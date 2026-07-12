2026-07-12 10:08 只想工作不想上班的Summer
更年期後為什麼一直累？50+ 女性守住肌肉的 3 個方法，把「愛自己」變日常
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：更年期後荷爾蒙與睡眠同步改變，身體恢復力明顯下降。
- 重點二：50+ 女性最該守住的是肌肉，才能穩住代謝與體力。
- 重點三：愛自己要落實在日常，從運動、睡眠與飲食開始。
最近和一位剛滿 50 歲的朋友吃飯，她苦笑著說：「我明明沒做什麼，怎麼就一直累？晚上睡不好，腰也變粗，記性還變差，是不是我開始老了？」
我懂那種感覺。那不是你變懶，也不是你不夠努力。醫學上有個詞，叫更年期後的「脆弱化」。
更年期「脆弱化」是什麼？
簡單說，更年期之後，荷爾蒙、睡眠、肌肉、代謝這幾套系統會「同時」開始改變。醫師形容，這時候身體的「餘裕」會慢慢變少——以前熬個夜、隨便吃一餐，身體很快就自己修好；現在同樣一件事，恢復得越來越慢。
於是很多 50+ 的女性開始出現：睡眠變淺、容易疲倦、情緒起伏、體力下降、腰圍變粗，還有那個最讓人慌的「腦霧」——話講到一半，忘記自己本來要說什麼。
這些都不是你的錯，是身體正在換一個新的運作方式。
別急著對抗，先搞懂你真正要守住的是什麼
面對這些變化，很多人第一個反應是拚命減肥、拚命抗老。但醫師這次講得很清楚：更年期後，最該守住的其實是「肌肉」。
因為肌肉一旦流失，代謝會更慢、血糖更不穩、發炎更容易累積，連帶睡眠、情緒、體力都會一起垮下來。反過來，只要把肌肉守住，這一整套系統就有了地基。
如果要我用一個生活比喻：肌肉，是你 50 歲以後最該存的那筆「定存」。它不會讓你一夜致富，但它會在你每一個需要力氣、需要穩定的日子，穩穩地把利息付給你。
守住肌肉，其實是一種很具體的「愛自己」
我們這一代女性，太習慣把自己排在最後了。先顧孩子、先顧先生、先顧公婆、先顧工作，輪到自己，常常只剩一句「算了，我還好」。
但愛自己，不是去買一個貴的包、放一次縱容的假。愛自己，是願意每天花二十分鐘，好好吃一頓有蛋白質的飯、好好練一組深蹲、好好睡一覺。
這些聽起來一點都不浪漫，可它們才是真正把自己「當一回事」的方式。你願意為誰花時間，就代表你把誰放在心上——這一次，請把那個人，換成你自己。
我自己是把減肥、把健康當成終身事業在經營的人，走了快二十年才慢慢懂：照顧身體這件事，最難的從來不是知識，而是「願意把自己排進行程」。我們總說等忙完這一陣、等孩子大一點、等退休再說，可身體不會等我們。與其等哪一天突然有空、有動力，不如今天就先做一件很小的事，小到你不會抗拒、也不會找藉口跳過。愛自己，往往就是從這種「小到不像回事」的堅持開始的。
三件現在就能做、對自己好一點的事
不用一次到位，先從這三件開始：
第一，把肌肉練回來。每週兩到三次，簡單的深蹲、提重物、爬樓梯都算。重點不是變瘦，是變有力氣。
第二，重新經營睡眠。不是躺著就好，是讓身體有機會好好修復。固定時間睡、睡前放下手機，都是在對自己溫柔。
第三，穩住血糖、少一點發炎。三餐有蛋白質、少一點精緻糖，情緒和專注力都會跟著穩下來。
你會發現，這三件事其實是一整套——它們一起守住的，是你「還能好好生活」的那份餘裕。親愛的，中年不是你開始變差的起點，而是身體在提醒你：該把重心，慢慢放回自己身上了。前半輩子，你已經很努力地照顧了很多人。接下來這段路，換你，好好照顧那個一直被放在最後面的自己。
真正的愛自己，不是對自己好一天，而是願意每天，為自己存下一點力氣。
那麼今天，你願意先從哪一件小事開始，對自己好一點呢？歡迎寫信告訴我Summer0807@gmail.com
我是 Summer，一個把人生當成長期經營的女人。也想邀請你，把「照顧好自己」這件事，排進今天的行程裡。
精華 FAQ
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因為荷爾蒙、睡眠、肌肉與代謝會一起變化，身體的餘裕逐漸變少。以前熬夜或飲食失衡後能快速修復，現在同樣情況卻恢復得更慢，因此容易疲倦、情緒波動與腦霧。
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肌肉一旦流失，代謝會變慢、血糖更不穩、發炎更容易累積，連睡眠、情緒與體力都會受影響。相反地，保住肌肉等於替身體打地基，讓整體狀態更穩定。
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先每週2到3次做深蹲、爬樓梯或提重物來練肌肉；再固定睡眠時間、睡前放下手機；最後三餐補足蛋白質、少吃精緻糖，幫助穩住血糖與減少發炎。
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