的公開羞辱。但這不是我想談的。

因為如果我們只把焦點放在「那個女人是誰」，就會錯過真正該被討論的事：一段關係裡，掌握權力、資源與婚姻承諾的人，有沒有責任把界線守好？婚姻不是只約束太太，也不是只要求女人識大體。

婚姻是兩個人都要知道，哪些互動會讓對方不舒服，哪些距離會讓關係開始失溫。你可以說自己問心無愧。但問心無愧，不代表對方就活該吞下不安。一段成熟的關係裡，最重要的不是你有沒有越界，而是你是否在乎對方感覺到界線被碰到。

婚姻最怕的不是變老，是一個人還在關係裡，另一個人已經活成單身

年紀越來越大、婚姻越走越久，感情不會自動白頭偕老。有些婚姻走了幾十年，看似牢不可破，其實只是很多話不再說，很多失望不再問。最可怕的婚姻，不是吵架。而是你明明還有配偶，卻開始把情緒、時間、秘密和陪伴，交給另一個人。

你有新的生活圈，對方不知道。你有固定見面的人，對方不熟悉。你有讓自己開心的安排，對方只能從外人的爆料裡拼湊。那種傷害，不一定是愛情破裂，更像是一種位置被慢慢移走的疼痛。原本我是你人生裡最親近的人。現在，我變成最晚知道的人。這才是關係裡真正讓人心寒的地方。

寫給所有在婚姻裡的人：不要等到被拍到，才開始談界線

這則新聞最後會怎麼發展，我們不知道。郭台銘與家人的真實關係，也不是外人能替他們判斷。

但它可以提醒我們一件很重要的事：婚姻裡的界線，不是給外人看的，是給最親近的人安心的。不要等對方生氣，才說「妳怎麼這麼敏感」。不要等事情被看見，才說「其實沒什麼」。不要等信任受傷，才急著補一句「我愛的只有你」。

真正成熟的關係，是你明明有自由，卻願意為了對方的安心，主動多想一步。有分寸的人，不是沒有朋友，不是沒有魅力，也不是沒有異性緣。而是他知道：我可以讓很多人靠近，但我不能讓最重要的人不安。

婚姻裡最珍貴的，從來不是你能不能證明自己沒有錯。而是多年以後，那個陪你走過風光與低谷的人，依然能放心相信：在你心裡，我不是最後知道的人，我是你願意第一個顧及的人。



精華 FAQ

  • 文章認為已婚者當然可以有異性朋友，重點不在於有沒有交友，而在於互動是否公開、透明，是否讓另一半感到安心，避免關係因界線模糊而受傷。

  • 作者指出，真正值得關注的不是女球友是誰，而是婚姻中的界線有沒有被守住。若伴侶總是最後才知道，代表關係已出現排除與不尊重。

  • 文章認為公眾人物的私生活不只是私人事務，因為其形象與信任感會影響大眾觀感。若長期經營家庭與責任形象，私領域邊界更應清楚。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#婚姻 #郭台銘

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