2026-07-12 13:45 MiniDaily 米米黛莉｜Ms. Whoops!!
【躺平哲學】廢物也是一種人生態度：拒絕內卷，從今天開始心安理得地當一條快樂鹹魚
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章主張拒絕內卷，提倡躺平與心安理得地休息。
- 重點二：以貓為例，鼓勵接受平庸並追求更輕鬆的生活。
- 重點三：認為差不多哲學可減少焦慮，活得更自在。
朋友，你累了嗎？
我看著你頭頂那片濃密得快要實體化的烏雲，還有眼下那兩道彷彿剛畫完煙燻妝的黑眼圈，以及你敲鍵盤時那副視死如歸、彷彿下一秒就要原地昇天的表情，我只想語重心長地對你說一句：放下那個工作，立刻、馬上給我躺下
在這個萬物皆可「卷」的時代，我們從小就被灌輸各種勵志毒雞湯
「努力就能成功」、「愛拼才會贏」、「今天不努力，明天努力找工作」。聽聽，這些話簡直是人類歷史上最大的謊言，比「我這是最後一次吃宵夜」還要不靠譜
我們就像是一群被困在巨大倉鼠輪裡的小倉鼠，拼命地跑，拼命地流汗，自以為在追逐夢想的彼方，其實只是在原地踏步，順便鍛鍊了核心肌群。然後，我們還美其名曰這叫「自律」與「奮鬥」
醒醒吧，孩子，奮鬥的終點不一定是成功，很有可能是過勞門診
為什麼你應該心安理得地「廢」？
首先，我們要重新定義「廢物」
社會普遍認為，廢物是指對社會沒有貢獻、沒有創造價值的人，但依我看，那些拼命內卷、製造焦慮、還美其名曰「為了你好」的人，才是社會不穩定的最大因素
真正的智者，懂得「廢」的藝術
在這個充滿不確定性的世界裡，唯一能確定的，就是你如果不休息，身體一定會先報銷
既然如此，為什麼不選擇一種更優雅、更符合人性的生活方式——戰略性放棄？
「躺平」，不是消極對抗，也不是自暴自棄，而是一種高級的生存智慧，它是一種經過深思熟慮後的選擇：既然改變不了世界，那就順應世界，先讓自己舒服
你看看路邊的野貓，牠們每天除了睡覺、曬太陽、偶爾抓抓癢，什麼都不做
牠們焦慮嗎？牠們會因為沒有成為「貓界菁英」而自卑嗎？不會!牠們活得比我們任何人都通透
因為牠們知道，生命的本質在於體驗，而不是在於消耗
做人，為什麼不能像貓一樣？心安理得地接受自己的平庸，坦然面對自己的無能
承認自己只是一個普通人，甚至是一個偶爾只想當廢物的普通人，其實是一種極大的釋放
拒絕內卷，從「差不多」先生/小姐做起
老闆說要加班，你不加班就是不敬業；同事考了證照，你不考就是不進取；鄰居買了房，你不買就是對不起下一代
這種無意義的競爭，除了消耗你的生命力，滿足別人的虛榮心，還有什麼用？
從今天開始，請對「內卷」說不，我們要學會做一個「差不多」先生/小姐
工作？差不多就行了，反正老闆給的薪水也只夠買我「差不多」的勞動力
生活？差不多就行了，不用非得追求網紅級的精緻，家裡有點亂才顯得有人氣嘛
當你放棄了對完美的追求，擁抱了「差不多」哲學，你會發現，世界突然安靜了，你的心跳也恢復正常了，你不再需要為了討好誰而活，你只需要為了讓自己開心而活。這才是人生的真諦啊
鹹魚翻身，還是鹹魚？
當然，社會上總有一些聲音在嘲笑「躺平族」，說我們是「垮掉的一代」，是「社會的寄生蟲」，對此，我只想翻一個優雅的白眼
精華 FAQ
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作者認為在萬物皆可內卷的環境下，過度努力常換來焦慮與過勞，與其盲目追逐成功，不如先照顧身心、保留生活品質。
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文中把廢物解讀為一種對抗壓力的生活態度，並強調躺平不是自暴自棄，而是承認現實後，選擇更舒適、更符合人性的生存方式。
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差不多哲學是指不必凡事追求完美或和他人比較，工作與生活做到基本即可，藉此減少無謂競爭與心理壓力，讓自己更自在。
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