2026-07-12 15:51 柳靖
台灣女人不生了，因為她們太清楚當媽媽的代價！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：少子化加劇，台灣上半年新生兒僅46,344人。
- 重點二：作者認為女性不生，主因是當媽媽會讓職涯降級。
- 重點三：育兒缺乏後援與職場制度，使母親時間與收入被切碎。
不婚不生，快樂一生；不婚不生，步步高升。女人不是不想生，是太清楚當「媽媽」，會讓職涯被迫降級。
2026 年 7 月 11 日，《聯合報》報導，台灣今年上半年新生兒只有 46,344 人，比去年同期少了 9,031 人。全年出生數，可能跌進 8 萬人級距。看到這個數字，我身為一個台灣女性，心裡很沉。
很多人會問，為什麼女人不生了？房價太高？薪水太低？年輕人太自我？我想講得更直接一點：很多女人不生，是因為她們太清楚，當媽媽的那一刻，她的職涯很可能開始被迫降級。
有帶過孩子的人都知道，孩子出生後的前幾年，根本沒有一天真正安穩。打預防針，要請假。學校活動，要安排。發燒超過 37.5 度，學校請妳立刻帶回家。腸病毒、流感、腸胃炎，一波接一波。
孩子不會管妳今天有沒有會議，病毒不會管妳這個月績效有沒有達標，學校一通電話打來，整個家庭立刻要有人放下工作。現實很殘酷。那個人，多半是媽媽。
幸運一點的家庭，有公婆、爸媽、保母可以輪流支援；可是只要沒有後援，媽媽的工作就會先被拿出來犧牲。
我自己走過這條路。當年我身為公務人員，請了三年育嬰留職停薪。孩子三歲要上學，剛進學校第一個禮拜就得了 B 型流感，又吐、又拉、又發燒，連續好幾天都在醫院。那時候外子外派到國外工作，我身邊沒有後援。
孩子不舒服在哭，我累到也跟著哭，那種哭，不是委屈而已，是一個人撐到極限，連靈魂都覺得快散了。後來育嬰留停到期，長官不同意我續請留停，我很清楚，我原本的職涯路線，就在那個時間點斷了。
你說可以找保母，可是保母費幾乎吃掉我一半到三分之二的薪水。再看著那些保母出事的新聞，哪個媽媽能真的放心把心肝寶貝送出去？
後來孩子慢慢大了，我認識同班同學的媽媽們，才知道我並不孤單。很多媽媽都一樣，有了孩子以後，轉職、換跑道、降薪、找彈性工時，她們有能力，但時間活生生地被切碎成好幾段。
早上送孩子，白天工作，下午接孩子，晚上陪功課，半夜量體溫。隔天還要像沒事一樣上班。台灣社會嘴上說母親偉大，職場卻用升遷和薪資告訴妳：妳缺席了，位置就讓出來。「不婚不生，快樂一生」才會變成流行語。
甚至更狠的一句是：不婚不生，步步高昇。這句話難聽，卻很現實。
沒有孩子的人，可以加班、出差、配合公司、衝績效；當媽媽的人，時間被家庭切走一大半，只能看著別人往上走。
少子化不能只怪房價，房價當然痛，但更深的痛，是這個社會把育兒成本塞進女人的人生裡，然後要求她在職場照樣全速奔跑。每個人一天只有 24 小時，工作和家庭很多時候無法平衡，只能取捨。
當媽媽很辛苦，也很豐富；沒有孩子的人，也可以把人生過得完整。
真正重要的是，女人要看清楚自己正在選什麼，也要知道，每一條路都可以重新設計。
當妳決定成為媽媽，原本的職涯可能會被迫停下來；但不代表人生被判出局；那可能是妳第二曲線的開始。
妳可以重新整理能力，重新安排時間，重新設計收入，重新問自己：接下來的人生，我要怎麼走？女人的人生，不一定要走直線。能在被迫轉彎的地方，重新長出選擇權，才是真正的自由。
精華 FAQ
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文章認為，少子化不只是房價高或薪水低，而是女性對育兒成本與職涯代價看得更清楚。當媽媽後，工作常被迫中斷、降級或轉彎，讓不少人選擇不生。
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因為孩子生病、學校通知、接送與照護都會擠壓工作時間，若又缺乏家人或保母支援，母親往往要優先犧牲職場發展，導致升遷、薪資與原有路線受影響。
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作者希望女性清楚自己在選擇什麼，也理解人生不必只走直線。即使成為媽媽而被迫轉彎，仍可重新設計時間、收入與能力運用，找到第二曲線與新的自由。
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